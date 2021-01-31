Газовая плита на кухне – это одно из самых трудных в уходе предметов. Ведь для ликвидации загрязнений различного рода с газовой плиты нужно почистить не только основную панель, но и верхнюю решетку, выключатели и горелку. Приготовление пищи каждый день приводит к быстрому загрязнению, поэтому это устройство требует регулярного ухода и важно понимать, как очистить газовую плиту от жира.

Подготовительный этап

Для очистки технического устройства, необходимо предварительно подготовиться:

Дождаться полного остывания. Перекрыть поступление газа, чтобы процесс мытья был полностью безопасным. Убрать верхнюю решетку и съемные горелки, они будут мыться отдельно. Лучше одеть защитные перчатки, чтобы защитить кожный покров от негативного воздействия химических растворов. Подготовить все необходимые средства, которые будут использоваться в работе.

Народные методы

В настоящее время есть огромное количество специализированных средств, которые дают возможность отмыть абсолютно любые поверхности. Но не все хозяйки отдают предпочтение бытовой химии, кому-то удобнее простые, проверенные варианты. Причин такому выбору как минимум 2 – стоимость и вред. Хорошее средство будет стоить дорого, многие просто не желают тратить на это лишние финансы. Также в специализированных средствах содержатся вредные компоненты, которые могут оказать пагубные последствия на здоровье человека. По этим причинам многие ухаживают за плитой, использую народные средства.

Пищевая сода

Метод уже на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции среди домашних моющих средств. Пищевая сода хорошо обезжиривает и очищает поверхность, при этом ее стоимость низкая, а также она абсолютно не несет никакого вреда для человеческого организма. Для очистительных работ следует сначала пройтись по поверхность мокрой тряпкой, после равномерно распределить соду. Оставить так на некоторое время, пока грязь успевает размягчиться и без особых затруднений оттирается смоченной губкой.

Сода с уксусом

Это сочетание прекрасно подходит для устранения сильных и въевшихся следов грязи. Способ очистки схож с предыдущим, но в этом варианте первоначально поверхность нужно смочить не водой, а столовым уксусом в пропорции 1:1. Дальше равномерно по поверхности распределить соду и дождаться пока активные вещества вступят в реакцию, не больше получаса. После этого вытереть плиту смоченной тряпкой.

Сок лимона

Новые загрязнения можно просто устранить соком лимона. Для этого следует протереть загрязненные участки кусочком свежего фрукта и дать время постоять так. Дальше пятна легко отходит при протирании смоченной тряпкой.

Устранение жирных пятен

Мыльная вода с добавлением содой

Потребуется перемешать любое жидкое мыло с содой в равных массах. Влить чуть-чуть воды и ровно распространить по всему периметру. Оставить на полчаса, после хорошо протереть смоченной тряпкой.

Горчичный порошок

Его необходимо размешать в горячей воде до образования кашеобразной массы. Полученную массу распределить по всему периметру и настаивать полчаса. Далее протереть все смоченной губкой.

Хозяйственное мыло

Требуется сделать мыльную воду с кипятком и вылить на грязные участки. Дать постоять и протереть плиту смоченной губкой.

Устранение нагара

Есть несколько эффективных способов, которые смогут решить проблему образовавшегося нагара:

Активированный уголь

Следует размельчить несколько таблеток до порошкообразного состояния. Далее нужно засыпать полученный порошок на грязные участки и тщательно вымочить теплой водой, дать постоять так на некоторое время. Дальше мокрой тряпкой все промыть.

Анисово-нашатырные капли

Их необходимо прокапать на грязные места и поверх посыпать немного пищевой соды. Оставить все на небольшой промежуток времени и хорошо промыть плиту мокрой тряпкой, в конце протереть поверхность до сухого состояния.

Как почистить решетку

Если с мытьем варочной панели обычно не возникает каких-либо трудностей, то с металлической решеткой будет немного сложнее. С течением времени на ней накапливается различные загрязнения, устранить которые сложно. Для правильного подбора метода чистки, следует узнать из какого металла она выполнена. Вариантов может быть несколько:

Чугун. Нержавеющая сталь. Эмаль

Чугун

Этот материал отличается долговечностью и прочностью. Но решетка газовой плиты, выполненная из такого материала, нуждается в своеобразном подходе при уходе. Нельзя убирать загрязнения острым и предметами, чтобы не испортить конструкцию. Чугунную решетку крайне нежелательно замачивать водой.

Одним из действенных методов является накаливание изделия на открытом источнике огня. Такой метод подойдет для использования в частном доме или на даче. Есть возможность нагреть ее и в квартире, путем включения всех конфорок на сильный огонь одновременно. Но в данном случае кухня должна отлично проветриваться, потому что при нагреве появится специфический запах, также выделяются вредные для человека элементы. Накал продолжается до того момента, пока слой жира не начнет расплавляться, крупные загрязнения начнут отваливаться. Далее решетку необходимо протереть мокрой тряпкой и хорошо просушить.

Эмаль

Эти конструкции легче предыдущих, они имеют гладкое основание и не бояться влажной среды. Почистить такой вид решетки значительно легче, ее можно просто поместить в посудомоечную машину. Если такой вариант не подойдет, то следует сделать мыльный раствор и положить в него конструкцию на несколько часов для отмачивания. Далее протереть изделие влажной тряпкой. Снимать загрязнения острыми предметами с эмалированной решетки нельзя, потому что после этого на поверхности могут остаться видимые повреждения.

Нержавеющая сталь

Они отличаются хорошей прочностью, поэтому для их очистки можно использовать металлические щетки и любую бытовую химию. Такое изделие легко отмыть путем предварительного отмачивания. Решетку необходимо поместить на несколько часов в мыльный раствор. После того, как жировые загрязнения размягчатся, следует пройти по поверхности щеткой, использую чистящие средства.

Народные методы

Используя народные средства можно без особых сложностей очистит металлическую решетку. К тому же такие средства есть на любой кухне, они не оказывают негативного влияние на здоровье человека. Народные методы можно применять для решеток, выполненных практически из любого материала:

Горчичный порошок

Растворить горчичный порошок в воде комнатной температуры до пастообразного состояния, равномерно нанести на всю конструкцию. Спустя несколько часов промыть конструкцию при помощи смоченной тряпки.

Сода

Развести пищевую соду в воде до образования кашеобразной консистенции. Полученную смесь тонким слоем нанести на изделие и оставить на 1 час, далее протереть влажной тряпкой.

Уксус и сода

Смешать пищевую соду и уксус до получения кашеобразной массы. Полученный состав равномерно распределить по поверхности и оставить на некоторое время. Далее промыть простой водой.

Нашатырный спирт

Средство необходимо нанести на губку и протереть ей конструкцию. После чего решетку следует герметично закрыть пищевой пленкой и оставить так на некоторое время. После промыть изделие с использованием мыла и просушить.

Чистка ручек газовой плиты

Ручки техники тоже нуждаются в постоянном уходе, потому что на них могут попадать брызги при готовке, скапливаются жировые отложения. Метод чистки ручек в большей степени зависит от их разновидностей. Они бывают съемные и несъемные. В любом варианте следует тщательно промыть каждую ручку по отдельности, используя мыльную воду и тряпку. Для труднодоступных мест рекомендуется взять зубную щетку или ватную палочку.

Чистка конфорок

Чистить конфорки следует постоянно, чтобы их применение в будущем не вызывало засорений и ослабленного напора огня. Для очистки конфорок требуется их снять и замочить в воде с добавлением моющего средства. Далее промыть проточной водой и оставить сушиться.

Отчистить конфорки можно, используя обычный 9% уксус. В компактный резервуар для кипячения влить 2 стакана воды и 4 ложки столового уксуса. Положить снятые конфорки в горячий состав и держать там в течение получаса. Далее конфорки достать, протереть мокрой тряпкой. Если есть загрязнения в труднодосягаемых участках, то можно использовать зубочистки или ватные палочки. После этого, конфорки нужно хорошо промыть под водным потоком, положить нижней стороной к верху, чтобы они могли до конца просохнуть.

Рекомендации для хозяек

Чтобы плита постоянно оставалась чистой и не требовала больших временных затрат в уходе, необходимо придерживаться простых рекомендаций:

Если при приготовлении пищи на плиту попало что-либо, то пятно следует протереть сразу. Эта привычка существенно сократит время уборки, ведь свежие загрязнения устраняются за несколько секунд, а на чистку засохшего пятна потребуется не менее 30 минут. Вымыв решетку от грязи, обязательно следует ее тщательно вытереть, прежде чем установить обратно на плиту, чтобы жир заново не попал на влажные места. Не стоит пользоваться абразивными растворами и тряпками с жесткой щетиной для чистки варочной панели, чтобы не допустить образования царапин и иных дефектов.

Всем нужно, чтобы кухня всегда была чистой и ухоженной. Как показывает практика, осуществить это реально, не применяя дорогостоящих средств. Следуя элементарным правилам, можно пользоваться недорогими подручными средствами.

Полезные видео по данной теме:

Видео загружается...