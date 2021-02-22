Появление моли в квартире – это настоящая трагедия для хозяйки, ведь эти маленькие, но очень прожорливые насекомые способны быстро и напрочь испортить дорогостоящие вещи – натуральный мех и чистую шерсть. Есть несколько методов, как избавиться от моли в квартире если не навсегда, то, по крайней мере, на длительный срок. Не стоит гоняться за молью, если она вылетит из своего убежища – это всего лишь самец. В это время самка где-то в укромном уголке с удовольствием «пожирает» вещи и откладывает яйца.

Как избавиться от пищевой моли

Моль может запросто завестись в банках с крупой, в пакетах с сухофруктами, в муке. Обнаружив серебристые личинки вредителя, следует сразу же принимать меры:

Сильно испорченные продукты выбрасывают, и сразу же выносят из квартиры. Если моли немного, то испорченные продукты, которые можно спасти, перебирают. Отсортированные продукты просушивают в духовке 20 минут при температуре 70 градусов. Кухонные шкафчики и емкости для их хранения тщательно моют мыльным раствором и протирают столовым уксусом.

В целях профилактики появления пищевой моли все продукты следует хранить герметично закрытыми. На кухне рекомендуют проводить генеральную уборку не реже раза в месяц. По шкафам и рядом с продуктами раскладывают кусочки цедры цитрусовых, дольки чеснока, мешочки с ароматными травами, чтобы отпугнуть насекомых. Так можно избавиться от моли продуктовой, не прибегая к использованию химических средств.

Как уничтожить моль в шкафу

В шкафах обитает шубная моль, которая питается натуральным мехом, чистой шерстью, пером, войлоком и бархатом. Насекомые размножаются круглый год, и их гусеницы способны выдержать даже 0°.

В первую очередь необходимо пораженные молью вещи опрыскать Дихлофосом. Когда вредитель будет уничтожен, хозяевам квартиры придется соблюдать простые профилактические правила:

во время летнего хранения верхней одежды из натуральных материалов ее необходимо периодически проветривать и сушить на свежем воздухе;

вещи из натуральной шерсти надо после стирки хорошо просушивать перед отправкой в шкаф;

в мебели обязательно должны быть развешены антимольные средства – это пластины или таблетки, сухая трава, которую не любит моль;

меховую одежду надо хранить в чехлах.

Для профилактики размножения моли уже веками используют нафталин – «вредное создание» очень не любит это средство. Но чтобы наверняка уберечь свои вещи от насекомых, в шкафу дополнительно раскладывают сухую лаванду, полынь, дольки чеснока, листья грецкого ореха.

Моль не переносит едкий запах свежей типографской краски – вещи нужно перекладывать газетами.

Как уберечь от моли ковер

Стригут натуральный ковер именно гусенички, причем предпочитают они дорогую шерсть. Поэтому прежде всего необходимо бороться с потомством ковровой моли. Вредители не переносят яркий свет, яркие ароматы эфирных масел и минусовую температуру.

Чтобы вычистить ковер и предупредить появление моли необходимо:

Тщательно пропылесосить ковер с обоих сторон пылесосом на максимальной мощности. Вынести изделие под жаркое солнце или оставить зимой на снегу на несколько часов. Опрыскать ковер из пульверизатора раствором столового уксуса или лимонной кислоты (можно использовать и свежеотжатый сок лимона). 1 ст. л. сырья нужно растворить в 1 л воды. После обработки ковер хорошенько просушивают. Обработать вычищенный ковер химическими средствами против насекомых.

Но проще провести профилактику появления ковровой моли, нежели пытаться спасти изделие. Ковер следует пылесосить как можно чаще с двух сторон, подложить под него пучки шалфея или лаванды, лимонные корки.

Для ковров продаются антимольные таблетки или пластинки, которые также подкладывают под изделие. Если ковер скручен, его не заворачивают в пленку.

Как уничтожить моль в комнате

Против моли в комнатах используют как механические способы борьбы, так и химические, народные средства.

Помощь устройств и препаратов

Очень эффективны и безопасны для домашних питомцев и здоровья человека клейкие ленты. На каждые 10 квадратов комнаты необходимо подвесить 1 ленту. Особенно эффективно действует лента «Ферокар». Такие средства «работают» до 6 недель, они экологически чистые и безопасные. Можно использовать при большом скоплении моли и специальные ловушки. Эти приборы просты в применении, полностью безопасны для здоровья, стоят недорого. Такой способ, как избавиться от моли в квартире, очень эффективен.

Эти приспособления напоминают больше детскую игрушку-домик с отверстиями. Они привлекают самцов, и в результате попадания в ловушку насекомое гибнет, и размножение моли в квартире приостанавливается. Одна из популярных и эффективных ловушек — «Раптор». Также используют «Натурал контрол» и «Глобал».

Очень эффективны и аэрозоли. В их составе, как правило, есть инсектицид. Препараты отравляют насекомых. Широко применяют «Армоль», «Антимоль», «Раптор», «Фоксид». Аэрозоль распыляют по вещам, в местах скопления моли.

Популярны и фумигаторы против моли. После нагревания устройства пластина или флакон начинают выделять запах, который отпугивает не только моль, но и других насекомых. Используют «Рейд», «ДиК-3».

Народные рецепты

Наряду с химическими средствами борьбы неплохие результаты при небольших скоплениях моли дают и народные способы.

Моль не переносит высушенную лаванду, пижму, гвоздику, мяту и герань. Например, можно поставить дома несколько горшков с живой геранью, и она будет отпугивать насекомых. Травы складывают в холщовые мешочки, которые развешивают (раскладывают) в местах скопления вредителя.

Не любит моль и эфирные масла, особенно пихтовое и сосновое. Не переносит масла герани, апельсина, мяты и эвкалипта. Эфирным маслом пропитывают кусочки бумаги и раскладывают их в шкафах.

Моль не переносит свежую и высушенную кожуру абсолютно всех цитрусовых. Корки просто раскладывают по шкафам, кладовым, комнатам. Этот способ просто незаменим против кухонной моли, которая обитает в продуктах питания. Известно еще одно средство против кухонной моли: в шкафах, около банок с продуктами держат дольки чеснока. Другой рецепт: в аптеке покупают камфорный спирт, смачивают в нем ватные диски и раскладывают по шкафам.

Есть еще очень эффективные и при этом доступные каждому народные, полностью безвредные для людей и домашних животных средства.

Табак против моли

Моль не переносит душистый и обычный табак. Душистый сорт можно выращивать в качестве декоративного растения дома, а можно табак из обычных сигарет разложить по полотняным мешочкам, затем поместить их в мебель. Листья душистого табака также раскладывают по шкафам, чтобы отпугнуть моль. Курительные смеси очень эффективно защищают натуральный мех, поэтому на вешалку с меховым изделием подвешивают мешочек с таким табаком.

Мята

Мяту можно выращивать на подоконнике или купить в качестве пакетированного чая. В любом виде мята источает сильный запах, который не переносит моль. Разложив мяту по пакетикам, их подвешивают к вешалкам с вещами. Время от времени пакетики меняют на свежие, так как листья мяты теряют свой аромат. Схожим действием обладают и каштаны. Можно раскладывать по шкафам плоды, а можно листья. Отпугивает моль и грецкий орех.

Хозяйственное мыло

Особо следует выделить такое средство борьбы с домашней молью, как простое хозяйственное мыло (72%). Можно использовать брусничное либо земляничное мыло, которое тоже дает стойкий результат.

Сначала пораженные вещи стирают в мыльном растворе, а затем раскладывают в шкафу кусочки сухого мыла. Так можно отпугнуть взрослых особей моли и значительно ограничить передвижение гусениц.

Конский каштан

Плоды каштана собирают уже поздно осенью, и они эффективно действуют против моли на протяжении всего года. Сырые каштаны в шкафу могут заплесневеть, поэтому сначала плоды следует просушить в духовке.

Их раскладывают по полкам в шкафу, кладут в карманы одежды. Такое средство не имеет резкого запаха, и его очень легко использовать. Каштаны растут практически в каждом городе, поэтому вопросов, где взять плоды, не возникает.

Термическая обработка вещей

Моль комфортно себя чувствует при температуре от -5° и до +45°. Если нарушить эти условия, насекомые погибнут. Поэтому очень эффективно обрабатывать испорченные вещи паром или стирать при максимально допустимой температуре. Можно использовать даже бытовой фен или парогенератор.

Меховое изделие имеет смысл на несколько часов поместить в морозильную камеру, чтобы убить личинки. Эти средства дают эффект при небольшом поражении вещей молью.

Вызов специалиста по дезинсекции

Если поражение квартиры очень большое, и справиться с насекомыми своими силами не получается, лучший выход – это вызвать службу по дезинсекции. Специалисты используют профессиональные, сильнодействующие средства на основе натуральных ароматических компонентов, которыми можно обрабатывать все комнаты в квартире.

Профессиональные препараты помогут с первого раза уничтожить всю моль в квартире, и результат будет сохраняться длительное время. Хотя стоимость такой процедуры намного выше, чем препараты для самостоятельной обработки квартиры.

Меры профилактики

Принося домой вещи, особенно купленные в комиссионке или на блошином рынке, надо проверять их на предмет заражения молью. Их следует простирать в горячей воде с мылом, а затем тщательно просушить. Шкафы необходимо разбирать и проветривать каждый месяц, протирая полки и раскладывая свежие отпугивающие средства против моли.

Насекомые не любят кедр, поэтому в мебели из этого дерева они никогда не заводятся. Эффект дает и хранение одежды на плечиках из кедра. В местах хранения продуктов надо раскладывать лавровый лист. Чтобы потом не искать, как избавиться от моли в квартире, не следует покупать много сыпучих продуктов впрок.

О своем варианте спасения от моли расскажет автор этого видео: