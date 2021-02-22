Никто не любит пыль в своем доме. Это не только неприглядно, но и вредно для вашего дыхания и здоровья, особенно если у вас есть такие заболевания, как астма. Узнайте, как избавиться от пыли в квартире с помощью простых шагов. Борьба с врагом должна быть комплексной. Только в этом случае можно добиться безоговорочной победы.

Опасность угрозы

Каким бы чистым ни был ваш дом, он, вероятно, все еще немного пыльный. Это всепроникающая проблема, с которой хозяева сталкиваются каждый день. Однако это больше, чем досада. Все те частицы, которые составляют пыль, складываются: грязь, пыльца, споры плесени, мертвые клетки кожи, волосы и волокна ткани, а также загрязнители воздуха, такие как древесная зола, химикаты и выхлопные газы автомобилей. Для людей, страдающих астмой, аллергией или другими проблемами с дыханием, изучение того, как избавиться от пыли, имеет жизненно важное значение. В противном случае это может поставить под угрозу их здоровье и качество жизни.

Сведение к минимуму количества пыли в вашем доме имеет огромное значение для качества воздуха, и это может помочь продлить срок службы мебели, бытовой техники и бытовой электроники. Поддержание вашего дома Никто не любит пыль в своем доме. Это не только неприглядно, но и вредно для вашего дыхания и здоровья, особенно если у вас есть такие заболевания, как астма. Узнайте, как избавиться от пыли в вашем доме с помощью простых шагов.

от пыли требует бдительности и последовательности. Все начинается с регулярной еженедельной уборки. Это стирка и химчистка подушек, чтобы избавить их от пылевых клещей, регулярная чистка мебели и штор пылесосом, а также ежемесячная замена свежих фильтров в вашей системе кондиционирования. Такие меры могут значительно помочь вам бороться с пылью.

Как избавиться от пыли

Самый важный способ держать пыль в страхе – регулярно вытирать пыль правильными инструментами. Это:

ткань из микрофибры;

тряпка из микрофибры с шестом;

пылесос со шлангом.

С вашими припасами наготове пришло время заняться уборкой. Выполните следующие действия, чтобы начать очищать свой дом от пыли:

Начинайте сверху вниз. Используйте тряпку из микрофибры с шестом, чтобы удалить пыль, слишком труднодоступную для таких мест, как потолок, и проложить себе путь вниз к полу. Используйте пылесос со шлангом для избавления от пыли вентиляторов, углов и обивки мебели. Протрите и очистите жалюзи. Смочите салфетку из микрофибры и протрите пыльные поверхности на уровне глаз.

Смахните «субстанцию» с электроники, вентиляционных отверстий, шнуров и других мест, где собирается пыль.

Регулярно чистите полы

В дополнение к вытиранию пыли со всех поверхностей в вашем доме нужно убедиться, что полы чисты. Для паркетных или ламинированных полов:

Удалите и уберите любой беспорядок: например, раскиданные игрушки, журналы, книги, которые могут собирать пыль. Вместо веника или пыльника выберите швабру или влажную тряпичную швабру, чтобы удалить грязь с пола, а не перемещать ее или поднимать в воздух.

Если у вас есть пылесос, предназначенный для деревянных или ламинированных полов, вы также можете использовать его для удаления грязи, а затем протереть их влажной тканью из микрофибры, чтобы избавиться от постоянной пыли.

Купите коврики для ног

Каждый раз, когда гости приходят снаружи, они приносят грязь в дом, а ее мелкие частицы являются основным компонентом пыли. Используйте как наружные, так и внутренние коврики, особенно те, что имеют щетинистый верх, чтобы улавливать грязь и не позволять ей проникать дальше в ваш дом. Регулярно мойте или пылесосьте коврики, чтобы предотвратить ее накопление.

Улучшение ухода за домашними животными

Мертвые клетки кожи и выпавшие волосы являются основным источником пыли и, к сожалению, наши пушистые друзья «производят много волос». Регулярно ухаживайте за домашними животными, чтобы предотвратить накопление омертвевшей кожи и шерсти питомцев. В качестве бонуса вы (и ваши питомцы) тоже почувствуете себя лучше. Если держать ящик для мусора закрытым, то это также поможет удержать пыль.

Держите окна закрытыми

Это может показаться нелогичным, но открывание окон на самом деле увеличивает количество пыли в вашем доме. Она проникает через двери и окна в виде пыльцы, спор плесени и загрязнителей воздуха, которые создают значительное скопление, которое вы можете увидеть на подоконниках. Если держать окна закрытыми, особенно в ветреные дни, то это сведет проблему к минимуму.

Откажитесь от ковров дома

Избавление от ковра может показаться радикальной мерой, но ковролин удерживает очень много пыли и выпускает ее в воздух каждый раз, когда вы делаете шаг. Если вы думаете о косметическом ремонте, подумайте о том, чтобы установить какой-нибудь тип напольного покрытия с твердой поверхностью. Дерево, плитка, камень или винил – все это хорошие альтернативы ковровым покрытиям, и их гораздо легче содержать без пыли.

Почистите подушки

Даже если вы стираете простыни и наволочки каждую неделю, пылевые клещи все равно могут жить внутри подушек. Используя мягкое моющее средство, вымойте их вручную или в стиральной машине, затем высушите и распушите. Или же отнесите их в химчистку. Какой бы маршрут вы ни выбрали, перед сном вам будет легче дышать.

Влажная уборка

Никогда не стоит недооценивать силу воды. Хорошая влажная уборка и вытирание пыли будут иметь большое значение для устранения 90% пыли в вашем доме, а простая вода – это почти такое же экологически чистое моющее средство, какое вы можете найти. Влажная тряпка или швабра захватывает и удерживает пыль, которую затем можно просто смыть в канализацию.

Статическое электричество

Статическое электричество, которое накапливается внутри вашего дома, когда комнаты сухие, на самом деле притягивает пыль и заставляет ее упрямо цепляться за поверхности. Решение? Установите увлажнитель воздуха, будь то модель для всего дома, или версия для одной комнаты. В идеале вы должны стремиться к относительной влажности воздуха от 40 до 50% по всему дому, чтобы устранить статические помехи и снизить уровень пыли.

Занавески

Пылесосить нужно не только полы. Как часто вы чистите занавески? Или пылесосите диван? Абажур? Мягкие волокна в этих местах притягивают много пыли. Независимо от того, выбираете ли вы паровую чистку или сухой пылесос, регулярная уборка пыли с вашего текстиля является обязательным условием для дома без нее.

Жалюзи тоже нуждаются в чистке

Не думайте, что вы решили свою проблему с пылью только потому, что заменили тканевые оконные покрытия на жалюзи. Пыль притягивается к ним, как мотыльки к пламени, поэтому вы должны регулярно их чистить.

Установите очиститель воздуха

Очистители воздуха бывают самых разных форм и размеров, от цельных блоков до небольших портативных моделей для одной комнаты. Наиболее распространенные типы состоят из вентилятора, который всасывает воздух, и фильтра, улавливающего пыль и другие небезопасные частички.

Пылесосьте правильно (и регулярно)

Хороший пылесос – лучшее оружие в домашнем арсенале по уничтожению пыли. Тщательная чистка пылесосом раз в неделю или раз в день будет иметь большое значение для устранения пыли. Многие новые модели без мешков поставляются со встроенными фильтрами, которые улавливают еще более мелкие частицы грязи и помогают освежить воздух.

Храните вещи в мешках

Рассеянные хлопчатобумажные и полиэфирные волокна из одежды, постельных принадлежностей и подушек могут быть основным источником пыли. Решение проблемы как беспорядка в шкафу, так и дрейфующих частиц пыли состоит в том, чтобы положить вещи в мешки. В домашних специализированных магазинах есть множество компактных вакуумных пакетов, но даже некоторые хорошие старомодные сумки для одежды помогут сократить количество пыли с одежды и тканей.

Замена печных фильтров

Одним из наиболее важных способов минимизировать накопление пыли в зимнее время является ежемесячная замена печного фильтра. Печные фильтры – это недорогое средство очистки воздуха и предотвращения попадания пыли обратно по всему дому. На рынке существует множество типов печных фильтров от недорогих плиссированных бумажных фильтров до многоразовых электростатических.

Еженедельно меняйте постельное белье

Волокна от постельного белья создают пыль. Но самая большая проблема с постельными принадлежностями заключается в том, что они «захватывают» все омертвевшие частицы кожи из вашего тела, пока вы спите. Стирайте простыни раз в неделю, а одеяла и наматрасники раз в месяц или два, чтобы пыль не попадала в спальню.

Ограничьте текстиль

Текстиль не только собирает пыль и удерживает ее, но и создает. Ограничьте свои подушки, одеяла и другие ткани на вашей кровати и другой мебели только тем, что вам нужно. Для оформления оконных проемов выбирайте оптимальный вариант: откажитесь от традиционных занавесок и выберите что-нибудь менее привлекательное для пыли, например рулонные или римские шторы, которые легко стираются или протираются.

Обеспечьте порядок в шкафах

В шкафу много тканей, а текстиль сбрасывает волокна, способствуя образованию пыли в доме. Очистите шкафы и храните в этом пространстве только то, что вам нужно на сезон. Убедитесь, что между предметами и полками достаточно места, чтобы регулярно вытирать пыль в шкафу во время уборки дома.

Снимайте обувь

Всякая грязь цепляется за подошвы ваших ботинок. Вы избежите попадания пыли и грязи снаружи в ваш дом, если вы и ваши гости поставите обувь у двери при входе в него. Лучше предложить тапочки всем, поэтому приобретите несколько пар «гостевой» домашней обуви для друзей и знакомых.

Протирайте растения

Комнатные растения – главные собиратели пыли. Это не только вредно для вашего здоровья: налет пыли на листьях растения затрудняет поглощение солнечного света. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы смахнуть пыль, а затем отполируйте листья для блеска.

О своем орудии для борьбы с врагом расскажет автор следующего видео: