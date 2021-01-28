Безобидные муравьи никому не причиняют вреда, однако соседство с мелкими трудолюбивыми насекомыми может причинить множество неудобств. Появление в доме рыжих пакостников становится в тягость, когда муравьи посягают на личные вещи и продукты обитателей жилища. Отдельные виды надоедливых членистоногих могут навсегда испортить деревянные покрытия, одежду и предметы быта. Чтобы распрощаться с мелкими насекомыми, нужно разобраться, как быстро избавиться от муравьев.

Причины появления насекомых в доме

Замеченный на полу муравей не обязательно является предвестником муравьиного нашествия. Насекомое могло случайно попасть на чужую территорию, прокатившись на обуви или сумке хозяина дома. На скорое появление незваных гостей могут указывать небольшие дорожки насекомых, идущих по сладкому следу, оставленному засланным казачком. Муравьи приходят не просто так, они целенаправленно ищут то, чего у хозяина жилья вдоволь. Например:

Множество сладостей, фруктов, меда, сахара, хлеба в свободном доступе. Неприкрытые продукты привлекают муравьев. Насекомые отправляют муравья на разведку на поиски пропитания. Нашедший еду муравей оставляет сладкий след, по которому приходят друзья разведчика. Чаще всего на нашествие членистоногих жалуются пчеловоды, фермеры, кондитеры. Большое количество красок, дерева, бумаги, клея. Такие запахи привлекают муравьев, они не прочь полакомиться запрещенными вкусностями. Муравьи обожают мусор, как и тараканы. Они часто заглядывают в неубранные кухни, где подбирают с пола крошки и рассыпанный в спешке сахар. Мусорные ведра – находка для муравьиных шпионов. Там точно есть чем полакомиться, если ведро давно не выносили. Немытая посуда с засохшей едой – отличное место для муравьиного перекуса. Если до утра посуду не помыть, то муравьи оставят дорожку с феромонами, по которой приведут новых собратьев, мечтающих перекусить из немытой тарелки. Вода в открытом доступе привлекает насекомых не меньше, чем еда.

Причин появления в доме муравьев множество. Иногда ближе к осени у репродуктивных муравьев отрастают крылья, они случайно залетают в дома, приводят других муравьев. После обнаружения незваных гостей стоит немедленно принять меры.

Атака на муравьев

Если насекомых в доме мало, не стоит расслабляться. Со временем они приведут своих собратьев. Пресекать появление муравьев нужно на корню, используя нехитрые способы.

Не стоит игнорировать длинную колонну идущих за едой насекомых. Ее нужно сбрызнуть столовым уксусом, либо мыльным раствором. Такой способ убьет запах муравьиных феромонов. Другие муравьи не смогут найти дорогу к лакомству, а уже прибывшие погибнут от уксусного дождя.

На пути следования муравьев нужно насыпать щепотки молотого перца, любой острой приправы, соли, угля, извести.

Неприятной ловушкой для перепончатокрылых станет разлитое по полу растительное масло. Насекомые ненавидят его запах. Вляпавшись в лужу, муравей обязательно донесет до друзей информацию, что туда лучше не ходить. Причем убийственным средством от муравьев является машинное масло, его они на дух не переносят.

При отсутствии видимых дорожек следы муравьев можно поискать за шкафами, в укромных местах, под столом.

Действенные средства от надоедливых гостей

В запущенных случаях, когда муравьиная колония прочно обосновалась в доме, нужно переходить к более серьезным мерам. Дорогие химические средства не всегда безопасны, токсичны для домашних животных, подвергают риску жителей дома, в особенности детей. Для начала стоит попробовать народные методы. Как быстро избавиться от муравьев, знали еще наши предки. Некоторые советы можно взять к сведению:

Гоняться за муравьями с тапком – не лучший способ. Гораздо эффективнее убить всех сразу. Несколько дней нужно просто понаблюдать за насекомыми, проследить, где их колония, в какое время суток они собираются, выследить муравьиную королеву. В частных домах на земле муравьи собираются в большие кучи перед дождем. Вот тогда можно приступать к действию. Нужно приготовить большую кастрюлю с кипятком и просто облить насекомых. Важно убить королеву, чтобы насекомые не могли размножаться дальше. Если хочется избавиться от муравьев навсегда, нужно использовать тяжелую артиллерию. Способ не подходит, если в доме есть животные или маленькие дети, тянущие все в рот. Из куриного желтка нужно сделать шарики, предварительно засыпать в желток борную кислоту, обмакнуть в мед и разложить яд в местах скопления муравьев. Можно просто рассыпать по углам сахар вперемешку с кислотой, либо расставить крышки с медом и ядом. Муравьи не только съедят отравленные сладости, но и разнесут кислоту по сладким дорожкам домой, отравив при этом друзей и королеву.

Аналогичным способом является отравление насекомых пищевыми дрожжами. Их нужно добавить в мед или сахарный сироп и разложить в крышках по кухне. Для отпугивания муравьев можно воспользоваться ароматическими маслами, травами, пахучими веществами. Насекомые не любят запах чеснока, лука, пихты, камфары, лимона, сельдерея, гвоздики. Растения нужно разложить в местах скопления насекомых, вдоль плинтусов, за шкафами с продуктами. Палочки корицы и полынь особо нелюбимы насекомыми. При мытье полов можно добавить несколько капель эфирного масла с ярко выраженным запахом. Такая профилактика отгонит не только муравьев, но и других насекомых. Запах кофе заставляет незваных гостей бежать прочь из дома. Есть исследования, подтверждающие разрушительное воздействие кофе на организм муравья. Стоит воспользоваться этим открытием, смешав кофейную гущу с медом, и разложив по углам. Если муравьи завелись во дворе жилого дома, то вывести их не составит труда. На муравьиное гнездо нужно вылить 5 литров воды с двумя ложками нашатырного спирта. Уцелевшие насекомые больше в этот двор не вернутся. Действенным способом является ежедневное посыпание гнезда солью или манной крупой. Процедура для муравьев неприятная, вынуждающая их бежать, куда подальше.

Дезинсекция химическими препаратами

Каждый сотрудник службы дезинсекции знает, как быстро избавиться от муравьев, однако услуги службы не всегда доступны по цене. Если цена услуг устраивает, то от муравьев можно избавиться раз и навсегда. Перед обработкой кухни нужно убрать всю посуду и продукты питания, чтобы на них не попал препарат. Жильцов просят освободить помещение на пару часов.

Во время отсутствия хозяев специалисты обрызгивают помещение ядовитым для насекомых раствором, обрабатывают стены, плинтуса, места скопления муравьев. После обработки несколько дней не нужно мыть полы, чтобы потравить выживших насекомых. Профессиональные препараты безопасны для детей и животных, а вот для муравьев губительны.

Многие жильцы самостоятельно используют химические средства от муравьев. Опасность такой самодеятельности состоит в том, что не всегда удается рассчитать правильную дозу препарата. Иногда купленные не в специализированных местах порошки и гели оказываются токсичными и опасными не только для животных, но и для людей.

В любом случае, при выборе инсектицида, стоит обратить внимание на состав, срок годности и меры предосторожности при использовании препарата. Некоторые средства, подходящие для частных домов, не являются эффективными в квартире. При использовании порошков и гелей всегда нужно работать в перчатках и защитной маске, чтобы случайно не дотронуться до яда или не вдохнуть его.

Самыми эффективными считаются ядовитые гели, которые убивают муравья и делают его разносчиком яда. При помощи гелей можно убить всю колонию. Приманки эффективны, если в доме не так много насекомых. Сладкая приманка навсегда избавит дом от ползающих сладкоежек.

Вред от муравьев

Муравьи не способны нанести серьезный вред жильцам дома, они скорее приносят эстетический дискомфорт. Ползающие по мусоркам муравьи могут быть переносчиками различных заболеваний, как и тараканы. Насекомые чрезвычайно запасливы, они кропотливо работают весь день, собирая по углам крошки, остатки пищи, другой мусор. Со временем в местах скопления отходов образуется плесень, еда привлекает других насекомых.

Временное место обитания муравьи считают своим домом. В доме должно быть чисто, поэтому муравьи постоянно выносят мусор. Муравьиные экскременты или пылинки насекомые выносят постоянно в одно и то же место. Облюбовать под мусорный бак они могут любой уголок в доме, начиная от места под столом и заканчивая полкой с посудой.

Главным неудобством является постоянное присутствие муравьев в продуктах питания. Стоит только оставить сахарницу открытой – и муравьи тут как тут.

Профилактика появления муравьев

Чтобы избежать появления в доме нежеланных насекомых, стоит соблюдать профилактические меры.

Чистота в доме – залог отсутствия любых насекомых. Если пылесосить каждый день, а влажную уборку делать 2 раза в неделю, то для муравьев не останется вкусных крошек на полу. Остатки пищи или сладости следует убирать в контейнеры сразу после еды. Так запахи не привлекут муравьев, а плотная коробка не даст полакомиться сладким. Мусор нужно выносить каждый день, а ведро для мусора закрывать крышкой. Овощи и фрукты нужно сразу есть, не оставляя на потом. Если кусочки остались, их нужно убирать в контейнер и в холодильник. Москитные сетки на окнах предотвратят появление летающих муравьев. Крупы и сахар нужно хранить в герметичной посуде. Банку с медом стоит протирать влажной тряпкой после каждого употребления, не допускать сладких подтеков.

Цены на различные средства от муравьев можно узнать тут:

С избавлением от муравьев не стоит затягивать. При первом появлении в доме насекомых нужно начинать борьбу за чистое и безопасное жилище, без незваных гостей.

Полезные видео по данной теме:

Видео загружается...