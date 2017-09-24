Казалось бы, что может быть проще, чем купить унитаз? Ведь главное —чтобы он хорошо справлялся со своей задачей. Однако в действительности оказывается, что обширный выбор, который предлагают сегодня производители сантехники, может поставить потребителя в тупик. Из нашей статьи вы сможете узнать, как выбрать хороший унитаз.

Виды унитазов по назначению

Унитаз

Его задача — вывод в канализацию продуктов жизнедеятельности человека, как жидких, так и твердых.

Биде

Служит гигиеническим целям. Представляет собой чашу, из которой вверх подается фонтанчик теплой воды. Температура регулируется смесителем. Биде часто устанавливается в санузле рядом с унитазом.

Унитаз-биде

Нет нужды долго останавливаться на этом приборе, его название говорит само за себя. Не всегда совмещение двух вещей лучше, чем каждая из них по отдельности. Это как раз такой случай. Раздельные унитаз и биде более гигиеничны, так как в совмещенном варианте фекалии могут попасть на кран для подачи воды и испачкать его.

Писсуар

В отличие от унитаза, он предназначен лишь для вывода в канализацию мочи. Обычно используются в местах общественного пользования.

Виды унитазов по способу крепления

Сейчас в продаже можно встретить 3 вида унитазов по способу крепления. Познакомимся с ними поближе.

Унитазы напольные

Наиболее часто встречающийся вид унитаза. Используется не только в квартирах, но и в общественных заведениях. Такая популярность обусловлена простотой монтажа. Всего-то и нужно, что установить унитаз на предназначенное ему место и закрепить анкерными болтами и прижимными гайками, которые идут в комплекте.

Напольные унитазы имеют два типа конструкции: компакт и моноблок.

Унитаз-компакт состоит из двух основных частей — бачка и чаши. Благодаря этому, в случае выхода из строя одной из частей, можно будет заменить только ее одну.

Еще такая конструкция позволяет найти интересное дизайнерское решение, совмещая чаши и бачки от различных моделей. Если, конечно, вам удастся найти такой магазин сантехники, где они будут продаваться отдельно, а не сразу комплектом.

Унитаз-моноблок — это цельная конструкция, объединяющая бачок и чашу. Этот вид дешевле, чем компакт. Но зато его сложнее ремонтировать.

Унитазы приставные

Внешне эти унитазы довольно сильно отличаются от напольных компактов, хотя способ крепления у них такой же. Разница состоит в том, что у этих моделей имеется массивный задник, который очень плотно приставляют к стене.

Еще одной особенностью этого вида является то, что бачок может быть установлен внутри стены, а может оставаться снаружи, как у других видов унитаза.

Обычно эти унитазы отличаются большими размерами, поэтому если у вас небольшой по площади санузел, то этот вид вам не подойдет.

Унитазы подвесные

Этот вид компактен и удобен. Отличный вариант для маленького туалета. Выглядят очень стильно и интересно. Их недостаток — сложный монтаж.

В чем его сложность?

Вначале раму с прикрепленным к ней бачком закрепляют на полу и стене. Затем эту конструкцию обшивают гипсокартоном. Для того, чтобы осуществить смыв, достаточно нажать на кнопку, которая устанавливается снаружи. Плюс этого вида не только в его компактности, но еще и в том, что смыв происходит неслышно для окружающих.

Правда, в случае поломки возникнут большие сложности с ремонтом. Поэтому если ваш выбор унитаза пал именно на этот вид, то будьте очень внимательны при покупке, лучше остановитесь на модели известного, хорошо зарекомендовавшего себя производителя, чтобы обезопасить себя от ненужных проблем в будущем.

Хотелось бы сказать пару слов еще об одном виде унитаза — угловом. Способ крепления у них напольный, отличаются они от напольных унитазов лишь тем, что их «ставят в угол». Такое размещение позволяет сэкономить драгоценную площадь в санузле.

Выпуск

Рассказывая об унитазах, нельзя не упомянуть о выпуске. Он может быть вертикальным и горизонтальным. При вертикальном выпуске канализация выводится с пола, а при горизонтальном — со стены.

В городских квартирах чаще используется горизонтальный выпуск, а вертикальный подходит для частных домов, коттеджей.

Тип смыва

Система смыва в унитазе может быть прямой или круговой. Более предпочтителен круговой смыв, он позволяет лучше очистить поверхность чаши, нежели прямой. Производители постепенно отказываются от прямой системы, переходя к производству унитазов с круговым смывом.

Форма чаши

Выбирая унитаз, обратите внимание и на форму чаши. Их существует 3 разновидности.

Тарельчатая

Распространенная форма чаши в Советском Союзе. С плоского дна фекалии потоком воды смываются в углубление. При этом возникают брызги, для смыва требуется большое количество воды, а это совсем не экономично. Тем не менее такая форма чаши все еще присутствует на рынке в самых бюджетных моделях унитазов.

Козырьковая

В этом типе чаши перед сливом имеется небольшой выступ-козырек. Поэтому основная часть продуктов жизнедеятельности сразу попадает в сток, а все остальное смывает поток воды из бачка. Эта форма чаши набирает популярность, ее можно встретить даже в недорогих моделях унитазов.

Воронкообразная

Самый популярный и наиболее оптимальный вариант. Отверстие слива расположено строго по центру, поэтому при смыве не возникает брызг и все отлично смывается.

Крышка

Играет немаловажную роль в составе унитаза. Производители предлагают два вида крышек:

из полипропилена

Легкие крышки, которые можно даже согнуть. Обычно идут в комплекте с бюджетными моделями унитазов. Он недорогие. Это их плюс. Но они непрочные. И это их жирный минус.

из дюропласта

Отличаются от полипропиленовых как небо от земли. Очень прочные и надежные. Устойчивы к царапинам, чем-то напоминают керамику. Не портятся под воздействием слабых кислот и ультрафиолета. Сиденье из дюропласта способно выдерживать большой вес.

Цены на такие сиденья значительно выше, чем на полипропиленовые. Особенно это касается сидений, оборудованных микролифтом. Это приспособление мягко и бесшумно закрывает крышку унитаза, не позволяя ей хлопать.

Заключение

Выбор унитаза — мероприятие важное и ответственное. Надеемся, наша статья помогла вам определиться в самых основных моментах, ну а остальное, как говорится, дело вкуса. Желаем вам удачного приобретения, чтобы «белый друг» прослужил вам без поломок как можно дольше.

Несколько полезных видео на тему «Как выбрать хороший унитаз»:

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