Любая техника в доме должна работать безукоризненно, но это идеал, которого не всегда возможно добиться в быту. Справедливо это и для главных помощников, нормальная жизнь без которых попросту немыслима, — без ванн, раковин, моек и унитазов. Последние «спасители человечества» тоже часто преподносят сюрпризы. Самая распространенная и неприятная их проблема — некорректная работа сантехники из-за того, что течет бачок унитаза. Да, никаких последствий для хозяев и их соседей можно не бояться, но весело журчащий ручеек, стремящийся в «глубины» канализации, раздражает, становится виновником увеличения платы за коммунальные услуги. Поскольку протечки являются дорогим «удовольствием», к их устранению лучше приступать немедленно. Но сначала нужно понять, что именно стало причиной неисправности. Когда источник будет найден, можно приступать к ремонту прибора.

Как устроены современные модели?

Стандартный бачок — чаша с крышкой, на которой расположены 1 или 2 кнопки, благодаря которым происходит сброс воды. Внутри емкости находится несколько узлов.

Сливная система. В нее входит труба, спусковой механизм, а также клапан, который закрывает отверстие после быстрого, залпового сброса жидкости. Неподвижные части фиксируются крепежными и уплотнительными элементами. Система перелива, или поплавковый модуль. В него входит поплавок и запорный клапан. Первая часть механизма — полая емкость или перевернутый стакан. Благодаря воздуху, находящемуся внутри, этот элемент выталкивается на поверхности при наборе воды. Кнопочный механизм. Клавиша может быть одинарной или двойной. Первый вариант обеспечивает слив всей воды. В более сложных моделях второе нажатие на кнопку завершает спуск. Две клавиши удобнее: можно или слить всю жидкость, или оставить в бачке половину.

Первые клавишные конструкции устроены немного по-другому. В них кнопка связана с поплавком через систему перелива, либо рычагом. При повышении уровня воды в бачке увеличивается давление на впускной клапан. После наполнения емкости он полностью перекрывает подачу. Деталь, блокирующая слив жидкости — стандартная пробка сантехнических приборов, или обычный элемент в форме груши. Они поднимаются при нажатии на клавишу слива.

Почему течет бачок унитаза?

При нормально функционирующей системе никаких проблем не возникает с обоими ее составляющими. Если течет бачок унитаза, то необходимо как можно быстрее найти источник неприятного явления.

Основные причины

Чаще такой вид неисправности вызывают следующие факторы:

Резиновый уплотнитель, потерявший эластичность. Материал, постоянно контактирующий с водой, быстро изнашивается. Последствием становится невозможность плотно закрывать сливное отверстие, поэтому вода находит лазейку и устремляется в унитаз. Неплотное прилегание резины. Иногда уплотнитель полностью исправен, однако он не в состоянии плотно закрыть отверстие, которое находится возле клапанного механизма. Результат — непрекращающийся поток. Поврежденная шпилька клапанного механизма. Причиной выхода из строя (деформации) может быть коррозия или механическое воздействие. Неисправный элемент не дает поплавку вернуться в исходное положение.

Еще одна причина — проблемы с самим клапаном. Если установлена пластиковая арматура, то это явление вполне логично. Хрупкий материал довольно часто покрывается трещинами, через которые проникает вода.

Другие «провокаторы»

В том, что течет бачок унитаза, могут быть виноваты и другие изменения, произошедшие в нем.

Проблема с крепежными элементами, соединяющими части унитаза. Пластик ломается, а металл, контактирующий с водой, выходит из строя из-за неизбежной коррозии. Потеря эластичности грушей. Это тоже явления закономерное. После длительного срока эксплуатации деталь просто не может восстанавливать свою форму. Рычаг поплавка, если он по каким-то причинам изменил положение. В этом случае один их главных элементов системы может заполниться водой. Нарушение герметичности соединения между резервуаром и чашей. Проблемы со шлангом или сифоном, подключенным к бачку.

