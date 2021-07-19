Как чистить посудомоечную машину: особенности и этапы процедуры

Кухонная бытовая техника спасает людей от малоприятных рутинных обязанностей, поэтому многие хозяева давно обзавелись стиральными и посудомоечными машинами. Последние агрегаты, контактирующие с водой, освобождают владельцев от мытья посуды, однако работу их усложняет грязь, частички жира и накипь, скапливающаяся внутри. Если не удалять эти отложения регулярно, то с приборами рано или поздно возникнут проблемы, худшая из них — отказ почти незаменимого оборудования. Поэтому хозяевам необходимо узнать, как чистить посудомоечную машину, чтобы техника всегда была эффективной и безотказной. Эта работа не так сложна, как может показаться на первый взгляд, но с этапами очистки сначала нужно познакомиться.

Периодичность чистки ПММ

Производители посудомоечных машин рекомендуют проводить их чистку ежемесячно. Однако это рекомендация общая: в некоторых случаях агрегат нуждается в более частых процедурах, а те машины, что используются не очень интенсивно, позволяют отодвинуть сроки операции. Поэтому сначала нужно провести те факторы, которые влияют на периодичность очистки. Стиральный агрегат загрязняется быстрыми темпами, когда:

машину «нещадно» эксплуатируют: ежедневно и после каждого приема пищи;

из-за экономии электроэнергии агрегат запускают при слишком низкой температуре воды;

в посудомоечную машину загружают не совсем подходящие предметы — деревянные, одноразовые и т. д.;

для его работы используют щадящие средства, которые не очень эффективно удаляют серьезные загрязнения;

хозяева часто забывают оставлять дверь посудомойки открытой: в таких неблагоприятных условиях внутри образуется плесень:

водопроводная вода слишком жесткая, но владельцы не добавляют в жидкость смягчающие средства, или делают это нерегулярно;

в бункер ПММ очень часто загружают слишком грязную посуду — жирную, пригоревшую, с остатками засохшего теста, соуса и т. д.

Не всегда тяжелые условия работы приводят к сильным загрязнениям: современные приборы способны справиться с ними. Однако владельцам важно знать те признаки, которые говорят о необходимости скорейшей чистки агрегата.

Как понять, когда ПММ нужно чистить?

О том, что время процедуры подошло, свидетельствуют такие симптомы:

появление неприятного запаха в камере;

«подозрительно» медленный слив отработанной воды;

налет, появившийся на лопастях распылителей (импеллеров) и фильтре;

разводы, остатки жира или налет, обнаруженный на только что вымытой посуде;

частицы пищи, отложения и ржавчина, появившиеся на внутренних элементах машины.

Любой из описанных признаком должен насторожить хозяев. В этом случае чистку посудомоечной машины лучше проводить в ближайшее время. В противном случае можно ожидать появления проблем с агрегатом.

Чтобы избежать «близкого знакомства» с плесенью, неприятными запахами, сильными загрязнениями и отказами оборудования, резервуар необходимо правильно эксплуатировать и регулярно чистить.

Раз в 2 месяца лучше проводить полную дезинфекцию. Это высокотемпературная мойка, при которой необходимо использовать специальный препарат, который предотвратит засорение, очистит налет, уберет любые загрязнения. Чтобы защитить прибор от плесени и ржавчины, его оставляют открытым. Оптимальный вариант — проветривание после каждой процедуры, возможный способ — периодическое открывание. Нижний поддон рекомендуют очищать и протирать после каждой мойки посуды, поскольку именно на нем скапливаются остатки пищи. Слив и фильтр необходимо проверять каждую неделю.

Если от запаха избавиться не удалось, то проводят генеральную чистку. Для этого ПММ отключают от электросети, удаляют корзины и подставки для посуды. Затем вынимают фильтр, окручивают лопасти разбрызгивателей. После этого приступают к подготовке к операции.

Что понадобится для работы?

Перед тем как чистить посудомоечную машину, нужно найти все, что потребуется для проведения процедуры. В список входят:

резиновые перчатки;

салфетки из микрофибры;

несколько губок, которыми моют посуду;

емкость для воды и средство для мытья посуды;

старая зубная щетка, зубочистка, пинцет (проволока);

отвертка для извлечения фильтра из «пожилых» моделей.

Самый простой моющий раствор состоит из таких же элементарных ингредиентов: из теплой воды (литр) и 2-3 столовых ложек любой жидкости, предназначенной для мытья посуды. Но он будет эффективен только при небольшом загрязнении «внутренностей» ПММ.

Как чистить посудомоечную машину?

Некоторые хозяева допускают ошибку: они игнорируют первый, трудоемкий этап, просто запуская загрязнившийся агрегат вхолостую с моющим раствором. Как чистить посудомоечную машину корректно? Перед началом автоматической чистки нужно провести качественную подготовку: она — чистки агрегата вручную.

В нее входит отмывание резиновых уплотнителей, фильтров и проверка работоспособности крыльчатки помпы. Если владельцев беспокоит неприятный запах, то участки, на которых обнаружен плесневый грибок, обрабатывают еще до начала автоматического очищения.

Подготовка посудомоечной машины к автоматической очистке — самая сложная операция. Как чистить посудомоечную машину, чтобы агрегат работал безупречно? Нужно обследовать и привести в порядок все элементы: и те, что находятся на самом виду, и те, что скрыты от глаз.

Очистка фильтров и слива

После удаления корзин, подставок и фильтра последний элемент промывают в теплой мыльной воде. Идеальный вариант — его предварительное замачивание на 10-15 минут. Если фильтр давно не чистили, то его сначала погружают в раствор лимонной кислоты (или уксуса) на 1-2 часа.

Затем осматривают участок слива. Остатки пищи удаляют, затем его протирают чистой тканью. После мытья (очистки) всех извлеченных элементов их возвращают обратно. На этом же этапе убеждаются в хорошем состоянии наливного шланга. Для этого элемент откручивают, промывают, проверяют фильтры: один из них располагается на входе в агрегат, другой — за краном-тройником. Сетки вытаскивают, затем промывают их под струей теплой воды. После этого оба фильтра устанавливают обратно. Если загрязнение слишком сильное, или элементы повреждены, то лучше заменить их новыми деталями.

Чтобы убедиться в том, что крыльчатка функционирует нормально, отсоединяют защитную планку, открутив саморез. Лопасти детали проворачивают. Если их движению ничего не мешает, то конструкцию собирают.

Проверка и чистка разбрызгивателей

Система разбрызгивания — еще одно слабое место посудомоечных машин. Несмотря на наличие впускного фильтра, этот элемент не защищен от солей кальция и мелких частиц песка. Жесткая вода способна повредить уплотнители, находящиеся на коромыслах. Поэтому их рекомендуют осматривать ежемесячно.

Как чистить посудомоечную машину, вернее, ее разбрызгиватели?

Сначала вынимают верхнюю корзину, на которой зафиксировано коромысло. Затем защелки отгибают, предварительно ознакомившись с инструкцией производителя. Лопасти импеллера снимают. Потом из посудомойки вытаскивают нижнюю корзину, после чего коромысло извлекают: его медленно проворачивают против часовой стрелки, затем тянут вверх, аккуратно придерживая элемент посередине. Проверяют состояние уплотнителей каждого коромысла. Когда есть необходимость, резину заменяют. Рабочие лопасти промывают под струей теплой воды. Для того чтобы прочистить сопла, используют зубную щетку, зубочистки или кусок тонкой проволоки.

После завершения очистки систему разбрызгивания собирают. Прибор включают, работу элементов проверяют.

Чистка стен бункера, корзин и уплотнителей

Чтобы не сталкиваться с проблемами, эти элементы посудомоечной машины протирают насухо после каждого использования прибора. Однако лучше иногда совмещать такую операцию с дезинфекцией данных элементов. В этом случае используют любой препарат, предназначенный для чистки ПММ.

Максимального внимания требует нижняя часть дверцы. Поскольку достаточного количества воды на этот участок не попадает, в такой «мертвой зоне» скапливается большая часть органики, которая быстро начинает разлагаться. Способ чистки этой области зависит от степени загрязнения участка.

Для уплотнителя, который не очень сильно запачкался, используют мягкую ткань, пропитанную очищающим препаратом. Если загрязнения серьезны, то на помощь «зовут» зубную щетку.

Нежелательные варианты — распределение средства пульверизатором или использование мокрой губки для мытья посуды. В этих случаях нельзя исключить попадания жидкости в замок или на электропроводку.

