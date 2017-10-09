Замена полотенцесушителя своими руками: советы

Ремонт – дело хлопотное, трудозатратное и дорогостоящее. Особенно это касается ванных комнат и туалетов, где периодически выходит из строя сантехническое оборудование. То смеситель сломается, то полотенцесушитель перестанет нагреваться. Замену последнего, кстати, вы можете выполнить самостоятельно.

Чтобы минимизировать расходы и снизить риск деформации агрегата в процессе работы, необходимо четко следовать инструкциям, приведенным в этой статье.

Причины поломки

Современную ванную комнату невозможно представить без этого нагревательного элемента. Он работает круглыми сутками – на трубы вешают постиранные вещи и мокрые полотенца. К тому же, в большинстве случаев он играет роль единственного радиатора в помещении, и от его правильной эксплуатации зависит здоровье владельцев квартир. Тепло, излучаемое изделием, не дает влаге конденсироваться на поверхностях, а именно она является причиной возникновения плесени и грибка.

Зачастую, при выходе из строя отопительного прибора, его замена не устраняет проблему полностью. Поэтому необходимо разобраться в причинах его поломки и на основании этого произвести необходимые работы.

Полотенцесушитель ежедневно подвергается воздействию множества факторов. Например, причиной выхода из строя могут являться следующие обстоятельства:

Засорение ржавчиной или грязью. В этом случае достаточно перекрыть водоснабжение по стояку и прочистить систему.

Проблемы с подводкой. Здесь лучше демонтировать прибор и заменить его новым, при этом устранив указанную проблему.

Некорректная работа служб, отвечающих за подачу воды в жилые дома.

Некачественный товар. Не все современные производители могут похвастаться добропорядочным отношением к пользователям их продукции. При этом не всегда удается обнаружить несоответствие стандартам при первоначальном осмотре.

Внимание! При обнаружении недочетов необходимо незамедлительно приступить к их ликвидации, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Особенности установки нового прибора

На сегодняшний день существует большое количество разновидностей полотенцесушителей, что в значительной степени усложняет процесс замены старого радиатора. Идеальным решением станет покупка аналогичного агрегата. Но не всегда есть возможность приобрести подобный тип, ведь в магазинах часто меняется ассортимент, и старые модели заменяются усовершенствованными изделиями. Поэтому очень часто возникает ситуация, когда приходится либо заниматься подгонкой труб, либо продолжать искать схожий по параметрам прототип. При выборе последнего варианта следует учитывать следующие факторы:

Вид полотенцесушителя. Сейчас выпускаются модели М-образного, П-образного и лестничного типа. Они отличаются способом подключения: лесенка – сверху или снизу, змеевик – сбоку. Это противоречие не позволяет заменять изделие моделью другого типа.

Они имеют разные размеры и формы. Следует понимать, что проще будет монтировать прибор, максимально повторяющий размеры предыдущих труб.

Основополагающим моментом является расстояние между центрами подводок. В среднем, эта величина составляет 40-60 сантиметров, но в некоторых случаях она может доходить и до 80 сантиметров. Это следует учитывать при установке нового изделия.

Чтобы минимизировать трудовые затраты, необходимо также обратить внимание на диаметр подключения. А вот на места крепления к стене лучше не делать акцент – их месторасположение легко поменять.

Приступаем к демонтажу

Если вы являетесь владельцем старого металлического змеевика без накидных гаек, демонтаж старого оборудования будет проходить согласно следующей инструкции:

Уведомите коммунальные службы о том, что вам необходимо перекрыть водоснабжение. Только при полном отсутствии воды в трубах можно осуществлять процесс их удаления из системы. С помощью уровня подметьте места срезов. Для этого поставьте инструмент в вертикальное положение и по достижению нужного эффекта сделайте карандашом метки. Начинайте резать трубы. Следите за тем, чтобы линия среза была перпендикулярна трубе. Далее удалите крепления и заточите фаски на отрезанных трубах. Сохраняйте угол в 45 градусов. Этого будет достаточно для свободного захода лерки. Нарежьте резьбу с помощью специального станка. Если вы будете использовать лерку, предварительно обработайте края изделия любым техническим маслом.

Описанные выше шаги придется выполнять, если в вашей ванной комнате установлен змеевик старого образца времен, установленный во время строительства дома. Новые модели демонтировать гораздо проще. Если трубы не спрятаны в стену, с помощью трубных ножниц разрежьте трубы и переустановите фитинг. Для демонтажа разводки, сделанной из полипропиленовых труб, понадобится паяльник.

Внимание! Если часть системы спрятана под слоями бетона и цемента, без покупки идентичного элемента не обойтись!

Установка нового прибора

Для начала вам необходимо произвести монтаж кранов с американками. Потратив на этот этап полчаса своего времени, вы значительно сэкономите его при последующем ремонте, потому как у вас появится возможность перекрывать водоснабжение самостоятельно. К тому же, отсекающие краны помогут вовремя обесточить нагреватель, если по каким-то причинам он начал протекать или деформировался.

Чтобы установить вышеуказанные элементы, на предварительно прокрашенную трубу или концевик намотайте нужное количество пакли по направлению закручивания резьбы. Следите за тем, чтобы обмотка была тугой и упругой. Прокрасьте все, просушите и накрутите на резьбу кран.

К сведению! Качественные дорогие изделия – залог долговременной работы системы без аварий и форс-мажоров. Здесь экономить нельзя!

Теперь переходим к установке нового оборудования:

Вкрутите в полотенцесушитель ответную часть американки. Используйте паклю, нить или ФУМ. Определите места крепления. Подсоедините изделие к подводкам с помощью американки. После того, как прибор встанет на свое место, сделайте метки там, где будут находиться крепежные элементы. Снимите нагреватель и просверлите в отмеченных областях отверстия для вкручивания саморезов.

Далее все просто: окончательно установите новую модель, подключите ее к трубам. Это делается так: сначала наденьте полотонцесушитель, затяните разъемные соединения, зажмите крепежи.

Перед тем, как взяться за ремонтные работы, следует принять во внимание один немаловажный факт: данное руководство является универсальным, поэтому допускаются некоторые отклонения. Они обусловлены как типом нагревательного элемента, так и особенностями демонтажа старого оборудования. Поэтому инструкцию, приведенную выше, необходимо использовать в качестве основы, в которую всегда можно внести коррективы и изменения.