Стиральные машины значительно облегчают жизнь, такая техника в настоящее время может качественно постирать белье, отжать, высушить и даже разгладить его. В стиральной машине создано идеальное сочетание влаги и тепла для активного развития грибков и микроорганизмов. Случается, что запах порошка от стираного белья смешивается с неприятным запахом плесени или грибка. Это означает, что в машинке скопились загрязнения, и пришло время очистить ее. Не каждому известно как почистить резинку в стиральной машине.

Определим причины появления почернений на резинке

Важным моментом является определение причины появлений загрязнений, ведь не устраняя причины, полностью избавится от них не возможно.

Основными причинами являются:

использование стиральной машины только на кратковременных режимах;

температура стирки не превышает 60 градусов;

резиновый обод не протирают после использования;

при стирке не используются чистящие средства, которые содержат хлор.

Для уменьшения появления темных пятен на резиновом ободе стиральной машины требуется устранить перечисленные причины.

Чистка резинового уплотнителя путем снятия

Чаще всего резиновые уплотнители крепятся к машинке специальными защелками в виде клипс. Если за эти клипсы потянуть, то можно снять резиновую прокладку тогда очистить ее будет проще. Сняв резиновый манжет можно промыть его в тазике с теплой водой и мыльным раствором, а место под ним вычистить и высушить. После мытья резинку необходимо высушить и вернуть на место.

Есть типы машинок с другим видом крепления резинок, если сделать это не возможно или довольно сложно, то необходимо заняться очисткой не снимая резинку.

В первую очередь перед началом чистки необходимо отключить технику от сети. После чего аккуратно отворачивают все края резинки, проводя осмотр проблемы, для принятия решения о методе очистки. Проводить очистку обязательно нужно в резиновых перчатках.

Избавляемся от грязи и пыли

Сода

Быстро и главное качественно очистить стиральную машину от грязи не просто. Для начала рассмотрим самое простое и дешевое средство – соду.

В обычную пищевую соду добавить немного воды, чтоб образовалась кашицеобразное вещество. Используя обычную кухонную губку, наносим кашу из соды на загрязненную резиновую прокладку стиральной машины и оставляем так примерно на половину часа. После этого включаем в машинке режим полоскания и все смывается.

Вещества на основе хлора

Для удаления въевшейся грязи на уплотнительной резинке отлично помогут вещества на основе хлора.

Для начала нужно влажной тряпкой очистить поверхностные загрязнения. Аккуратно отогнуть края резинки и пройтись по ней губкой пропитанной химическим средством. Далее закрываем дверцу машинки и оставляем на полчаса. Запускаем стирку без белья для промывания стиральной машины.

Средство для мытья посуды

Резина материал мягкий, поэтому с ним нужно быть аккуратнее. Для несильных загрязнений не надо использовать агрессивные средства, можно вымыть резинку губкой намыленной средством для мытья посуды. Это придаст приятный аромат манжете и свежий вид.

Хозяйственное мыло

Также натуральным, но очень действенным средством для очистки простых загрязнений с манжеты стиральной машины это обычное хозяйственное мыло, лучше использовать жидкое либо натертое на терке.

Смешать в одной посуде стружку хозяйственного мыла, пару капель средства для мытья посуды и несколько капель белизны. Добавить в этот состав воды и хорошо вспенить. Нанести пену на всю манжету и оставить на пару часов, после чего включить режим холостой стирки и два раза прополоскать. В самом конце резину необходимо протереть сухой хорошо впитывающей тряпкой.

Имеется также специальный жидкий гель для чистки машин автоматов, приобрести его можно в любом магазине бытовой химии.

Избавляемся от запаха и плесени

Специальные моющие средства

Эффективно избавится запаха и плесени, помогут специальные моющие средства. Такие средства легко можно найти в продаже. Специалистами выделяются несколько средства из категории «цена – польза»: Доместос, Туалетный утенок, Vanish. Основным критерием выбора, являлось свойство возможности удаления грибка, запаха и слизи. Такое средство тоже необходимо при помощи губки нанести на уплотнительную резинку барабана и оставить на некоторое время, после чего смыть водой.

Медный купорос

Старшая возрастная категория пользователей стиральными машинами, скорее всего в курсе о том, как почистить резинку в стиральной машине при помощи медного купороса.

30 грамм купороса нужно развести в одном литре воды и тряпкой смоченной этим растровом пройтись по всей внутренней поверхности машины. Затем необходимо включить самый краткосрочный режим стирки. После ее окончания, внутреннюю поверхность стиральной машинки насухо протереть тряпкой и оставить дверцу открытой для проветривания.

Важно не смешивать купорос в эмалированной или металлической посуде. Также стоит не забывать, что купорос считается ядовитым веществом.

Белизна

В случае если на резинке не были обнаружены следы грязи, слизи или налета, но неприятный запах присутствует можно обработать всю поверхность резинки белизной. Средство не дорогое и имеющееся в каждом доме. К тому же профилактический уход за резиновым ободом барабана не позволит неприятному запаху появиться.

Лимонный сок или эфирное масло розмарина

В целях профилактики раз в неделю можно обрабатывать резинку соком лимона или протирать эфирным маслом розмарина. Это не даст возможности роста бактериям, которые и являются причиной запахов.

Уксус

Следующий алгоритм воздействия на плесень внутри резинки поможет очистить ее без проблем:

Развести столовый укус 9% развести с водой 1:1. Залить средство вовнутрь уплотнителя. Включить интенсивную стирку. Через 15 минут от начала стирки сделать паузу на пару часов. Спустя 2 часа продолжаем стирку. В самом конце вытереть насухо и оставить открытой дверцу.

Этот метод очень эффективно помогает от плесени, но использовать его чаще, чем пару раз в год нельзя, так как уксусная кислота при частом воздействии может нарушить свойства резины.

Уксус и перекись водорода

Если поражение резинки плесенью обширное то, можно использовать раствор из уксуса и перекиси водорода.

Понадобится столовый уксус 9% и 3% перекись.

Их необходимо смешать в равных пропорциях и перелить получившуюся смесь в пульверизатор. Распылять состав на загрязненную поверхность и пройтись тряпкой по ним. В самых проблемных участках необходимо обильно опрыскать и оставить на 10 минут в таком состоянии. После чего протереть абразивной стороной губки. Остатки средства смываем тряпкой смоченной в чистой воде.

Избавляемся от ржавчины и накипи

Средство для снятия лака

Если на уплотнительной резинке барабана были обнаружены пятна ржавчины, то помочь в избавлении от них может средство для снятия лака с содержанием ацетона.

Средством обмокнуть ватный диск и пройтись поверхности, уделяя особенное внимание местам с ржавчиной. Пропитанный средством ватный диск оставляем на местах с ржавчиной на 1 час, после чего прополаскиваем машинку и насухо вытираем.

Ополаскиватель для белья

Ополаскиватели для белья отличное средство от запаха, который исходит от обода стиральной машины. Ополаскивателем обильно поливается обод, оставляется на ночь, с утра включается машинка и ополаскивается. Однако, имеется мнение, что если ополаскиватель смыт не качественно, то может, создастся благоприятная среда для развития бактерий и грибков.

Избавляемся от налета и слизи

Лимонная кислота

Для очистки стиральной машины от налета и слизи можно использовать лимонную кислоту. Для этого необходимо в барабан насыпать пару столовых ложек лимонной кислоты и включить режим стирки на максимально высокой температуре. Такую процедуру важно проводить регулярно, тогда запах внутри машинки появляться не будет совсем, и накипь, налет и ржавчина не будет образовываться.

Средство для посудомоечных машин

Также для устранения известкового налета возможно использование специальных таблеток для посудомоечных машин. Для этого 5 штук таблеток загружают в барабан и также включают на самый долговременный и высокотемпературный режим стирки.

Экстракт монарды

Отличным средством от налета и слизи на уплотнительной резинке стиральной машинки является экстракт монарды. Продается в любой аптеке.

Экстракт разводится в воде: 200 мл воды на 15 мл экстракта (будет удобнее если получившийся состав перелить в распылитель). Равномерно нанести средство на грязную поверхность и оставить на несколько минут. Затем запускаем режим стирки на 90 -95 градусов. После окончания стирки дверцу стиральной машинки оставляем открытой для свободного доступа воздуха.

Профилактика

Не стоит забывать о проведении профилактических мер. Это снизит риски возникновения загрязнений. Для этого необходимо:

протирание после каждого использования;

между работой нужно держать дверцу открытой;

не использовать постоянно гели для стирки;

обеспечение вентиляции в помещении;

не держать долго стираное белье в корпусе машинки;

не использовать для стирки исключительно низкотемпературные режимы;

раз в месяц проводить холостую работу с добавлением лимонной кислоты в бак;

пару раз в неделю включать холостой ход на максимальной температуре.

Проводя своевременную профилактику, возможно, избавится от серьезных проблем с техникой.

Важно помнить, что использование агрессивных средств не рекомендуется не чаще чем один раз в полгода, а другие виды очистки выполняются не чаще чем раз в месяц. Не использовать механические методы воздействия на резинку, таким образом, ее можно повредить, что приведет к необходимости ее замены.

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