Лимонная кислота или уксус далеко не лучшие решения для очистки уплотнительных резинок. Этому материалу противопоказан контакт с кислотами. Последствием станет их затвердевание или рассыхание. Посудомоечной машине, очищенной таким способом, грозит появление протечек во время мытья посуды.

Корзины, на которых засохла грязь, сначала замачивают в чистой, теплой воде — на час или два. После этого емкости перемещают в мыльный раствор, а загрязнения удаляют неметаллической щеткой. Нередко эту процедуру заменяет режим самоочистки, если модель прибора предусматривает ее. В этом случае до установки в ПММ корзины моют чистой водой, затем их вытирают сухой тряпкой.

Как избавиться от жира, накипи и плесени?

Неприятный запах и различные загрязнения — проблемы, которые можно устранить народными средствами и готовыми препаратами.

Помощь пищевых и аптечных продуктов

Этот вариант хорош тем, что для очистки хозяевам посудомоечной машины не потребуется тратить дополнительные средства. Кроме того, один или несколько продуктов всегда найдутся в хозяйстве, поэтому в магазин идти не придется.

Лимонная кислота

Это самое известное средство, которое используют для чистки техники, работающей в «мокрых условиях». Данный продукт эффективен против накипи, а при правильных пропорциях он совершенно безопасен для агрегатов. Единственное противопоказание для него — уплотнители, поэтому концентрацию рабочего раствора нужно тщательно контролировать.

Количество лимонной кислоты в большей степени зависит от объема резервуара. Средний показатель составляет 150-200 г. Чтобы очистка была максимально эффективной, выбирают высокотемпературный режим. Этот же порошок используют и для очистки кюветы.

Пауза в работе не обязательна, но желательна: прибору надо дать постоять с раствором. Длительность «безмолвия» зависит от степени загрязнения. Если оно небольшое, то будет достаточно 30 минут. В серьезных случаях может потребоваться перерыв в несколько часов.

Эфирное масло, сода и перекись водорода

Этот способ очистки идеален, если в ПММ обнаружен не только налет и жир, но и неприятный запах. Чистящую пасту готовят так:

в стакан насыпают соду;

затем в него добавляют от 10 до 15 капель любого эфироля и пару столовых ложек перекиси водорода;

после перемешивания пасты из нее формируют маленькие шарики, которые раскладывают на дне машины.

После завершения подготовки посудомойку запускают, выбрав длительный режим. В роли дополнения может выступить уксус: 1 или 2 стакана наливают в тарелку, затем столовый прибор устанавливают в корзину прибора.

Сода, бура, магнезия и лимонный сок

Это второй способ изготовления самодельных таблеток для очистки посудомоечных машин. Для этого покупают (отмеряют) такие ингредиенты:

магнезию — 250 г;

буру — 100 г;

соду — 75 г;

лимонный сок.

Сок лимона можно заменить раствором лимонной кислоты. Количество жидкости определяют на глаз: важно, чтобы смесь была не очень жидкая. Сначала тщательно смешивают сухие вещества. Затем вливают жидкость. Когда реакция закончится, пасту перекладывают в формочки. После того как таблетки высохнут, их можно использовать в комплексе с другими самодельными средствами.

Отбеливатель

Для использования в посудомоечных машинах подходит только одно средство — кислородный отбеливатель, который относится к самым безвредным, экологически чистым препаратам. Он качественно дезинфицирует, гипоаллергенен, эффективен даже при низких температурах (до 50°), полностью и без проблем смывается. Однако кислородный отбеливатель — дополнение не для чистки, а для мытья посуды. Он — «ассистент» порошка для посудомоечных машин: с помощью этого средства удаляют пятна кофе или чая.

Уксус и сода

Этот дуэт используют по-другому. В верхний лоток помещают глубокую тарелку (чашку), в которую наливают полтора-два стакана уксуса. На дно бункера насыпают соду. Для такой обработки подходит любой длительный режим. После нагревания воды нажимают на паузу, которую выдерживают не менее получаса. Если чистку проводят вечером, то идеальным будет перерыв до утра.

Бура «в одиночестве»

Тетраборат натрия можно использовать и в качестве однокомпонентного средства. В этом случае сначала веществом протирают стенки резервуара. Затем из буры и воды готовят раствор, соотношение — 1:5. Жидкость заливают в лоток для порошка, после чего запускают обычный цикл. Завершив очистку, поверхности протирают сухой тряпкой.

