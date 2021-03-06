Кухня — небольшое, но функциональное помещение, которое доставляет хозяевам больше всего хлопот. В процессе готовки пищи страдают все поверхности, самыми злейшими их врагами становятся засохшие капли жира, прилепившиеся к станам, плите, духовке, кухонному гарнитуру и к разнообразной бытовой технике. В борьбе за чистоту комнаты-замарашки можно использовать как народные рецепты, так и средства бытовой химии. Чтобы всегда быть во всеоружии, лучше узнать, чем отмыть жир на кухне, как использовать тот или иной метод или продукт. Чем больше способов, тем выше шанс добиться результата в любом случае. Победить можно всякие загрязнения: как свежие пятна, так и застарелый налет.

Народные рецепты

Различные продукты нередко становятся первыми средствами, к которым прибегают для чистки тех или иных поверхностей. Хозяев привлекает их доступность, действенность и невысокая цена. Второй плюс этого варианта — безвредность для людей, четвероногих «компаньонов» и для запачкавшихся предметов.

Сода

Некоторые поверхности и небольшие свежие «следы преступления» позволят обойтись без использования комплексных средств и бытовой химии. Первый пример — жирные пятна, недавно «освоившиеся» на кафельной плитке. В этом случае с ними сможет справиться пищевая сода, причем без помощников. Перед использованием любого средства жировые пятна, особенно старые, рекомендуют несколько раз смачивать теплой водой. Такая простая подготовка облегчает их удаление.

Продукт смешивают с водой так, чтобы образовалась густая кашица. Смесь укладывают на жесткую сторону влажной губки, затем протирают ей проблемный участок стены. Если пятна находятся на горизонтальной поверхности, то на нее наносят кашицу, оставляют на 10-15 минут, затем удаляют состав бумажным полотенцем либо губкой.

Сода и лимон

Если в доме «завалялся» фрукт, которым хозяева могут пожертвовать, то этот вариант уборки оптимален. Его можно использовать, когда на кухне есть участки, пачкающиеся больше остальных (например, варочная панель, часть столешницы около плиты). Операция по отмыванию жира состоит из нескольких шагов:

Сначала из лимона (или из половинки плода) выжимают сок. Потом его наливают на запачканные участки, а сверху присыпают содой.

Жир, который будет скатываться в маленькие комочки, удаляют сухой губкой или бумажными полотенцами.

Сода и растительное масло

Как ни странно, старые капли жира или «плевки» масла можно удалить им же. В этом случае действуют так:

В небольшой низкой посуде смешивают столовую ложку подсолнечного масла с таким же количеством соды. Состав щедро наносят на жировые пятна и оставляют на 30 минут. Остатки средства вместе с «катышками» стирают влажной губкой.

Если с первого раза все загрязнения удалить не получилось, то процедуру повторяют еще раз. После освобождения от смеси участок моют мыльным раствором и протирают сухой тканью.

Лимонный сок или кислота

Оба продукта эффективно очищают разные поверхности, их можно назвать спасителями СВЧ-печей. Кроме того, лимон — отличное средство для избавления от всех неприятных запахов.

Напиток используют так:

В небольшую миску наливают воду (1-2 стакана), добавляют сок одного лимона. Если есть желание, то в «коктейль» погружают и цедру. Посуду помещают внутрь прибора, его включают на полную мощность на 15-20 минут. Миску сразу не вынимают, а оставляют в печи еще на 5 минут.

После этого внутренние поверхности микроволновки протирают влажной хлопчатобумажной тканью.

Если есть кислота, то в 1-2 стаканах растворяют 1-2 столовые ложки. Готовый раствор переливают в посуду и помещают в СВЧ-печь. В этом случае прибор включают на 10 минут. Через небольшой промежуток времени миску достают, а поверхности протирают. Эти методы подходят и для очищения от жира духовок.

Разрыхлитель теста

Эту смесь можно назвать готовым «препаратом», так как в его составе уже есть два «борца» с загрязнениями — сода и лимонная кислота. В этом случае действуют таким образом:

Поверхность щедро смачивают водой. Затем рассыпают по ней порошок. Оставляют участок в покое.

Спустя полчаса разрыхляющую смесь удаляют влажной губкой и протирают «место битвы» насухо.

Лимон и уксус

В случае сложных загрязнений советуют использовать второй ингредиент, не самый ароматный продукт — столовый уксус (9%). Работа тоже состоит из нескольких простых этапов:

Уксус (¼ стакана) смешивают с небольшим количеством сока (чайная ложка). Средство наносят на пятно, оставляют на 10-15 минут.

Поверхность протирают губкой, затем влажной тканью и сухой салфеткой. Здесь лимонный сок исполняет роль ароматизатора, который позволит перебить неприятный запах главного компонента.

Белая глина и уксус

Это средство используют для очистки поливинилхлоридной пленки. Да, она более стойко переносит контакт с различными веществами, но применения агрессивных средств лучше все же избегать. Готовят смесь так:

Столовую ложку глины смешивают с 2 столовыми ложками уксуса (9%). Массу наносят на загрязненные участки, оставляют работать 20-30 минут.

После этого глину, успевшую впитать жир, снимают влажной губкой, а поверхности протирают сухой тканью.

Мыло и сода

Оба продукта часто вступают в бой поодиночке, однако, если речь идет о том, чем отмыть жир на кухне, то лучше отдать предпочтение этой комбинации. Она дает возможность устранить надоедливые пятна, но не затратить на это много времени. Действуют таким образом:

Хозяйственное мыло сначала измельчают на терке. Готовую стружку заливают водой так, чтобы она покрывала все мыло. Раствор не размешивают, а ждут, пока стружки не растворятся самостоятельно. Получившимся средством протирают загрязненные поверхности, оставляют их на 15-20 минут. Затем на них насыпают соду и трут губкой. После завершения очистки смесь смывают теплой водой.

Используя эту «компанию», можно легко вернуть прежний вид стенам, рабочим поверхностям и кухонной утвари. Поскольку сода является абразивом, она противопоказана сковородкам с тефлоновой защитой, а также глянцевым и лаковым панелям, изделиям из большинства видов пластика.

Некоторые фасады мебели также не выдержат обработку содой. Для них рекомендуют использовать только мыльный раствор. Его распределяют по поверхности, оставляют на полчаса, затем удаляют жир влажной губкой, протирают мебель сухой салфеткой. Если все пятна не отошли, то обработку повторяют.

Горчица

Этот продукт тоже используют в разных качествах. Например, горчицей можно убирать небольшой налет со сковородок, имеющих антипригарное покрытие. Для очистки кухни от жира приправу применяют так:

Сначала запачканные поверхности хорошо смачивают теплой водой. Загрязненные участки засыпают тонким слоем горчицы. Спустя 10-15 минут средство стирают влажной губкой.

Как правило, дополнительных действий не требуется, так как горчица хорошо впитывает в себя размякшие капли жира. Этот способ можно без опаски использовать для отмывания эмалированных плит и проборов из нержавеющей стали, для очистки поверхностей кухонных гарнитуров, холодильников и другой кухонной техники.

Нашатырный спирт

Раствор аммиака — следующий потенциальный ответ на вопрос, чем отмыть жир на кухне. Этот препарат можно найти в аптечке почти любого дома. Единственное условие для работы с нашатырем — хорошее проветривание. Операцию проводят так:

В литре воды разводят столовую ложку спирта. Смачивают в средстве салфетку из микрофибры, протирают проблемные участки. Через несколько минут загрязнения убирают влажной губкой, поверхность протирают: сначала влажной тканью, потом сухой.

Нашатырь считается универсалом. Им можно чистить любые поверхности — кухонную мебель, бытовую технику, варочные панели, стены, посуду и т. д.

Перекись водорода и сода

Это еще один спаситель кухонь. Пероксид водорода не только отличный антисептик, но и эффективное средство для борьбы с различного вида загрязнениями. Сода дает возможность приготовить комплексное средство — пасту, эффективно удаляющую жир. Очистка включает несколько шагов:

В стакан до половины наливают перекись, затем, постоянно помешивая, по чуть-чуть всыпают соду до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию густой сметаны. Состав наносят на участки, запачканные жиром, оставляют кашицу на 30-60 минут. Пасту вместе с загрязнениями удаляют щеткой с плотной щетиной.

Поверхность промывают и вытирают насухо. Данное средство используют для удаления жира в духовых шкафах, им же чистят противни и сковородки.

Спирт и уксус

Этот «дуэт», как и предыдущее средство, гарантирует не только качественную чистку от жировых отложений, но и дезинфицирование помещения. В этом случае действуют так:

Уксус и спирт смешивают в равных пропорциях, затем добавляют две части воды и пару капель любого «вкусного» эфироля. Например, апельсинового. Раствор переливают в пульверизатор. С его помощью состав распределяют по участку с загрязнениями. Через 15-20 минут размягченный жир убирают влажной губкой.

Водно-спиртово-уксусный раствор подходит для очищения стекол, для отмывания от жира бытовой техники, кухонной мебели, посуды и т. д. Нередко к этим ингредиентам добавляют лимонный сок. В этом случае отмеряют равные доли компонентов — 1:1:1, а эфирное масло разумно «экономят».

Меламиновые губки

В эту же категорию можно отнести и эти универсальные изделия. Такими «ластиками» стирают все и вся. Губки способны справиться и с пятнами жира. Минимума усилий потребуют относительно свежие пятна, однако для удаления загрязнений, которые давно «обосновались» на поверхностях, хозяевам придется потрудиться.

Сначала губку разрезают на несколько небольших кусочков. Затем мини-меламиновое изделие смачивают в воде и трут им пятно. Никаких дополнительных чистящих средств в этом случае не используют. Если «пятнистая» площадь велика, то губку используют целиком. Минус такой помощницы — быстрое ее истирание, но иногда красота требует жертв.

Парогенератор

Использование этого прибора тоже является ответом на вопрос, чем отмыть жир на кухне. В этом случае помимо очищения хозяевам гарантируется качественная дезинфекция поверхностей.

Сначала участки с пятнами обрабатывают пароочистителем, потом протирают влажной губкой и сухой салфеткой. Такой вид очистки используют для плитки, гарнитуров, бытовых приборов, стекол, жалюзи и т. д. Главное — убедиться, что материал сможет выдержать высокую температуру.

Бытовая химия

Это большая армия средств, которые по эффективности превосходят многие привычные продукты. Если говорить об очистке кухонных гарнитуров, то использование их предпочтительнее, так как в этом случае гарантированы идеальные пропорции компонентов.

Спреи

Большинство аэрозолей являются универсалами, подходящими для избавления от жира любых поверхностей. Их легко наносить и стирать, препараты не содержат агрессивных веществ и абразивных частиц. Чем отмыть жир на кухне? Со своей работой отлично справится Bagi Шуманит, BIO-KITCHEN, Meine Liebe Антижир, Organic People.

Гели

Эти составы занимают второе место после аэрозолей. Им не требуется разведения водой, а густая консистенция дает возможность малым количеством вещество очистить от жира довольно большую площадь. Густые средства универсальны: они помогут быстро удалить как свежие, так и старые пятна жира. Популярные гели — Comet, Professional Office Clean, Pufas Glutoclean, Synergetic, Антижир зеленый чай.

Пасты и порошки

Эти составы способны относительно быстро справиться с застарелыми загрязнениями, которые успели въесться в поверхности. Их используют для отмывания от жира плит, духовых шкафов, кухонных вытяжек, для избавления от нагара сковородок. Среди популярных средств «замечены» следующие препараты — Wide Magiclean Kao, Биолан Сочный лимон, Sarma Антибактериальный.

Как пользоваться препаратами?

Правила работы с такими средствами знают практически все, но часто их нарушают, поэтому надо привести общие рекомендации.

Пропорции, указанные производителем, игнорировать нельзя. Такое нарушение способно преподнести неприятный сюрприз мебели и другим поверхностям. Качественное проветривание во время работы и после ее завершения — условие обязательное, поскольку далеко не все составы безопасны для человека. Перед началом операции из помещения нужно «выпроводить» детей и любопытных четверолапых питомцев.

Перчатки обязательны, при использовании спреев и порошковых средств лучше защитить себя респиратором.

Чем отмыть жир на кухне: гарнитуры и их материалы

Для каждой мебели существует свой набор средств, которые дадут шанс быстро избавиться от жирных пятен, но не нанести вреда поверхностям. Поэтому для гарнитуров вопрос, чем отмыть жир на кухне, включает другой — как очистить конкретный материал.

ДСП, МДФ

Для такой мебели необходимо использовать мягкие, щадящие средства. Абразивы в этом случае противопоказаны. Оптимальны для них жидкости для мытья стекол, гели для посуды, а также жидкое мыло. Среди «профессионалов» хорошие оценки получили несколько препаратов. К фаворитам относится Mr. Muscle, Cillit Bang Антижир, Шуманит (крем).

Для мебели нельзя использовать составы со спиртом, с большим количеством кислот и щелочей, концентрированные препараты (растворители). Даже применение хороших средств не отменяет точного следования инструкции производителя.

Натуральное дерево

С ним нужно быть крайне осторожными. Эти гарнитуры стоят дорого, но настоящий, уязвимый материал очень просто испортить. После очистки дерева от жира рекомендуют проводить дополнительный этап — обработку поверхностей полиролем или воском. Эти средства защитят поверхности от пыли и различных загрязнений. Лучшие препараты для очистки таких гарнитуров — Presto Clean (салфетки), Wood Reviver (жидкость), Danish Oil (масло).

«Чувствительная» и благородная древесина не перенесет препаратов с ацетоном. Силиконовые компоненты тоже станут причиной разрушения защитного лакового слоя, а значит, пострадает и мебель.

Пластик

Самое главное преимущество этого материала — его способность противостоять влаге. Ахиллесова пята — возможность потерять цвет, если был выбран неправильный препарат. Пятна, появившиеся недавно, можно удалить средством для мытья стекол или посуды. Если загрязнения на пластике уже успели засохнуть, то потребуются более эффективные очистители. Например, с обязанностями справится Bref, , Мистер Proper, Эдельвейс.

Пластику противопоказаны ацетон и другие растворители, любые виды агрессивных веществ, хлор, воск, а также препараты с абразивными частицами, которые оставят «неизгладимые следы».

Как справиться с жирной плиткой?

Как правило, такие практичные поверхности не требуют от хозяев специальных препаратов, помочь способны простые подручные средства. Первые кандидаты — раствор хозяйственного мыла, жидкости для мытья стекол или посуды. Их распыляют (распределяют губкой), оставляют на 10 минут, затем оттирают жир влажной тканью или щеткой (скребком для стекла). Есть и другие эффективные продукты.

Горчица. Порошком, разведенным до консистенции пасты, смазывают поверхность, а через пять минут его стирают вместе с жиром. Лимон, лимонная кислота. В первом случае пятно протирают долькой, а через 5 минут его убирают кухонной тряпкой. Лимонную кислоту растворяют в воде, потом действуют точно так же. Сода и уксус. Этот универсальный «союз» идеально подойдет для удаления жира с напольного покрытия. Сначала на загрязненный участок наносят кашицу из соды, затем на нее распыляют уксус. Пятна удаляют жесткой стороной губки.

Еще один возможный кандидат — нашатырный спирт, который не только очистит кафель, но и придаст поверхности блеск. Для удаления пятен из межплиточных швов используют любое из средств для кафеля и зубную щетку. Альтернатива ей — другой маленький и узкий инструмент.

Чем отмыть жир на кухне? «Спасителей» существует так много, что трудно отдать предпочтение одному из них. Если хозяева решают использовать подручные средства, то имеет смысл остановиться на тех, которые есть дома. Когда больше доверия вызывают покупные препараты, то лучше воспользоваться ими, но в этом случае нужно строго следовать инструкции.

О том, как и чем проводить эту операцию, расскажет следующее популярное видео: