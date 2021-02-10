Как и остальные постельные принадлежности, подушки требуют периодической чистки, и чтобы сориентироваться, как почистить подушки, необходимо уточнить происхождение наполнителя (искусственное или натуральное). Состав наполнителя и способы ухода за ним указываются фирмой-производителем на этикетках. Чистку подушек следует осуществлять периодически, поскольку внутри могут появиться патогенные бактерии. Организовать процедуру чистки подушек можно как в специализированных учреждениях, так и дома, с учетом определенных требований.

Чистка подушек – гигиеническая норма

Периодическая стирка подушек особенно актуальна для изделий с перьевым или пуховым наполнением. Некоторым хозяйкам процедура кажется излишней или сложной. Часть из них не знает, как почистить подушки самостоятельно, а времени и финансов на химчистку иногда не хватает. Однако игнорировать процедуру нельзя. Многие даже не догадываются, что причиной плохого сна или аллергической реакции является подушка, которая уже несколько лет не стиралась. Согласно гигиеническим нормам, изделие требуется очищать два раза в год. Причинами такой необходимости являются:

Появление запаха пота. Со временем наполнитель подушки впитывает пот и начинает неприятно пахнуть, а на чехле появляются пятна. Натуральные материалы (перо и пух), использованные в качестве наполнителя в результате впитывания влаги спустя некоторое время начинают гнить. Содержимое подушки в течение времени утрамбовывается и приобретает жесткость, причиняя неудобство и нарушая здоровый сон. Человек на постельных принадлежностях оставляет волосы, слюну, частицы эпидермиса. Такая среда является благоприятной для появления и размножения патогенных микроорганизмов, к примеру, перьевых клещей. Скопления пыли — идеальная среда для некоторых микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых возбуждают разные кожные патологии и иммунные реакции.

Химчистка

Для поддержания идеальной чистоты дома необходимо регулярно менять и отстирывать постельные принадлежности. Если возникают проблемы и хозяйка не знает, как почистить подушки, можно обратиться в химчистку, где проводят сухую и влажную чистку.

Чистку без использования жидкости

Способ подходит для всех типов перьев. Процедура осуществляется в особом устройстве, под действием сильной воздушной струи и УФ лучей. Чистка уделяет возможность устранить накопленную пыль, возвращает объем утрамбованному пуху. Под УФ лучами погибают вредоносные микроорганизмы. По окончании чистки пером заполняют чистый наперник.

Влажная чистка

Процедуру проводят путем извлечения содержимого подушки и помещения в специальную машину-автомат с жидким химическим раствором. В процессе чистки перо промывается и подвергается дезинфекции, после обрабатывается паром и сушится. Сухое и чистое перо помещается в новый наперник.

Изделия после химчистки становятся как новые, обеспечивая комфорт, здоровый сон и полноценный отдых.

Ограничения

Если принято решение стирать подушку в домашних условиях, важно знать определенные нюансы и разбираться в тонкостях чистки разных материалов.

В машинке разрешается стирать перьевые наполнители из водоплавающих птиц. При стирке такого изделия рекомендуется выбрать функцию «пуховое одеяло». При стирке подушек не советуют употреблять отбеливающие средства, содержащие хлорку. Подходящими для стирки подушек, наполненных шерстью, являются жидкие моющие средства для шерсти или кашемира. Дополнительное полоскание при этом обязательно. Сушить подушки рекомендуется в стиральной машине, если имеется режим сушки. Их можно сушить также под солнечными лучами, при температуре 25 С и больше. Подушки с наполнителями органического происхождения (например, из кокосовых волокон), а также изделия с эффектом памяти. Ортопедические подушки стирать не разрешается. Перьевые подушки, размеры которых больше 50х70 см, лучше отдавать в химическую чистку, так как их трудно будет высушить дома. Если в качестве наполнителя подушки использован холлофайбер, при стирке нужно включить отжим максимум 500 оборотов. Чтобы накопитель распространялся равномерно, в барабан машины нужно положить два теннисных мяча. Перед тем как подвешивать подушку за уголки для сушки, нужно разложить ее на горизонтальную поверхность, чтобы сохранить форму изделия.

Пошаговая инструкция чистки перьевых набивок

Перед тем как приступить к чистке подушек из пера, необходимо уточнить, как почистить подушки с пуховым наполнителем вручную и в машинке-автомат. Перо нельзя обрабатывать агрессивными моющими средствами, содержащими хлор. Для этой цели рекомендуется использовать жидкие моющие растворы для деликатных тканей и шерсти. От обычного стирального порошка лучше отказаться. Для ополаскивания советуют применять освежитель для белья.

