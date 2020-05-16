Люди давно привыкли, что их окружают все необходимые вещи, без которых нормальная жизнь попросту невозможна. Например, частный дом с «удобствами» на улице, невозможно назвать благоустроенным. А квартиру, лишенную унитаза, трудно даже представить в роли настоящего жилья. Когда все работает исправно, никаких поводов интересоваться конструкцией бачка нет. Но если что-то внезапно выходит из строя, или начинает «капризничать», то хозяева понимают, что в жилище можно объявлять чрезвычайную ситуацию. Сам унитаз прост, он обычно терпеливо, покорно сносит все людские «нападки». Совсем по-другому ведет себя емкость для воды. Чтобы иметь шанс самостоятельно справиться со всеми потенциальными проблемами, владельцам жилья нужно знать устройство бачка унитаза, понять принцип его работы.

Сливные бачки и их разновидности

Сливное (смывное) устройство бачка унитаза — конструкция, которая имеет несколько вариантов исполнения. Моделей на рынке представлено очень много, но все виды арматуры выполняют абсолютно одинаковые функции. В емкость набирается вода, которая после начала работы механизма сливается, а ее место занимает новая порция жидкости. Все устройства отличаются по:

способу установки;

типу управления сливом;

виду спускового механизма;

типу устройства контроля перелива;

материалу, из которого изготовлен корпус сливной части унитаза.

Способ монтажа

Есть несколько вариантов крепления сливной конструкции.

Высоко на стене. Бачок соединяется с унитазом при помощи короткой или достаточно длинной трубы. Главное достоинство такого монтажа — отличный напор воды. Этот способ давно устарел, но встретить такой монтаж можно. Доказательство — винтажные модели сантехники. Традиционный вариант — на полке унитаза. Это самый распространенный, максимально удобный способ. Такая установка сливного бачка не создаст никаких трудностей, потому что при любой поломке устранить ее можно легко и быстро даже самостоятельно. В стене. Это решение предназначено для подвесных моделей бачков. Их встраивают в стену (в нишу), поэтому при обнаружении неполадок до сливной арматуры будет добраться очень проблематично. Монтаж тоже не обещает быть легким. Плюс метода — свободное пространство, которое в туалете (санузле) чаще на вес золота.

Самое логичное решение — монтаж на полочку унитаза. В этом случае у хозяев есть хороший шанс заменить не только арматуру, но и сам бачок без вмешательства сантехника.

Из каких элементов состоит бачок?

В состав любого бачка входит корпус, механизм слива и подачи (рычаг и поплавок). Системы могут несколько отличаться, но набор основных элементов типичен.

Наливной, или впускной клапан. Это патрубок с резьбой, его вставляют либо в боковую стенку, либо в дно бачка. Резьба предназначена для фиксации конструкции, для обеспечения ее герметичности. Для открывания или закрывания подачи воды отвечает запорный механизм (клапан, поршень). Он связан с рычагом, который называют коромыслом. Коромысло. Оно приводит в действие механизм впускного клапана. Его другой конец присоединяется к поплавку (пластиковому, герметичному). В некоторых моделях его заменяет контрольный клапан. Когда поплавок всплывает (или срабатывает клапан), рычаг поднимается, закрывая путь воде. И наоборот. Сливной клапан. В обычном состоянии он полностью перекрывает сливное отверстие. Это полусферическая эластичная прокладка, которая соединена с несущей частью шарнирным креплением. Рычажный или кнопочный механизм. Этот элемент управляет работой клапана слива. Для его использования в системе предусмотрена тяга — рычаг (шток), цепочка или рама, изготовленная из пластика.

Компоновка элементов зависит только от возраста модели. Система в старых бачках предусматривала отдельный монтаж всех составляющих конструкции. Современная арматура, как правило, представляет собой единый комплекс. У таких устройств есть как плюс, так и минус: монтаж или настройка их легче, однако ремонт в случае выхода из строя какой-то детали способен сильно усложнить ремонт.

Тип управления подачей и сливом

Нельзя не согласиться с тем, что беспроблемная подача и удобный слив для бачка — чуть ли не главные требования, которые обеспечит комфортное (даже где-то приятное) использование унитаза. В этом случае к выбору модели надо подходить только после того, как будут изучены особенности существующих вариантов.

Размещение наливного клапана

Оно бывает боковым или нижним.

Боковое. В этом случае патрубок с клапаном монтируют в отверстие, находящееся в боковой стенке, совсем недалеко от крышки бачка. В этом случае соединение получается условно-герметичным, так как вода до него попросту не добирается. Нижнее. В таких моделях этот элемент располагается не совсем привычно — на дне емкости. Здесь за герметизацию отвечают две прокладки.

Если говорить о том, какую конструкцию предпочесть, то мнения могут разделиться. Считают, что модели с нижним подключением более надежны. Однако нельзя не отметить огромный минус нижнего расположения. Это потенциальная авария, которую можно не заметить сразу. По этой причине регулярная проверка состояния прокладок не только рекомендована, она обязательна. Боковое размещение, наоборот, практически безопасно. Вода до него не дойдет в любом случае, этому помешает перелив.

Виды пускового устройства

Здесь необходимо рассмотреть цепочки, кнопки и штоки.

Цепочками или шнурами, крепящимися к рычагу, обычно оснащали старые модели. На конце у них «красовалась» ручка. Сейчас такие варианты можно увидеть только у тех моделей, что стилизованы под старину. Кнопка. Это решение универсальное. Их большое достоинство — малый ход, дающий возможность точно регулировать объем воды по своему усмотрению. Есть более «продвинутые» сливные бачки, но об этом виде будет упомянуто позже. Шток. Другое название такой вытяжной арматуры — «дергалка». В этом случае эксплуатация (опустошение) бачка подразумевает поднятие клапана с помощью пластиковой ручки, накручивающейся на шток. Такие устройства максимально просты, поэтому снимать крышку и ремонтировать «внутренности» емкости значительно легче.

В этом случае пусковое устройство-кнопка не единственный оптимальный вариант, «дергалка» тоже имеет право на жизнь. Какую именно конструкцию предпочесть, зависит от хозяев будущего унитаза.

Механизм контроля перелива

Здесь выбор достаточно широк, однако для бытовых сантехнических приборов лучше рассмотреть только две конструкции — поплавковую и мембранную систему.

Поплавковая система. Она понятна, проста, эффективная работа ее видна даже не специалисту. В ней рычаг-коромысло, на конце которого закреплен герметичный поплавок, управляет запорным клапаном. Мембранное устройство. В этом случае поднимающаяся вода действует на мембранный узел, а он заставляет срабатывать запорный механизм. Эту систему активно рекламируют и продвигают производители.

Какой механизм выбрать? Не всегда надо верить рекламе. Мембрана (резина, силикон) с честью выполняет свои обязанности, однако риск существует всегда. Она может внезапно выйти из строя, а если в туалете или санузле хорошая звукоизоляция, то последствия предугадать трудно. Потоп исключен, если перелив работает безупречно, но потери воды могут стать ощутимыми, если хозяев в это время не окажется дома.

Покупка новой мембраны и замена детали гарантии не даст: регулировка механизма займет много времени, а на срабатывание клапана в 100% случаев надежды все равно не будет. Единственный логичный выход в такой ситуации — замена всей арматуры. Можно на точно такую же, или на поплавковую систему.

Материал для корпуса

Самые популярные сливные бачки изготавливают из трех материалов. Чаще покупают «дуэты»:

Фаянсовые, или керамические. Это классика, которую выбирает большинство владельцев домов и квартир. Металлические, из нержавеющей стали. Такие сливные бачки самые долговечные емкости. Обратная сторона «медали» — не слишком привлекательный вид. Пластиковые, из полиэтилена низкого давления. Низкая цена, легкость и простота их монтажа сочетается с неспособностью противостоять механическим воздействиям.

Есть еще один материал, из которого изготавливают бачки для унитазов. Это фарфор, отличающийся идеально гладкой поверхностью, ухаживать за которой проще всего. Однако прочность таких емкостей невысока, а цена, наоборот, «умопомрачительна». По этой причине ни бачки, ни унитазы из фарфора нельзя назвать «выбором большинства». Другие возможные претенденты на роль материала для сантехники — камень, натуральный и искусственный, армированный акрил.