Лимонная кислота или уксус

Этот вариант очистки используют, если хотят защитить резину. В данном случае из порошка или уксуса делают раствор. Его выливают в пульверизатор, затем обрабатывают им стенки резервуара и другие элементы, но тщательно следят за тем, чтобы жидкость не попала на уплотнители.

Использование покупных препаратов

Тем, кто не готов проверят действенность пищевых продуктов-универсалов, больше подойдут химические средства, разработанные именно для очищения посудомоечных машин. Их же рекомендуют к использованию, если загрязнения внутри прибора серьезны. Чистящий препарат добавляют, после чего машину запускают, выбрав высокотемпературный, длительный режим — от 45 до 90 минут.

Готовых препаратов доя очистки ПММ от накипи выпускается довольно много. Можно купить жидкости, гели, спреи, таблетки, порошки. Самыми действенными считают следующие средства:

Clean Home;

Domol Maschinen Pfleger;

ELECTROLUX;

FILTERO;

Finish Calgonit Fusion Power;

Finish Machine Cleaner и Finish Rinse;

Frau Schmidt;

HG;

Milit;

Pirkka Astianpesukoneen puhdistustabletti;

Reinex Spülmaschinen;

Rinnova Lavastoviglie;

Somat Machine Cleaner;

TOP HOUSE;

UniPlus;

Антинакипин.

Как чистить посудомоечную машину готовыми препаратами? Перед использованием средств обязательно читают рекомендации производителя. Препараты помещают в посудомойку без посуды, затем прибор включают на 45-90 минут.

После этого запускают промывку чистой водой, чтобы избавиться от остатков химикатов. Все поверхности насухо протирают мягкой тканью. Посудомоечную машину оставляют открытой, чтобы высушить всю влагу. Дополнительные средства (например, жидкость для мытья посуды) при очистке препаратами добавлять не рекомендуют. Они станут причиной повышенного пенообразования, которое может спровоцировать поломку прибора.

Если главной проблемой посудомоечной машины является очень быстро появляющийся запах, то в этом случае помогут специальные ароматизаторы. К популярным средствам относится Finish Lemon&Lime, General Fresh (лимон, мята или яблоко), Miele 21995493EU3 (лимон, зеленый чай), Somat DEO Duo-Perls (лимон и апельсин), Wpro DWD026 (с лимоном).

Профилактика

С большинством проблем хозяева ПММ не столкнутся, если они будут соблюдать простейшие правила.

Сетку фильтра и лоток для порошка необходимо проверять после каждого мытья, чтобы своевременно удалять грязь и остатки средства. Перед загрузкой посуды в мойку остатки пищи с нее нужно удалить: например, бумажными салфетками. Идеальное решение — ее предварительное ополаскивание. Моют посуду только средством, которое предназначено для использования в посудомоечных машинах, поэтому всегда необходимо иметь «неприкосновенный запас». Для чистки посудомоечных машин не разрешено применять металлические губки. Эти предметы способны оставить царапины, которые станут причиной появления ржавчины. Препараты для смягчения воды дают возможность оттянуть время генеральной очистки, потому что они препятствуют образованию накипи на внутренних элементах пробора. Масштабная операция, которую рекомендуют проводить раз в 1-3 месяца, — процедура необходимая. Она позволит своевременно избавляться от жира и грязи, предотвратить образование плесени, а значит, убережет владельцев техники от неприятного запаха.

Чем и как чистить посудомоечную машину? Ответ на этот вопрос зависит от возраста конкретного агрегата. Чтобы избежать проблем с гарантией у новых приборов, лучше отдать предпочтение готовым препаратам, в которых состав и пропорции компонентов подобраны идеально.

Посудомоечные машины с закончившимся гарантийным сроком, наоборот, дают возможность проверить эффективность простых продуктов и их комбинаций. Однако и в этом случае вольно обращаться с соотношением действующих ингредиентов не рекомендуют. Даже относительно безопасное вещество в высокой концентрации может стать причиной поломки бытовой техники, а значит, желание сэкономить хозяевам ПММ обойдется дорого.

О том, как чистить посудомоечную машину, расскажет автор следующего видео: