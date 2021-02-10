Перманентный фломастер – очень нужная вещь: как на стройке, так и в повседневной жизни. Этот незаменимый предмет отличается повышенной влагостойкостью и быстро высыхает на любой поверхности. Чем стереть перманентный маркер с различных материалов – насущный вопрос многих. Есть важный момент при попытках удалить въевшиеся следы: применять каждое средство с большой осторожностью. Ядовитые химические вещества способны нанести непоправимый вред любимой вещи.

Подручные средства «скорой помощи» для удаления маркера: общие правила пользования

В доме, где есть маленькие дети, такой вид фломастера лучше держать в недоступном месте. Но что делать, если нестираемый след все-таки остался на любимом предмете быта? Важна скорость реакции и наличие подручных средств на основе спирта. Однако нельзя втирать спиртосодержащую жидкость в ткань или другой материал с волокнами – так пятно станет еще больше!

Что всегда должно быть под рукой при работе с маркером?

Использовать перманентный фломастер нужно крайне осторожно, и только при необходимости. Это может быть:

надпись на банках, крышках, цистернах, бутылках;

дизайн рисунка по стеклу (витраж);

надписи на компактных дисках;

на стройке для нанесения плана или пометок;

для офисных и школьных досок;

в промышленности.

В общем, такие маркеры можно использовать даже при нанесении рисунка на футболке или обуви, но с большой аккуратностью – до конца он может не стереться!

Рассмотрим подробнее список эффективных подручных средств для выведения перманентного маркера.

На водной основе. Со следами быстро справится со следами меламиновая губка или обычная тряпка. Такой вид фломастера удалить очень легко, поэтому особых усилий прикладывать не придется. Меламиновая губка – эффективное средство, которое способно удалить въевшееся пятно даже с окрашенной стены. Маркеры на основе спирта. Их метки можно удалить с помощью ватного диска или салфетки, смоченной в жидкости, производной от спирта (нашатырь, бесцветное средство для снятия лака). На масляной основе. Они удаляются с помощью обезжиривателя и губки с коротким ворсом.

Все эти вещества важно сначала испробовать на небольшом участке ткани или материала, чтобы избежать плачевных последствий.

Основные правила успешного удаления перманентного маркера

Когда выяснили, чем стереть перманент, нужно запомнить, как получить желаемый результат. Важна быстрая реакция: пятно в считанные секунды впитывается в материал.

Осторожность – главный секрет успеха. Сначала испытайте то средство, которое планируете использовать при выведении маркера, на небольшом участке ткани или материала. Аккуратность при удалении следов перманента играет важную роль в эффективном результате. Знания по теме важны: нужно знать, чем и как правильно вывести следы фломастера с поверхности. Безопасность в работе. Спиртосодержащие растворы могут нанести вред здоровью, нужно работать аккуратно.

Большинство пятен на различных поверхностях удаляются именно с помощью спирта (одеколона или растворителя), поэтому следует начинать именно с него. При неудачном результате стоит подключить иные вещества.

Лучшие способы эффективно вывести перманентный маркер: простые советы для быта

При работе с таким фломастером важно помнить, что он удаляется разными способами с каждой поверхности. Например, с керамики и стеклянных предметов маркер будет стираться легче; с ткани, бумаги, линолеума – довольно сложно.

Как спасти любимые вещи: удаляем перманентный маркер с одежды

Стереть пятно от фломастера с тканевого материала – задача не из простых. Главный принцип – незамедлительно приступить к реанимации любимой вещи.

Существует много фабричных средств удаления перманента с одежды, но как поступить, если под рукой нет таковых? Алгоритм подробных действий поможет справиться с проблемой.

Удаление следов с помощью жидкости для снятия лака

Вывернуть вещь наизнанку. Положить одежду вниз пятном на полотенце или салфетки лицевой стороной. Взять кусок ваты или ватный тампон, аккуратно смочить в жидкости. Бережно, выталкивающими движениями, промокать пятно. ВАЖНО! Нельзя растирать следы – маркер может расплыться еще больше. Промокать пятно, пока оно не исчезнет. Прополоскать вещь в чистой холодной воде и отправить в стиральную машинку. Если одежда белого цвета – желательно добавить отбеливатель.

Жидкость для снятия лака хорошо удаляет следы маркера на спиртовой основе.

Как убрать пятно с одежды при помощи зубной пасты

Вывернуть ткань наизнанку, положить пятном вниз на полотенце. Аккуратно нанести зубную пасту на нужный участок. Подождать 25-30 минут, пока вещество впитается в пятно. С помощью щетки счистить зубную пасту. Проверить состояние вещи и удалилось ли пятно. Отправить в стирку. Использовать только белую пасту.

Зубная паста не всегда до конца стирает следы маркера. Можно повторить очистку с помощью жидкости для снятия лака.

Удаление пятен от маркера с помощью лака для волос

Для работы подойдет обычный лак без блесток и других примесей. Аккуратно выложить выпачканный участок ткани на салфетку. Распылить лак для волос на нужный участок одежды. Подождать 3-5 минут, затем убрать следы средства для волос чистым сухим полотенцем. Такую процедуру нужно повторить несколько раз, пока пятно не исчезнет полностью. Прополоскать в чистой холодной воде. Отправить одежду в стиральную машинку.