Выход из строя запорных элементов из-за образовавшихся дефектов тоже способен спровоцировать течь, поэтому проверять хозяевам придется «все и вся». Своевременное устранение проблемы необходимо и по другой причине: даже небольшой ручеек значительно увеличивает потребление воды. За сутки около 40-50 литров «утекает в трубу». Несложно понять, за месяц объем жидкости, отправленной «в никуда», будет почти катастрофичным.

Симптомы, свидетельствующие о неполадках

Веселое, постоянное журчание — недвусмысленный, явный признак, но его может и не быть. Поэтому надо поискать другие проявления проблемы. К ним относится:

звук (падающие капли, плеск), периодически доносящийся из унитаза, сигнализирует о том, что скоро проблема заявит о себе «в полный голос»;

постоянно влажная задняя стенка унитаза, запотевший бачок, мокрые трубы, расположенные рядом;

ржавчина, регулярно появляющаяся на чаше около сливного отверстия;

очень медленный слив воды;

повышенный ее расход.

Наличие нескольких или одного признака — доказательство того, что проблема есть — бачок унитаза течет. Может быть, пока его «преступление» незаметно для владельцев. Значит, хозяевам нужно точно установить источник неприятностей, а потом устранить его.

Течет бачок унитаза: что делать, как устранить?

Любой ремонт невозможен без инструментов и материалов. Если говорить о сантехнике поневоле, то ему нужно подготовить набор, в который входит:

растворитель: ацетон, бензин;

средство для чистки фаянса;

сантехнический герметик;

маленькая отвертка;

канцелярский нож;

наждачная бумага;

пакля, тряпки;

зубная щетка.

При повреждении бачка можно использовать не только герметик, но и эпоксидный водостойкий клей, предназначенный для керамических изделий, а также «холодную сварку». Хозяевам надо быть готовыми к тому, что придется покупать детали или модули для замены. Ими становятся резиновые прокладки, клапан, поплавок, сливной модуль. Не исключено, что может понадобиться новый шланг.

При появлении такой проблемы сантехники советуют не торопиться и провести первый, простой этап. Он поможет избежать лишних манипуляций, если с сантехническим прибором все в порядке. Проблема иногда кроется в другом — в грязи, скопившейся внизу бачка.

Первый шаг — проверка

В этом случае сначала перекрывают вентиль подачи воды, емкость опустошают. Затем из нее достают всю арматуру, элементы очищают от отложений. После завершения операции механизмы собирают и снова устанавливают на место. Если проблема решилась, то других манипуляций не требуется. Когда ручей и не думает останавливаться, то ищут «источник источника» и способ устранения течи.

Конструкции современных унитазов сильно отличаются от элементарных старых приборов, оснащенных рычагом и резиновой грушей. Новые модели имеют 2 узла — сливной и поплавковый. Кнопка (клавиша) активирует смыв. После полного или частичного опустошения бачка в работу вступает поплавковая система. Все кажется простым. Но только на первый взгляд.

Особенности конкретного унитаза легко узнать, если изучить документацию, идущую в комплекте с оборудованием. Схема даст возможность понять его внутреннее устройство. Если хозяева не хотят приглашать мастера, то этот этап необходим для корректного демонтажа арматуры. Важно запомнить, что любая работа с емкостью ведется при перекрытом вентиле подачи воды.

Чтобы выполнить очистку, сначала откручивают кнопку слива, затем снимают крышку. После этого достают детали. Все пластмассовые элементы крепятся с помощью таких же болтов, или резиновых уплотнителей. Части арматуры чаще стандартны, поэтому замену поврежденной детали найти несложно. Самый простой вариант — поход с ней в магазин.

Если причина течи уплотнитель

Первым подозреваемым, если течет бачок унитаза, становится именно этот элемент, который не справляется с работой из-за грязи, дефектов или изношенности. Резиновое или пластмассовое кольцо располагается на выходе воды. Оно страдает больше всего: к нему прилипает осадок, минеральные вещества, все, чем «богата» водопроводная вода. Износ детали, ее перетирание или загрязнение — повод для ее скорейшей замены или чистки. Операцию проводят так:

Избавляются от клавиши, потом снимают крышку бачка. Демонтируют сливной механизм: для этого его поворачивают влево на пол-оборота, дожидаясь щелчка. Делают раствор из любого моющего средства, которым чистят все детали узла. Затем его внимательно рассматривают.

Если обнаруживают дефекты, то деталь заменяют, потом модуль устанавливают на место. Последний этап — восстановление подачи воды и проверка работы унитаза.

Кратковременное подтекание бачка

Как правило, такое явление наблюдают до тех пор, пока в емкость не наберется новая порция воды. Потенциальных причин течи сразу несколько.

Источником проблемы может быть перекос сливного узла. Самый верный признак — некорректная работа клавиши: она начинает заедать, иногда проваливается в отверстие. Чтобы устранить перекос, кнопку и крышку снимают, модуль достают, затем снова ставят на место, следя за тем, чтобы элемент не перекосился. Иногда в подтекании воды виноваты крупные частички, попадающие в бачок. Они неизбежно скапливаются под уплотнительным кольцом. Поскольку в полупустом бачке давление жидкости невелико, клапан из-за помехи вынужден пропускать воду. Как только нагрузка на него возрастает, ручеек перекрывается. «Лечение» — качественная чистка модуля.

Третий вариант — брак или поломка одного из элементов механизма с клапаном. Если замена возможна, то узел демонтируют, убирают старые, потом добавляют новые детали. Когда такого шанса нет, выход один — покупка новой арматуры.

Неисправность поплавкового механизма

В этом случае все зависит от обнаруженной проблемы. Их может быть две: нарушение герметичности поплавка, либо повреждение крепления приспособления. В первом случае невозможен корректный контроль уровня воды, поэтому течет бачок унитаза постоянно, без перерыва. При второй поломке приходится заменять узел.

Первый способ — замена

Удаление старого элемента и установка нового поплавка — единственный надежный способ устранения водного потока. В этом случае операция состоит из таких этапов:

Сначала ищут причину проблемы. Сначала избавляются от кнопки, снимают крышку, возвращают на место клавишу слива. Затем нажимают на нее, проверяют работу поплавка. Бачок снимают с полки чаши. Для этого перекрывают воду, нажимают кнопку слива. Откручивают шланг, соединяющий конструкцию с водопроводом, а также крепления-шпильки. Осторожно снимают резервуар с полки. Демонтируют узел, удаляют поплавок: его аккуратно откручивают, потом надежно фиксируют новую деталь. Модуль устанавливают на место, крепят пластмассовым элементом. Бачок возвращают на полку, соединяют с чашей шпильками. Затем прикручивают гибкую подводку.

Потом устанавливают крышку, открывают запорный вентиль, после этого воду сливают, и проверяют, как функционирует новый поплавок.

Альтернатива — ремонт

Вода в поплавке не всегда требует замены этой детали. В некоторых случаях можно снять ее, вылить из полости воду, а затем отыскать отверстие, через которое она попадала внутрь. Найденную «брешь» довольно легко закрыть: например, с помощью паяльника.

Второй, более простой и удобный вариант — использование герметика. Сначала деталь моют, чистят и сушат. Затем протирают поверхность растворителем. После этого непрерывной линией наносят силиконовый состав. Спустя 5 минут его разравнивают мокрым пальцем, или гибким шпателем. Через 20 минут поплавок устанавливают в бачок, чтобы проверить его работу.

Вода, льющаяся на пол

Течет бачок унитаза по-разному. Хорошо, когда ручей уходит в чашу, но этот вариант неисправности не единственный.

Трещины — дефекты бачка

Жидкость может просачиваться сквозь сам резервуар, а эта ситуация уже ЧП, так как она — явная угроза напольному покрытию и соседям. В этом случае действовать хозяевам нужно незамедлительно, иначе трещина будет расширяться и удлиняться. Поступают так:

Отключают подачу воды, жидкость сливают. Чтобы найти все проблемные участки, внутрь емкости заливают подкрашенную воду. Затем осматривают все поверхности. После обнаружения дефектов приступают к демонтажу: отсоединяют гибкий шланг, откручивают крепежные элементы. Бачок аккуратно снимают с полки чаши. Внутренние поверхности тщательно очищают от загрязнений, потом протирают резервуар, оставляют на время для просушки. Затем обезжиривают участки с дефектами. Силиконовым сантехническим герметиком закрывают все трещины, обнаруженные на поверхности. Перед работой изучают инструкцию производителя состава. Бачок оставляют до полного высыхания материала. Потом емкость возвращают на место, соединяют с чашей и водопроводом, фиксируют арматуру.

Последний этап — тщательная (многократная) проверка проблемного участка. Но эту операцию проводят только после высыхания состава. Полимеризация герметика (клея, сварки) может занять несколько часов, или сутки.

Незначительные, мелкие дефекты на внешней поверхности бачка устраняют другой смесью. Для реставрационных работ готовят густую пасту, состоящую из эпоксидного клея, фарфоровой пудры и отвердителя.

Самый лучший вариант устранения такой течи — приобретение нового сантехнического пробора. Любой локальный ремонт — спасение временное, полумера, которая может обернуться большими неприятностями уже в ближайшее время.

Проблемы из-за креплений унитаза

Это еще один возможный сценарий. Нередко в течи на пол виноваты крепежные элементы, причем независимо от материала изготовления. Пластик хрупок, поэтому со временем он начинает трескаться. Главный враг металла — коррозия.

Чтобы приступить к ремонту, бачок демонтируют, затем внимательно осматривают крепеж. Все дефектные детали заменяют новыми. Во время работы рекомендуют удалить все старые прокладки, установить новые. Слой герметика тоже советуют обновить. При затяжке новых крепежных элементов чрезмерные старания противопоказаны. Нередко излишнее рвение приводит к их деформации, к повреждению фаянса.

Разгерметизация стыков

Такая неисправность типична для сливного механизма. Разгерметизация наблюдается там, где прилегает клапан, либо на полочке между бачком и чашей. Если обнаружена протечка соединений, то действуют так:

первым делом отправляются в магазин, где покупают резиновые уплотнители и силиконовый герметик, если его в хозяйстве нет;

перекрывают воду, отсоединяют шланг, затем резервуар снимают с площадки, удаляют узлы, чистят, протирают тканью и оставляют сохнуть;

после демонтажа стыкуемые поверхности подготавливают: сначала их обрабатывают растворителем, потом смазывают герметиком.

Все внутренние механизмы устанавливают обратно. Прокладки заменяют, бачок устанавливают на законное место и фиксируют крепежом. После герметизации состава проводят проверку прибора.

Профилактические меры

Возникновения большинства проблем в работе сантехники можно избежать, если заблаговременно позаботиться об оптимальных условиях для приборов, а также обеспечить им должный уход.

Так как водопроводная вода чаще не выдерживает никакой критики, установка фильтра на разводке становится этапом обязательным. Этот элемент сможет задерживать крупные частицы, поэтому предотвратит серьезные неисправности. Чтобы его работа была эффективной, прибор необходимо регулярно очищать. Периодичность этой процедуры зависит лишь от качества жидкости. Второе обязательное условие — регулярное очищение внутренних поверхностей бачка, а также всех его узлов. На стенках и дне, которое страдает больше всего, быстро появляется толстый налет. Он состоит из илоподобной массы, мелких и крупных частичек, «прибывших» из водопроводных труб. Правильная эксплуатация сантехники — залог ее долголетия без проблем. В чашу нельзя сливать горячую жидкость. На сиденье унитаза запрещено вставать ногами, класть на него и бачок тяжелые предметы.

Регулярный осмотр стыков частей оборудования, проверка крепежных элементов и уплотнителей — мероприятия необходимые. Своевременной замены требуют деформированные, поврежденные прокладки. Резину, отслужившую более 3-5 лет, меняют в обязательном порядке. При обнаружении даже малейших следов влаги действовать надо незамедлительно, так как они — доказательство нарушения герметичности системы.

Если течет бачок унитаза, то с неисправностью в большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Иногда хозяева не решаются на такой шаг, боясь повредить дорогую модель. В этом случае лучше вызвать сантехника, так как даже в этом случае затраты будут невелики. Покупка нового оборудования обойдется значительно дороже.

О том, что делать, когда течет бачок унитаза, расскажет это видео: