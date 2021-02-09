Пол в квартире должен сиять чистотой. Но, к сожалению, этого не всегда так легко достигнуть, как кажется. При нерегулярной уборке даже самое неприхотливое напольное покрытие будет сложно отмыть. А как правильно следить за чистотой пола, и с помощью каких средств можно удалить с него застарелые пятна? Стоит разобраться.

Правила правильной очистки

Прежде всего, необходимо подмести пол, избавившись от лишнего мусора и пыли. Нужно смести сор в одном направлении, и убрать его или же просто пропылесосить. Подготовить раствор для мытья: при ежедневной уборке достаточно чистой воды, если уборка нерегулярная, то в воду нужно добавить моющее средство. Намочить тряпку, приступить к влажной уборке. (Мыть пол горячей водой не рекомендуется, т.к. от нее линолеум может покрыться пузырями, лучше использовать теплую). Закончив — насухо вытереть пол. По желанию можно протереть линолеум специальной пастой, придающей ему блеск. Также можно воспользоваться мастикой или смесью воды с молоком в пропорции один к одному.

Ошибки при чистке линолеума

Одной из самых распространенных ошибок при чистке линолеума является то, что некоторые не учитывают то, из какого материала он сделан, а ведь у многих из видов линолеумов есть свои особенности эксплуатации. Так, например, натуральный мармолеум, становится ломким под воздействием щелочи и в разведенном, и в чистом виде, поэтому лучше обрабатывать его кислотосодержащими препаратами. А поливинилхлоридный линолеум, в свою очередь, наоборот разрушается под воздействием кислоты, но легко переносит щелочь.

Таким образом, чтобы не испортить напольное покрытие, перед его чисткой желательно провести своеобразное тестирование – нанести моющее средство на небольшую малозаметную часть линолеума. Если спустя время с материалом ничего не случилось, то выбранное моющее средство смело можно использовать для этого покрытия. Если же оно потрескалось, или если на нем появились липкие пятна и разводы, это значит, что данное чистящее средство для уборки не подходит. Нужно суметь подобрать такой моющий раствор, чтобы он начисто смыл с пола грязь и при этом не повредил бы его поверхность. Так как отмыть линолеум от грязи, не повредив его?

Действенные средства для очистки

Бытовая химия

Использовать подобные средства нужно строго в соответствии с указанной на их упаковке инструкцией, не меняя указанной дозировки, т.к. чрезмерное использование агрессивных чистящих средств могут разрушить защитный слой отделки. Препарат нужно в небольшом количестве развести в воде, и, получившимся раствором, тщательно вымыть пол, после чего сполоснуть чистой водой и досуха его вытереть.

Также, в уборке можно использовать хозяйственное или жидкое мыло, но они не всегда дают желаемый результат.

Вода со спиртом

Нужно смешать воду с водкой или спиртом в соотношении пять к одному. В полученную смесь добавить горсть стружки предварительно натертого на терке хозяйственного мыла. Тщательно перемешать, пока получившаяся масса не станет однородной. Нанести ее на наиболее загрязненные участки пола и оставить ее так на некоторое время. Смесь разъест образовавшуюся грязь, после чего ее легче будет смыть водой.

Также, вместо водки, можно добавить несколько капель нашатырного спирта — такая смесь хорошо отмывает жир.

Бензин, керосин или скипидар

Применяют при очистке линолеума от масляных пятен, пятен чернил, йода и лакокрасочных материалов. Перед использованием лучше проверить их действие на незаметном участке, т.к. эти вещества могут испортить покрытие. Если «тест» прошел успешно, то тогда одну из жидкостей наносят на ватный диск, которым аккуратно протирают загрязнение, после чего протирают мыльной губкой и споласкивают чистой водой.

Олифа

На ветошь нужно нанести небольшое количество жидкости. Затем обработать ею участки грязи, оставив на некоторое время, пока олифа не растворит грязь. После, чистой фланелевой тканью протирают очищенную поверхность до блеска.

Рекомендуется проводить подобную чистку раз в три месяца, для восстановления эластичности материала и возвращения ему блеска.

Рассол квашеной капусты

Рассолом необходимо обработать загрязненные фрагменты, а затем оставить на некоторое время. Применять с осторожностью, т.к. в нем, хоть и в малых количествах, но все же содержится кислота, которая может нанести вред поверхности. Разъеденные загрязнения оттирают губкой, промывают водой и протирают насухо.

Губка из меламина

Использовать аккуратно, т.к. такая губка не смывает, а стирает грязь, оставляя на поверхности мелкие царапины. Пол смачивают, чистят меламиновой губкой, ополаскивают водой и вытирают досуха.

Ластик

Самый простой канцелярский ластик может справиться со многими видами грязи, как, например следами от подошвы обуви или следами от фломастера. Протерев поверхность ластиком, пол нужно промыть водой или мыльным раствором.

Спички

Серные головки спичек помогают удалить следы от чернил. Головки отделяют от деревянного основания и замачивают, после чего, полученной смесью протирают пятна – сера, прореагировав с чернилами, разъест загрязнения.

Сода и уксус

Если на линолеуме есть пятна йода, то с ними справится сода.

Соду нужно добавить на влажную тряпку. Протереть ей пятно. Затем смыть водой и насухо протереть.

Главное, не использовать ее слишком много, т.к. она может повредить покрытие.

Чтобы удалить следы желтизны, используют столовый уксус. Обычно его смешивают с водой, которой потом моют пол, либо же также наносят на тряпочку, уже ничем не разбавляя, и оставляют на загрязнениях, пока уксус не растворит их. Затем промывают поверхность чистой водой и вытирают ее сухой тряпкой.

Отбеливатель

Очистку отбеливателем применяют только в крайних случаях, когда, например, необходимо отмыть линолеум от ржавчины. Рекомендуется использовать те марки, которые не содержат в своем составе хлор, и, при этом, добавлять их в малых пропорциях (одну столовую ложку на ведро воды).

Кашица из ягод бузины

Когда дома нет нужных средств для очистки, их можно найти на улице. Кашеобразная масса из бузины хорошо справляется с жирными пятнами на полу. Нужно нанести кашицу на загрязнение, и, спустя некоторое время смыть водой.

Зубная паста

Зубная паста довольно действенно помогает очистить линолеум от черных полосок, которые оставляют обувь, мебель, роликовые коньки и велосипедные шины.

Несколько горошин пасты выдавить на образовавшиеся загрязнения Усердно протереть щеткой или влажной тряпкой. После смыть водой.

Ацетон и растворитель

Ацетон и растворитель незаменимы в тех случаях, когда покрытие нужно отмыть от зеленки, или от следов маркера или ручки. Главное применять их с осторожностью, чтобы эти средства не разъели поверхность.

Лимонный сок и лимонная кислота

Применяются при очистке пола от желтых пятен – со временем, они возникают на старых светлых полотнах.

Сухой порошок лимонной кислоты необходимо развести теплой водой до кашеобразного состояния. Нанести получившуюся массу на мягкую губку и тщательно протереть появившееся пятно. Смыть водой и протереть сухой тканью.

Газированный напиток

Газированная вода отлично помогает справиться с образовавшейся на линолеуме ржавчиной, т.к. в составе газировки содержится большое количество лимонной кислоты, легко растворяющей ржавые следы.

Используя пульверизатор, побрызгать на возникшее пятно. Подождать двадцать минут После начать оттирать пятно влажной губкой. Смыть водой и вытереть тряпкой.

Калиевая соль

Также, избавиться от ржавых пятен, помимо газировки, поможет калиевая соль.

Одну столовую ложку соли растворяют в двух столовых ложках теплой воды. Полученную смесь наносят на загрязнение и тщательно оттирают мягкой губкой или тряпочкой. После очищения, линолеум протирают чистой влажной тканью.

Работать с калиевой солью без резиновых перчаток категорически запрещается!

Крахмал

Крахмал применяется при очистке напольных поверхностей от сока и йода.

Толстый слой крахмала насыпается на загрязнение. Затем покрывается сверху влажной тряпочкой. Спустя 10 минут, пятно тщательно протирают этой же тряпицей. Промывают поверхность водой и вытирают тряпкой.

Утюг

Нагретым утюгом с линолеума удаляют капли воска и парафина.

На загрязненную область кладут чистый лист бумаги, или обрез белой хлопчатобумажной ткани. Утюг греют до средней температуры (выбирают режим, при котором гладят синтетику). Бумагу или обрез ткани аккуратно проглаживают утюгом таким образом, чтобы парафин перешел с напольного покрытия на прокладочный материал. Убрав утюг и лист, с прилипшим к нему парафином, пол промывают теплой водой с моющим средством.

Марганцовка

Пятна зеленки отлично убирает смесь марганцовки с уксусом и перекисью водорода.

5 г марганцовки растворить в 50 мл 9% уксуса. Нанести полученное средство на загрязнение, оттирая его губкой, пока пятно не сменит цвет с зеленого на желтый. После, на него необходимо нанести смесь одной столовой ложки уксуса и одной столовой ложки перекиси водорода. Зеленка легко отмоется.

Кубики льда

Лед помогает справиться с прилипшей к линолеуму жевательной резинкой.

На жвачку и область вокруг нее кладут несколько кусочков льда и накрывают тканью, чтобы они таяли не слишком быстро. Спустя 15 минут, жвачка заморозится и ее легко можно будет соскрести шпателем. Линолеум промывают водой.

Таким образом, не нужно спешить выбрасывать линолеум из-за наличия на нем въевшихся пятен – с ними легко можно справиться с помощью специальной бытовой химии или народных средств.

Полезные видео по данной теме:

Видео загружается...