Хозяйки используют всевозможные средства для очищения отражающих поверхностей, но не все они – рабочие. То и дело остаются разводы, пятна. Дело в том, что мытье зеркал несколько отличается от обычных окон. Одна из сторон покрыта металлическим напылением. На нем хорошо видны даже мельчайшие загрязнения. Как ни старайся, а поверхность все равно выглядит неопрятно. Нельзя допускать даже незначительных погрешностей при мытье зеркал. Важно использовать правильные, проверенные моющие составы.

Домашние способы

Неплохо справляются с известковым осадком и разводами кислые растворы. Их несложно приготовить самостоятельно из продуктов (молоко, нашатырный спирт, соль), которые найдутся в доме у каждой хозяйки. Народные средства – безопасные, не провоцируют аллергические реакции в отличие от покупных, которые содержат компоненты химии.

Салфетка (газета, бумага) и вода

Простой, не затратный бабушкин метод:

с зеркала смывается грязь; поверхность полируется мятой газетой либо салфетками круговыми массирующими движениями; повторяется процедура для полного устранения разводов, придания блеска.

Вода и уксус

соединить компоненты (1х1); обработать зеркальную поверхность; натереть до блеска салфеткой либо бумагой.

Зубной порошок и нашатырный спирт для удаления пятен и загрязнений, придания стеклу матовости

нашатырный спирт и зубной порошок смешать (1х1); нанести тряпкой на зеркало; смыть, отполировать мягкой салфеткой.

Зеленый чай для отмывания отражающей поверхности до блеска, удаления разводов, пятен, грязи

Достаточно промыть свежеприготовленной заваркой.

настоять крепкий чай, добавить солёной воды; промокнуть в растворе капроновую ветошь; почистить зеркало; вытереть насухо тряпкой, газетой, кусочком замши.

Мел и уксус

в стакан воды добавить по 1 ст. л. уксуса и мела и настоять; слить остатки жидкости; потереть теплой кашицей грязные участки; вытереть насухо тряпкой, газетой, кусочком замши.

Лук

взять половинку; обработать местом среза зеркальную поверхность; выдержать 7 минут; протереть бумагой, тканью без ворса.

Лук хорошо отпугивает мошкару и мух, удаляет следы.

Раствор аммиака

смешать аммиак с нашатырным спиртом (по 1 ст. л) и водой (1 стакан); промыть зеркало; натереть до блеска газетой.

Калия перманганат

приготовить водный раствор марганцовки до получения бледно-розового оттенка; тщательно растворить кристаллы, чтобы ни один кристалл не попал на зеркало; потереть зеркала; вытереть насухо ветошью.

Лимонная кислота

пакетик развести в воде (0,5 л); побрызгать на поверхность; выдержать 5 минут; смыть чистой водой; вытереть насухо тряпочкой.

Устранить известковый налет поможет обычный кусочек лимона.

Нашатырный спирт

развести в воде нашатырный спирт(1 мл. на 1 литр воды); протереть зеркальную поверхность; вытереть насухо.

Как устранить специфические загрязнения

Бывает, что дети балуются, приклеивая на зеркала наклейки, жвачки или рисуют маркерами, фломастерами. Если отражающий предмет висит в ванной, то от сырости и капель воды быстро покрывается белесым, известковым налетом. Решить проблему поможет ломтик лимона, которым натираются проблемные места. По истечении 1 минуты состав смывается чистой водой, вытирается насухо. Также в помощь — раствор из воды и уксуса. Им брызгают на грязные участки из пульверизатора. Затем протирают сухой салфеткой.

Если нужно удалить наклейки, то сначала их стоит размочить тряпочкой, смоченной в горячей воде. Далее аккуратно пошкрябать шпателем или прогреть место с наклейкой феном. Потереть спиртом или растительным маслом, нанося ватным диском. Выдержать 2 минуты и удалить остатки бумажным полотенцем.

Загрязненные участки от скотча можно попытаться оттереть спиртом, ацетоном, уксусом, средством для мытья окон, уайт-спиритом. Этими же средствами очищается суперклей. А еще в помощь — жидкое мыло, растворитель, нашатырный спирт, растительное масло, состав для мытья посуды.

Неплохо удаляет наклейки средство для снятия лака и ацетон. Если зеркало испачкано маркером на водной основе, то легко очищается чистой водой, вытирается досуха микрофиброй. Если маркер имеет спиртовую основу, то применяется водка или спирт. Для удаления масляного маркера подойдет растительное масло или жир, которым пропитывается ткань. Оттирается пятно. Поверхность натирается до блеска сухой салфеткой.

Чем отмыть зеркало шкафа-купе

Можно попытаться отмыть народными средствами:

уксус и мел;

соль и чай;

газетная и чистая вода;

мел и нашатырный спирт;

лак для волос (иное спиртосодержащее средство);

луковица и картофель, для чего местом среза у овоща натереть зеркало, затем смыть сок, отполировать чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Придать блеск тускнеющей поверхности поможет разведенная синька с водой или молоко. Также рекомендуется протирать чаще зелёным чаем, чтобы пыль меньше оседала.

Лучшим материалом для обработки глянцевых и отражающих поверхностей шкафа-купе являются специальные влажные салфетки.

Если зеркало запотевает

В ванной от воды зеркальная поверхность быстро потеет, мутнеет. Для решения проблемы можно натереть пеной для бритья, кондиционером, или разведенным желатином (100 мл воды + 1 ст. л).

Если зеркало от сырости покрывается известковым налетом, то очищается уксусом или лимоном. Затем поверхность вытирается насухо и натирается ветошью до блеска.

Магазинные товары бытовой химии

Специальные составы, спреи продаются в магазинах во флаконах с распылителем. Подходят для обработки зеркал, экранов телевизора, мониторов компьютера. Хорошо очищают поверхности без потеков: Мистер Мускул, Frosch, LOC Amway. Мутный налет удаляют Спектр-Профи, Clin, ДОМ Faberlic.

Не токсичными средствами считаются – Чистюля, Белоснежка, Белый кот. От запотевания зеркал можно применить Ultra, Clean Chan, Alon.

Салфетки для оптики идеально удаляют грязь, разводы, пятна.

Как правильно мыть зеркала

Последовательность действий, после которых зеркальная поверхность будет сиять:

Развести моющее средство в воде. Смочить зеркало мокрой тряпочкой или губкой. Смыть грязь, пятна, насиженные мухами следы, периодически ополаскивая ветошь. Промыть поверхность чистой водой несколько раз. Вытереть насухо газетой, салфеткой. Натереть до блеска тряпочкой из микрофибры.

Если зеркало старое

Даже антиквариат можно быстро отмыть народными средствами, не используя продукты химии:

смахнуть пыль влажной тряпицей; промыть поверхность теплой водой, затем холодной; вытереть насухо мягкой газетой

Контрастная температура придаст зеркалу блеск и чистоту.

Материалы и инструменты

При очищении отражающих поверхностей показывают хорошую эффективность:

салфетки;

ветошь;

микрофибра;

щетки с резиновым основанием;

бумага, газета, бумажные полотенца.

Они просты в использовании, не имеют ворса, быстро впитывают влагу, не оставляют разводов.

Советы

Используйте чистую и мягкую воду. Если жесткая, отфильтруйте. Именно такая вода часто оставляет разводы.

Применяйте материю без ворса: губка, микрофибра, байковая ткань, специальные салфетки из микрофибрового волокна (Faberlic, Белый кот). Они не оставляют разводов, быстро впитывают воду. Даже использовать дополнительно очищающую жидкость необязательно.

Не счищайте лезвием затвердевшие загрязнения.

Используйте проверенные специальные составы и фабричные продукты, которые не будут оставлять следов.

Не применяйте токсичные химические средства по уходу за автомобилем в домашних условиях. Или абразивные. Например сода в последующем провоцирует появление на отражающей поверхности царапин.

Недопустимо, чтобы мыльный раствор попадал на внутреннюю сторону зеркал. Если появится пятно, то избавиться от него будет невозможно.

Не вешайте зеркала напротив окон. Поверхности быстро темнеют от попадания прямых солнечных лучей.

Не запускайте степень загрязнения. Удаляйте сразу потеки от воды, засиженные мухами участки. Начинайте с обработки поверхности мыльной водой. Оставляется на некоторое время для отмачивания.

Не используйте абразивные порошки и грубые щетки (шкурки, губки). Они оставляют царапины. Лучше применять гипоаллергенные покупные и домашние средства. Особенно, если в доме проживают аллергики.

Чаще меняйте салфетки, тряпки по мере загрязнения на каждом этапе очищения.

Не пытайтесь подвергать зеркала высоким температурам. При неравномерном нагреве они могут покрываться трещинами.

Зная простые и доступные методы, несложно отмыть дочиста любые отражающие поверхности без разводов, до блеска.

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