Теплое жилище, в котором всегда есть еда, — рай, магнит для тех насекомых, которых владельцы боятся как огня. Одними из самых неприятных и опасных соседей являются крохотные клопы, питающиеся человеческой кровью. Эти паразиты могут появиться в любой квартире или доме, а борьба с захватчиками должна начинаться сразу после первого обнаружения гостей. Иначе они начнут быстро размножаться, поэтому справиться с большой армией владельцам будет значительно сложнее. Люди, не ожидающие нашествия насекомых, вряд ли знают, как избавиться от клопов в доме или квартире. Способов уничтожить врага есть довольно много. Поскольку на войне все средства хороши, лучше познакомиться со всеми существующими методами.

Как выглядит постельный клоп?

Чтобы борьба была эффективной, неприятеля надо «знать в лицо». Постельный или бельевой клоп — паразит, имеющий плоское тельце, сосущий хоботок и 6 лапок. Эти кровососущие насекомые отличаются цветом и размером. В обычном состоянии клопы имеют коричневый окрас и плоскую форму, однако после того как насосутся крови, они становятся круглыми, темно-красными либо черными. Самки достигают в длину 8 мм, самцы «аккуратнее» — они вырастают до 6 мм.

Паразиты ведут исключительно ночной образ жизни. В это время «вампиры» выползают на охоту: как правило, набеги совершаются в определенный период — в 2-5 часов ночи, когда хозяева крепко спят. Преступление происходит незаметно для жертвы: большая часть пострадавших не только не просыпается от укусов, но и не сразу замечает их на теле утром. Причина — мягкодействующий анестетик, который содержится в слюне насекомых. Ее клопы впрыскивают во время укуса.

Эти кровососы медлительны, если сравнивать их с «коллегами» — с тараканами или комарами. Они не умеют прыгать и летать, поэтому за сутки способны преодолеть всего 2-3 метра. Однако для поиска жертвы и полноценного питания такого расстояния достаточно. Еда им нужна раз в 5-10 дней. Особенно любимы клопами дети, нежную кожу которых очень легко прокусить.

Как клопы появляются в жилье?

Наряду с вопросом о том, как избавиться от клопов в доме, хозяев-жертв может интересовать другой — каким образом насекомые могут проникнуть в жилище. Если говорить о квартирах, то они зачастую перебираются от соседей, обнаруживших чужое присутствие. Иногда такое путешествие занимает неделю.

Клопов можно «подхватить» в гостях, в общественном транспорте, принести вместе с багажом, новой мебелью, на обуви. Кошки и собаки клопов не переносят. Для этих насекомых животные непривлекательны: кусать их они могут только в одном случае — если в доме или квартире нет более «вкусной пищи» — людей.

Санитарное состояние дома для кровососущих насекомых никакой роли не играет. Им без разницы, какое жилье — чистое или грязное. Главное для них — человек и возможность поселиться рядом с источником питания. Самки клопов откладывают около 500 яиц ежегодно, поэтому колония увеличивается довольно быстро.

Пока насекомых немного, они стараются селиться ближе к тем местам, где спят члены семьи. Когда их становится много, колония разрастается, клопы «рассредотачиваются» по всем укромным уголкам комнат.

Симптомы, указывающие на появление «гостей»

Прежде чем решать, как избавиться от клопов в доме, необходимо точно убедиться в том, что насекомые-агрессоры проникли в жилище. Люди мнительные, боящиеся насекомых как огня, иногда делают неправильные выводы. Обнаружить признаки паразитов относительно просто. Есть несколько симптомов, которые указывают на опасное и неприятное соседство. К ним относится:

специфический запах (забродивших ягод) в помещении: так «благоухают» экскременты, оптимисты считают, что он напоминает аромат некачественного коньяка;

кровавые пятна на постельном белье: они обнаруживаются, если человек во сне давит наевшихся насекомых;

локальная гиперемия (покраснение участков кожи), отеки, аллергическая реакция, укусы могут вызывать зуд, мешать сну;

появление светло-коричневой «шелухи» — хитиновой оболочки, которую сбрасывают клопы в период роста.

Иногда можно наткнуться на пустые оболочки яиц, из которых личинки уже вылупились. Они имеют желтоватый оттенок.

Где можно обнаружить «поселенцев»?

