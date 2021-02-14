Наличие запаха краски в помещении может серьезно повредить здоровью и даже вызвать аллергическую реакцию. Появление такой проблемы вызывает логичный вопрос: как избавиться от запаха краски? Дело в том, что стандартное проветривание – это процесс длительный, и, к сожалению, малоэффективный. В данной статье будет рассказано о том, как действительно эффективно бороться с запахом краски в помещении. Сразу следует оговориться, что избавиться от запаха за несколько часов невозможно. Если работы в помещении были масштабными, для того, чтобы запах улетучился, потребуется несколько дней. Важную роль играет и процесс подготовки помещения. То есть следует обязательно накрыть мебель, чтобы она не впитывала запахи. Во время проведения работ важно чтобы были открыты окна, вынесены предметы интерьера, которые могут впитывать запахи.

С чего следует начать очистку воздуха?

Первое, что следует сделать – это вынести из помещения пустые банки, кисточки и тому подобное. Вымывать кисти лучше всего на улице, если делать это в помещении, то добавится еще и запах растворителя. Благодаря тому, что все возможные источники запаха будут удалены, помещение проветриться гораздо быстрее.

Как избавится от запаха краски при помощи подручных средств?

Чтобы избавится от запаха краски заблаговременно, следует рационально подойти к выбору материала. Водоэмульсионная и акриловая краска пахнут меньше, а запах уходит быстрее, чтобы проветрить помещение потребуются сутки. Более сильный запах исходит от эмалевых и масляных красок, на нейтрализацию запаха потребуется около трех дней.

Самый верный способ избавиться от запаха – это проветривание. Стоит одновременно открыть окно и дверь. Чтобы достичь результата, понадобится несколько дней. Если погода безветренная, то создать дополнительный поток воздуха можно при помощи вентилятора. Несмотря на то, что данный метод считается самым продолжительным, результат от него самый эффективный. В зимнее время он не очень эффективен, ведь из-за сквозняков домочадцев может продуть. Чтобы быстрее избавиться от запаха краски без дополнительных мер не обойтись.

Помощником в подобной ситуации станет увлажнитель воздуха или кондиционер. Существует еще несколько основных способов, которые помогут избавиться от запаха краски, если использовать их комплексно, то запах уйдет гораздо быстрее.

Увлажнение воздуха

Для того чтобы быстро вывести запах краски, следует расставить по помещению тазы с холодной водой, повесить несколько мокрых полотенец и так далее. По факту следует сделать все, чтобы воздух в помещении был увлажнен. Поверхности также следует периодически протирать специальным раствором, на ведро воды добавляют:

стакан уксуса;

5 столовых ложек горчичного порошка;

20 мл нашатырного спирта;

20 мл эфирного масла мяты.

Подобным раствором следует протирать абсолютно все поверхности, помимо тех, которые окрашены. В воду, которая находится в мисках, добавляют по 50 грамм уксуса и несколько капель эфирного масла. Менять воду следует несколько раз в день. Как говорят на форумах, подобный способ в совокупности с проветриванием помогает достаточно быстро нейтрализовать запах.

Использование нашатырного спирта, активированного угля и соды

Избавиться от запаха можно даже при помощи банального активированного угля. Для этого нужно взять около 30-40 таблеток угля, разложить их по контейнерам и поставить в комнате. Таблетки угля прекрасно впитывают запахи, и процесс проветривания станет гораздо быстрее.

Если активированного угля под рукой нет, то можно воспользоваться пищевой содой, которая наверняка есть в каждом доме. Для этого необходимо взять несколько тарелок, насыпать туда соды, добавить несколько капель нашатырного спирта и поставить в комнате. Сода – это универсальное средство, которое поможет избавиться не только от запаха краски, при помощи него легко освежить всю мебель и ковры.

Другие действенные способы избавиться от запаха краски

Существует масса способов по избавлению от запаха в домашних условиях, не используя при этом химические средства. Таким образом, рекомендовано применять следующие:

Лук и чеснок. Изначально такая идея звучит странно, ведь эти овощи также являются источником сильного запаха. Данные продукты необходимо нарезать и разложить в комнате как можно ближе к окрашенной поверхности. Запах довольно быстро впитается. Если говорить о специфическом запахе лука и чеснока, то при помощи непродолжительного проветривания запах пройдет. Лимон. Прекрасный способ избавиться от запаха, при этом аромат лимона более приятен, нежели запах лука либо чеснока. Несколько лимонов следует нарезать на две части и разложить по дому. Соль или рис. Эти продукты замечательно впитывают запахи. Соль и рис насыпают в тарелки и расставить по углам.

Следует помнить, что продукты следует периодически менять. Рекомендовано делать это с интервалом 3-4 часа. И, конечно же, стоит оставить открытым окном. Благодарят такому комплексному подходу, запах уйдет достаточно быстро.

Маскировка запаха краски

Данную манипуляцию можно отнести к вспомогательным операциям. Это необходимо для того, чтобы не раздражать домочадцев и уменьшить влияние испарений на организм. Если возможности уйти из дому или пожить в другом месте нет, то следует взять на вооружение следующие методы:

Натуральный молотый кофе. Для того чтобы в комнате был приятный запах, необходимо насыпать в тарелки натуральный молотый кофе. Также разрешено использовать и гущу уже от приготовленного кофе. Кофе не поглощает запахи, поэтому в этом случае надеяться приходится только на маскировку. Свечи и разнообразные благовония. В этом случае важно выбирать достаточно качественный продукт, в состав которого входят натуральные эфирные масла. Использование дешёвых свечей с красителями может вызвать обратный эффект, то есть запах может усугубиться. Ну и, конечно же, не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, а после сеанса ароматерапии следует проветрить помещение. Использование чистых эфирных масел. Для этого нужно отправиться в аптеку или косметический магазин и приобрести эфирные масла лаванды, мяты, цитрусовых. После взять несколько ватных дисков, намочить в масле и разложить по комнате. Количество дисков определяется исходя из габаритов комнаты. Ароматическая лампа. Альтернативный вариант, чтобы не использовать диски.

Что же делать, если, к примеру, дома нет кофе? Из любой ситуации можно найти выход. К примеру, вместо кофе использовать чай с сильным запахом. Отлично в этом вопросе помогут цитрусовые. Для этого необходимо:

Взять кожуру нескольких апельсинов либо лимонов. Сделать несколько отверстий при помощи вилки либо ножа. Немного присыпать корицей. В отверстия вставить сушеную гвоздику. Положить рядом с источником запаха.

Комбинируя несколько методов одновременно, можно быстрее избавиться от нежелательного запаха краски в помещении.

Что делать, если избавиться из запаха краски не получается?

Бывают такие случаи когда избавиться от проблемы не получается даже на протяжении месяца. В этом случае вышеприведенные методы могут не давать должного результата. В подобных ситуациях рекомендуют убрать отделку, которая излучает запах и сделать новый ремонт. Менее хлопотный способ – это нанести новый слой продукта, тогда возможно запах будет перекрыт.

Как в срочном порядке устранить запах?

Бывает так, что избавиться от запаха необходимо как можно быстрее. Оказывается даже из такой ситуации можно найти выход. Рекомендовано сразу обратиться в клининговую компанию. В арсенале этих специалистов есть профессиональные химические средства, которые помогут нейтрализовать запах в короткие сроки.

Как предупредить проблему?

Проблема наличия запаха краски связана еще и с тем, что именно эта ситуация может негативно повлиять на здоровье. Запах краски вызывает головные боли, тошноту, ожоги дыхательных путей и даже аллергическую реакцию. Чтобы избежать побочных действий, следуют таким советам:

Выбор средства для покраски. При покупке следует обратить внимание на сроки годности. Лучше всего отдать предпочтение краске на водной основе. Не стоит экономить на продукте и отдать предпочтение проверенным брендам. До окрашивания и во время работы окна в помещении должны быть открыты. Из комнаты выносят весь текстиль, и все, что может теоретически впитывать запахи. Ватные диски с эфирными маслами можно разместить в комнате до покраски.

Во время процесса покраски следует помнить о мерах предосторожности. Обязательно надевают респиратор, чаще делают перерывы в работе. Учитывая все вышеприведенные советы, можно действительно в рекордные сроки избавиться от неприятного запаха краски.

В завершение темы — видео, относящееся к ней: