Окна из ПВХ не требуют усилий по их содержанию и обслуживанию. Они не прихотливы. Их не нужно утеплять на зиму, красить для поддержания эстетического вида. Достаточно осуществлять еженедельно влажную уборку и два раза в год полностью мыть. Как это делать и какими средствами, разберемся в статье.

Стандартная схема мытья окон

Любая уборка включает подготовительный этап. Снимите шторы, сетки, уберите с подоконника все цвети и посторонние предметы. Далее последует основной этап по помывке оконных рам, створок, стекол.

Последовательность действий такова:

Произвести отчистку рам мыльно – водяным раствором. В случае необходимости задействуйте профессиональные средства по очистке; Возьмите губку и удалите загрязнения и разводы на стеклопакетах. Рекомендует проделать данную процедуру около двух раз в зависимости от степени загрязнения; Тщательно обработайте внутренние части стеклопакетов, переходы между пластиковым профилем и стеклом. Следите за тем, чтобы средства, в которых присутствует спирт, не попали на уплотнительный материал; Протрите стекла газетой или используйте тряпку из микрофибры.

Заключительным этапом станет мытье подоконника.

Как помыть окна с внешней стороны?

Без использования магнитной щетки или швабры с телескопической ручкой, получится обойтись, если:

Вы проживаете в загородном доме; Створки можно открыть во внутрь комнаты.

В первом случае, самым безопасным вариантом помывки окон с внешней стороны станет использование стремянки.

В остальных вариантах возникает риск нанести вред жизни и здоровью. При необходимости привлечь специалистов.

Как отмыть пластиковые окна в домашних условиях

Многие хозяйки не доверяют современным средствам уборки, продающимся в магазине. Также химический состав средств может вызывать аллергии. Существует ряд способов провести уборку без привлечения химических средств, используя только те, что есть под рукой. В их число можно отнести:

Мыльным раствором следует пройтись несколько раз. По итогу вытереть все на сухо. Для лучшего эффекта используйте хозяйственное мыло. Для более густой пены и быстроты растворения в воде предварительно натрите его на крупной терке.

Уксус является не только хорошим средством при борьбе с загрязнениями, но и избавляет от разводов и отпугивает насекомых. Рецепт прост: смешайте 50 гр. вещества с 200 гр. теплой воды. Распыляйте с помощью пульверизатора на стекло;

Раствор глицерина (60 мл на 40 гр. воды) используется для стеклянных поверхностей.

Нашатырный спирт дезинфицирует поверхность и отлично очищает. Применять его следует в растворе: 2 ст. л. Растворить в 400 мл воды. После обработки протереть поверхность безворсовой тряпкой.

Сок лимона оказывает такое же действие, как уксус и нашатырный спирт. Однако не обладает таким резким запахом. Оптимальное соотношение для помывки одного окна – 50 мл сока на 200 мл воды.

Популярные марки бытовой химии

Бывают ситуации, что без применения специализированных средств не получится обойтись. Сильные загрязнения, следы от пальцев на окнах и т.п. В подобных ситуациях можно воспользоваться одним из наиболее популярных средств:

Спрей Clin “Окна и Зеркала” прекрасно справится с сильным загрязнениями. В его составе присутствует спирт. Он экономично расходуется, без разводов на обрабатываемых поверхностях и не требует дополнительных усилий по полировки обработанных поверхностей. Стоимость стартует от 120 руб. Muscle жидкое средство с нашатырным спиртом имеет удобный дозатор. Используется для удаления трудных пятен. Цена – от 120 руб. Cif также в составе присутствует спирт. За счет чего может удалить сложные загрязнения. Удобен в эксплуатации за счет хорошего дозатора. Средняя цена в магазине составляет 100 рублей.

Устройства, которые могут потребоваться для мытья окон

Современным женщинам очень повезло. На полках в магазине можно найти различные приспособления, которые значительно облегчат процесс уборки.

Швабра с телескопической ручкой

В стандартный набор входит пластиковая рукоятка и два варианта насадок. Одна используется для влажной уборки, вторая – для удаления излишков воды. При выборе следует обратить внимание на длину ручки.

К преимуществам швабры можно отнести регулировка длины приспособления и незначительный вес в собранном виде.

Мытье окна с помощью данного устройства может потребовать от девушки определенной сноровки. Движения следует совершать плавно сверху вниз.

Ознакомиться с ценами:

Магнитная щетка

Щетка представляет собой две части, на одной располагается губка, на второй – магнит. За счет последнего и возможно удержание двух половин щетки в одном положении.

Принцип работы с прибором следующий:

Намочите губку водой со средством; Наденьте на руку шнур устройства, чтобы предотвратить вероятность его падения; Поместить части губки по противоположным сторонам окна; Спокойным движением от краев к центру начинайте протирать стекло.

Ознакомиться с ценами:

Скребок (щетка – водосгон)

Суть данного приспособления состоит в очистке стекла от воды. За счет плотного прилегания к стеклу, она обеспечивает быстрый уход влаги.

Поскольку скребок абсолютно не эффективен в случае стихийного движения рук. Рекомендуется направлять его от верха к низу оконной рамы.

При выборе скребка стоит уделить внимание ширине ленты. Ее размер напрямую зависти от ширины окна, которое предстоит помыть.

Паровой очиститель

Многих хозяйки не знают, что парогенератор можно использовать и таким образом. С его помощью можно добиться глубокого очищения всех поверхностей.

Для тщательной отчистки окон нужно сначала их подготовить:

Протереть раму; Удалить излишнюю воду.

После подготовительного этапа включите прибор. Двигаясь сверху вниз по стеклу, обработайте раму паром.

При покупке устройства отдавайте предпочтения моделям с небольшим весом. Это позволит долго и удобно держать в руке продолжительное время.

Ознакомиться с ценами:

Мытье отдельных частей

Мытье окна не заключается только в том, чтобы отмыть внешний профиль оконного проема. Ухода требуют все элементы пластиковых окон. Из дренажных отверстий необходимо удалить весь мусор. Замки и петли протереть влажной тряпкой. Данную процедуру рекомендуется проделывать минимум два раза в течение года.

Противомоскитная сетка

Конструкция громоздкая, поэтому мытье удобнее всего производить в ванной комнате по следующей схеме:

Сетку промыть под проточной водой; Обработать поверхность сетки средством из нашатырного спирта и воды в соотношении 1:3; Удалить лишнюю воду с помощью тряпки.

В случае обнаружения незначительных загрязнений, можете воспользоваться липким валиком для очисти одежды.

Откосы стеклопакетов

Уход за откосами совпадает с уходом за профилем. Можно применять и мыльные растворы, и специализированные моющие средства.

Подоконники

Это часть оконной конструкции подвержена наибольшему количеству воздействия, а значит загрязнению и появлению различного рода пятен. Если пятна свежие, то с ними справится мыльный раствор. Неплохой эффект очищения даст и сочетание мыла с моющим средством.

Если убрать загрязнения необходимо быстро, то лучше все-таки прибегнуть к очищающим средствам.

Особое внимание стоит уделить выбору тряпок и губок. Мягкие губки и салфетки из материала «микрофибра» станут незаменимыми помощниками.

Самым грязным местом является стык подоконника и рамы. Можно воспользоваться зубной щеткой для удаления загрязнений.

Как бороться со сложными загрязнениями?

Домашние средства хороши и действенны до того момента, когда приходится иметь дело с загрязнениями, возникшими под воздействием целого ряда причин.

Среди наиболее популярных проблем и способов борьбы с ними можно назвать следующие:

Для устранения желтизны профиля используйте раствор, соединяющий в себе аммиак и перекись водорода; Против монтажной пены помогает Cosmofen, димексид (обработка производится только в перчатках!), растворитель; Следы скотча или липкой ленты исчезнут, если обработать место растительным маслом, олифой, изопропиловым спиртом. Затем нагреть при помощи фена и соскрести кусочки скребком; От следов краски избавит растворитель или средство для лака и скребок; Цемент поможет снять ортофосфорная кислота, гель Comet и уксусная кислота.

Во время ремонтных работ в квартире оконные рамы лучше закрывать пленкой. Также не рекомендуется при уборке использовать меламиновую губку. Пользователи ценят ее за эффективность, но она оставляет микротрещины.

Советы специалистов

Пластиковый корпус окон из ПВХ не боится резких температурных колебаний и изменений погодных условий. Однако неверно подобранное средство по уходу может нанести им урон.

Во избежание механических повреждений корпуса не советуется использовать при мытье окон средства, содержащие следующие элементы:

абразивные частицы;

кислоты;

растворители;

бензин;

хлор.

Внимательно нужно подходить и к выбору губок, скребков. Откажитесь от использования жестких и металлических губок, даже при удалении сложных загрязнений.

Производители любой продукции дают рекомендации и советы по содержанию и уходу за продуктом. Гарантировать безупречную чистоту пластиковых окон можно только при их соблюдении. Однако постоянный уход и грамотный подход к выбору средств помогут сохранить окна в первозданном виде на протяжении длительного периода времени.

Так же могут пригодиться следующие видео: