Инженерные системы в домах и квартирах иногда преподносят неприятные сюрпризы. Одна из самых частых проблем — неполадки в работе сантехнического оборудования. Практически всем владельцам жилья в то или иное время приходится сталкиваться с неприятностями, связанными с работой главного санитарно-технического приспособления, установленного в туалете. Причем неисправности, как правило, обнаруживаются именно в бачке унитаза. В этой части единой конструкции устанавливается сравнительно сложная арматура, ответственная за слив воды и ее последующий набор. Многие хозяева жилья спрашивают, как поступить, если течет бачок унитаза с кнопкой после смыва, как починить его самостоятельно. В некоторых случаях с неполадкой можно справиться без помощи извне. Если же причина кроется в серьезном дефекте этого оборудования, то обращение к сантехнику неминуемо.

Течет бачок унитаза: признаки появления течи

Не все владельцы жилья тщательно и регулярно следят за работой сантехнического оборудования. Поэтому неисправности нередко обнаруживают только тогда, когда проблемы становятся явными. При нормальной работе унитаза после смыва поток полностью перекрывается. Если у хозяев появились подозрения на протечку, то их надо или подтвердить, или опровергнуть. В противном случае им предстоит столкнуться с неудобствами и дополнительными расходами. То и другое крайне неприятно.

Признаки появления течи обнаружить не слишком сложно. О наличии проблемы свидетельствуют:

звуки текущей воды (ее постоянное журчание);

ржавчина (ржавые подтеки), появившаяся у слива;

конденсат на баке и на ближней к нему стенке унитаза.

Влага может образовываться и на трубах, расположенных за сантехническим прибором. Причина образования конденсата — непрекращающаяся циркуляция воды.

Течет бачок унитаза с кнопкой после смыва: как починить

Есть надежда, что неполадку можно легко исправить, поскольку такая проблема появляется через какое-то время из-за загрязнений внутри. Это самый лучший из вариантов. Иначе виновников течи придется искать дольше.

Если виновата грязь внутри бачка

Это самая распространенная причина, по которой появляется течь. Чтобы устранить проблему, запорный кран перекрывают, бачок опустошают, потом снимают его крышку. После этого избавляют «внутренности» сантехнического прибора от ила и известкового налета. Затем проверяют работу оборудования. Если тщательная очистка не помогла, то продолжают свои поиски.

Когда проблема кроется в уплотнителе

Если течет бачок унитаза после смыва, то виновата может быть прокладка, расположенная между ним и чашей. Эту деталь изготавливают из силикона, пластика (полиуретана) и резины. Именно последние уплотнители самые недолговечные, поэтому они чаще всего становятся причинами подобных неисправностей, так как эти изделия сравнительно быстро изнашиваются. Есть и второй возможный вариант: это скопление на прокладках грязи, которая и «разрешает» бачку подтекать. В обоих случаях сантехническую арматуру придется удалять.

Чтобы определить причину неполадки, действуют так:

Сначала снимают крышку бачка, потом демонтируют механизм, поворачивая его влево до тех пор, пока не раздастся щелчок. Арматуру, дно и внутренние стенки емкости моют мыльным раствором. Потом прокладку внимательно осматривают. Если на ней обнаруживают дефекты, то уплотнитель меняют.

После проведения замены арматуру устанавливают обратно, после чего на место возвращают крышку бачка.

Если виновник поплавковый механизм

Несмотря на простоту данного узла, уязвимых элементов в нем довольно много.

Причины течи

В этом случае можно подозревать сразу 2 неисправности:

Проблема с герметичностью поплавка. Эту неполадку легко обнаружить: если она нарушена, то элемент не поднимается на поверхность, когда вода заполняет резервуар. Последствие — вода, текущая в чашу благодаря системе перелива. Проблема с креплением конструкции.

В том и другом случае решение одно: это замена поплавкового механизма.

Как меняют поплавок?

Операцию проводят таким образом:

Первым делом демонтируют бачок. Для этого перекрывают кран, опустошают емкость. Затем отсоединяют шланг и крепежные шпильки. Бак снимают с полочки унитаза, потом демонтируют неисправный поплавок. На его место устанавливают новый механизм.

Собирают конструкцию в обратном порядке. После фиксации бачка подключают подводку, после чего тестируют работу сантехнического прибора.

Когда обнаруживают небольшую течь, но только сразу после слива

Если проблема появляется только тогда, когда вода набирается в емкость, то причин ее тоже может быть несколько:

Перекос сливной части арматуры. В таком случае клавиша или заедает, или просто проваливается в отверстие. Ремонт — возвращение сливного узла на место. Крупный мусор, принесенный потоком, попавший под уплотнительное кольцо. После того как бак наполняется водой, давление на прокладку увеличивается, поэтому такая течь прекращается сама собой.

Третий возможный вариант — выход из строя какой-то детали этого узла. В этом случае решение одно — ее замена. Если такой возможности нет, то меняют весь сливной модуль.

Если бачок течет, потому что в нем появились дефекты

Это не очень частый случай, но бывает, что в емкостях появляются трещины. Здесь возможно только временное решение, поскольку лучше быстрее заменить подтекающий резервуар. В противном случае нельзя исключить, что владельцы жилья в многоквартирных домах в скором времени затопят соседей. Что касается временного ремонта, то его проводят по следующему сценарию:

После демонтажа бака его тщательно чистят. Потом его сушат: как внешнюю, так и внутреннюю поверхность емкости. Идеальный вариант — использование для этого этапа фена.

Затем приступают непосредственно к ремонту. Для устранения не очень больших трещин используют несколько составов:

эпоксидную смолу: она требует обезжиривания (ацетон, бензин) и предварительной обработки поврежденной поверхности наждачной бумагой для гарантии качественного сцепления;

эпоксидный двухкомпонентный клей и стекловолокно: сначала наносят первый состав, потом участок армируют волокном, возможно повторение этапов;

любой надежный клей (например, Момент): перед его нанесением поверхность тоже обезжиривают и зачищают наждачкой;

сантехнический силикон (втирают снаружи) и широкая клейкая сантехническая лента (защищают изнутри).

Еще один потенциальный спаситель бачка — универсальный клей (Холодная сварка). Этот состав также потребует качественного обезжиривания. Самый простой временный вариант — использование армированного скотча. Но нужно понимать, что лучшим способом избежать проблем в будущем является быстрая замена поврежденного бачка (унитаза в целом).

Профилактические мероприятия

Гораздо проще избежать неприятностей, чем потом с ними бороться. Поэтому хозяевам жилья имеет смысл:

Время от времени чистить бачок и его арматуру. Чем хуже качество воды, тем чаще потребуется тщательная очистка. Регулярно проводить осмотр обоих модулей, уплотнителей, крепежных элементов. Чем раньше обнаружатся слабые места, тем проще будет устранить проблему.

Подобные мероприятия, как и не очень сложный ремонт, не создадут трудностей даже для тех хозяев, которые пока не очень опытны в сантехнических работах. Однако самые серьезные неисправности по плечу только квалифицированным специалистам. И об этом не помешает вспомнить владельцам жилья (или квартиросъемщикам) перед тем, как приступать к самостоятельному устранению неполадок.