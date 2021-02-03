Уже достаточно долгое время жалюзи пользуются небывалой популярностью. И во многих случаях они показали себя более удобной защитой от уличного света, чем обыкновенные шторы. Однако при эксплуатации этих изделий зачастую встает вопрос о том, как мыть жалюзи. Ведь они состоят из набора ламелей, и каждую из них следует очистить.

Горизонтальные жалюзи

Наверное, самыми популярными сегодня являются горизонтальные жалюзи, представляющие собой полоски (ламели) из пластика или металла, соединенные посредством толстой лески. Но именно этот вид альтернативных штор иногда не очень удобно демонтировать. Некоторые модели оснащены такими фиксаторами, для устранения которых может потребоваться отвертка. Также порой со временем механизм креплений приходит в негодность, и жалюзи становится не только трудно снять, но и повесить обратно.

Очистка снятых жалюзи

Мыть жалюзи, не снимая с окна, не совсем сподручно, так как при этом капли чистящего средства попадают на все вокруг, и впоследствии их будет трудно отмыть. Поэтому, если есть такая возможность, жалюзи, конечно, лучше снять.

Существует довольно дорогой, но быстрый способ очистки снятых жалюзи. Для него идеально подходят качественные профессиональные средства, использующиеся для бесконтактной мойки автомобилей. Они хороши тем, что их применение избавляет человека от необходимости тереть поверхности ламелей различными губками или щетками. Всего лишь нужно:

Перевести ламели в вертикальное (закрытое) положение и снять жалюзи. Закрепить конструкцию над ванной. Нанести на ламели средство, применяющееся при бесконтактном мытье автомобиля. Через две минуты «активная» пена впитает все частицы грязи, пыли, жира и копоти. Промыть поверхности ламелей водой из душа. Поставить ламели в противоположное положение и повторить процедуру. Дождаться пока вода стечет и вытереть штору насухо. Вернуть жалюзи на окно.

Несмотря на очевидные преимущества этого способа очистки жалюзи, он подходит не всем, так как качественные и безопасные бесконтактные моющие средства стоят довольно дорого. Поэтому для многих предпочтительнее будет более дешевый, но требующий больших затрат по времени и силам, метод. Бюджетный способ мытья горизонтальных жалюзи заключается в следующем:

Перед тем, как мыть жалюзи, их нужно очистить от пыли или пропылесосить ламели, приведя их перед этим в закрытое состояние. Потом необходимо снять жалюзи с окна и замочить в ванной, наполненной теплой водой с каким-либо бытовым чистящим средством, не оставляющим разводов. Подойдут средства для очистки стекол, мытья посуды или просто универсальная бытовая химия для кухни. Если места для замачивания нет, то можно обработать ламели моющим раствором при помощи пульверизатора, оставить на некоторое время для размокания и отслойки грязи, но не доводя до высыхания. Затем нужно почистить каждую ламель губкой, смыть остатки моющего средства и протереть при помощи сухой салфетки, стараясь не повредить тонкие планки. Если жалюзи не подвергались замачиванию, то процедуру очистки лучше проводить отдельно для каждой стороны ламелей. Вычищенные и сухие жалюзи можно возвращать на окно.

Очистка жалюзи, не снятых с окна

Процедура очистки шторы, не снятой с окна, практически не отличается от мытья демонтированных, но не замачиваемых жалюзи. Очищающий раствор наносится на приведенные в вертикальное положение ламели, а протираются они уже в горизонтальном виде. Действием, требующим основных временных затрат, становится очистка обеих сторон тонких пластинок жалюзи. Облегчить эту работу может:

Использование вместо губки текстильных перчаток, которые можно надеть на их резиновый аналог. Это позволяет протирать сразу две стороны ламели, не прикасаясь при этом к оконным стеклам и рамам. Применение специальных приспособлений, выполненных в виде щеток с тремя и более рабочими поверхностями, позволяющими протереть до шести ламелей с обеих сторон одновременно. Использование только такой бытовой химии, которая хорошо уничтожает загрязнения, не оставляя разводов и, при этом, безопасна для здоровья человека.

Кроме этого, не стоит забывать о периодическом избавлении жалюзи от пыли. Ведь если позволить частицам пыли соединиться с жировыми отложениями, то отмывать такую грязь станет намного сложнее.

Вертикальные жалюзи

Процедура демонтажа вертикальных жалюзи сравнительно проще, чем горизонтальных, так как каждая из их ламелей имеет собственное крепление к общему карнизу. Однако принципы очистки этих жалюзи имеют отличия, связанные со свойствами материала, из которого изготовлены ламели.

Тканевые ламели

Для качественной очистки текстильных полос нужно:

Открепить ламели и избавить их от утяжелителей и деталей управления. Сложить тканевые полоски и скрутить в рулон. Налить в объемную тару теплую воду и растворить в ней подходящее чистящее средство. Замочить ламели в очищающем растворе примерно на 30 минут, чтобы размягчить грязь и отделить ее от ткани. Почистить каждую ламель с помощью мягкой щетки или губки. Промыть тканевые полосы чистой водой и дать ей стечь, повесив их над ванной. После того, как жалюзи обсохнут, закрепить ламели на карнизе, вернув на место утяжелители и детали управления.

Если вертикальные ламели сделаны из материала, пригодного для машинной стирки, то проводить ее нужно таким образом:

Тканевые полоски светлых тонов желательно помещать в стиральную машинку отдельно от ламелей темного цвета. Стойкие пятна нужно предварительно очистить или обработать специальными средствами, пригодными для текстиля ламелей. Перед стиркой сложить полоски в стопки по 5-10 штук, в зависимости от их толщины, и скатать в рулоны. Поместить каждый рулон в специальный сетчатый мешочек с молнией или в старую наволочку. Выбрать деликатный режим стирки, отменив полоскание, отжим и сушку. При стирке лучше пользоваться жидкими средствами и гелями, например, специальными составами для деликатной стирки проблемных вещей.

Пластиковые ламели

Перед тем, как мыть жалюзи из пластика, скатать их в рулон уже не получится. Поэтому их лучше мыть, не снимая с карниза, пользуясь тем же способом, что и с горизонтальными жалюзи. А именно:

Наносят раствор очищающего средства из пульверизатора на каждую сторону ламели. Перевести пластиковые полоски в открытое положение, чтобы между ними было как можно больше пространства. Очистить с помощью мягких губок и щеток. Удалить остатки очищающего средства влажной губкой. Салфеткой из хорошо впитывающих влагу материалов протереть ламели насухо.

Деревянные или бамбуковые ламели

Дерево, как и бамбук, плохо переносит повышенную влажность. Под действием влаги поверхность ламелей из этих материалов может деформироваться и растрескиваться. Если промывать водой бамбук, то его стебли могут набухнуть, что после высыхания приводит к ослаблению связующих шнуров.

Поэтому такие модели жалюзи можно лишь периодически очищать влажной тряпочкой или пылесосить. При появлении сильных загрязнений для очистки деревянных или бамбуковых поверхностей лучше использовать средства для ухода за мебелью.

Значительно облегчает уход за подобными изделиями наличие на них тонкого слоя лака или полировочного геля. Благодаря такой пленке пыль, оседающая на дереве или бамбуке, не въедается внутрь и не прилипает к ламелям.

Лайфхаки

Так как жалюзи появились в жилых помещениях довольно давно, люди успели придумать достаточное количество способов, облегчающих чистку ламелей от наиболее частых загрязнений и упрощающих уход за ними.

Никотиновые пятна

Наверное, всем курящим людям известно, что белые пластиковые жалюзи, находящиеся в прокуренном помещении, со временем покрываются желтым налетом. И вернуть ламелям первоначальный цвет бывает достаточно проблематично.

Самым проверенным и надежным способом является применение для очистки ламелей средств по уходу за пластиковыми элементами приборной панели автомобиля. Специалисты по разработке автохимии специально для салонов машин, в которых много курят, изобрели средства очистки, позволяющие легко справиться со следами табачного дыма и смол.

Чтобы отчистить слабый никотиновый налет, еще не перешедший в яркий коричневый цвет, можно использовать обыкновенную соду. Ее разводят водой до полужидкого состояния и наносят на никотиновые пятна на 10-15 минут. Затем удаляют и промывают пластик водой. Если пятна не ушли полностью, то можно дополнительно обработать пластиковую поверхность любым средством, содержащим в своем составе большое количество хлорки.

Меры профилактики

Для того чтобы на жалюзи подольше не собиралась пыль, на них можно нанести специальный антистатик. Но такие промышленные средства обычно стоят дорого, поэтому в целях экономии средств выгоднее приготовить антистатик самостоятельно. Для этого нужно смешать в равных долях обычный кондиционер для белья и воду и протереть поверхности ламелей тряпочкой, смоченной в этом растворе.

Также после каждого мытья жалюзи, на их сухую и очищенную от грязи поверхность можно нанести автомобильный воск или опрыскать обычным антистатиком для одежды.

Главным правилом ухода за жалюзи любой конструкции является его периодичность. Ведь время от времени удалять с ламелей пыль значительно проще, чем отчищать скопившуюся «вековую» грязь. К тому же не всякий материал выдержит многократные глубокие очистки. А если жалюзи не запускать, то они и прослужат дольше, и трудозатраты на их мытье не будут такими большими.

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