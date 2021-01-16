Появление пятен на обивке мягкой мебели – весьма распространенная проблема. Разлитые напитки, краски и чернила, опрокинутая еда, грязь от домашних животных – вот далеко не полный перечень того, чем можно испачкать диван. Но отчаиваться не стоит: очистить диван от пятен в домашних условиях реально. Стоит рассмотреть наиболее эффективные способы и выбрать подходящий для конкретной ситуации.

Как почистить диван с мягкой обивкой

Прежде чем избавляться от пятен на мягкой обивке дивана, необходимо определить материал, из которого изготовлен материал обивки:

Гобеленовую обивку нельзя мочить, ее нужно чистить только сухими способами. В крайнем случае можно использовать немного взбитой пены.

Обивку из флока или велюра нужно очищать строго по направлению ворса. Можно использовать смоченную в растворе для чистки салфетку или применить парогенератор.

Обивку из плюша или бархата нужно чистить крайне аккуратно, с помощью парогенератора или любым другим способом, при котором ее не нужно интенсивно мочить. По возможности стоит использовать сухой способ очистки.

Жесткие ткани можно тереть щеткой и использовать для них жидкие растворы. Однако чрезмерно концентрированный раствор или излишняя интенсивность при чистке могут привести к тому, что на диване останутся выцветшие пятна.

Независимо от материала обивки, любой из способов чистки нужно предварительно опробовать на скрытой от глаз части дивана. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что чистка не оставит на диване выцветших участков. Если никаких изменений не произошло, можно приступать к удалению пятна.

После использования любого из приведенных ниже способов диван необходимо просушить, а если у его обивки есть ворс – аккуратно «распушить» его, использовав для этого мягкую щетку.

Чистка дивана теплым мыльным раствором

Данный способ эффективен при очистке обивки от пятен, оставленных чаем, кофе, землей.

С помощью небольшого количества теплой воды с растворенным в ней мылом можно очищать обивку мягкой мебели от небольших засаленностей, свежих легких загрязнений. Необходимо смочить губку или тканевую салфетку в мыльном растворе, а затем аккуратно протереть место загрязнения. После этого нужно убедиться, что пятно удалено, промыть это место чистой водой, а затем дать обивке высохнуть естественным путем. Допустимо аккуратно подсушить диван сухими салфетками.

Мыло для изготовления раствора также имеет значение. Для деликатных поверхностей и легких загрязнений оно должно быть мягким – подойдет специальное мыло для рук, детское мыло, а также то, которое используется для мытья тела и не сушит кожу. Для удаления серьезных загрязнений подойдет хозяйственное мыло. Оно имеет высокий уровень эффективности, но может оставлять выцветшие пятна на очень деликатных тканях. Поэтому важно протестировать его на незаметном месте перед тем, как использовать.

Масштабные загрязнения можно протирать целым кусочком мыла, не разводя его в воде. После этого нужно промыть участок водой и высушить.

В некоторых случаях вместо мыла используют раствор шампуня. Этот способ подойдет для удаления легких жирных загрязнений. Важно, чтобы шампунь не имел резкого запаха, иначе он может впитаться в диван и остаться там надолго.

Чистка дивана нашатырным или этиловым спиртом

Этот способ поможет очистить диван от пятен в домашних условиях, оставленных чернилами, красками или фломастерами. Однако его необходимо предварительно тестировать на незаметной части обивки, чтобы убедиться, что она не пострадает. Нужно пропитать салфетку или небольшой участок губки нашатырным или этиловым спиртом, очень осторожно протереть пятно, не прилагая усилий. Затем нужно промыть это место слабым мыльным раствором и чистой теплой водой.

Чистка дивана уксусным раствором

Пятна от крови или яркого фруктового сока можно удалить при помощи слабого раствора столового уксуса. Очень важно учесть, что раствор должен быть холодным – горячая вода вызовет реакцию, из-за которой пятно навсегда «застрянет» на своем месте. 2 столовые ложки уксуса нужно развести в одном литре холодной воды, промокнуть в этом растворе губку или ткань и приложить к пятну. После этого нужно промыть участок при помощи чистой прохладной воды и высушить обычным способом.

Раствором соды и уксуса можно очистить даже трудновыводимые загрязнения практически любого типа. К готовому уксусному раствору стоит добавить 2 столовые ложки соды. Изначально раствор можно готовить теплым, а затем – остудить, поскольку многие виды пятен нельзя удалять при помощи горячей воды.

Раствор уксуса обладает способностью устранять неприятные запахи, поэтому его можно применять в сочетании с другими методами как дополнение к ним. Например, удаляя пятна от пива, можно протереть участок раствором столового укуса и характерный запах исчезнет.

Чистка дивана солью

Удалить свежие пятна от красного вина поможет поваренная соль. Ее кристаллы впитают в себя жидкость и пигмент. Необходимо засыпать ей пятно и оставить на 5-10 минут. После этого соль необходимо аккуратно смахнуть мягкой щеткой или удалить пылесосом, последовательно промыть участок мыльным раствором и чистой водой, высушить. Также этот способ поможет удалить с дивана жирные пятна от пищи или пролитого масла. Если пятно осталось от жирной пищи, имеющей резкий запах, можно убрать его при помощи раствора уксуса.

Чистка дивана при помощи льда

Если к обивке пристала жвачка, ее можно легко удалить, заморозив. Необходимо взять несколько кубиков льда, поместить их в небольшой полиэтиленовый пакет и приложить к жевательной резинке. Когда жвачка замерзнет, ее останется лишь аккуратно соскоблить по направлению ворсинок дивана. Если останется небольшое цветное пятно, можно удалить его при помощи мыльного раствора или уксуса.

Также кубики льда могут помочь в удалении старого пятна от крови. К загрязнению нужно приложить лед, завернутый в тонкую ткань, хорошо «промочив» обивку. После этого для полного удаления нужно использовать холодный уксусный раствор.

Чистка дивана пеной для бритья

Пена для бритья хорошо зарекомендовала себя как средство от жирных пятен, а также чернил, фломастеров и красок. Достаточно нанести ее в небольшом количестве на то место, которое требуется очистить. По истечении 3-5 минут нужно аккуратно удалить ее салфеткой. Затем промыть участок чистой водой и высушить.

Обивку, которую не рекомендуется смачивать водой, можно очистить пеной сухим способом. Нужно просто нанести ее на загрязнение и дать ей засохнуть. После чего удалить ее вместе с загрязнением пылесосом или щеткой, действуя аккуратно, чтобы не повредить ткань.

Как почистить кожаный диван

Прежде чем очищать кожаный диван от загрязнений, важно определить тип материала, из которого изготовлена его обивка:

Кожу и ее заменители нельзя очищать при помощи парогенератора. В данном случае лучше всего подойдет специальное средство для удаления пятен с кожаных покрытий.

Замшу необходимо чистить очень мягкой щеткой, допустимо использовать спирт или раствор соли, но необходимо заранее протестировать их на незаметном участке.

Нубук можно аккуратно обработать парогенератором, также подойдет щетка, имеющая резиновые ворсинки.

Чистка дивана зубной пастой

Пятно с кожаного дивана можно удалить, нанеся на него небольшое количество зубной пасты, а затем очистив ее смоченной в воде тканевой салфеткой или мягкой стороной губки для мытья посуды. Этот способ хорошо справляется с жирными загрязнениями, а также с загрязнениями от попадания на обивку любой пищи. Обязательно нужно протестировать этот способ на незаметном участке обивки заранее, поскольку некоторые зубные пасты довольно агрессивны по отношению к любому пигменту. Не стоит использовать пасту, если она обладает отбеливающим действием, поскольку фрагмент кожи на диване может побледнеть.

Чистка дивана лаком для волос

Пятна от чернил и фломастеров с кожаной обивки дивана легко вывести при помощи лака для волос. Необходимо нанести его на пятно, а затем сразу же протереть место влажной тканью. После чего обязательно нужно промокнуть обивку сухой мягкой тканью, чтобы удалить с нее лишнюю влагу. Важно, чтобы лак не содержал в себе блесток – удалить их может быть труднее, чем само загрязнение.

Чистка дивана при помощи масла

Удалить небольшое загрязнение, а также освежить вид кожаной обивки можно при помощи любого растительного масла. Нужно нанести его на проблемный участок, оставить на 10 минут, затем удалить его при помощи влажной губки.

Чистка дивана при помощи специального средства для кожи

Дорогостоящий диван с натуральной кожаной или замшевой обивкой рекомендуется очищать при помощи средства, которое было специально разработано для удаления загрязнений с него. Весомым преимуществом этого способа будет тот факт, что средство гарантированно не навредит дивану, не испортит его внешний вид, при этом загрязнение будет эффективно удалено. Применять средство стоит согласно прилагаемой к нему инструкции по использованию.

Независимо от способа чистки кожаного дивана, очень важно сразу же высушить место бывшего загрязнения. Если оставить кожу или ее заменитель высыхать естественным путем, на ней сразу же останутся неэстетичные разводы, избавиться от которых будет непросто. Для этого нужно заранее приготовить сухую мягкую ткань – хорошо подойдут салфетки из микрофибры. Ими нужно аккуратно промокнуть влажный участок до полного высыхания.

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