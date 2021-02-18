В современных домах и квартирах чаще всего используются котлы отопления. Особых трудностей в эксплуатации они не вызывают. Достаточно загрузить топливо и котел начнет работать. Но и они подвержены скоплению сажи, смолы и нагара, налета, затрудняющего работу оборудования. Наиболее распространенной проблемой в котлах являются «залежи» аморфного углерода. И если вовремя не исправить проблему, прибор перестанет работать. Чтобы он функционировал исправно, необходимо понять, как почистить котел от сажи.

Приборы и их преимущества

Немногие в наше время хотят жить в квартирах. Основными минусами называют проблемы с соседями, высокие цены на услуги ЖКХ, неустроенность детских площадок и многое другое. Именно по этим причинам многие покупают частные дома, поскольку имеется множество плюсов:

отсутствие шумных соседей;

чистый и свежий воздух, природа;

собственный огород, что существенно бережет деньги;

экономия на отоплении.

Если имеется печь, то хозяин тратит только на уголь и дрова. Но и такое отопление имеет недостатки. К ним относится долгое время ожидания тепла, опасность отравиться угарным газом и скопление сажи. Раньше, когда в качестве отопления использовалась печь, почистить ее от продуктов сгорания не составляло особого труда.

Причины образования сажи

Котлы делятся преимущественно, на два вида: твердотопливные и газовые. И те и другие выделяют тепловую энергию в процессе сгорания топлива. У твердотопливного котла это дрова, уголь, кокс, пеллеты. У газового котла — газ.

Стоит помнить, что образование смолистых отложений, сажи и нагара — это нормально. Для каждого вида котла есть свои причины, по которым внутри поверхности скапливаются нежелательные продукты сгорания. Сажа в твердотопливном котле образуется из-за:

нехватки воздуха для горения;

температуры горения, она слишком низкая.

Основные причины: плохое топливо и техническая сторона организации процесса горения. Котлы, работающие от электрической сети, могут страдать от периодических перебоев и скачков напряжения. Твердотопливный котел может засориться по нескольким причинам. Это:

поступление слишком влажного воздуха;

использование в топке влажных дров: газы в процессе горения становятся влажными и температура горения понижается;

высокое содержание смолы в топливе;

слишком большое количество топливного материала;

использование котла для утилизации бытовых отходов;

несвоевременная очистка.

Проблемы с газовым котлом в основном, из-за воздуха. Виноват его недостаток или избыток, плохое качество газа, недостаточное давление, невысокая температура теплоносителя.

Последствия

Если периодически не проводить профилактические работы, котел может попросту перестать работать, а теплопроводность снизится. Это приведет к:

значительному уменьшению обогрева в доме;

большим тратам: топливный материал расходуется гораздо больше;

уменьшению срока службы котла;

риску лишиться прибора, так как из-за неравномерного нагрева оборудования швы котла могут разорваться;

неточности показаний оборудования.

Что касается твердотопливного прибора, то несвоевременная очистка способна привести к образованию угарного газа и даже к пожару.

Как понять, что котел нужно почистить?

Самый явный симптом — недостаточно хорошая работа котла, его низкая эффективность. Есть и другие причины:

из-за засора теплообменника возрастает употребление газа;

котел непривычно гудит и шумит;

радиаторы недостаточно горячие;

горелка работает непрерывно;

напор воды снижается.

Всего этого можно избежать, если вовремя проводить профилактический осмотр и чистку. Для топливного котла, при условии хорошего качества топлива, чистка производится раз в месяц. Если оно более низкого качества — раз в 20 дней.

Если котел газовый, то профилактика производится раз в 2 года, а то и раз в год. При плохом нагревании воды вызывают специалиста. При поломке теплогенератора в котле проводятся ремонтные работы, во время которых специалист проверяет и сам прибор.

Способы очистки котлов

Перед тем как выяснять, как почистить котел от сажи, нужно понять, что способов существует несколько. Загрязнения устраняют как в домашних условиях, так и в сервисных центрах с помощью специалистов. Способы бывают следующими:

Механическими. Химическими. С помощью бустера и реагентов. Гидродинамическими. Электроразрядными.

Сам котел можно очистить простыми щетками, или с применением абразивных веществ. Если слой сажи небольшой, для очистки подойдет обычная сода. Смолы можно удалить как антрацитом, так и с помощью высокой температуры. Другие способы имеют некоторые нюансы.

Механический

Для этого подойдут щетки, ершики, зубные щетки. Важно знать, что у предметов не должно быть острых концов или граней, иначе металл может повредиться. Этапы очистки включают в себя:

растопку котла, это смягчит смолу и облегчит ее отхождение от стенок;

отключение устройства, ожидание полного остывания и оставление открытой заслонки;

удаление необходимых загрязнений с внутренней поверхности;

повторную растопку котла, чтобы частички смолы полностью выгорели.

Химический

Данный способ гораздо эффективнее и быстрее, хотя и сопряжен с некоторым риском. Есть два метода химической очистки. Первый: на горящее топливо высыпают специальное средство. Второй: котел и другие его элементы чистят специальными кислотами (серной, азотной, фосфорной, соляной). Если слой сажи совсем небольшой, то подойдет адипиновая или сульфаминовая кислоты.

Использование бустера

Этот способ отлично подойдет для чистки локальных загрязнений. Нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты! Такую процедуру правильно сделать может только специалист. Суть способа: бустер — водяной насос со специальной емкостью. Только вместо воды в ней реагент. Насос подключают к теплообменнику и жидкость, находящаяся в бустере, начинает непрерывно циркулировать, за счет чего и происходит очистка.

Гидродинамический

Он подходит как для твердотопливного, так и для газового котла. Разбор самого котла не нужен, но необходим бустер. Суть способа: в котел закачивается вода. Давление постепенно повышается и за счет ускоренного движения воды отложения разрушаются.

Электроразрядный

Способ, имеющий множество плюсов и минусов. Суть: на отложения воздействуют жидкостью, через которую пропускают электрический заряд. Плюсы — высокая степень очистки, металл не страдает. Минусы:

требуется специальное оборудование;

высокая цена;

большое количество времени;

высокий показатель шума.

Эту процедуру обычно делают в сервисном центре.

Чистка элементов устройства

Для того чтобы почистить газовый котел, нужна предварительная подготовка. Данный прибор состоит из нескольких элементов:

запальник;

форсунки и горелка;

фильтр газа;

теплообменник;

топка;

сам дымоход.

Каждый элемент газового котла имеет свои особенности чистки. Рассмотрим по отдельности:

Запальник: для начала нужно перекрыть поступление газа к котлу, выкрутить элемент, тщательно почистить щеткой, продуть, установить на место. Форсунки и горелка. Алгоритм практически не отличается: надо перекрыть газ, снять горелку, аккуратно выкрутить форсунку, Затем прочистить элементы ершиком, продуть горелку пылесосом, вставить ее и форсунку на место; Теплообменник. Сложность заключается в том, что он может засориться как изнутри, так и снаружи (сажей). Чистка снаружи производится так же: щетками и ершиками. Изнутри теплообменник чистится химическими средствами.

Для того, чтобы не искать в интернете способы, как почистить котел от сажи, не вызывать специалиста, нужно обязательно проводить профилактические процедуры.

Как ухаживают за оборудованием

Для твердотопливного котла можно использовать поваренную соль, отправив ее прямо в топку. Либо высыпать на горящие дрова картофельный крахмал или картофельную кожуру, тщательно высушенную. Крахмал значительно смягчит отложения на котле. Также существуют специальные средства, которые помогут значительно облегчить процесс чистки:

«Трубочист»: он подходит для избавления от сажи и копоти в дымоходах. Цена варьируется в пределах 150 рублей. SPALSADZ: это специальная «соль». Уничтожает смолу. Цена средства начинается с 150 рублей. Forte Plus: отлично удаляет сажу и пригоревший жир. Можно сказать, это «панацея» от всех видов загрязнения. Цена от 500 рублей и выше.

Некоторые используют «Cillit Bang» или «Крот», предназначенный для канализационных труб. Для дымоходов продаются специальные средства в виде порошков, жидкости и твердых брикетов. Весь процесс очистки котла обойдется примерно в 1000 рублей (включая препараты и инструменты).

Если хозяева совсем не разбираются в процессе очистки или опасаются, что у них не получится, то лучше вызвать специалиста. Один его визит обойдется примерно в 6000-7000 рублей, но зато владельцы избавятся от многих проблем.

Основные моменты, которые следует помнить

Перед процедурой следует запастись специальными инструментами и средствами индивидуальной защиты. Без этого химические реагенты могут нанести серьезный вред вашей коже. Не забывайте, из каких элементов состоит ваш котел. Знание устройства прибора повысит эффективность вашей работы. Выберете наиболее оптимальный способ очистки вашего котла. Если вы чистите дымоход, обязательно используйте защитную одежду. Не забудьте отключить прибор от электрической сети и перекрыть газовый вентиль (если куплено такое устройство)

Периодически проводите профилактику и проверку оборудования. Заранее устранив проблему, вы избавите себя от лишних затрат, от вызова специалиста, а также — от замены котла.

В завершение темы — видео: