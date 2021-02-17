Поскольку качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, а ванна часто приобретает неприятный ржавый цвет, возникает вопрос, как отмыть ванну от желтого налета, не причинив самой ванне вреда. Большое разнообразие чистящих средств и методов обработки придает уверенность в положительном исходе чистки. Следует только определиться с выбором, ведь для разных поверхностей и степени загрязнения подходят разные средства.

Какие виды загрязнений ванн бывают

Чаще всего различают такие виды загрязнений, требующие своевременной очистки:

застарелый мыльный налет;

известковый налет;

ржавые потеки от избытка железа в воде;

цветное окрашивание различного происхождения;

черная плесень;

строительная грязь.

Так как ржавые и желтые пятна сложнее всего убрать, рассмотрим все известные методы очистки ванн, изготовленных из различных материалов.

Методы уборки пятен ржавчины подручными средствами

Прежде чем прибегать к помощи активных и, как правило, небезопасных химических реагентов, можно попытаться отмыть ванну от желтого налета подручными средствами, которые есть у каждой хозяйки дома. Потребуются такие простые продукты, как нашатырный спирт, лимонный сок, соль, уксус, перекись водорода, щавелевая кислота.

Подробно о применении этих средств:

нашатырный спирт наносится на место загрязнения после предварительного его увлажнения. Смыть нашатырь можно через несколько минут;

лимонный сок можно использовать самостоятельно аналогично нашатырю, или в смеси с бурой;

раствор с лимонным соком и стиральным порошком (25 г на стакан воды);

солью посыпать загрязненную поверхность и смочить раствором уксуса, дать постоять так в течение двадцати минут, потом смыть;

смесь пищевой соды и натертого хозяйственного мыла на водной основе;

водный раствор щавелевой кислоты в пропорции 1:1 нанести на ржавое пятно и, выдержав 20 минут, смыть;

смесь перекиси и спирта в пропорции 2:1 нанести губкой на загрязненную поверхность, выдержать 15 минут, смыть проточной водой;

кашица из кальцинированной и пищевой соды в пропорции 1:1 отлично удаляет ржавый налет;

смесь сухого отбеливателя и уксуса в пропорции 1:1 нанести на пятно, выдержать 25-30 минут, смыть проточной водой.

Время воздействия приведенных выше составов на поверхность зависит от степени загрязнения. Чем оно больше, тем дольше нужно выдерживать на пятне смесь. Чтобы продлить время высыхания смеси, рекомендуется накрыть обработанное место полиэтиленовой пленкой.

Специальные средства для удаления пятен

В отделах хозяйственных товаров представлен большой ассортимент средств для удаления ржавых пятен на поверхности сантехники. Это могут быть жидкости, гели или абразивные порошки. Выбор средства также зависит от степени загрязнения и материала поверхности (керамика, акрил, металл).

Поэтому все средства отличаются друг от друга по составу, концентрации вредных для здоровья человека веществ. Немаловажной составляющей является и цена. Инструкция по применению расскажет о сложности использования препарата, чтобы знать, как отмыть ванну от желтого налета.

Так как в рамках данной статьи невозможно рассмотреть абсолютно все средства для чистки ванн от ржавчины и желтого налета, то рассмотрим некоторые из них:

спрей;

гель;

паста;

абразивный порошок.

Теперь надо рассказать о каждом препарате подробнее.

Аэрозоль

Спрей предназначен для обработки поверхностей из керамики, фарфора, пластика, эмали и стали. В состав аэрозоля входят органические кислоты, отдушки НПАВ. Средство используется для пятен со слабой степенью загрязнения. Нанесенное путем распыления, оно бережно удаляет загрязнение с поверхности, не требует дополнительной механической обработки. Схема работы со средством: распылить на пятно, выдержать 15-20 минут, смыть водой.

Гель

Он используется для обработки поверхностей из керамики, фарфора, пластика, эмали и стали. В состав геля входят органические кислоты, отдушки НПАВ и загустители. Средство наносится с помощью губки на загрязненную поверхность, выдерживается в течении 20-30 минут и смывается губкой и проточной водой. Работать следует только в перчатках, так как средство может быть очень агрессивным и ядовитым.

Паста

Этот вид предназначен для обработки пятен на керамической, эмалированной и металлической поверхности. В состав ее входят мелкие абразивные частицы, предназначенные для механического удаления трудновыводимых пятен. Работать с пастами нужно осторожно — только в резиновых перчатках, так как среда агрессивна для кожи рук человека.

Абразивы

Абразивный порошок применяют для обработки пятен на керамической, эмалированной и металлической поверхностях. На увлажненную поверхность наносится сухой порошок, влажной губкой производится очистка сильно загрязненной поверхности. Работать со средством можно только в резиновых перчатках.

Пасты и сухие абразивные смеси могут нанести вред обрабатываемой поверхности, так как они создают мелкие царапины на ней. Дефекты со временем могут стать больше и ухудшить вид сантехники.

Особенности чистки в зависимости от покрытия

Ванны исполняются в трех вариантах — чугунная, стальная или акриловая. От этого зависит и выбор чистящих средств.

Чугунная ванна. Еженедельный уход за поверхностью щадящими чистящими средствами способен увеличить срок службы ванны, поддерживать долгое время в первозданном виде глянцевую поверхность чаши. Акриловые ванны. Достаточно применения чистящих средств один раз в две недели, в остальное время отмыть ванну можно с помощью обычного мыльного раствора.

Стальные ванны, из нержавеющей стали, так же как и чугунные, покрываются слоем эмали. В данном случае сравнительно легкие чаши ванн имеют более тонкий слой эмалевого покрытия. Ввиду этого он более хрупкий и подвержен сколам, трещинам и царапинам. Поэтому отмыть ванну от желтого налета можно только с применением мягкого инвентаря и щадящих чистящих средств.

Можно ли отмыть старую чугунную ванну

В случае, когда заменить старую желтую ванну на новую по разным причинам не представляется возможности, можно попытаться отмыть ее таким способом. Результат чистки, конечно, зависит от степени загрязнения и глубины образовавшихся в ней желтых пятен. Первая операция по спасению ванны будет происходить с помощью сильнодействующих чистящих средств, которые смогут проникнуть в образовавшиеся за время службы ванны микротрещины и царапины. Сама чугунная чаша сможет служить несколько десятков, или даже сотню лет при надлежащем уходе за ней.

Помощь уксуса

Отмыть ванну от желтого налета поможет использование обычной уксусной кислоты:

набрать в ванну теплую воды до самых бортиков;

влить в теплую воду 200 мл уксусной кислоты;

дать отстояться воде с уксусом в течение четырех и более часов;

слить воду и помыть ванну мыльным раствором.

После завершения работы нужно сполоснуть ванну теплой водой и высушить.

Другие способы возвращения белизны

Использование для выведения ржавых пятен и известкового налета с поверхности чаши ванны различных отбеливающих средств не рекомендуется. Вместо них можно применять средства, изготовленные таким образом:

натереть желтые пятна смесью пищевой соды и жидкого хозяйственного мыла, выдержать в течение 20-30 минут и смыть теплой проточной водой;

смесь из половины столовой ложки нашатыря и 100 мл жидкого мыла нанести на загрязненную поверхность, выдержать в течение 20-30 минут и смыть теплой проточной водой.

Поможет состав из 60 мл перекиси, 5 г винного камня и 300 г любого стирального порошка и небольшого количества воды нанести на пятна на 15 минут. После этого тщательно мыть и высушить поверхность.

Какие средства категорически нельзя использовать

Для того чтобы сохранить как можно дольше белизну ванны, нужно знать некоторые правила бережного обращения с ней. Так как замена испорченной ванны на новую это довольно хлопотная и дорогостоящая процедура, то лучше учесть эти требования с самого начала.

Нельзя использовать:

металлические и стекловолоконные предметы (щетки, губки и т. д.);

сильнодействующие кислоты и щелочи, потому что они способны разрушить поверхностный слой покрытия чаши ванны;

гели и средства, предназначенные для очистки унитазов, так как они более агрессивны;

легковоспламеняющиеся средства (бензин, керосин и т. д.);

различные стиральные порошки;

хлор и хлорсодержащие средства.

Противопоказаны сильнодействующие кислоты и средства, содержащие их.

Что делать после того, как ванна очищена от желтого налета

Мало просто очистить ванну от желтого или иного налета, важно правильно обработать ее после применения чистящих средств. Остатки вещества могут продолжить свое воздействие на поверхность, создать в ней микроповреждения, которые со временем будут очень заметны.

После очистки рекомендуется:

тщательно ополоснуть ванну теплой проточной водой и протереть досуха;

использовать вытяжку в ванной и индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки);

следить за исправностью смесителей, исключить их протечки.

Не рекомендуется ставить флаконы со средствами личной гигиены на бортики ванны, чтобы избежать повреждения поверхности в результате их падения.

Как видим, эффективных составов для удаления ржавых и желтых пятен с поверхности ванн довольно много. Выбор между тем, купить ли готовый продукт в магазине, или приготовить его самостоятельно, каждая хозяйка сделает сама. Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить покрытие ванны, предназначенной для долгой службы.

Об одном способе приведения ванны в порядок расскажет следующее видео: