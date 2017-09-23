Смеситель с термостатом: функциональность и экономичность

Есть такая шутка: «Поворачивая холодный кран на кухне, муж корректировал тональность поющей в душе жены». Знаете, почему бедной женщине все время приходилось страдать от приколов неумного супруга? Да потому что у нее не было смесителя с термостатом!

Сейчас мы вас познакомим с этим полезным чудом техники.

Смеситель с термостатом способен сделать жизнь человека более приятной и комфортной. Это устройство предназначено для поддержания постоянной температуры и напора воды на кухне и в ванной.

Как это работает?

Допустим, вы собираетесь принять душ. Сначала вы устанавливаете на своем смесителе нужную температуру воды, потом регулируете напор. Все! Теперь можно спокойно мыться, не опасаясь того, что комфортная для вас водичка внезапно станет слишком горячей или слишком холодной.

Все смесители с термостатом (и дорогие, и не очень), работают по одному принципу. Они смешивают потоки холодной и горячей воды таким образом, что на выходе получается вода нужной вам температуры.

Это происходит благодаря термоэлементу, который установлен внутри корпуса. Термоэлемент может увеличить или уменьшить один из потоков воды, тем самым регулируя общую температуру.

Чем мощнее термоэлемент, тем быстрее он смешивает потоки. Этот процесс происходит настолько быстро, что даже сразу после включения крана человек его не замечает.

Разновидности смесителей с термостатом

На сегодняшний день выпускаются смесители как с механическим, так и с электронным термостатом.

Механические

Напор и температура воды устанавливаются регулированием ручек, рычагов или вентилей. Зачастую механические модели больше подходят российским потребителям, нежели те, что управляются электроникой. Таковы уж наши реалии, что порой вручную настроить получается быстрее.

Дизайн таких смесителей отличается минимализмом и стилевым разнообразием.

Цены на смеситель с термостатом «на механике» начинаются от 4000 рублей.

Электронные

Управляются при помощи кнопок либо сенсоров. Жидкокристаллический дисплей отображает все заданные показатели воды. Есть возможность создания разных программ и выбора нужной в данное время.

Некоторые из таких смесителей возможно запрограммировать так, что они будут показывать какие-то дополнительные параметры, например, результаты анализа состава воды. Конечно, цены на такие устройства в несколько раз выше, чем на обычные электронные.

Источником питания для смесителей с электронным термостатом служат батарейки или сетевой адаптер. Некоторые модели могут управляться дистанционно за счет специальных датчиков, установленных производителем.

У этих устройств есть один весьма существенный недостаток: в случае поломки вам придется изрядно попотеть, чтобы их отремонтировать. Сервисные центры, принимающие на ремонт электронные термостаты, есть далеко не в каждом населенном пункте.

Особенности установки

Выбрав для себя смеситель с термостатом на механическом управлении, вы не столкнетесь с трудностями при монтаже. Сие действо ничуть не сложнее, чем монтаж обычного, всем привычного смесителя.

А вот для монтажа электронного «помощника», вам, скорее всего, придется вызывать специалиста. Этот выбор будет более правильным, чем попытки установить «умную» технику самостоятельно.

До того момента, когда будет производиться установка смесителя, следует установить фильтры на оба потока воды: и на горячий, и на холодный.

Более популярными являются смесители с термостатом для ванной, чем для кухни. Если вы приобрели для себя это чудо-устройство и собираетесь его устанавливать, то нелишне будет ознакомиться со следующей информацией.

Точки входа холодной и горячей воды на смесителе маркируются согласно европейским стандартам. При установке будьте очень внимательны и не перепутайте их, иначе сбои в работе и поломка устройства вам гарантированы. Если вы планируете установить смеситель с термостатом на водопроводную систему советских времен, то сначала вам придется перемонтировать систему разводки воды. Потому как в наших системах холодная вода подается слева, горячая — справа, а в европейских странах наоборот. Это правило не касается установки вертикальных термостатов. В этом случае можно просто поменять местами гибкие шланги.

В чем польза?

Смеситель с термостатом, без сомнения, очень полезное устройство, которое заботится о нашем комфорте и делает нашу жизнь чуть более приятной.

Использование этих смесителей позволяет не только поддерживать приятные для тела температуру и напор воды, но также значительно снижает риск обжечься в экстренной ситуации. Если вдруг подача холодной воды неожиданно прекратится, то термоэлемент полностью заблокирует и подачу горячей.

Ну и еще один приятный бонус.