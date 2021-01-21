Вытяжка – необходимый прибор на кухне. Ежедневно она улавливает много жира от продуктов, не позволяя запахам выходить за пределы помещения. Вследствие активной работы решетки покрываются налетом. При несвоевременном удалении загрязнений избавиться от них довольно сложно. Однако даже в запущенных случаях не стоит отчаиваться, ведь есть множество эффективных методов, как отмыть вытяжку в домашних условиях средствами, которые есть в арсенале каждой хозяйки.

Последствия загрязнений

Чтобы избежать серьезных загрязнений, вытяжку при средней активности нужно чистить ежемесячно. В больших семьях, где приходится часто готовить, рекомендуется сокращать этот срок до 2-х недель. При регулярном соблюдении такого правила хозяйке не придётся много времени тратить на удаление застарелого нагара. Пренебрежение чистотой устройства влечет за собой определенные последствия:

грязная вытяжка начинает сильнее шуметь;

снижается эффективность работы – загрязненный фильтр хуже улавливает грязь и запахи;

прибор может перестать работать.

Подготовительный этап

Просто протереть влажной тряпкой корпус вытяжки с кнопками вовсе не означает вымыть ее. Прибор следует частично разобрать. Для того чтобы сделать всё правильно, желательно посмотреть инструкцию к устройству. В общем, подготовительный этап предполагает выполнение следующих манипуляций:

Обесточить вытяжку. Отщелкнуть фиксаторы на панели, снять фильтр. Зачастую эти элементы производят из алюминия или стали. Последний вариант – наиболее оптимальный.

Способы удаления загрязнений с решеток

Ответ на вопрос чем и как отмыть вытяжку в домашних условиях, в первую очередь зависит от степени загрязнения. Кому-то будет достаточно простых средств, а кто-то задействует в процессе чистки агрессивную химию.

Средство для мытья посуды

Использование посудного моющего будет достаточно эффективным, если жир не успел застыть в отверстиях фильтра. Алгоритм действий:

Подобрать ёмкость, в которую легко поместится решетка (таз, ведро). Губкой равномерно нанести моющее на решётку и положить ее в ёмкость. Влить кипяток, чтобы он полностью покрыл фильтр, оставить на полчаса. Удалить размягченный жир металлической губкой (при необходимости повторить процесс). Промыть и полностью высушить решётку.

Этот метод отлично подходит для систематической чистки прибора. При выполнении такой процедуры каждый месяц у хозяйки не будет необходимости прибегать к более сложным манипуляциям.

Применение соды

Такой способ подходит для приборов лёгкой и средней степени загрязнения. Кроме того, это альтернативный вариант для противников бытовой химии. В процессе чистки рекомендуется использовать кальцинированную соду, которая действует намного эффективнее пищевой.

Алгоритм выполнения работ:

В подходящую по размеру емкость налить воду и поставить кипятиться. В процессе нагрева жидкости постепенно добавлять соду (на 10 л воды достаточно половины стакана) и хорошо размешивать. После закипания поместить в раствор фильтры, продолжать кипячение 25-30 минут. Если подходящей емкости нет, сначала выварить одну часть решётки, затем перевернуть и повторить процесс. Щеткой удалить жир, хорошо промыть фильтр под краном.

Лучше всего этот вариант подходит для решёток из стали, ведь алюминий при кипячении в таком растворе может утратить блеск.

Щелок и хозяйственное мыло

Существует множество средств для очистки различных изделий на основе мыла и кальцинированной соды. Они помогают справиться даже с застарелым, въевшимся жировым налетом.

Для очистки нужно выполнить следующие манипуляции:

Натереть на терке кусок мыла, растворить его в 10 л тёплой воды, добавить 100 гр. кальцинированной соды. В приготовленный состав опустить решетку и кипятить10-15 минут (для размягчения въевшихся загрязнений вываривать фильтр 30 мин.). Размягченный жир удалить жесткой щеткой, решётку промыть и высушить.

Некоторые хозяйки используют и другой способ: половину куска мыла натирают на терке и растворяют в 3-х литрах горячей воды, затем замачивают в полученном составе решетку на 1 час.

Нашатырный спирт

Это средство есть в любой аптечке. Нашатырный спирт прекрасно справляется с кухонным жиром, если он ещё не въелся в решётку.

Порядок выполнения работ:

Первым делом следует защитить органы дыхания при помощи маски или респиратора, обеспечить хорошую вентиляцию помещения (по возможности открыть окна). Нагреть 4 л воды до 50ºС, добавить 100 мл нашатыря. В этом растворе замочить решетку и оставить на 3-6 часов. Хорошо промыть фильтр, удаляя остатки жира.

Столовый уксус

Универсальным помощником любой хозяйки на кухне является уксус. Это средство способно удалить различные загрязнения без вреда для здоровья, и оно всегда есть под рукой.

Порядок выполнения действий:

Надеть перчатки. При помощи поролоновой губки обработать уксусом места загрязнения (можно замочить решётку в растворе). Подождать 10-15 минут. Хорошо промыть фильтр, удаляя загрязнения щёткой.

Уксус подходит для удаления слабых загрязнений, с запущенными случаями он может не справиться. Однако отчаиваться не стоит, можно использовать 70% уксусную эссенцию. Для приготовления рабочего раствора надо смешать её с водой в пропорции 1:1.

Использование сока лимона

Если с жировыми загрязнениями справляется уксус, почему бы не попробовать другие кислоты, которые также широко используются в быту. Один из возможных вариантов – лимонная кислота.

Дальнейшие действия выполняются в такой последовательности:

Снять кожуру с 2-х лимонов, разрезать их пополам, натереть решетку вытяжки. При отсутствии цитрусовых, развести в 1 литре воды 50 гр лимонной кислоты. В этом растворе замочить решетку на 30-40 минут, при сильных загрязнениях лучше оставить на ночь. Тщательно промыть и высушить решётку.

Горчичный порошок

Ещё наши бабушки использовали горчичный порошок для очистки различной кухонной утвари. Некоторые хозяйки до сих пор пользуются этим проверенным методом.

Процедура предполагает последовательное выполнение следующих действий:

Смешать 4 столовые ложки порошка с 2-мя чайными ложками шампуня. В эту смесь добавить предварительно приготовленный раствор уксуса и кипятка, сделанного в пропорции 1:1. Хорошо перемешать полученное средство до консистенции густой сметаны. Решётку намочить под краном. Нанести с 2-х сторон фильтра полученный состав. Обмотать деталь влажной тряпкой и оставить на час. Удалить размягченный налет, промыть фильтр.

Газированные напитки

Современные хозяйки часто используют популярную Кока-колу для избавления от накипи и загрязнений. Это средство с доказанной эффективностью. Для очистки фильтра вытяжки следует замочить его в напитке и оставить на 2-3 часа. По прошествии времени убрать налет щеткой, а затем хорошо прополоскать деталь.

Средства для удаления засоров в трубах

Для сильно загрязнённых фильтров, которые долго не мылись, требуются кардинальные способы очистки. Один из них – использование составов для прочистки канализации («Крот», «Tiret»). Эти средства содержат гидроксид натрия – вещество, которое хорошо справляется с застарелым налетом. При работе с агрессивной химией важно соблюдать технику безопасности: надеть маску и перчатки.

Алгоритм действий:

Поместить решётки в емкость и залить средством так, чтобы раствор полностью покрывал их. Оставить на 2-3 минуты. Промыть решётку под проточной водой, тщательно удаляя остатки средства.

Важно понимать, что средства для удаления засоров в трубах содержат в составе агрессивные химические вещества. Рекомендуется не доводить прибор до состояния, когда другие методы не дают эффекта.

Использование парогенератора

Такой способ очистки действуют хорошо, но доступен только тем, у кого в доме имеется парогенератор. Такое устройство выдаёт пар, способный растапливать жировые отложения. При этом в процессе работы устройства дезинфицируется поверхность решетки. После обработки фильтр достаточно помыть с любым моющим средством – все жировые отложения отойдут без труда.

Удаление грязи с других деталей

После успешного удаления жирового налета с фильтров наступает очередь других деталей прибора. Не стоит забывать, что эти элементы вытяжки также нуждаются в регулярной очистке.

Действенные способы удаления загрязнений:

Кнопки изделия загрязняются не меньше, чем решетка. Удалить с них жировые отложения можно при помощи нашатырного спирта. Ушной палочкой следует нанести раствор, при необходимости потереть старой зубной щеткой. С этой задачей также хорошо справится перекись водорода или анисовые капли. Для удаления загрязнений с корпуса прибора можно воспользоваться моющим для посуды: нанести его на губку, тщательно протереть купол прибора. Смыть остатки пены, а затем насухо вытереть корпус. Придать блеск поможет жидкость для мытья стекол. Ежегодно нужно проводить чистку мотора и вентилятора. Для проведения работ нужно открутить крепежные болты и извлечь вентилятор. Крыльчатку рекомендуется замочить в теплой воде с добавлением моющего средства для посуды. Мотор протереть влажной губкой.

Изучив множество способов, как отмыть вытяжку в домашних условиях, каждая хозяйка сможет выбрать для себя наиболее подходящий. Чтобы не прибегать к радикальным методам, важно не допускать сильных загрязнений. Регулярная очистка позволит прибору полноценно работать, а владельцам тратить минимум времени на поддержание его в чистоте.

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