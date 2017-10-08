Сливной бачок: виды, принцип работы и проблемы

Сливной бачок является составным элементом конструкции унитаза. Унитаз сейчас имеется везде, и его конструкция с каждым годом улучшается. Чтобы сделать эксплуатацию этих туалетных приспособлений удобной, совершенствуется механизм спуска сливного бачка, который имеет вид большой чаши из керамики, где происходит набор и слив воды.
Классификация бачков
Сегодня выпускается много разновидностей бачков, которые можно классифицировать следующим образом:
-
По размещению
Бачок, слитный с унитазом, является до сих пор самой популярной конструкцией. Такое положение отличается тем, что не нужно делать дополнительную трубу, которая соединяет эти оба элемента. Но стали появляться и другие интересные модели. Это подвесные унитазы и инсталляции. В подвесных вариантах бачок подвешивается на некоторой высоте на стене. При таком положении обеспечивается лучший слив и напор воды. Из недостатков стоит отметить сильный шум.
Инсталляции – это когда бачок замуровывается в стену и его совсем не видно. На унитазе есть специальная кнопка, которую нужно нажать для слива. Такой вариант идеален для современного евроремонта.
-
По виду механизма для спуска воды
Самым распространенным на сегодняшний день является кнопочный механизм. Он располагается сбоку или сверху бачка. Кнопки отличаются надежностью и долгим сроком службы, также они удобны в использовании. Стали производится сливные бачки, оснащенные цепочками и рычажками. Они располагаются сбоку бачка, а для спуска воды необходимо за них дернуть. Спуск можно установить ручной и на автомате.
-
По используемому материалу
Сливной бачок изготавливают в основном из чугуна, пластика или керамики. Самые старые чащи – это чугунные, которые еще сохранились в некоторых домах как раритет. Но производители сантехники их уже не выпускают.
Наиболее распространенными являются фаянсовые бачки, которые выпускаются как слитные, так и подвесные. Пластиковые бачки используются в случае их монтажа в стену. Тогда их форма и размер несколько отличаются от стандартных.
По принципу действия сливного механизма бачки бывают автоматические и механические. На автомате достаточно лишь нажать кнопку и вода спускается. При механическом режиме вода течет, пока это нужно пользователю.
Составляющие бачка
Можно без проблем отремонтировать слив самостоятельно, если иметь представление о его устройстве.
-
Наливной клапан
Этот элемент нужен для поддержания уровня воды. Индикатором служит поплавок, который соединен с клапаном. Раньше производители размещали наливной клапан сбоку унитаза, и поплавок находился в горизонтальной плоскости. Теперь новые модели работают по тому же принципу, только клапан находится внизу чащи, а поплавок — в вертикальной плоскости.
-
Устройство слива и перелива
Сливной механизм – это пластиковые трубки, соединяемые с системой набора и перелива воды. Он оборудован кнопками, при контакте с которыми запускается в действие сливной механизм. В свою очередь он соединяется с механизмом перелива, который позволяет сливать в канализацию избыток воды. Большое значение в этой схеме имеет поплавковый кран, связанный с поплавком. При нарушениях в его работе появляется течь воды из бачка.
Как работает бачок
Рассмотрим работу слитного бака. Слитный бачок работает следующим образом:
- Нажимая кнопку, мы запускаем механизм слива. Пока она нажата, вода спускается.
- В это время происходит перекрытие доступа к переливной системе и открывание сливного клапана.
- Когда вода в бачке убывает до минимума, то клапан спуска закрывается, и открывается поплавковый кран.
- При освобождении механизма спуска вертикальный клапан возвращается в исходную позицию.
- Сливное отверстие закрывается.
- Когда вода уходит из бачка, поплавок опускается, открывая поплавковый кран. Это дает возможность полностью наполнить бачок водой.
- Поплавок поднимается по мере наполнения и закрывает поплавковый клапан.
Неисправности сливного бачка
- Подтекание: для устранения этой проблемы нужно отрегулировать поплавковый кран.
- Вода правильно поступает, но заполнение чащи не происходит: это проблемы поплавкового механизма.
- Не происходит поступление воды: нужна замена поплавкового клапана.
- Происходит переливание воды через край: проблема в поплавке.