Несмотря на определенную старомодность, хрусталь и в настоящее время пользуется большой популярностью, особенно среди тех, кто любит элегантный богемный стиль с намеком на роскошь. И если хрустальные люстры можно встретить в домашнем интерьере крайне редко (не все могут их себе позволить – стоимость такого предмета интерьера достаточно высокая), то фужеры, стаканы, блюда и прочая кухонная утварь из хрусталя имеется фактически в любом доме. Чтобы это все выглядело хорошо, нужно точно знать, как почистить хрусталь.

Правила чистки хрустальных изделий

Веселый звон, который ассоциируется с праздником, яркие переливы и блики этих изделий могут создать торжественную атмосферу. Но сохранить основные свойства хрусталя непросто – с течением времени он становится темнее, покрываться маленькими царапинами и налетом.

Предметы из хрусталя должны красиво переливаться от чистоты. Вне зависимости от способа чистки, есть основные моменты, которые стоит учесть при работе:

На дно емкости нужно стелить мягкую ткань, например, полотенце – это даст возможность не допустить появление мелких царапин и сколов. Изделия из хрупкого стекла следует поставить в емкость, чтобы они не выскальзывали из рук и не разбились. Но изделия нельзя ставить очень плотно между собой. Мыть посуду лучше в резиновых перчатках, чтобы не оставались следы от пальцев. Очищать сервиз можно в теплой, но не горячей воде. Максимальная температура – 40 градусов. Если мыть хрусталь поролоновой губкой, то нельзя использовать жесткую сторону, потому что она оставляет микроскопические трещины. Для очистки резных узоров на хрустале можно использовать зубную щетку. После мытья, посуду необходимо насухо протереть бумажным полотенцем. Если этого не сделать, то на стекле останутся некрасивые разводы.

После использования хрустального сервиза, его лучше сразу замочить в воде или помыть. Чистить сервиз с засохшими остатками напитков и еды значительно труднее.

Что применять не стоит

В мытье хрустальных изделий есть и ряд ограничений, которого стоит придерживаться:

Многие хозяйки для того, чтобы добиться блеска, часто используют грубые методы, например, порошок или металлическую щетку. Так делать нельзя: вырастает риск появления микроскопических трещин и сколов. Нельзя протирать вымытую посуду ворсистым материалом – мелкие волокна ткани остаются на стекле, в итоге хрусталь быстро пылится. Нельзя допускать резкого перепада температурного режима – это может привести к тому, что посуда разобьется, на ней появятся трещины и сколы. К примеру, после холодного напитка не стоит сразу погружать в горячую воду хрустальный стакан. Во время мытья температура не должна превышать 40 градусов – это может привести к порче предмета.

Сервиз с позолоченными элементами декора следует чистить только уксусным раствором, иначе элемент декора может просто стереться.

Чем отмыть хрусталь до блеска в домашних условиях

Порой бывает так, что хрустальные изделия пожелтели. Такое происходит по причине того, что вещи длительное время простояли в шкафу и ими никто не пользовался. Есть несколько проверенных способов решить этот вопрос. Нужные ингредиенты имеются практически в любом доме.

Картофель

Для мытья хрусталя отлично подходит картофель. Овощ содержит большое количество крахмала, который считается хорошим чистящим средством. Для мытья хрустальных изделий подойдет как картофельный отвар, так и сами корнеплоды:

Осторожно положить сервиз в остуженную до комнатной температуры воду после варки картошки. Оставить так на несколько минут. Если картофельный отвар не полностью накрывает предметы, их периодически стоит переворачивать. Потом почистить изделия мягкой стороной губки или тряпкой. Отварить картошку до готовности и натереть ее на терке. Полученную смесь аккуратно нанести на посуду. Оставить так на несколько минут. Дальше хорошо промыть предметы чистой водой.

Крахмал

Крахмал в виде порошка хорошо справится с задачей помыть хрусталь от желтизны. Порошок следует нанести на сухую тряпку и протереть загрязненные участки на посуде. Дальше тщательно промыть все под водой. Большое преимущество крахмала заключается в том, что он не способен испортить хрупкий материал. Но усердствовать все же не стоит – хрусталь не терпит силового воздействия.

Соль с уксусом

Приготовить раствор из расчета на 1 л жидкости 1 ложка соли. Стоит обратить внимание на то, чтобы соль полностью растворилась в воде, потому что она может поцарапать стекло. Постелить на дно емкости мягкую ткань. Положить туда посуду и залить приготовленным раствором. Оставить так на некоторое время. За это время следует приготовить раствор из уксуса в том же соотношении – на 1 л воды 1 ложка столового уксуса. В другую емкость постелить на дно мягкую ткань. Залить новым раствором. Переложить туда посуду. Оставить на несколько минут. Затем тщательно промыть изделия под водой и насухо протереть бумажным полотенцем.

Перекись водорода

Перекись может помочь устранить желтизну с хрустальной посуды. Эффективное, щадящее отбеливающее средство удалит грязь и не испортит хрупкий материал:

Налить в емкость 3 л воды, добавить 1,5 ложки раствора перекиси водорода. Опустить посуду в эту жидкость и дать постоять 30 минут. Далее промыть все водой и тщательно высушить.

Нашатырный спирт

Для того чтобы добиться блеска хрустальной посуды, ее следует мыть раствором воды и нашатырного спирта, которые берутся в одинаковых долях.

Лучше предварительно почистить посуду от скоплений пыли. Дальше промочить в полученной жидкости ватный диск и протереть предметы. Промыть все теплой водой и насухо высушить.

Важно отметить, что пары нашатыря имеют неприятный аромат. Перед началом работ следует убрать из комнаты маленьких детей и домашних питомцев. Работая с нашатырным спиртом, следует использовать резиновые перчатки.

Синька и мел

Перемешать 2 ложки крошки мела, пол-ложки синьки и 2 ложки простой воды. Нанести полученное средство на загрязненную поверхность. Втирать полученную смесь нельзя, достаточно просто покрыть посуду. Спустя несколько минут промыть сервиз под проточной водой и насухо высушить бумажным полотенцем.

Соль от помутнения

Если хрустальные изделия долго лежат в шкафу, то они начинают терять свойство идеальной прозрачности. Если хрустальное изделие помутнело, то для исправления ситуации отлично подойдет солевая ванна. Особенно действенна в таких случаях морская соль, которая насыщена минералами. Но можно взять и самую обычную. В емкость с водой высыпать пачку соли, поместить туда же сервиз. Оставить его на несколько часов, промыть водой и тщательно высушить.

Очистка хрусталя в посудомоечной машине

Современные технологии не стоят на месте и постоянно появляются новые приспособления, которые могут облегчить бытовые хлопоты. Если далекие предки пользовались исключительно народными способами, то современных хозяек больше интересует вопрос, как почистить хрусталь в посудомоечной машине.

В общем, настоящий хрусталь – это материал максимально хрупкий, мыть его можно только ручным методом. Более бюджетные сорта хрусталя можно загрузить в посудомойку, придерживаясь таких правил:

Поставить режим деликатного мытья.

Температурный режим не должен превышать 40 градусов.

Использовать регенерирующую соль, если вода в регионе имеет высокий уровень жесткости.

Нельзя загружать хрустальные изделия с посудой из прочих материалов – такое соседство может привести к помутнению хрусталя.

Вместо порошка следует использовать жидкое средство или специализированную таблетку.

Как очистить вазу из хрусталя от налета

Если в хрустальной вазе длительное время стоит букет, то на дне и стенках появляется известковый налет. Узкий сосуд не очень удобен, так как сложно подобраться к самому дну и помыть его, но и в этом случае есть выход. Для очистки вазы от белого налета, в нее нужно налить воду и уксус в соотношении 3 ложки столового уксуса на 1 л жидкости. Оставить так на всю ночь, а утром хорошо промыть емкость проточной водой и насухо протереть бумажным полотенцем.

По такому же принципу можно отмыть сосуд раствором соли: 3 ложки соли на 1 л жидкости. Спустя несколько часов известковый налет растворяется. Емкость хорошо помыть и насухо протереть.

Как почистить хрустальную люстру

Отдельная тема – как почистить хрусталь на люстре. Лампочки всегда притягивают к себе частицы пыли, которые оседают на хрустале, в итоге полностью портится внешний вид изделия. Чистка люстры – это достаточно трудоемкая работа.

Порядок чистки состоит из нескольких этапов:

Смахнуть пыль с электроприбора специализированной мягкой щеткой с длинной ручкой. Если имеются съемные детали, то их необходимо отсоединить от основания, положить в таз с водой и добавить туда немного столового уксуса. Через 30 минут следует почистить съемные элементы бумажным полотенцем. Если в съемных деталях имеются металлические вставки, то нужно следить, чтобы на них не появилась ржавчина. Для чистки люстры с подвесными украшениями, нужно протереть детали специализированным чистящим средством, не снимая их с основания. Если нет оптимального средства в бытовой химии, то можно развести воду со спиртом в соотношении 3:1. Наносить раствор следует косметическим диском. После того как все элементы будут вымыты и помещены обратно, следует обработать каркас светильника уксусным раствором – это значительно сократит прилипание пылевых частиц.

При работе с электроприбором очень важно соблюдать все правила безопасности. Перед мытьем необходимо обесточить технику. Следить за тем, чтобы никакая жидкость не попадала на лампы. Во время мытья нужно следить за тем, чтобы химические составы не капали в зону доступа маленьких детей и домашних питомцев.

Уход за хрустальными изделиями – тонкая задача. Бережливое отношение к хрустальным вещам – залог их длительного срока эксплуатации. Если выполнять правильный уход за предметами из хрупкого материала, то они долго будут радовать своим изящным блеском.

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