Убрать стойкие пятна с одежды – сложная задача. Но, если знать, чем стереть перманентный маркер, нужный результат гарантирован.

Удаление следов фломастера с мягкой мебели и ковров

Не стоит сразу выбрасывать предмет домашнего интерьера на свалку. Существуют реанимирующие подручные средства для очищения сложных загрязнений.

Как убрать перманентный маркер с текстильного дивана или кресла

Текстиль – это грубая ткань, созданная специально для перетяжки мебели. Удалять стойкий фломастер с мягких предметов комфорта так же сложно, как и с одежды. С кожаной мебели стереть маркер достаточно просто – очистить поверхность салфеткой со спиртовым раствором.

Как же справиться с тканевой обивкой? Сначала нужно понять, какой материал на мебели: шерсть, хлопок или микрофибра. Шерстяной обивке хорошо помогает смесь соды и сока лимона. Жесткий толстый материал можно очистить с помощью перекиси водорода (ацетона). Хлопковую мебель спасет хозяйственное мыло и нашатырный спирт.

Принцип очистки шерстяной обивки

Нужна сода и сок 1 лимона. Компоненты смешать в таком количестве: в лимонный сок добавить 1 столовую ложку соды. Нанести смесь на пятно и подождать 20 минут. Затем бережно очистить с помощью салфетки и пропылесосить.

Как удалить пятно от маркера на диване (кресле) из микрофибры

Взять перекись водорода или ацетон. На вату или ватный диск нанести средство и обработать пятно до краев. Промокать мягкими движениями, не растирать. Повторять действие, пока пятно не исчезнет. Затем вытереть ткань сухим чистым полотенцем. Пропылесосить обивку.

Бережное очищение от перманентного маркера хлопковой обивки

Для работы понадобится хозяйственное мыло и нашатырный спирт. ¼ мыла натереть на мелкой терке. Полученную стружку смешать в равных долях с нашатырем. Раствор нанести на пятно губкой или мягкой щеткой. Подождать 15-20 минут. Аккуратно очистить обивку холодной водой. Пропылесосить диван (кресло).

При удалении стойких следов от маркера на мягкой мебели стоит помнить: старые пятна требуют больше усилий, а свежие быстро отойдут при первой обработке.

Каждое средство нужно сначала осторожно опробовать на небольшом участке ткани, чтобы удостовериться, что такой способ очищения безопасен.

Как убрать перманентный маркер с ковра

Такой предмет интерьера также часто страдает от стойких пятен. Следы фломастера можно успешно удалить с помощью подручных средств.

Для работы понадобится белый уксус и жидкость для мытья посуды. Смешать вещества так: 1 столовую ложку уксуса смешать в равной пропорции с жидкостью для мытья посуды, добавить 2-3 стакана холодной воды. Полученный раствор хорошенько перемешать. Взять чистую салфетку из ткани и нанести на нее полученную смесь. Приложить материал к пятну на ковре и подождать 30-40 минут. Промыть нужный участок чистой холодной водой. Пропылесосить. Если нужно, повторить процедуру 2-3 раза.

Следы маркера с ковра можно удалить бесследно, если пятно свежее. Старые следы нуждаются в повторном очищении.

Как отмыть пятна от стойкого маркера с кожи у детей и взрослых

Попытка очистить кожные покровы от следов фломастера может закончиться плачевно для здоровья. Нужно подбирать более щадящие методы, особенно для детей.

Бережная очистка кожи подразумевает использование мягких средств (мыла, шампуня). Но что делать, если после них следы все же остались? В дальнейшей борьбе с пятнами от маркера помогут:

Антисептик для рук на спиртовой основе. Кокосовое масло. Детское масло или лосьон. Лак для волос. Репеллент от насекомых.

Все эти средства нужно мягкими движениями втирать в кожу до полного исчезновения пятна. При необходимости повторить процедуру. С детской кожей нужно работать особенно осторожно, чтобы избежать ожогов.

Выводы: что нужно помнить

Перманентный маркер обладает необычайной стойкостью. Следы от него нужно выводить специальными средствами.

При работе с химическими веществами важно придерживаться мер безопасности:

Работать в перчатках. Каждое вещество аккуратно тестировать на кусочке ткани или материала. Не вдыхать ядовитые пары нашатырного спирта, ацетона. С особой аккуратностью удалять перманентный маркер с кожных покровов детей. Начинать нужно с более щадящих средств. При неудовлетворительном результате использовать агрессивные вещества. Хранить перманентный маркер подальше от детей – такой способ поможет спасти любимые вещи.

Залогом эффективного результата является скорость реакции и быстрое очищение подручными средствами.

Теперь, когда уже понятно, чем стереть перманентный маркер с различных поверхностей, важна удача и старание! А о том, как можно действовать, чтобы спасти вещи и себя, расскажет видео:

https://www.youtube.com/watch?v=sg8z8T6Vmlo