Вручную перьевые подушки стирают следующим образом:

Из наперника извлекают материал и раскладывают по предварительно подготовленным мешочкам. Мешки зашивают. В емкость набирают теплую воду (максимум 40 градусов), в которой разводят моющее средство. В раствор со средством опускают по одному мешочку и тщательно простирывают содержимое. После в другую емкость набирают холодную воду и прополаскивают мешки с пером, несколько раз меняя воду. В конце, по желанию, мешочки с пером прополаскивают в воде с кондиционером для белья. После этого мешочки отжимают, не выкручивая их. Мешки с пером развешивают на веревке или раскладывают на сушилке.

Сушить перо рекомендуется на воздухе, под солнечными лучами, не забывая каждый час встряхивать перья в мешках, чтобы ускорить процесс сушки. Несмотря на хлопотность процесса, ручная стирка обеспечивает качественную чистку.

При стирке наполнителя перьевых и пуховых подушек в машинке-автомат наполнитель также раскладывают в мешочки и зашивают, затем:

загружают мешочки в барабан машинки, заполняя контейнеры, предназначенные для моющего средства и кондиционера для белья;

устанавливают режим стирки для деликатных тканей или шерсти;

выбирают и устанавливают самую низкую скорость отжима, чтобы пух не терял качественных характеристик;

пользуются режимом двойного полоскания;

по окончанию цикла мешки развешивают сушиться.

Если пришлось стирать подушку зимой, сушить мешки с наполнителем можно у отопительных устройств, поддерживая около 1 м расстояния от них. Стирать и пропаривать изделия из куриного пера очень рискованно, так как перья кур в результате впитывания влаги теряют свои свойства и начинают плохо пахнуть. В домашних условиях допускается стирать только подушки с перьями водоплавающих птиц.

Чистка латексного наполнителя

Перед тем, как стирать изделие, необходимо уточнить происхождение наполнителя. Важно знать, как постирать подушки с искусственными наполнителями, чтобы не испортить вещь. На латексный наполнитель негативно влияют:

стирка в горячей воде, высокая температура и солнечные лучи (наполнитель теряет форму);

низкая температура (материал трескается);

стирка в машинке-автомат (наполнитель деформируется).

Стирать латексную подушку нужно вручную:

Следует взять подходящий по размерам тазик и воду температурой не выше 40 градусов. В качестве моющего средства советуют использовать жидкое мыло, можно и детское. Для промывки необходимо использовать губку или не очень жесткую щетку. По завершению процедуры подушку нужно оставить просушиться, а после следует обернуть ее в сухую материю.

Чистка подушки из гречневой лузги

Первую чистку нужно сделать спустя 30 дней после покупки, поскольку частички лузги при эксплуатации трутся друг о друга и в итоге превращаются в труху. Необходимо:

перебрать лузгу гречки;

отделить от скоплений мусора и грязи;

постирать чехол и вернуть наполнитель обратно.

После процедуру можно повторять раз в год. Чтобы убрать пыль и мусор, можно раз в семь дней проводить чистку чехла пылесосом.

Способы чистки бамбукового наполнителя

Материал этот довольно капризный. Химчистка такой подушке противопоказана.

Сухая чистка целесообразна, если на чехле подушки появились следы. Можно застирать проблемный участок пеной от моющего средства. Если наполнитель сильно загрязнен, его советуют стирать вручную или в машинке.

При ручной стирке нужно:

Взять воду примерно сорока градусов и растворить в ней моющее средство. Замочить подушку в воде с моющим средством на 60 минут. После устранить загрязнения, используя губку, и прополоскать изделие. Сушить в горизонтальном положении, периодически встряхивая.

При машинной стирке нужно:

Удостовериться в крепости швов на подушке, так как в случае вываливания бамбука машина может поломаться. Стирать в деликатном режиме. Дополнительно ополаскивать. Сушить подушку в горизонтальном положении.

Чистка декоративных подушек

Для таких подушек рекомендуется применять химический метод очистки. Если принято решение чистить диванные подушки самостоятельно, важно знать, что стирать эти подушки в машинке-автомат нежелательно. Достаточно пропылесосить их, просушить на свежем воздухе или обработать паром.

Соблюдение правил чистки подушек с учетом типа наполнителя позволит сэкономить деньги на приобретение нового изделия. Регулярная обработка и чистка подушек позволит предупредить появление опасных для здоровья патологий и наслаждаться чистотой и порядком дома.

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