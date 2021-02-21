Натяжной потолок – это стильная декоративная отделка, изготовленная из отталкивающих грязь и пыль материалов. Поэтому уход за ним долгое время не составляет особого труда. Но все же в процессе длительной эксплуатации на подвесной конструкции могут появиться некрасивые стойкие пятна. Зная, как отмыть натяжной потолок, можно самостоятельно решить проблему не испортив гладкой поверхности.

Виды материала

Натяжные потолки наделены хорошими эстетическими свойствами и высокими техническими параметрами. Изготавливают подвесные полотна из двух видов материала – ткань и поливинилхлорид. Каждый тип изделия имеет свои характеристики:

Тканевые. Текстильная конструкция производится из синтетических волокон с полимерной пропиткой. Полотна имеют красивый вид, но не отличаются высокой эластичностью и водостойкостью. При случайном затоплении материал достаточно быстро пропитывается влагой и требует незамедлительной просушки. Иначе на нем останутся пятна и разводы, которые уже ничем не убрать. На основе ПВХ. Пленка из поливинилхлорида – это легкое, довольно прочное и устойчивое к влаге полотно. Такие конструкции бывают матовыми, сатиновыми, и с глянцевым покрытием. Благодаря отсутствию пор в материале грязь не проникает в структуру изделия, а остается сверху. Поэтому ухаживать за такой декоративной отделкой намного легче.

Для текстильного натяжного потолка используется сухой способ очистки. Свежие загрязнения удаляются с помощью щетинистой насадки и пылесоса. Если появились пятна, их можно аккуратно смыть мягкой салфеткой с мыльным раствором.

Убирая пятна с пленки, следует учитывать, что ПВХ основа неустойчива к механическим повреждениям. На ней легко оставить следы царапин от любых жестких предметов.

Поливинилхлоридный материал легко очищается моющими средствами. При этом следует учитывать, что с глянцевой поверхности намного сложней убрать разводы от пены. Необходимо тщательно промывать ее водой и насухо протирать мягкой тряпкой. Для возобновления блеска рекомендуется использовать спиртовые растворы или очистители.

При уходе за полотнами подвесного потолка нельзя использовать:

щетки, тряпки и мочалки с жесткой основой;

чистящие средства с наличием красителей;

моющие составы, содержащие спирт;

очистители с абразивными частицами.

Применение таких растворов способствует разрушению материала, образованию разводов и новых пятен.

Удаление следов жира

Желтые липкие пятна на поверхности подвесной конструкции в основном образуются на кухне во время приготовления пищи. Пыль и капли жира смешиваются в воздухе, и под воздействием паров прилипают к плоскости натяжного потолка. Некрасивые темные следы портят эстетичный вид всего помещения.

Убрать жирные отметины на потолке можно с помощью простых подручных средств. Для этого необходимо:

развести в теплой воде средство для мытья посуды;

смочить чистую мягкую салфетку или губку в подготовленном растворе;

аккуратно, не надавливая на поверхность потолка, нанести на пожелтевший участок;

оставить на несколько минут для активации моющего вещества;

смыть пену чистой водой;

протереть сухой тряпкой из микрофибры.

Если жировые отметины после очистки остались, рекомендуется повторить процедуру. Старые пятна лучше замачивать в моющем растворе на более длительное время.

Очистка следов от протечек

От воздействия влаги на натяжном потолке могут появиться заметные потемневшие участки. Причиной их образования зачастую становится ржавчина, смытая с армированного перекрытия потолка.

На тканевой поверхности такие пятна вывести сложно. Необходимо сразу высушить мокрые места. При сильном промокании материала требуется помощь специалиста, который снимет и просушит изделие.

Очистить подвесной потолок с пленочной ПВХ основой можно посредством мыльного раствора. Если такой простой метод не помогает, то рекомендуется использовать более эффективный вариант:

в теплой воде растворить хозяйственное мыло;

добавить нашатырного спирта в пропорции 1:1;

нанести готовую смесь на желтые участки;

слегка потереть, смыть чистой водой;

насухо вытереть салфеткой.

В процессе удаления потеков нельзя применять силу. Полотна протирают губками и салфетками с мягкой основой плавными движениями.

Устранение сильных загрязнений

Трудновыводимые пятна зачастую не поддаются обработке мыльными растворами или моющими средствами. Чаще всего это следы от красящих веществ. Способ удаления сильных загрязнений зависит от материала полотен натяжного потолка.

Тканевая основа

Не текстильной поверхности сильные загрязнения вывести сложно, но вполне возможно. Для очистки в домашних условиях натяжного потолка из ткани рекомендуется использовать такие средства:

Растворенная в теплой воде кальцинированная сода. Такой смесью протирают грязные места с помощью губки. Для улучшения эффекта в раствор можно добавить поваренную соль или жирную глину. Хорошо размешанный состав накладывается на въевшееся пятно, и оставляют до полного высыхания. После этого чистящее вещество смывают теплой водой. Раствор нашатырного спирта 10 % и воды в соотношении 1:9. Губку, смоченную в такой смеси, следует поднести к загрязненному участку и слегка потереть. Затем обрабатываемое место нужно промокнуть чистой водой и вытереть сухой тряпкой.

Не все глубоко засевшие между тканевых волокон пятна поддаются устранению. Но для такого типа потолка это не приговор, так как полотна можно просто перекрасить.

Пленка с глянцевым покрытием

Очистка таких потолков требует особого подхода. На глянцевой поверхности легко оставить следы разводов. Для удаления пятен с гладкой основы используются такие средства:

Спреи для очистки стеклянных изделий. Вещество следует распылить в области загрязнения и протереть тряпкой из микрофибры. Нашатырный спирт с водой. Смочить мягкую салфетку в растворе и аккуратными движениями очистить участок с пятном.

Удалять грязь с глянцевого натяжного потолка нужно без усилий, так как поверхность можно повредить даже мягкой тряпкой.

ПВХ с матовой основой

Такую поверхность отмыть легче всего. Для удаления пятен можно использовать любые моющие средства без содержания абразивов. Перед применением средство для очистки нужно вспенить. Это поможет смыть самые старые пятна.

Хороший эффект получается при удалении пятен с помощью раствора нашатыря. Трудно выводимые загрязнения поддаются стиральному порошку, растворенному в воде. Наносить очищающие вещества рекомендуется мягкой губкой. В конце процедуры оно с поверхности смывается водой. Аналогично отмыть можно натяжной потолок с сатиновой поверхностью.

Если устранить пятна с помощью подручных средств не удается, то можно использовать профессиональные очистители для навесных потолков. Приобрести их можно практически в любом специализированном магазине. При выборе вещества следует учитывать тип покрытия и характер загрязнения.

Особенности ухода

Если регулярно следить за чистотой натяжного потолка, то впоследствии удалить можно любые образовавшиеся пятна. Уход за подвесной конструкцией довольно прост. Нужно:

раз в неделю протирать пыль сухой мягкой салфеткой, которая не оставляет ворс;

вовремя удалять паутину;

при необходимости очищать полотно влажной тряпкой из микрофибры.

Для уборки можно использовать пылесос с мягкой щеткой. Ей рекомендуют снимать пыль. Чтобы не повредить поверхность натяжной конструкции, действовать следует аккуратно, не приближая насадку вплотную к потолку.

Для предотвращения налипания пыли пленочную основу можно обрабатывать специальными антисептиками. Получить хороший эффект можно выполняя процедуру не реже чем раз в год.

Общие рекомендации

Практически любые пятна на подвесной конструкции можно очистить без помощи клининговых компаний. Советы профессионалов позволят понять, как помыть натяжной потолок, не испортив декоративную поверхность:

Протирать полотна рекомендуется белой тряпкой. Цветные салфетки под воздействием очистителей могут оставить след. Мыть потолок нужно прямыми движениями – взад и вперед. Действия в круговом направлении могут стать причиной образования разводов. При удалении пятен с тканевой основы нельзя использовать большое количество воды. Много влаги на таком полотне приводит к появлению новых пятен. Перед уборкой нужно снимать все украшения с рук. Натяжные потолки легко поцарапать даже самым безобидным предметом. В процессе работы лучше использовать резиновые перчатки. Очистку советуют начинать с малозаметных участков. Всегда существует вероятность, что новое средство не подойдет к материалу потолка, а значит, оставит след. Не рекомендуют использовать для мытья потолка швабру. С помощью длинной ручки довольно трудно контролировать плавность движения. При сильном нажиме можно существенно повредить конструкцию. Нужно применять для удаления пятен средства только в жидком виде. Порошкообразные смеси могут плохо раствориться в воде и поцарапать изделие.

При очистке подвесных полотен нельзя использовать вещества, содержащие ацетон или отбеливатель. Такие средства негативно влияют декоративную поверхность изделия.

Красивый потолок из натяжной конструкции прекрасно дополняет интерьер любого помещения. Чтобы сохранить эстетичный вид декоративной отделки, необходимо своевременно очищать ее от любых загрязнений. Правильно подобрав средство для очистки, можно самостоятельно отмыть даже самое застарелое пятно.

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