Если рассматривать все особенности сливных бачков, то нельзя не остановиться на способе слива воды. Он может быть обычным, горизонтальным и круговым. Недостаток естественного слива — подача воды только по одной стороне чаши, что не дает возможности полного ее промывания. Струя-круговорот обеспечивает лучшее очищение главной, «унитазной части унитаза», однако некоторых владельцев раздражает шум, которым сопровождается этот процесс.

Устройство бачка унитаза

Ассортимент моделей унитазов довольно широк: одни из них можно приобрести, пожертвовав на покупку небольшую сумму, цена других иногда «неприлично» высока. Большая разница в стоимости не означает отсутствия проблем в будущем: какие-то неисправности появляются как у недорогих сливных бачков, так и у «унитазной элиты». Причина — похожее устройство бачка унитаза. Каждый из них неизменно включает две системы. Первая отвечает за автоматический набор воды, другая за ее слив. Рассмотреть нужно все имеющиеся конструкции — от старых бачков до кнопочных.

«Допотопные» модели

Устройство бачка унитаза этих конструкций элементарно и понятно. Однако, ознакомившись с ним, можно будет легко разобраться, как работают механизмы, которые присутствуют в более совершенных моделях. Внутренняя арматура строго бачка максимально проста.

Набор воды

В систему автоматического набора воды входит впускной клапан, имеющий поплавковый механизм. Система состоит из рычага, груши, внутри которой расположен спускной клапан. Чтобы не допустить случайного потопа во время отказа от работы какого-либо элемента, в бачке присутствует трубка перелива. С ее помощью бачку гарантируется постоянный уровень воды, поэтому риска потопа практически не существует.

Поплавок и выпускной клапан соединены изогнутым рычагом. Конец его давит на поршень, с помощью которого подача воды открывается либо перекрывается. После слива воды поплавок опускается на дно бачка, рычаг и вода, находящаяся под давлением сдвигают поршень, жидкость находит путь и начинает набираться в емкость. С подъемом ее уровня поднимается и поплавок. Рычаг постепенно перекрывает воду. Когда поплавок оказывается в верхней точке, поток из патрубка прекращается, он перекрывается полностью.

Такая система не только проста и эффективна. Есть возможность регулировать ее самостоятельно. Если уровень воды в баке чем-то хозяев не устраивает, его легко поменять, немного выгнув рычаг поплавка. Единственный относительный недостаток — шум воды в заполняющемся бачке, но с этим дискомфортом мириться можно.

Слив воды

Чтобы понять все устройство бачка унитаза, нельзя обойтись без изучения второй системы — механизма слива. Главный ответственный элемент в ней — сливная груша со спускным клапаном. К ней привязана цепочка, она соединяется с рычагом слива. Когда его нажимают, груша поднимается, вода устремляется в чашу унитаза, а затем отверстие перекрывается. Понизившийся уровень воды заставляет опускаться поплавок, бачок снова начинает заполняться.

Современные бачки

Новые конструкции, пришедшие на смену «старому поколению», немного отличаются. Изменения коснулись подводки воды. У несовершенных моделей был один недостаток: из-за довольно короткого патрубка они издавали шум. Новое устройство бачка унитаза отличается тем, что у него предусмотрена нижняя подача воды. Еще один вариант решения проблемы — пластиковая трубка, присоединяемая производителями к патрубку, предназначенному для наполнения емкости.

Впускной клапан у моделей находится внутри бачка — в трубке, которая соединяется с поплавком рычагом. Механизм остался аналогичным: при опущенном клапане вода начинает набираться, когда поплавок возвращается наверх, жидкость перестает течь. Система слива претерпела минимальные изменения: это почти такой же клапан, его поднимают, нажимая на рычаг. Труба перелива осталась такой же, она выведена в слив.

Модели, имеющие кнопку

Арматура для подачи воды этих конструкций очень похожа на ту, что имеют предыдущие устройства. Она может быть расположена как сбоку, так и снизу бачка. Сливная система немного отличается: груша слива здесь совмещена в одном блоке с переливом.

Представленная схема характерна для унитазов, произведенных в России. Модели, которые изготавливают в других странах, устроены немного по-другому. У них чаще встречается нижняя подача воды. Конструкция сливного-переливного блока немного сложнее, чем у наших бачков. Системы могут иметь одну либо две кнопки.

Одна кнопка. Есть два варианта. Первый: кнопка нажимается и удерживается до тех пор, пока ее не отпустят. Второй: при нажатии на кнопку начинается слив, а прекращается он после повторного нажатия. В этом случае объем сливаемой воды зависит только от силы давления, оказываемого на кнопку. Две кнопки. Это устройство бачка унитаза более удобно, к тому же обещает экономию, о которой в последнее время задумались всерьез. Каждая кнопка предназначена для слива определенного количества воды. Стандартный режим предусматривает сброс в чащу 4-6 литров, экономичный — только половины объема.

Принцип работы в обоих случаях остается неизменным, но сам механизм устроен немного иначе. При нажатии на кнопку поднимается стакан, сама же стойка фиксируется неподвижно. Регулируют слив специальным рычагом или поворотной гайкой. Минус — большее количество деталей устройства бачка. Эта «супероснащенность» повышает риск поломки.

Наиболее распространенные неисправности

Элементарное устройство бачка унитаза, независимо от вида конструкции, нередко позволяет справиться с возникшей проблемой без помощи извне. Самые частые неполадки и их причины можно рассмотреть, а потом попытаться их устранить.

Бачок наотрез отказывается держать воду

Если вода, хоть и тонкой струйкой, но постоянно течет в чашу (или в бачок), то виноватых может быть несколько.

Первым делом убеждаются в том, что настройку поплавка мастер или хозяева произвели правильно. Вполне возможно, что вода набирается выше, чем нужно, поэтому через перелив вытекает в унитаз. Когда поступление воды в бачок не прекращается, причиной может быть перфорация поплавка. В этом случае его придется заменить. Временное решение — удаление из него воды, заклеивание отверстия влагостойким герметиком. Исправность запорного клапана — второй кандидат. Для проверки его работы поплавок поднимают вверх. Если вода на эти действия не реагирует, то подачу на унитаз перекрывают, клапан вынимают, затем чистят (например, зубной щеткой). Худший вариант «лечения» — замена. Клапан сливного механизма — последний подозреваемый, если других причин обнаружить не удалось. Его тоже сначала достают, тщательно очищают, затем внимательно осматривают. Когда обнаруживают дефект, единственный выход — поход с деталью в хозяйственный магазин.

Не срабатывает кнопка слива

Частая причина такого неприятного явления — перекос рычага, который соединяет сливной клапан с кнопкой. Устранив перекос, проблему легко можно решить. Возможно, это случилось из-зап поломки пластиковых элементов арматуры. Неправильную регулировку системы можно предположить при первом использовании бачка. В этом случае надо подобрать корректную высоту сливного стакана.

Слишком слабый напор воды

Если в системе ХВС такой проблемы нет, то хозяевам придется демонтировать шланг, а затем попытаться прочистить его от известковых отложений. Когда эту операцию выполнить не удается, лучше купить новое изделие. Если дело не в шланге, то осматривают впускной клапан, очищают его и внутреннюю камеру, в которой он располагается. Последний вариант — его замена.

Случилась механическая поломка какой-либо детали арматуры

Здесь выход один: ее снимают, а затем «вдвоем» (с ней) отправляются в магазин. Иногда целесообразней заменить всю арматуру, а не отдельный ее элемент, так как нередко из-за «мокрых условий труда» не лучшим образом начинают работать несколько деталей.

Течет вода из-под бачка

В этом случае владельцам придется перекрыть воду на унитаз, потому что предстоит демонтаж бачка. После снятия емкости с законного места необходима замена всех уплотнителей, прокладок, а значит, без похода в магазин тоже не обойтись.

Можно сказать, что довольно простое и понятное устройство бачка унитаза большинства из моделей дает шанс хозяевам легко устранить практически любую неисправность. Если бачок современный, с достаточно сложной арматурой, то лучше обратиться к сантехнику. Чтобы познакомиться, а затем справиться с причинами самой распространенной «унитазной беды» самостоятельно, можно посмотреть этот видеоролик: