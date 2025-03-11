Сантехнические приборы незаменимы, «трудолюбивы» и, как правило, работают безукоризненно. Однако иногда они преподносят малоприятные сюрпризы. Например, многие владельцы домов и квартир вдруг обнаруживают, что течет шаровой кран. Как и при любой подобной проблеме с инженерными системами, меры нужно принимать незамедлительно. Чаще хозяева справляются с большинством неполадок, связанных с сантехникой, своими силами. Но чтобы гарантировать успех предприятия, необходимо познакомиться с конструкциями и с их слабыми местами. Знание не зря называют силой: знакомство с принципом работы и устройством шарового крана помогут найти причину протечки, а затем и устранить ее.

Шаровой кран: как он устроен?

Этот вид сантехнической арматуры появился более века тому назад, и до сих пор эти изделия остаются самыми распространенными. Их главным запорным элементом является сфера. При повороте рукоятки отверстия в шарах совмещаются с внутренними каналами водопроводов, вода начинает течь. Когда ручку возвращают в прежнее положение, поток жидкости перекрывается. С помощью этих кранов можно уменьшить либо увеличить напор воды.

Шаровые разновидности трубопроводных кранов используют в отопительных и водопроводных системах, а также в системах газоснабжения. Эти запорные элементы можно увидеть в каждом доме и квартире. Их минимальная рабочая температура -20°, а максимальная — 185°. Давление-номинал — 40 бар, диаметр — от ¼ дюйма до 4.

Как уже было отмечено, основной элемент этого крана — шар, имеющий сквозное отверстие. Оно предназначено для прохода жидкости или газа. Диаметр сферы зависит от области, в которой кран применяется. С помощью поворота рычага на 90° поворачивается и шар, открывая или закрывая поток воды. Довольно простая и надежная конструкция состоит из нескольких элементов. Это:

Корпус, изготовленный из бронзы, латуни или стали. Шар из стали или латуни, с антикоррозионным покрытием. Шток, соединяющий сферу с ручкой, и уплотнители — резиновые седла.

Что касается ручки, то есть две конструктивных решения — длинная рукоятка-рычаг и небольшая «бабочка». Вторые модели устанавливают там, где пространство ограничено. Преимущества шаровых кранов — герметичность, компактность, простое и быстрое закрытие, открытие, легкая установка и широкий ассортимент. Все шаровые краны делятся на цельные и разборные модели. Первые не подлежат ремонту, но они более надежны. Вторые элементы можно отремонтировать, но только если неисправность не очень серьезна.

Возможные проблемы

Если течет шаровой кран, то сначала нужно определить причину появления протечки. Среди самых частых неполадок несколько:

Появление трещин в корпусе крана. С данной проблемой могут столкнуться те, кто приобрел дешевые модели, изготовленные из ненадежного силумина. К сожалению, отремонтировать эту конструкцию из хрупкого сплава нельзя. В качестве временной меры можно использовать водостойкий вид герметика, либо клей, который называют «Холодной сваркой». Течь крана. В этом случае резонно заподозрить мелкие частицы, попавшие в пространство между шаром и седлами. Последствием такого «вторжения» в исправный механизм становится нарушение герметичности конструкции. Кроме того, срок службы сантехнических изделий значительно укорачивается.

Нередко встречающиеся неисправности — невозможность сделать сильный напор, отрегулировать температуру воды. В первом случае пробуют разработать шток, во втором либо меняют весь шаровой кран, либо только уплотнители.

Одной из самых частых проблем является утечка воды в месте соединения крана и трубопровода. Возможные варианты ремонта — затягивание накидных гаек, разборка и последующая замена уплотнительных материалов. Если вода течет по штоку, то в неполадке виноват его уплотнительный элемент. В этом случае рекомендуют его замену. Неисправным может оказаться и сам шар, постоянно контактирующий с агрессивной средой. Единственное решение — приобретение новой запорной арматуры.

Как разобрать и отремонтировать шаровой кран?

Для операции потребуется небольшой набор инструментов. В него входят плоскогубцы, плоская или крестообразная отвертка, молоток, а также ключи — разводной и торцевой. Дополнительно приобретают силиконовую смазку (сантехническую) и средство от ржавчины (например, WD-40). Первыми делом перекрывают подачу воды, а оставшуюся жидкость аккуратно сливают. Потом:

используя торцевой ключ, выкручивают винт, которым крепится рычаг;

рукоятку расшатывают, после чего ее снимают с конструкции;

потом механизм проворачивают против часовой стрелки.

Шток демонтируют с помощью плоскогубцев, потом очищают пластиковые (резиновые) детали и осматривают шар. Если он поврежден, то кран меняют. Если нет, то металлические элементы очищают от ржавчины. На этом же этапе устанавливают новые уплотнители, если старые изделия высохли. Сборку крана проводят в обратном порядке, попутно обрабатывая все элементы силиконовой смазкой. Потом работу конструкции проверяют. Однако лучшим вариантом все же считают покупку нового шарового крана.

Что делать, если капает из излива шарового смесителя?

Причины этого неприятного явления — износившиеся прокладки, которые уже не могут обеспечить герметичность конструкции. Ремонт заключается в замене уплотнительных колец. Если течет шаровой кран, то оптимальное решение — покупка новой модели и ее монтаж. В этом случае можно не бояться того, что вскоре хозяева снова столкнутся с проблемами. С течью шарового смесителя можно справиться самостоятельно. Главное — найти причину:

Трещина на ручке. Возможный ремонт — замена этого рычага. Она даст возможность избежать лишних расходов. Если вода течет из-под поворотного рычага, то виновато неплотное соединение. Его нужно попробовать затянуть с помощью ключа. Но действовать надо очень аккуратно. Бывает и другая ситуация — протекает не сам кран, а переключатель на душ. Причина данной неисправности — вышедший из строя уплотняющий элемент. Проблема также решается его заменой. Когда протечка обнаружена под корпусом смесителя, то с уверенностью можно утверждать, что повредилась прокладка. В этом случае воду перекрывают, сантехническое изделие отсоединяют, уплотнитель заменяют новым.

Ремонт невозможен, если трещина обнаружена на корпусе смесителя. Здесь вариантов нет — владельцам придется приобрести новую модель.

Течет шаровой кран: ремонтировать или все же заменить?

Дефекты шаровых кранов не редкость. Причины — высокие рабочие температуры и такое же давление. Кроме того, протечки образуются из-за агрессивности среды. Изнашивание уплотняющих элементов — самая распространенная из неисправностей. И именно их замена — одна из сравнительно простых задач для хозяев. Поэтому с таким ремонтом они смогут справиться самостоятельно. Если же неполадки с запорным устройством появляются регулярно, то единственным выходом будет замена изношенного крана.

Профилактика

Проблем гораздо проще не создавать. Чтобы избежать возникновения неисправностей, советуют часто поворачивать шаровую арматуру: как минимум открывать и закрывать кран хотя бы раз в месяц-полтора. Такая простая процедура избавит его детали от отложений. Кроме того, риск появления неполадок можно минимизировать, если купить латунные краны. Чтобы избежать затопления соседей, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние всей запорной арматуры в квартире.