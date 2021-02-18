С момента появления стеклокерамические варочные поверхности стали серьезными конкурентами привычным газовым и электрическим плитам. Смотрится стеклокерамика очень стильно и дорого, и при правильном уходе прослужит много лет. Следить за такой техникой нужно тщательно, иначе она быстро потеряет свой презентабельный вид. Как очистить стеклокерамическую плиту, и какие средства можно использовать, а какие нельзя?

Главные правила ухода за стеклокерамикой

В процессе приготовления пищи невозможно обойтись без нагара и жирных клякс. Поэтому неизбежно появляются загрязнения, которые пригорают.

Убирать грязь нужно сразу же, пока она не стала стойкой. Это значительно облегчит уход за варочной поверхностью. Мыть и чистить стеклокерамику можно только после полного остывания. Как только специальный индикатор сигналом укажет, что температура снизилась, можно аккуратно протереть плиту. Чистка раскаленной поверхности может привести к порче техники. Нельзя допускать, чтобы во время готовки к поверхности плиты прикасались пластмассовые детали посуды. Удалить пластик, который расплавится, очень сложно. Нельзя использовать поврежденную посуду. Если днище кастрюли или сковороды будет неровным, с вмятинами, это приведет к появлению глубоких царапин на стеклокерамике. По этой же причине передвигать вскользь посуду по плите нельзя – необходимо поднять кастрюлю, и переставить. Нельзя для мытья панели применять средства, в составе которых есть кислоты или абразивы, так как это испортит поверхность. Ни в коем случае нельзя использовать металлические мочалки и ножи, и даже грубые пластиковые щетки.

Популярность стеклокерамических панелей подталкивает производителей бытовой химии разрабатывать различные средства и приспособления для ухода за ними. Но важно правильно выбрать продукт, который должен быть эффективным и безопасным.

Все те средства, которыми можно легко отчистить плиту из нержавейки или эмалированный прибор, для чистки стеклокерамики не годятся.

Очищение поверхности скребком

Специально для чистки стеклокерамических панелей выпускаются скребки. Такое приспособление поможет легко и практически без усилий снять даже нагар и пригоревшее молоко. На скребке есть лезвие, которое и соскребает грязь:

Скребок следует установить под углом 40° по отношению к поверхности панели. Аккуратно, с легким нажимом, счистить грязь. Остатки загрязнений собрать салфеткой, а затем использовать специальное чистящее средство для мытья.

Орудовать скребками можно только после полного остывания плиты, иначе пластиковые части приспособления начнут оплавляться и прилипать к панели.

Салфетки для очищения стеклокерамики

Для влажного очищения стеклокерамических панелей используют и специальные салфетки. При мытье лучше отказаться от абразивных губок, так как они оставляют микроцарапины.

Лучший вариант для мытья – салфетка из микрофибры, которая очищает бережно и эффективно. Не стоит использовать тряпку или салфетку, которой мыли жирную и пригоревшую посуду, так как останутся некрасивые разводы, а из-за кусочков пищи царапинки. Микрофибра не только поможет начисто убрать грязь, но и отполирует поверхность керамики.

Бытовая химия для мытья стеклокерамических плит

Как правило, профессиональные средства для очищения стеклокерамики выпускают в виде спреев или гелей. Хотя в магазинах представлен достаточно широкий выбор различных продуктов, все они имеют схожий состав и структуру, а также одинаковый принцип действия:

Плиту нужно протереть влажной тряпкой, чтобы убрать кусочки пищи и капли жира. Нанести средство на мягкую губку и протереть ею панель. Оставить на 20 минут. Вымыть плиту чистой тряпкой. Натереть сухой тряпкой до блеска.

Работать со средствами бытовой химии следует только в хозяйственных перчатках, чтобы защитить кожу рук. В составе многих средств для стеклокерамики есть компоненты, оставляющие после мытья тонкий защитный слой. Этот слой не даст прилипать нагару и жиру во время готовки, что облегчит дальнейший уход.

Удаление накипи от воды

Частая проблема при эксплуатации такой техники – это появление на поверхности накипи от воды или известкового налета. Есть простой способ, как очистить стеклокерамическую плиту от накипи: вполне достаточно будет тряпки из микрофибры и уксуса.

Чтобы снять накипь уксусом необходимо:

Растворить в 500 мл воды 3 ст. л. столового уксуса. Добавить 10 капель нашатырного спирта. Смочить в растворе губку и вымыть панель. Чистой тряпкой убрать остатки грязи. Протереть микрофиброй поверхности насухо, отполировать.

Если слой налета не слишком толстый, таких манипуляций будет вполне достаточно. Если же он уже успел закаменеть, придется использовать бытовую химию.

Домашние средства для очищения стеклокерамической варочной панели

Наряду с бытовой химией помочь очистить от нагара и накипи варочную панель в силах и проверенные домашние средства. Они безопасны, и при этом эффективны и деликатны.

Жидкое мыло

Жидкое хозяйственное мыло отмоет плиту без царапин и разводов. Необходимо:

Нанести немного жидкого мыла на влажную поролоновую губку. Вспенить средство и помыть губкой поверхность. Чистую тряпку смочить в воде, и убрать мыло и остатки грязи с поверхности варочной панели.

После мытья хозяйственным мылом останется только вытереть насухо плитку, и отполировать микрофиброй. Можно приготовить жидкое мыло и самостоятельно: сначала натереть на терке простое хозяйственное мыло 72%, а затем развести его в теплой воде.

Средство для стекол

Если загрязнения не слишком большие, вымыть поверхности панели можно практически без усилий любым средством для стекол и зеркал.

Следует распылить препарат по поверхности холодной плиты. Оставить на 5 минут. С небольшим усилием протереть панель чистой и сухой тряпкой. Вытереть ее насухо.

Не стоит пытаться отполировать панель до блеска, используя бумагу. Такой способ не поможет начисто вытереть плиту.

Растительное масло

Этот вариант очистки может показаться странным, так как удаляют жирный налет при помощи жирного масла, но на самом деле он очень эффективный. Необходимо:

Нанести немного растительного масла на губку. Протереть губкой панель, особое внимание удаляя застарелым пятнам. Оставить на полчаса и смыть теплой водой. Просушить панель и отполировать микрофиброй.

Весь секрет этого способа мытья в том, что жиры растворяют жиры. Эффект будет заметен сразу же. Чтобы предотвратить образование сильного нагара, нужно распределить по поверхности панели несколько капель оливкового масла.

Пищевая сода

При правильном использовании пищевая сода поможет убрать сильный нагар и накипь, и при этом не нанесет вреда стеклокерамике. Правила использования:

Насыпать немного соды в блюдце и налить немного воды. Должна получится кашица. Смочить в ней губку и аккуратно протереть ею поверхности панели. Оставить на 10 минут. Снять размягчившуюся грязь чистой губкой и помыть плиту влажной тряпкой. Высушить и отполировать до блеска микрофиброй.

Важно не удалять пищевую соду с поверхности плиты, если она успела подсохнуть. В этом случае можно поцарапать керамику, ведь сода – это абразив.

Для усиления чистящего эффекта соду можно смешивать с лимонным соком. Это домашнее средство особенно хорошо помогает справиться с застарелым жиром. Необходимо:

Смешать воду с пищевой содой, чтобы получилась кашица. Выдавить в смесь 1 ст. л. чистого лимонного сока. Перемешать. Можно использовать и водный раствор лимонной кислоты. Смочить губку в кашице, и помыть плиту, оставить на 5 минут. Собрать грязь чистой тряпкой. Высушить и отполировать стеклокерамику.

Также усилить эффект и придать поверхности блеск поможет нашатырный спирт, который смешивают с пищевой содой. Необходимо:

Приготовить кашицу из пищевой соды и нашатырного спирта. Нанести средство губкой непосредственно на нагар и пятна, оставить на 10 минут. Убрать грязь мокрой тряпкой, вымыть панель. Вытереть насухо и отполировать тканью.

Но бывают сложные случаи, когда убрать грязь не так-то и просто.

Особые, «тяжелые случаи»

Для целостности стеклокерамической поверхности наибольшую опасность представляют пригоревший сахар и пластик. Эти вещества не только образуют стойкую корку, но и могут привести к появлению трещин на керамике. Поэтому, если пригорело варенье или прилипла пластмасса, необходимо:

Отключить устройство и дать ему полностью остыть. Аккуратно счистить пятно специальным скребком, предварительно размочив его чистящим средством. Вымыть след от пятна любым доступным средством или хозяйственным мылом, протереть поверхность чистой и влажной тряпкой. Вытереть насухо и отполировать.

Точно так же, если «убежало» кофе или молоко, необходимо сразу же отключить плиту и убрать посуду. Как только прибор остынет, пятно нужно тщательно смыть, чтобы оно не стало застарелым и стойким. Основное правило в уходе за такой варочной поверхностью: все пятна и загрязнения, даже легкий налет жира, нужно сразу же тщательно смывать чистящим средством. Зная, как очистить стеклокерамическую плиту от загрязнений, можно продлить срок службы прибора на многие годы, ведь он не потеряет блеск новизны.

Во многом срок службы стеклокерамики зависит и от правильного выбора посуды. Дно кастрюли или сковородки должно плотно стоять на поверхности, на днище не должно быть вмятин, так как они могут глубоко поцарапать керамику, стать причиной появления трещин.

О своем эффективном способе спасения «чумазых» плит расскажет автор этого видео: