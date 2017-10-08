Сливной бачок: виды, принцип работы и проблемы

Сливной бачок является составным элементом конструкции унитаза. Унитаз сейчас имеется везде, и его конструкция с каждым годом улучшается. Чтобы сделать эксплуатацию этих туалетных приспособлений удобной, совершенствуется механизм спуска сливного бачка, который имеет вид большой чаши из керамики, где происходит набор и слив воды.

Классификация бачков

Сегодня выпускается много разновидностей бачков, которые можно классифицировать следующим образом:

По размещению

Бачок, слитный с унитазом, является до сих пор самой популярной конструкцией. Такое положение отличается тем, что не нужно делать дополнительную трубу, которая соединяет эти оба элемента. Но стали появляться и другие интересные модели. Это подвесные унитазы и инсталляции. В подвесных вариантах бачок подвешивается на некоторой высоте на стене. При таком положении обеспечивается лучший слив и напор воды. Из недостатков стоит отметить сильный шум.

Инсталляции – это когда бачок замуровывается в стену и его совсем не видно. На унитазе есть специальная кнопка, которую нужно нажать для слива. Такой вариант идеален для современного евроремонта.

По виду механизма для спуска воды

Самым распространенным на сегодняшний день является кнопочный механизм. Он располагается сбоку или сверху бачка. Кнопки отличаются надежностью и долгим сроком службы, также они удобны в использовании. Стали производится сливные бачки, оснащенные цепочками и рычажками. Они располагаются сбоку бачка, а для спуска воды необходимо за них дернуть. Спуск можно установить ручной и на автомате.

По используемому материалу

Сливной бачок изготавливают в основном из чугуна, пластика или керамики. Самые старые чащи – это чугунные, которые еще сохранились в некоторых домах как раритет. Но производители сантехники их уже не выпускают.

Наиболее распространенными являются фаянсовые бачки, которые выпускаются как слитные, так и подвесные. Пластиковые бачки используются в случае их монтажа в стену. Тогда их форма и размер несколько отличаются от стандартных.

По принципу действия сливного механизма бачки бывают автоматические и механические. На автомате достаточно лишь нажать кнопку и вода спускается. При механическом режиме вода течет, пока это нужно пользователю.

Составляющие бачка

Можно без проблем отремонтировать слив самостоятельно, если иметь представление о его устройстве.

Наливной клапан

Этот элемент нужен для поддержания уровня воды. Индикатором служит поплавок, который соединен с клапаном. Раньше производители размещали наливной клапан сбоку унитаза, и поплавок находился в горизонтальной плоскости. Теперь новые модели работают по тому же принципу, только клапан находится внизу чащи, а поплавок — в вертикальной плоскости.

Устройство слива и перелива

Сливной механизм – это пластиковые трубки, соединяемые с системой набора и перелива воды. Он оборудован кнопками, при контакте с которыми запускается в действие сливной механизм. В свою очередь он соединяется с механизмом перелива, который позволяет сливать в канализацию избыток воды. Большое значение в этой схеме имеет поплавковый кран, связанный с поплавком. При нарушениях в его работе появляется течь воды из бачка.

Как работает бачок

Рассмотрим работу слитного бака. Слитный бачок работает следующим образом:

Нажимая кнопку, мы запускаем механизм слива. Пока она нажата, вода спускается. В это время происходит перекрытие доступа к переливной системе и открывание сливного клапана. Когда вода в бачке убывает до минимума, то клапан спуска закрывается, и открывается поплавковый кран. При освобождении механизма спуска вертикальный клапан возвращается в исходную позицию. Сливное отверстие закрывается. Когда вода уходит из бачка, поплавок опускается, открывая поплавковый кран. Это дает возможность полностью наполнить бачок водой. Поплавок поднимается по мере наполнения и закрывает поплавковый клапан.

Неисправности сливного бачка