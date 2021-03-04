Жизнь электроприборов, которые вынуждены работать с водой, нелегка. Скорее рано, чем поздно хозяевам приходится очищать их от накипи — солевых отложений, покрывающих внутренние поверхности. Помимо таких больших агрегатов, как стиральная и посудомоечная машина, страдает небольшая бытовая техника: регулярного ухода требуют маленькие «помощники» — электрочайники. Поскольку они работают неустанно, то соли кальция и магния очень быстро скапливаются на стенках и дне. Эта печальная ситуация наблюдается и в том случае, когда используют отфильтрованную жидкость. Поэтому каждый хозяин, который «завел» себе такой бытовой прибор, должен узнать, как почистить электрический чайник.

Накипь и ее опасность

Как правило, для приготовления чая большая часть хозяев использует водопроводную воду, которая содержит целый «букет» нежелательных веществ. В эту категорию входят соли жесткости, частицы тяжелых металлов, пестициды, хлор и прочая «прелесть».

Кипячение жесткой водопроводной воды сопровождается образованием углекислого газа и кристаллов солей кальция и магния. Последние и оседают на внутренних поверхностях чайника — на его стенках, дне и ТЭНе, если прибор располагается в нижней части емкости. Вода, прошедшая фильтрацию, тоже оставляет осадок.

Последствия для чайника

Фильтры, использующиеся для очищения жидкости, как правило, не в состоянии удалить все примеси, поэтому часть их остается в водопроводной воде. Неблагоприятных последствий для электрочайника и его владельцев несколько. К ним относится:

Уменьшение теплоотдачи прибора. Вода, у которой появился нетипичный, неприятный привкус. Шумность прибора, который нагревая воду, начинает издавать непривычные звуки. Увеличение времени кипячения, что обещает хозяевам большие расходы на электричество. Риск выхода техники из строя. Отложения, скапливающиеся на внутренних поверхностях прибора, способны стать причиной его поломки.

Негативное влияние на здоровье людей — еще один немаловажный фактор. Питье воды с примесями солей может спровоцировать острые и хронические заболевания.

Что делать, как предотвратить?

Понятно, что когда прибор атаковала накипь, его хозяева задаются вопросом о том, как почистить электрический чайник. Однако попутно они могут узнать, как замедлить образование отложений. Бороться с ними можно:

в чайник нужно наливать только отфильтрованную воду;

после каждого кипячения электроприбор надо ополаскивать;

лучше раз и навсегда отказаться от второго кипячения жидкости;

если в доме нет системы очистки, то воду лучше заранее наливать и отстаивать, альтернатива — покупка бутилированной жидкости у надежных поставщиков.

Каждый вечер воду из чайника необходимо сливать. Самый лучший вариант — совмещение этого «ритуала» с чисткой внутренних поверхностей влажной губкой без каких-либо моющих средств.

Как почистить электрический чайник?

Избавиться от накипи можно с помощью домашних средств и препаратов, предназначенных для удаления отложений. Третий способ — механическая очистка, однако она не оптимальное решение, так как существует риск испортить прибор. В «пылу борьбы» с накипью легко повредить электронагреватель, или корпус чайника.

Использование привычных продуктов

В этот список входит лимонная и щавелевая кислота, уксус, сода и лимонады. Есть и другие, оригинальные способы, о которых будет упомянуто позже.

Как почистить электрический чайник лимонной кислотой?

Этот пищевой продукт относится к самым действенным средствам, его применяют и для чистки крупногабаритной «мокрой техники» — стиральных и посудомоечных машин. Кислота активно взаимодействует со всеми вредными соединениями, растворяет даже «вековой» налет.

Для удаления накипи нужно взять небольшой пакетик лимонной кислоты. Достаточно 25-50 г, больше максимума брать не рекомендуется, поскольку концентрированный продукт в больших дозах для техники небезопасен. Чистка проходит так:

Сначала в емкость до максимальной отметки наливают обычную водопроводную воду. Затем в чайник высыпают лимонную кислоту, после чего прибор включают. После закипания жидкости ее не выливают, а оставляют «работать» около 10 минут. Потом грязную воду сливают, наливают новую порцию, которую снова кипятят. Эту жидкость с остатками кислоты также выливают.

Вместо лимонной кислоты можно взять свежие фрукты, достаточно одного плода. Если используют весь лимон, то его сначала разрезают на мелкие кусочки — на дольки или кружочки. Лучшее решение — приготовление сока, который просто выливают в воду. Операция проходит аналогичным образом.

Чистка чайника уксусом

Этот кислый продукт требует осторожного обращения. К нему прибегают только в том случае, если лимонная кислота не в состоянии справиться со старыми отложениями. Для очищения внутренней поверхности электрического чайника потребуется от 120 до 150 мл столового (9%) уксуса и пол-литра воды.

Раствор заливают в емкость, потом кипятят. Грязную жидкость сливают, заменяют ее чистой и снова «варят», чтобы очистить прибор от уксуса. Если накипь только разрыхлилась, но не отошла, а осталась на стенках и дне, то рабочий раствор оставляют в чайнике примерно на час. По истечении этого времени уксусную жидкость сливают, потом «внутренности» аккуратно обрабатывают губкой, ее жесткой стороной. Вычищенный чайник споласкивают, наливают свежую воду и кипятят. После такой серьезной обработки накипь, как правило, полностью удаляется.

Если нет уксуса, но есть эссенция, то можно использовать ее, однако сначала продукт разводят водой: в стакане жидкости размешивают 2 столовые ложки. Минус данного способа — запах. Чтобы быстро устранить эту «помеху», рекомендуют во время работы и после нее обеспечить хорошее проветривание помещения.

Использование пищевой соды

Это еще одна «палочка-выручалочка», которую используют в качестве очистителя поверхностей, техники и т. д. Данный пищевой продукт применяют и для преображения электрических чайников.

В прибор наливают воду, засыпают столовую ложку соды, затем его включают и ждут, когда он закипит. Чайник оставляют стоять с раствором около 30 минут. Обычно этого промежутка времени достаточно для разрыхления налета. Выливают жидкость, чайник споласкивают, затем снова наливают воду и кипятят, чтобы избавиться от остатков соды.

Если продукт оказался неэффективным, чистку повторяют, но используют лимонную кислоту. Действуют аналогично, пропорции точно такие же — столовая ложка на чайник.

Очищение щавелевой кислотой

Это соединение входит в состав кислотных очистителей, которые предназначены для удаления разных видов накипи. Поэтому щавелевую кислоту используют и для очистки электрических чайников.

В прибор наливают воду, добавляют небольшое количество порошка (щепотку). Жидкость кипятят, потом оставляют настаиваться примерно 5 минут. Затем воду выливают, прибор протирают губкой и споласкивают.

Далеко не у всех в доме есть такое средство. В некоторой степени его может заменить свежий щавель или ревень. Поскольку концентрация кислоты в этих зеленых овощах невелика, то процедуру придется повторять несколько раз. Если витаминов жаль, то лучше отказаться от этой идеи.

Помощь лимонадов

Использование напитков не по назначению — довольно популярное занятие. Причина — лимонная, ортофосфорная и уксусная кислота в газированных лимонадах. Любое из веществ обладает очищающими свойствами.

Главное для моделей из пластика — выбор прозрачной жидкости, так как краситель может остаться на внутренних поверхностях чайника. Лучшие кандидаты — Sprite и 7 Up. Для приборов из нержавеющей стали подойдет любой «красивый» лимонад.

Как почистить электрический чайник?

Сначала банки или бутылку открывают, оставляют на время, чтобы весь газ из напитка вышел. Жидкость осторожно переливают в чайник: заполняют его не до максимальной отметки, а наполовину.

Электроприбор включают, доводят до кипения. Потом грязную воду выливают, а чайник тщательно промывают.

Кожура, очистки и рассол

Это самые необычные методы, однако говорят, что все они работают. Речь идет о яблочной и грушевой кожуре, картофельных очистках и огуречном рассоле.

В первых двух случаях «отходы» в небольшом количестве засыпают в чайник, наливают воду до максимальной отметки, затем прибор включают. «Компот» оставляют в емкости до его остывания, потом выливают, а чайник промывают. Главное условие для такой биологической очистки — использование свежих фруктов и овощей без малейших признаков гнили.

Огуречная жидкость является кладезем витаминов, минералов и разных кислот, это антиоксидант и слабительное, хорошее средство для восстановления водно-солевого баланса. И чистящее средство. Рассол используют так: его цедят, заливают, кипятят и остужают. Потом жидкость выливают, а пробор промывают водой. Чтобы избавиться от не самого приятного запаха, в чайнике кипятят чистую воду, которую потом выливают.

Очистка средствами бытовой химии

Народные рецепты считаются действенными, но они не всегда справляются с возложенными на них задачами. Если случай тяжелый, то имеет смысл задуматься о приобретении препарата, предназначение которого именно борьба с накипью. Такие средства выпускают в различных формах: есть жидкости, порошки, спреи и таблетки. Противопоказаны только одни составы — с абразивными частицами, которые способны повредить пластиковые поверхности.

Как почистить электрический чайник бытовой химией? На упаковке любого препарата есть инструкция, которой рекомендуют придерживаться, так как «передозировка» может привести к печальным последствиям. Если же говорить о чистке, то обычно этапы практически одинаковы: средство наливают либо засыпают в емкость, потом воду кипятят, сливают, после этого чайник споласкивают, первую (и вторую) порцию воды остужают и отправляют в мойку (унитаз).

Среди лидеров «пользовательских симпатий» — Антинакипин для чайников. Это средство может удалить накипь после первой же процедуры, но в тяжелых случаях операцию необходимо повторить 2 или даже 3 раза. Другие популярные препараты — Bagi Кумкумит, Cillit BANG, Clean Home, Electrolux, Major Domus, Top House (жидкости), Topperr и Top House, Frau Schmidt Антинакипь (таблетки), Золушка (порошок).

Чистка разных приборов

Материал имеет большое значение, поэтому разные виды чайников имеют свой список того, что нельзя, а что можно использовать.

Пластиковые электрические чайники

Этой технике противопоказана сода, не рекомендуют использовать и уксус. Однако никаких ограничений нет для другого эффективного народного средства — для лимонной кислоты. Ее применяют для очистки от накипи любого прибора.

Если в чайнике пока небольшой слой «залежей», то рабочий раствор можно не кипятить. В него заливают горячую чистую воду, растворяют 20-25 г лимонной кислоты, а затем оставляют в покое на 3-4 часа. Если отложения не отошли, то прибор включают и ждут закипания жидкости. Такая обработка, как правило, не дает накипи ни единого шанса «выжить».

Металлические «помощники»

Для их изготовления используют нержавеющую сталь, поэтому данная техника дает больший простор для деятельности. Ее можно чистить любыми народными средствами, бытовой химией, предназначенной для удаления накипи.

Допускается механический метод избавления от отложений. Противопоказание одно — жесткая, металлическая щетина щеток. Дополнительный этап для таких моделей — очистка сетчатого фильтра, который находится у носика. Его нужно освобождать от накипи регулярно.

Керамическая техника

Такие электрочайники можно чистить лимонной кислотой, содой или огуречным рассолом. Толстый налет на керамике — причина использовать комплекс. В этом случае сначала воду кипятят с содой и солью, затем накипь удаляют с помощью мягкой щетки.

На крышке керамических моделей тоже скапливаются отложения. Поскольку они чаще бывают съемными, неразрешимых проблем не возникает: эти элементы замачивают в теплом растворе соды или лимонной кислоты, оставляют в жидкость на полчаса, затем споласкивают и вытирают.

Стеклянные модели

Эта бытовая техника самая требовательная, потому что скопившиеся отложения всегда находятся на виду, сильно портя вид чайника. Для очистки стеклянных поверхностей подходит лимонная кислота или сок, сода, соль, а также хозяйственное мыло.

Лимонады, уксус или рассол — средства для удаления серьезного налета. С бытовой химией придется сначала «разбираться»: в инструкции обязательно должно быть указано, что препарат подходит для чистки стекла.

Приборы с открытой спиралью

Если трубчатый водонагреватель находится в нижней части емкости, то он очень быстро становится привлекательным объектом для солей жесткости. Эта накипь — причина долгого закипания воды, прибору требуется больше электроэнергии, чтобы вскипятить жидкость. Исключения есть: это модели, у которых ТЭН изготовлен из латуни или титанового сплава. Эти устройства умеют «самоочищаться». Есть электронагреватели с «золотым» покрытием (Tefal), которому тоже не страшна такая угроза.

Для удаления налета в электрочайниках с открытым ТЭНом используют лимонную кислоту, соду, газированные напитки. Небольшой слой убирают с помощью раствора с добавлением соли и хозяйственного мыла. Рассол, как и уксус, в этом случае противопоказан. Эти «препараты» в состоянии разъесть защитное покрытие «прибора в приборе».

Рекомендации относительно операции

Чтобы не интересоваться тем, как почистить электрический чайник, длительное время, лучше «предвосхитить» образование накипи. Или по мере сил уменьшить ее отложения. Профилактика довольна проста:

Чтобы не допустить скопления большого количества накипи, советуют чистить приборы как минимум раз в месяц, лучше — дважды. С этой же целью используют либо отфильтрованную, либо предварительно отстоянную воду. Замена — родниковая вода. Для удаления толстого слоя накипи рекомендуют применять комплексную очистку.

Чтобы не пришлось «воевать» с налетом на ТЭНе, лучше купить модель с диском или закрытой спиралью. После завершения работы необходимо тщательно промыть прибор. Идеально, если перед приготовлением первой порции чая хозяева прокипятят и сменят воду несколько раз. Это условие обязательное, если для чистки использовались химические «агрессоры».

Как почистить электрический чайник, но избежать последствий для него и себя? Сначала лучше попробовать удалить накипь почти универсальной «спасительницей» — лимонной кислотой. Можно использовать комплексную обработку несколькими простыми продуктами. Если они оказались недостаточно эффективными, то остается один вариант — применение бытовой химии, но только той, что подойдет модели.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: