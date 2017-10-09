Однорычажные смесители давно и прочно поселились на наших кухнях и в ванных комнатах. Они удобны и практичны, но иногда и им требуется ремонт.

В основном, неполадки касаются картриджа, который служит для смешивания холодной и горячей воды. В этом случае необходима замена картриджа в смесителе. Стоит картридж недорого, поэтому его покупка не ударит сильно по вашему бюджету.

Когда менять картридж?

Картридж следует поменять в тех случаях, когда:

кран смесителя туго поворачивается и скрипит;

возникают трудности с регулировкой напора и температуры воды;

после закрытия крана вода продолжает капать, т.е. кран полностью не закрывается;

каждый раз при включении крана вы устанавливаете рычаг в одно и то же положение, но получаете воду разной температуры.

Причины поломки

Основными причинами, по которым картридж может выйти из строя, являются:

вода плохого качества – с большим содержанием хлора, а также твердых частиц и других примесей;

частые проблемы с подачей воды, из-за которых возникают скачки давления в системе, вызванные быстрым изменением скорости потока воды (так называемый «гидроудар»);

некачественные материалы, из которых изготовлены смеситель и сам картридж;

использование смесителя с нарушениями правил эксплуатации;

окончание срока эксплуатации картриджа.

Какие инструменты понадобятся для работы

Замена картриджа в смесителе — дело несложное, с этим может справиться даже девушка. Нужно только подготовить необходимые инструменты:

разводной ключ;

шестигранник;

плоскую отвертку;

небольшую чистую тряпочку;

ну и, собственно, новый картридж.

Также могут потребоваться плоскогубцы и какое-нибудь средство для удаления накипи (например, уксусный раствор или специальное средство WD-40).

Ну-с, приступим…

Если у вас уже есть новый картридж, то можно сразу приступать к замене.

Если же вы даже представления не имеете, как выглядит это устройство, то сначала придется извлечь из смесителя старый картридж и отправиться в магазин, прихватив его с собой в качестве образца.

Так даже будет разумнее, поскольку картриджи могут различаться в зависимости от модели смесителя.

Итак, вы приобрели подходящий картридж, и теперь можно начинать.

Шаг 1

Прежде, чем приступать к замене картриджа, следует обязательно отключить подачу холодной и горячей воды!

Шаг 2

Аккуратно снимаем декоративную заглушку. Делать это лучше всего с помощью отвертки или ножа.

Если у вас не получается снять деталь из-за того, что ее «держит» накипь, то нанесите на нее WD-40 или любое другое средство для удаления известковых отложений, немного подождите и попробуйте еще раз.

Шаг 3

Под заглушкой находится винт. С его помощью рычаг прикрепляется к смесителю. Возьмите отвертку или подходящий шестигранник и выкрутите этот винт.

Шаг 4

Теперь вы можете снять рычаг. Под рычагом увидите декоративное кольцо, которое нужно открутить. Здесь можно обойтись без инструмента: кольцо легко и просто снимается руками.

Шаг 5

Осталось самое сложное — открутить фиксирующую шайбу, которая удерживает картридж внутри смесителя. Воспользуйтесь для этой цели разводным или гаечным ключом.

Вероятнее всего, на этом этапе придется попотеть и приложить усилия. Только не перестарайтесь! Если шайба «прикипела», снова примените средство от накипи, и только потом продолжайте откручивать.

Шаг 6

Сняв фиксирующую шайбу, вы легко достанете неисправный картридж.

Шаг 7

Загляните внутрь смесителя. Видите, сколько гадости там накопилось? Прежде, чем устанавливать туда новый картридж, следует все это хорошенько очистить с помощью тряпочки и чистящих средств.

Шаг 8

Та-дам! Подготовительные работы окончены, теперь можно торжественно водрузить новый, исправный картридж на приготовленное ему место.

Для этого аккуратно поместите картридж внутрь смесителя таким образом, чтобы выступы, имеющиеся на его корпусе, попали точно в отверстия внутри смесителя. Если отверстия не совпадут, то смеситель будет подтекать, так как в образовавшиеся щели станет заливаться вода. Проверьте, все ли встало как надо, слегка покрутив картридж в разные стороны.

Шаг 9

Осталось только собрать смеситель. Прикручиваем фиксирующую шайбу, возвращаем на место декоративное кольцо, устанавливаем обратно рычаг, фиксируем его винтом и прикрываем декоративной заглушкой.

Шаг 10

Включаем подачу воды и проверяем, как работает смеситель.

Все! Задача выполнена! Вы — молодец!

Как видите, замена картриджа в смесителе не отнимает много времени и сил. Однако бывают ситуации, когда лучше воспользоваться услугами специалиста.

Например, если у вас стоит очень дорогой дизайнерский смеситель, и вы боитесь повредить его или же у вас не получается открутить какую-либо деталь из-за известковых отложений, то лучше не рисковать и доверить это дело мастеру.

Несколько полезных видео на тему «Замена картриджа в смесителе»:

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https://www.youtube.com/watch?v=TyRg4RWPzBQ