Чем быстрее будет обнаружен враг, тем больше шансов избавиться от него в короткие сроки. Поэтому для охоты за ними необходимо сначала найти их убежища. Как правило, насекомые предпочитают селиться поблизости от своей «столовой». В этом случае после обнаружения следов укуса необходимо проверить кровать или диван, это лучшая «база», так как далеко ходить за пропитанием насекомым не надо.

Однако «лежбище» не единственное место, где можно обнаружить гнездовье. Любой теплый и темный уголок может превратиться в идеальное гнездо для клопов. Поэтому лучше обследовать все, что находится недалеко от места отдыха. Постельные кровопийцы могут селиться в разной мебели, и вне ее.

Прикроватные тумбочки. Это ближайшие потенциальные «дома» от кровати. В этом случае надо полностью обследовать все возможные участки. Ящики надо вытащить, осмотреть со всех сторон, заглянуть внутрь мебели и обследовать пространство между ней и стеной. Полы и стены, плинтусы, включая потолочные. Клопы могут скрываться под напольным покрытием, под ковром, ковровой дорожкой, в щелях между паркетом, досками и т. д. Они ухитряются поселиться за картинами (на них), или под плохо приклеенными обоями. Шкафы. В первую очередь нужно осмотреть тот участок, который находится в непосредственной близости от стены. Для проверки необходимо вытащить и встряхнуть всю одежду. Говорят, что клопам очень нравится синтетика. Обогревательные приборы. Все насекомые любят тепло, и эти паразиты не исключение: они могут оккупировать батареи, выключатели, розетки. Книжные полки, стеллажи. Это тоже потенциальные жилища, где паразиты могут чувствовать себя как дома.

Если поиски не дали результатов, то можно попробовать выгнать захватчиков. Для этого разводят уксусную эссенцию, затем этим раствором протирают пол, плинтусы и пластиковые поверхности. Поскольку такой резкий запах клопы не переносят, вскоре они выползут из своего укрытия.

Как избавиться от клопов в доме?

Методов существует довольно много. Для борьбы с мелкими «вампирами» используют народные рецепты, термическую обработку, а также химические препараты.

Термическая обработка

Существует 2 способа избавиться от неприятных соседей: для борьбы с клопами используют вымораживание и высокие температуры. Нельзя сказать, что эти методы очень удобны и эффективны.

Вымораживание

Чтобы получить результат, применяя данный метод, сначала нужно узнать, как эти насекомые реагируют на изменения условий.

При -10° клопы впадают в спячку. В состоянии анабиоза, без питания, они способны находиться до 1,5 лет. Температура ниже -15° для них уже опасна. В таких условиях они могут продержаться всего 3 суток, потом они погибают. При понижении температуры в помещении до -20° клопы «распрощаются с жизнью» в течение нескольких часов.

Личинки кровососущих насекомых более жизнеспособны. Они с легкостью выдерживают -30° благодаря надежной хитиновой оболочке. В спячке они могут пробыть 2 года. Из анабиоза личинки выходят при повышении температуры.

Из-за такой живучести насекомых данный способ годится только для тех регионов, где очень суровые зимы. Охлаждать помещение надо при температуре не выше -15°, длительность процедуры — как минимум трое суток. Однако личинок уничтожить таким методом не получится. В частном доме можно отправить на мороз кровать или диван, облюбованный клопами.

Уничтожение высокой температурой

При ее повышении до 50° или выше погибают и взрослые насекомые, и их личинки. Причем для «убийства» хватает нескольких минут. Вариантов температурной обработки есть несколько.

Все постельное белье, вещи и игрушки загружают в стиральную машину. Стирку запускают при 90°. Те вещи, которые стирать нельзя, тщательно пропаривают утюгом, не пропуская ни одного сантиметра. Полы, стены, потолки, плинтусы, мягкую мебель и такие же напольные покрытия обрабатывают паром.

Данный метод предполагает масштабную работу, которая отнимает большое количество времени и сил, поэтому и этот вариант не является оптимальным. Если обработать только мебель и вещи, то результата добиться вряд ли получится. Особенно, если насекомые были обнаружены не сразу, поэтому развелось их очень много.

Народные средства

Это еще одна «метода», которая может помочь, но может оказаться и бессильной. Такой вариант привлекает безопасностью для жильцов и доступностью продуктов. Однако эти средства способны только отпугнуть клопов на время, поэтому их рекомендуют использовать только для профилактики. Например, они помогут предотвратить нашествие, если кровососущих насекомых обнаружили у себя соседи, которые начали серьезную борьбу с захватчиками.

Помощь неприятных запахов

Для этих методов существует одно противопоказание: для домов и квартир, где живут домашние питомцы, любой продукт с резким запахом использовать нельзя. Для семей с маленькими детьми это также не лучшие из вариантов.

Пахучие растения

Всех мелких агрессоров отпугивают резкие запахи, которые становятся раздражителями для их нервной системы. Например, отпугнуть кровососов помогут ветки пижмы или полыни. Их раскладывают по комнатам — по углам, под мебелью, в шкафах, тумбочках и т. д.

Клопы не любят герань, поэтому горшки с растением ставят на подоконники и столы. Можно купить сухую траву полыни. Ее рассыпают по периметру помещений, а в предметах мебели раскладывают мешочки с измельченным растением. Недостаток варианта — сильный запах, который придется терпеть и членам семьи.

Невкусные продукты

Это еще несколько ответов на вопрос, как избавиться от клопов в доме. К пахучим жидкостям относится камфора, нашатырный спирт, растворители (бензин, керосин, скипидар, Уайт-спирит) и уксус. В этом случае ими пропитывают ватные диски, которые раскладывают по помещениям — в тех местах, где обнаружены следы присутствия клопов.

Нашатырный спирт можно использовать и по-другому. Столовую ложку его добавляют в емкость с водой, приготовленной для влажной уборки комнат. Такой раствор образует на поверхностях едкую пленку, которая отпугнет насекомых.

Нафталин и ромашка

Ромашку не любят многие насекомые, а запах нафталина делает средство еще более пугающим. На 100 г сухих цветков берут 10 г нафталина. Такую ароматную смесь раскладывают около обнаруженных гнезд.

Двухсторонний скотч

Это простой и экономичный способ борьбы с любыми мелкими захватчиками. Применяют его и для уничтожения клопов. Одной стороной скотч приклеивают на двери, плинтусы и пороги, по периметру кровати, потом с внешней стороны ленты снимают защитную пленку. Клопы, предвкушающие трапезу, на пути к желанной цели прилипнут к скотчу. После этого хозяевам останется выбросить ленту с насекомыми, и наклеить новую.

Химические препараты

Это лучшее и наиболее популярное решение, так как избавиться от клопов в доме с помощью химических средств быстрее и проще, к тому же ассортимент таких препаратов очень широк. В продаже можно найти аэрозоли, растворы, гели, порошки и ловушки. По мнению покупателей самыми удобными и действенными являются спреи, порошки и жидкости.

Теперь относительно использования. Практически все препараты требуют повторной обработки — спустя 5-7 дней. Причина проста: это яйца, из которых еще не вылупились личинки. Их от действия средств защищает надежная «броня». Не исключением являются и профессиональные препараты.

Палач Super

Это универсальное инсектицидное средство, которое используют для избавления от блох, клопов, комаров, муравьев, тараканов и других нежелательных соседей-насекомых. Палач — светло-коричневая жидкость. Ее главное действующее вещество — фентион. После попадания в организм насекомых соединение быстро парализует нервную систему, что приводит к их гибели. Результат обработки можно увидеть в первые сутки.

Плюсы средства — отсутствие сильного запаха, безвредность для людей, эффективность против взрослых особей и их личинок. Палач не оставляет пятен на белье и одежде. Минусы — необходимость разведения и поиск пульверизатора для обработки.

Gektor (Гектор)

Это тоже эффективное средство. Данный продукт — порошок, он относится к самым действенным и необычным препаратам. Его действующий компонент — гидрофильный диоксид кремния, являющийся великолепным сорбентом. При контакте с насекомыми это вещество вызывает обезвоживание: клоп, на которого попал Гектор, умирает в течение нескольких часов. Порошок рассыпают по местам, где были обнаружены следы деятельности паразитов.

Достоинства Гектора — максимальная безопасность для хозяев, высокая эффективность против насекомых, которые адаптировались к другим препаратам, возможность избавиться от больших популяций и отсутствие запаха. Его недостатки — высокая цена и длительность процедуры, поскольку «одним махом» обсыпать всех насекомых не получится. Для избавления от них потребуется или несколько дней, или неделя, иногда операция может затянуться.

Экокиллер, Экодуст

Первый порошок — «узкий специалист». Препарат предназначен именно для уничтожения постельных клопов. В его составе тот же диоксид кремния. Для данного средства характерно тройное действие. После попадания порошка на насекомое Экокиллер провоцирует обезвоживание, повреждение хитинового покрова, а также вызывает кишечное отравление.

Достоинства Экокиллера — отсутствие запаха, эффективность, безопасность для людей и животных. Относительный минус — необходимость использовать маску и перчатки, так как порошок очень сильно пылит. Некоторые покупатели жалуются на медленное действие. Специалисты советуют использовать данное средство в комбинации с Палачом. Альтернатива «экологичному убийце» — препарат Экодуст, имеющий аналогичное действие.

Раптор

Это аэрозоль, также предназначенный только для «войны» с клопами. Новейший препарат имеет в составе два действующих вещества — имидаклоприд и тетраметрин. Первый инсектицид имеет пролонгированное действие, поэтому сможет избавить и от личинок, которые вылупятся позже.

Достоинства Раптора с новой формулой — максимальная эффективность, безопасность для людей, животных и окружающей среды (без компонентов, разрушающих озон), быстрое действие. Недостатки — запах, требующий респиратора и проветривания через 15 минут после завершения обработки (до получаса или часа). Этот препарат также рекомендуют использовать «в компании»: в данном случае — с Гектором.

Combat SuperSpray

Это еще один универсал — аэрозоль, помогающий избавиться от блох, комаров, клещей, клопов, муравьев, пауков и тараканов. В составе суперспрея два действующих компонента — имипротрин и цифенотрин, они обладают кишечно-контактным действием, вызывая паралич и гибель насекомых.

Плюсы Комбата — действенность, простое использование, безопасность для домашних животных, насадка, позволяющая качественно обрабатывать щели, отсутствие запаха. К минусам относится высокая токсичность, поэтому после завершения обработки дом или квартиру хозяевам придется покинуть, как минимум на 24 часа.

Карбофос и Дихлофос

Это «старые знакомые», которые применяются для борьбы с насекомыми очень давно. Тот и другой препарат оказывают нервно-паралитическое воздействие, уничтожает как взрослых особей, так и их личинок. Насекомые погибают спустя несколько часов.

Плюсы средств — эффективность, длительное действие, невысокая цена. Недостатки Карбофоса и Дихлофоса — высокая степень токсичности, очень едкий и крайне стойкий запах, необходимость покидать жилье на несколько дней, но обеспечивать его регулярное проветривание. Карбофос требует повторной обработки через 2 недели. К минусам Дихлофоса относится быстрая адаптация клопов к действующим веществам.

Список приведенными препаратами не ограничивается. К популярным «клопоубийцам» относится Блокада Антиклоп, Варан А, Дихлофос Нео (без запаха) и Дихлофос Эко (с ароматом лаванды), Клопоед, Медилис Суперсила, Наповал, Форссайт, Чистый Дом, Юракс, Экстермин-Ц, Dr.Klaus, NoGuest!

Как избавиться от клопов в доме с помощью препаратов?

Если выбор пал на эти средства, то хозяевам предстоит пройти несколько этапов. Действуют так:

Сначала дом или квартиру подготавливают к обработке. Вещи из комнат выносят, потом пылесосят и моют пол. Из дома удаляют (прячут в холодильник) все продукты, посуду, убирают кошачьи/собачьи миски. Отравляют к родственникам или друзьям маленьких детей, аквариумы и четвероногих питомцев. Затем закрывают все окна и двери, отключают от сети все бытовые приборы, надевают защитный костюм, респиратор (маску), перчатки, после чего и приступают к обработке. На все поверхности распыляют спрей или рассыпают порошок. Аэрозолем обрабатывают и потолки.

После завершения работы слегка приоткрывают окна, потом дом покидают. После возвращения все вещи (постельное белье, оставшуюся в комнатах одежду) стирают, используя высокотемпературный режим.

Как избавиться от клопов в доме? Оптимальным вариантом в этом случае являются химические препараты, предназначенные для уничтожения кровопийц. Выбор лучшего из них остается за хозяевами: если насекомые только что появились, то справится с «напастью» можно относительно быстро, причем даже одним из препаратов. Когда клопы поселились давно, то не исключено, что потребуется помощь нескольких средств. Еще одно возможное решение при «засилье» маленьких вампиров — обращение к профессионалам-дезинсекторам.

В завершении «клоповьей» темы — видео, посвященное избавлению от кровососов: