Чем очистить унитаз от известкового налета? Многие хозяйки ищут ответ на этот вопрос, ведь всем хочется, чтобы со временем сантехника не теряла свой товарный вид. Но, к сожалению, в ходе постоянного использования, на ее стенках появляется налет извести, избавиться от которого бывает довольно проблематично. Рассмотрим наиболее действенные методы очистки унитаза от загрязнений, а также причины, по которым они образуются.

Появление налета: причины

Чаще всего, известковый налет появляется на сантехнике из-за отложения солей, содержащихся в водопроводной воде и оставляющих на месте смыва воды желтоватые пятна.

Также причиной появления известковых отложений является плохая работа бачка унитаза – если из него постоянно течет вода, от образовавшегося налета избавиться будет труднее, ведь с каждым попаданием воды на сантехнику, минералы накапливаются все больше и больше.

Кроме того, использование металлических ершиков, способствует возникновению на эмали мелких трещинок, на которых впоследствии и оседает налет, впитываясь в поверхность изделия. Если же в квартире установлен унитаз советского производства, имеющий пористую структуру, то на нем налет накапливаться будет быстрее, чем на современном изделии.



Общие правила по чистке сантехники

До того, как начать чистить сантехнику, необходимо:

На руки надеть резиновые перчатки, а на лицо – медицинскую маску или респиратор. Это необходимо в связи с тем, что все чистящие средства сушат кожу, а также выделяют вредные пары, обжигающие дыхательные пути. Дверь в туалет необходимо оставить открытой. Откачать из унитаза воду, вычерпав ее ковшом и вытерев остатки влаги ненужной тряпкой. Если же необходимо убрать застоявшуюся воду, то тогда используют вантуз.

Теперь необходимо разобраться, чем очистить унитаз от известкового налета, и какие средства лучше всего подойдут к использованию.

Наиболее действенные методы очистки

Чистка содой с уксусом

Данный метод лучше всего подойдет для того, чтобы убрать налет, который появился совсем недавно. Кроме того, этот способ безопасен для канализации и подойдет для использования аллергикам. Инструкция к применению:

Развести соду водой до кашеобразного состояния. Мягкой губкой или тряпочкой (чтобы не повредить защитную эмаль унитаза) начать чистить сантехнику с внешней стороны. Засыпать внутрь пищевую соду. Сразу же налить 20% столовый уксус. При его взаимодействии с содой начнет происходить щелочная реакция, в ходе которой налет и другие загрязнения будут разъедаться. Спустя 5-10 минут необходимо вновь приступить к чистке. Закончив чистку – смыть из бачка. Образования должны удалиться. При необходимости, можно повторить процесс еще раз.

Лимонная кислота

Перед использованием данного метода необходимо перекрыть вентиль, чтобы вода не поступала в бачок.

Необходимо смешать примерно 350 г порошка с 10 л горячей воды. Остудить полученный раствор и залить его в бачок. Подождать 2-3 часа и смыть. Протереть внутреннюю поверхность унитаза. Открыть вентиль, чтобы бачок снова заполнился водой. Смыть.

Соль и уксус

Метод несложен в использовании и эффективен на практике. Для чистки необходимо:

Взять 250 мл столового уксуса и немного его нагреть. Добавить в теплый уксус щепотку соли и перемешать получившуюся смесь. Нанести состав на загрязненную поверхность и оставить на ночь. Наутро тщательно смыть смесь водой.

Горчица

Кашица из горчичного порошка легко удаляет как известковый налет, так и ржавые следы на сантехнике. Берут 2 столовые ложки горчичного порошка, 2 столовые ложки лимонной кислоты, 5 столовых ложек картофельного крахмала и разводят в воде до кашеобразного состояния.

Перед работой необходимо смыть, для того, чтобы поверхность унитаза стала влажной, а затем, получившуюся кашицу втереть в образования, которые необходимо удалить. После – оставить кашицу на 30 минут. По истечении времени, смесь удаляют, промывая поверхность большим количеством воды.

Газированный напиток

В содержание газировок входит большое количество лимонной и ортофосфорной кислоты, благодаря чему они могут эффективно очищать сантехнику от известкового налета и от ржавчины. Из-за большого содержания сахара, кислый вкус в напитке не заметен, но по уровню кислотности, некоторые газированные напитки можно сравнить с 3% уксусной эссенцией.

Примерно 1,5-2 л «Кока-колы» или любой другой газировки залить в унитаз. Спустя 1 час почистить поверхность ершиком. Нажать кнопку смыва.

Техническая щавелевая кислота

Щавелевую кислоту в виде порошка нужно нанести на влажную тряпку и протереть ей загрязнения, после чего нажать кнопку слива. Остатки загрязнений удаляют, используя ершик.

Важно помнить, что это вещество токсично, и работать с ним без перчаток и защиты средств органов дыхания категорически запрещается!

Ортофосфорная кислота

Ортофосфорную кислоту можно использовать в доме, канализационные трубы в котором сделаны из пластика. Порядок действий:

Поместить 100 г ортофосфорной кислоты в бачок унитаза. 100 г ортофосфорной кислоты также налить и в сам унитаз. По истечении 15 минут, очистить остатки грязи ершиком и смыть. Наполнить резервуар повторно и снова смыть.

Соляная кислота

Производить очистку сантехники соляной кислотой категорически нельзя в домах с пластиковыми трубами – кислота нанесет вред канализационной системе. Ход выполнения работы:

Поместить 200 г соляной кислоты в сам унитаз. Обязательно закрыть крышку унитаза, чтобы предотвратить распространение паров кислоты. Спустя 10-15 минут кислота разъест налет и прочие образования, после чего кислоту нужно будет хорошенько смыть. Тщательно проветрить помещение.

Однохлористый йод

Этот препарат часто применяют для того, чтобы дезинфицировать помещения. Работает он по типу антисептика, а купить его можно в ветеринарных аптеках. Чтобы удалить налет, йод наливают прямо на пятна, и спустя 1-2 минуты смывают из бачка. За это время остатки должны раствориться, а что осталось, легко удалится ершиком.

Нельзя употреблять однохлористый йод для чистки сантехники, если канализационные трубы сделаны из алюминия или чугуна.

Белизна

Примерно 100 г Белизны заливают внутрь унитаза, закрывают его крышкой, а через 10-15 минут тщательно промывают унитаз водой.

Порошки

Чистящий порошок насыпают на загрязнения, после чего тщательно протирают поверхность тряпкой или губкой и оставляют подержаться его 15-20 минут, после чего смывают.

При чистке нельзя смешивать сразу несколько чистящих средств, т.к. при их взаимодействии может образоваться химическая реакция, которая может повредить канализацию, а пары, выделяемые этими веществами, могут вызвать у человека находящегося рядом аллергическую реакцию.

Таблеточные химикаты для бачка

Химические таблетки, помещают в сливной бачок унитаза на 5 минут, где они растворяются в воде, меняя ее цвет и дезинфицируя ее. По истечении 5 минут, воду в унитазе спускают. Новую таблетку будет необходимо снова поместить в бачок, как только вода в нем приобретет свой прежний цвет.

Кроме того, такие таблетки не только препятствуют появлению новых загрязнений, но и нейтрализуют и неприятные запахи в туалете.

Чистящие средства

За счет содержания в составе щавелевой и лимонной кислот, хорошо удаляют известковые налеты, а также борются с вредоносными бактериями, оказывая дезинфицирующее воздействие. При использовании – быстро стекает, поэтому во время чистки важно равномерно распределить жидкость губкой или тряпкой по всей загрязненной поверхности.

Кремы

По составу кремы похожи на жидкие чистящие средства, но, в отличие от них имеют более плотную консистенцию. Их наносят на загрязненные места на 40-45 минут, после чего нажимают кнопку слива.

Меры предотвращения появления известкового налета

Чтобы не тратить силы на выматывающую и изнурительную чистку, достаточно просто соблюдать следующие профилактические меры:

вовремя сливать унитаз, обеспечивая предупреждение возникновение известкового налета;

бережно и аккуратно относиться к сантехнике, предотвращая появление сколов и трещин, в которых впоследствии может образовываться известковый камень;

своевременно обеспечивать ремонт текущих бачков – такие поломки важно устранять сразу же по мере их появления;

регулярно проводить уборку сантехники, которая обеспечит чистоту и блеск ее поверхностей. (Важно помнить о том, что выбор чистящего средства должен подходить к тому материалу, из которого изготовлены канализационная система дома).

Таким образом, придерживаясь этих несложных советов, вы сможете без труда поддерживать чистоту вашего унитаза, который прослужит вам верой и правдой многие годы. Незамедлительно удаляйте любые пятна, пока они не успели въесться в поверхность сантехники, ведь проблему легче предотвратить, чем потом искать способ ее разрешения. Чистота – залог здоровья семьи и уюта в квартире.

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