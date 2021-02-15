Керамическая раковина – это прекрасный атрибут и один из лучших вариантов мойки. Она подойдет для любой современной кухни или ванной, так как выполнена из долговечного и высококачественного материала на основе каолиновой, огнеупорной или других видов глины, отличающийся своей безопасностью для посуды и продуктов питания. Она устойчива к воздействию различных кислот, высоким температурам и ультрафиолету. Однако, как и любая другая раковина, керамическая прибор требует к себе особого внимания и знания определённых тонкостей и особенностей для обеспечения качественного очищения. Как и чем отмыть керамическую раковину?

Особенности керамической раковины

Керамическая раковина имеет свойство впитывать в микропоры на поверхности все красители, жиры и краски, а при наличии царапин или сколов и грязь, удаление которой впоследствии представляется в виде трудной или вовсе не выполнимой задачей.

Поскольку среди клиентов большей популярностью пользуются изделия, выполненные исключительно в тёмных и светлых вариациях, довольно распространённой проблемой на тёмном материале является появление белого налёта, а на изделиях, выполненных, к примеру, в белом или графитовом оттенке, – известковых следов от воды, попадающих на поверхность. Для устранения этой проблемы на начальных этапах, большинство производителей прикладывает к мойке специализированную пасту для эффективного очищения изделия.

В случае, если такое чистящее средство производителями предусмотрено не было, возникшие загрязнения необходимо устранять некоторыми другими средствами, однако, следует помнить, что при чистке раковины, выполненной из керамики, запрещается использование различных агрессивных составов или жёстких щёток, которые с лёгкостью могут повредить верхний слой и оставить микроповреждения, забивающиеся со временем грязью.

Главная особенность керамической раковины заключается в частоте обработки, поэтому очищение должно осуществляться ежедневно. В противном случае, налёт, образующийся из скоплений грязи и жира, с каждым разом будет проникать в микропоры всё глубже так, что со временем внешний вид раковины существенно испортится.

Частота проведения генеральной чистки напрямую зависит от срока эксплуатации: если раковина находится в активном использовании больше года, то общая чистка проводится раз в неделю, если же раковина была куплена меньше года назад, то не более одного раза в месяц.

Ежедневный уход за керамической раковиной

Для обеспечения грамотного и качественного очищения керамической мойки, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

Произвести очищение с помощью воды, убрать посуду и удалить остатки пищи. Приготовить мыльный раствор. Смочить губку из поролона в заранее подготовленном растворе и тщательно обработать стенки. Удалить остатки мыльных частиц с помощью проточной воды. Насухо протереть поверхность бумажной салфеткой или мягким полотенцем. Придать блеск и защитить поверхность путём полировки специальным молочком.

Средства, не подходящие для очищения керамического покрытия

Чтобы правильно подобрать средство, которое бы совершенно точно и эффективно справилось с очисткой керамической раковины, следует обращать внимание на состав во избежание неприятных последствий в виде разрушения материала. Одними из наиболее опасных компонентов являются хлор, фенолы, аммиак и формальдегид, подходящие исключительно для очищения металлических или эмалированных изделий.

Ниже приведён список средств, от которых стоит отказаться при рассмотрении безопасного метода чистки керамической мойки:

Растворы из муравьиной кислоты, которые разрушают материал керамического покрытия и образуют на поверхности трещины. Соль также может провоцировать появление таких дефектов. Различные природные масла, оставляющие после использования только неприятные разводы белого цвета, которые невозможно удалить. Железные щётки.

Схема общей чистки керамической раковины

Чтобы провести генеральную чистку керамической мойки и удалить мыльные отложения и въевшуюся грязь, стоит прибегнуть к использованию универсальных чистящих средств, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине, и следовать следующим указаниям:

Очистить поверхность с помощью воды. Опрыскать раковину средством, в состав которого не входят абразивные вещества, а затем подождать в течение 3-4 минут. По истечении 3-4 минут аккуратно обработать покрытие мягкой губкой. Удалить остатки средства проточной водой. Насухо протереть поверхность сухой салфеткой, бумажным полотенцем или полотенцем из мягкой ткани.

Очищение сложных пятен на керамической мойке

Образование такого типа пятен, который принято относить к «сложным», чаще всего формируется из-за скопления остатков жира и воды в микропорах, а также из-за воздействия металлических изделий на стенки мойки.

Каждый тип пятен предполагает использование определённого чистящего средства: к примеру, пятна от краски или лака обычно удаляют с помощью ацетона, а время его воздействия на поверхность не должно превышать 5 минут, поскольку существует риск образования тёмного пятна, от которого впоследствии невозможно избавиться.

Чтобы удалить пятна природного происхождения (к примеру, пятна от сока или ягод), нужно измельчить в порошок мел, смешать с водой до состояния густой каши, а затем нанести на внутреннюю поверхность получившуюся смесь, оставить на полчаса и смыть водой.

Для удаления известкового налёта на изделиях светлых оттенков следует обрабатывать поверхность хлорным раствором не более одного раза в неделю. Чтобы произвести правильную чистку раковины от известкового налёта, следует:

Надеть перчатки и респиратор. Обработать поверхность хлорным раствором. Закрыть слив. Заполнить мойку жидкостью и подождать в течение 20 минут. Открыть слив и тщательно отмыть покрытие тёплой водой. Протереть бумажным полотенцем.

Если же на керамической мойке образовалась царапина, её необходимо закрасить эмалевой краской, цвет которой соответствует оттенку поверхности раковины. Схема закрашивания царапины, следующая:

Надеть перчатки. С помощью художественной кисти закрасить царапину. Оставить краску до полного высыхания. Зашлифовать пятно с помощью тонкозернистой шкурки. Окрасить ту же область снова. Повторять эту операцию до полного сливания закрашенного места с цветом окружающей поверхности.

При образовании небольших сколов, ремонт поверхности можно провести самостоятельно, выполнив следующие действия:

Очистить поверхность мойки, удалив остатки пищевых отходов и посуду. Провести сушку повреждённой поверхности естественным способом или с помощью бумажного полотенца. Следуя инструкции, указанной на упаковке, развести шпаклёвку для керамики. Нанести шпаклёвку на повреждённое место так, чтобы она выходила за края. Оставить смесь на поверхности до полного высыхания. С помощью мелкозернистой шкурки зачистить обработанное место до гладкого состояния. Покрасить швы, удалив излишки ацетоном.

Пятна различного происхождения на светлом покрытии рекомендуется отмывать с помощью бытового отбеливателя не более одного раза в 14 дней. Чтобы отбелить пятна, необходимо: развести отбеливатель с водой в пропорции 1 к 3, наполнить получившимся содержимым пульверизатор, нанести состав на поверхность и оставить на 9-15 часов, а затем тщательно промыть и протереть сухим полотенцем.

Некоторые эффективные способы удаления пятен

Помимо использования специальных средств для очищения керамического покрытия, существует множество других способов для чистки поверхности:

Чистка с помощью пасты «зубной» консистенции. Чтобы приготовить раствор, нужно смешать пищевую соду и воду в необходимых пропорциях до состояния загустения, а затем нанести его на губку или мягкую щётку и аккуратно пройтись по стенкам. После окончания чистки промыть мойку водой и насухо вытереть поверхность. Очищение с помощью пищевой соды или тринатрийфосфатом с тёплой водой. Чтобы произвести чистку наиболее эффективно, рекомендуется надеть перчатки, посыпать покрытие одним из вышеперечисленных порошков, подождать 2-3 минуты, оттереть состав влажной губкой, ополоснуть раковину уксусом или лимонным соком для нейтрализации щелочного окислителя и затем тщательно ополоснуть проточной водой. Средство для мытья стёкол. Нужное количество средства нанести на поверхность, оставить на 3 минуты, смыть обильным количеством воды и насухо вытереть мягким полотенцем. Таблетки для посудомоечной машины. Чтобы приготовить жидкость, необходимо растворить таблетку в воде, обработать получившимся раствором раковину. Чтобы такой способ дал наиболее эффективный результат, раствор следует оставить на 10 минут, а затем смыть его водой и протереть покрытие. Горчичный порошок. Насыпать в раковину, добавить при необходимости небольшое количество воды и тереть меламиновой губкой до удаления образовавшихся въевшихся загрязнений. Лимон. Чтобы придать должный блеск, следует разрезать лимон пополам и протирать им стенки в течение 3 минут. По истечении указанного времени, стенки мойки ополаскивают проточной водой и натирают тряпкой из микрофибры до блеска.

Любая кухонная мойка предполагает ежедневный и качественный уход. При грамотно подобранном способе очищения изделий с учётом особенностей материала, керамические мойки смогут прослужить на протяжение нескольких десятилетий и не терять свой превосходный внешний вид.

О «героическом подвиге» расскажет следующий видеоролик: