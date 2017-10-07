Выбираем новый унитаз на замену

Заменить унитаз часто требуется при капитальном ремонте санузла или при поломке старого. Можно пригласить для установки нового туалетного приспособления специалистов из ремонтной бригады, а можно все сделать самостоятельно при понимании процесса. Также является важным правильно выбрать унитаз, ведь от этого зависит комфорт проживающих в квартире людей. Если вы возьметесь за дело сами, то сможете получить экономию средств.

Работы по замене унитаза являются составной частью капитального ремонта. Они состоят в следующем:

Приобретение нового унитаза.

Разборка старого устройства.

Выполнение всех ремонтных работ, включая замену труб.

Монтаж и подключение нового унитаза.

Как выбрать унитаз

Все виды унитазов имеют разную форму составных элементов. По форме выходного слива:

горизонтальной формы

вертикальной формы

косой

Различия по форме чаши:

в форме воронки

в форме козырька

тарельчатый

Сливной бачок у разных видов унитазов бывает слитной конструкции с ним, а также может крепиться на стену по желанию на разной высоте. К полу он также крепится разными способами. Распространенными являются крепления с в 2-ух или 4-ех местах, но бывает и так, что производится крепление уголками.

Выбирая унитаз, нужно найти конфигурацию с таким же сливом, что и ранее установленный. Если не планируется поменять подвод к канализационной трубе, то возникнут трудности с подключением новой модели при помощи вспомогательных труб.

Подключение бачка может производится разными способами. И если он будет крепиться на стене, то при облицовочных работах необходимо выделить для него место. Также следует учесть размеры санузла перед установкой унитаза. Нужно чтобы он не препятствовал расстановке других предметов и открыванию дверей.

Как снять старую конструкцию

Сначала отключается вода, которая подается в бак, потом производится слив оставшейся воды и снимается шланг, ведущий к бачку. После этого начинают снимать крепеж бака. Старые болты могут плохо вертеться, поэтому можно себе помочь, используя специальную смазку или керосин. Следующий шаг – откручиваем крепления унитаза. Теперь можно отделить слив от трубы канализации. В старых домах это будет труднее сделать, потому что для крепления используется цемент. Поэтому нужно орудовать инструментами. Осторожно подковырнуть цемент зубилом и раскачать унитаз. Когда он будет отсоединен, то нужно избавиться от воды в нем. После снятия унитаза следует накрыть трубу канализации, замотав пленкой или тряпочками. Газы, которые там образуются, вредны для человека.

За ненадобностью старого унитаза можно отколоть его часть для облегчения расшатывания слива. Также облегчит работу то, что в патрубке будет сделано отверстие и вставлен туда рычаг.

Можно заменить унитаз, и заодно поменять старые чугунные трубы на пластик. Это намного облегчит дальнейшие действия с подключениями.

Как поставить новую модель

Когда отделка работ закончена, демонтирован старый унитаз и готово место под новый, можно начинать установку.

Для соединения слива унитаза и канализационной трубы используется гофрированная трубка или патрубок. Когда слив помещается в канализационную трубу, это очень хорошо. Тогда не нужно использовать гофрированные трубки, лишь резиновые прокладки. Далее идет подготовка к вводу воды. Для этого берется резиновый шланг с нужными диаметрами с обоих концов. Один конец идет к крану с водой. Другой – к входу в бачок. Следующий этап – крепление унитаза выбранным способом. Теперь можно произвести сборку унитаза согласно прилагаемой инструкции и отрегулировать все узлы. Последнее, что надо сделать, – это крепить стульчак. Для этого существуют болты и отверстия в задней части унитаза.

Как можно закрепить унитаз

Существует несколько основных способов, которые позволяют надежно закрепить унитаз к поверхности пола:

В стяжку пола устанавливаются анкеры и на них производится крепление. Можно использовать дюбели.

В стяжку монтируется деревянная подставка под установку унитаза.

Используется эпоксидная смола для крепления.

Когда замена унитаза производится одновременно с ремонтом, то лучше использовать для крепления анкеры или деревянную подставку, установленные в стяжке. На готовый пол, например, на кафель, унитаз крепят на анкеры или эпоксидку. Этот материал также подойдет для надежного настенного монтажа унитаза. Сначала поверхности очищаются абразивным камнем, затем клей наносится на обе поверхности. Стоит только дождаться полного высыхания смолы.