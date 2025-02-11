Любые сантехнические приборы требуют правильного подключения к водопроводу и канализации, поэтому крайне важно сделать это правильно. Не последнюю роль в нормальном их функционировании играет сифон. Так называют простое приспособление, соединяющее сантехнику с канализационной системой. Сифон для подключения стиральной машины выполняет важные функции, поэтому данный элемент советуют включать в систему для корректного функционирования любого «мокрого» вида бытовой техники. Перед тем как принять окончательное решение владельцам не помешает узнать, зачем нужны эти устройства, какие задачи они решают, и можно ли вовсе обойтись без них. Кроме того, есть несколько видов этих защитных приспособлений, поэтому нужно познакомиться с разновидностями устройств, и решить, какие из них можно считать идеальными в конкретном случае.

Быть сифону, или не быть?

В базовый комплект любой современной стиральной машины входит не только шланг, предназначенный для подачи воды, но и сливная его разновидность, которая соединяет прибор с канализационной системой. Однако подавляющее большинство специалистов (и любителей) считает, что гораздо удобнее и практичнее заменить его сифоном для подключения стиральной машины. Это несложное приспособление имеет сразу несколько преимуществ:

Сифон создает гидрозатвор, благодаря которому запахи из канализации не беспокоят носы хозяев. Он сильно упрощает жизнь насосу стиралки-автомата, поскольку исключает перегибы сливного шланга. Сифон в состоянии задерживать мелкие предметы (и мусор), которые иногда остаются в карманах грязной одежды.

Кроме того, эти элементы дают возможность быстро устранить засоры. Почистить сифоны легко, но не все. Исключением будут те водные затворы, которые надежно спрятаны от глаз в стенах помещений.

Нередко хозяева обходятся шлангом (и пластиковым держателем), идущим в комплекте со стиральной машиной. Они подключают его к канализации, а деталь из пластика используют по прямому назначению, превращая изогнутую часть сливного шланга в самый элементарный сифон.

Однако этот вариант все-таки не лучшее решение, потому что:

для создания гидравлического затвора из шланга придется делать простейший сифон, придавая ему изогнутую форму (U либо S);

не исключено, что длины гибкой трубы не хватит, поэтому шланг придется удлинять, возможное последствие этой операции — появление течи в местах соединения элементов;

если одновременно сливается грязная вода из ванны в канализацию, работает стиральная машина и включен кран смесителя, то возможен срыв гидрозатвора, по-простому — вытягивание (исчезновение) жидкости из сифона.

Изогнутые сливные шланги будут вынуждены испытывать повышенную нагрузку, которая может сказаться уже в ближайшем будущем. В таких тонкостенных элементах системы могут появиться трещины. Возможное последствие образования дефектов — затопление соседей в квартире, порча имущества в частном доме. Поэтому установка в систему сифона считается идеальным вариантом. Главное — выбрать оптимальное устройство для хозяев, СМ и помещения.

Разновидности сифонов для стиральных машин

Каждое из видов приспособлений для соединения стиральных машин с канализацией имеет свои особенности. Они отличаются формой и размерами, количеством отводов, способом монтажа и т. д. Поэтому будущим владельцам нужно или самостоятельно изучить тему, или довериться продавцам-консультантам, работающим в отделах сантехнической продукции.

Сифон для моек/раковин с отводом под стиралку (посудомойку)

Данные приспособления относятся к самым популярным решениям. Они дают возможность быстро и без проблем подсоединить стиральную машину и в кухне, и ванной. От привычных-обычных сифонов эти модели отличаются тем, что у них есть отвод (патрубок), через который и подключают сливной шланг бытового прибора.

Есть модели, оснащенные сразу двумя отводами. Это оптимальный вариант для одновременного подключения стиральной машины и ПММ. Сифоны с отводами не зря очень востребованы. Большой плюс данных приспособлений — простейшее подключение стирающей/моющей бытовой техники, поскольку масштабных переделок хозяева смогут счастливо избежать.

К отдельной категории традиционных устройств можно отнести необычно выглядящие плоские сифоны. Такие конструкции очень удобны: они дают шанс освободить максимальную площадь под раковиной либо мойкой, а значит, позволяют установить там стиральные машинки, подкатные тумбы и т. п.

Большое преимущество любых моделей с отводами — их приемлемая цена. Недостаток — невысокая эффективность, если к устройству подключена стиральная машина (и/или посудомойка). В этом случае не исключено, что оно будет довольно быстро забиваться грязью. Потому за чистотой сифонов хозяевам техники придется постоянно следить.

Отдельно монтируемые модели

Речь идет о наружных и внутренних, встраиваемых устройствах. Те и другие имеют как неоспоримые достоинства, так и слабые стороны.

Сифоны для стиральной (посудомоечной) машины для наружного монтажа

Эти модели подключают непосредственно к канализационной системе. Наружные сифоны соединяют с ее раструбом. Преимущества данных изделий — небольшие размеры, несложный монтаж. Недостаток их в том, что стиральную машину невозможно будет установить вплотную к стене, поскольку сифон, занимающий довольно много места, будет мешать. Это может быть препятствием для установки техники в небольших кухнях, таких же ванных или совмещенных санузлах.

Приспособления для внутреннего монтажа

Эти эргономичные сифоны лишены главного минуса предыдущих моделей. В этом случае технику можно придвинуть практически вплотную к стене. Большая часть встраиваемого приспособления скрывается в стене. Наружу выходит лишь небольшой Г-образный патрубок. Поэтому он абсолютно не мешает установке стиральной машины максимально близко к стене. Есть внутристенные устройства и с одним, и с несколькими отводами.

Плюс встроенных моделей — умение вписаться в любой интерьер. Минусы — сложность монтажа и максимальное неудобство. Если случится засор, то конструкцию придется разбирать, декоративную накладку удалять, а сифон доставать и чистить.

Сифоны с сухим затвором

Отдельно нужно упомянуть о «сухих» моделях с обратным клапаном, который препятствует возвращению грязной, отработанной жидкости обратно в бак стиральных машин. В этом случае запорный элементом служит шарик с пружинкой. Эта простейшая конструкция не мешает отводу загрязненной воды, но не пускает ее обратно. Сифоны с сухими затворами рекомендуют приобретать жильцам квартир на нижних этажах, поскольку именно они больше всего рискуют стать жертвами засорения канализационных систем.

Некоторые стиральные машины-автоматы уже оснащены обратными клапанами. В этом случае нужды в таких антисифонах нет. Исключением будет модель, к которой подключается и посудомоечная техника.

Как выбрать оптимальное устройство?

Широкий ассортимент и благо, и настоящая головная боль, поскольку покупателям очень сложно из всего изобилия выбрать один прибор, аксессуар, приспособление и т. д. Потому специалисты обычно дают несколько рекомендаций:

Встраиваемые модели будут лучшим выбором, если владельцы дома или квартиры планируют капитальный ремонт. Если между стеной и машинкой допустимо оставить некоторое пространство, то в этом случае можно выбрать для монтажа и наружный сифон. Когда владельцам квартиры или дома не очень хочется портить стену и отделку, лучшим вариантом будет традиционное устройство для раковины/мойки, но с одним или двумя (для ПММ) отводами. Жителям квартир на нижних этажах многоквартирных домов необходимо обезопасить себя и свое имущество. Поэтому им имеет смысл остановиться на надежных сифонах, оснащенных обратным клапаном. Если есть возможность, то лучше приобретать устройства, изготовленные из металла, так как они долговечнее и безопаснее, особенно для нижних соседей. Однако и у них есть слабое место: это более высокая цена. Пластиковые изделия, наоборот, очень доступны.

Если в планах у владельцев стиралки приобретение и посудомоечной машины, то им лучше сразу обратить внимание на сифоны с двумя отводами. Еще один важный критерий — имя (репутация) производителя.

Лучшие бренды/производители сифонов для стиральных машин

Чтобы не попасть впросак, всегда и везде советуют покупать продукцию известных компаний. К таким по праву можно отнести:

Alcadrain (Alcaplast);

Bonomini;

Geberit;

ITAP (ИТАП);

Grohe;

McAlpine;

ORIO;

RBM;

TECE;

Viega;

АНИ пласт.

Можно доверять и товарам других брендов. Среди них HL (Hutterer & Lechner), Unicorn, VIRplast, WIRQUIN.

Монтаж сифона

Последовательность работ зависит от того, какой сифон был выбран:

Простая совмещенная конструкция. Установка этого устройства аналогична монтажу обычной модели (без отвода). Отличие этого устройство в одном: это добавленный патрубок, или два. Монтаж наружного сифона тоже довольно прост. Сначала в раструб канализации устанавливают прокладку, потом монтируют сифон.

Сложнее будет установка встраиваемой модели. В этом случае для скрытого монтажа в стене делают нишу, в которую помещают пластиковую коробку. После проведения отделочных работ в выемку устанавливают сифон, затем ее закрывают декоративной пластиковой (или хромированной) панелью.

Как установить наружный сифон для СМ?

Как правило, такие устройства продаются уже полностью готовыми к монтажу. Чтобы установить сифон, действуют таким образом:

На стене отмечают уровень, на котором находится крышка стиральной машины. Или немного ниже. Сверлят отверстия для крепежей. Фиксируют клипсы. Прикрепляют сифон к стене.

После этого устанавливают уплотнительное кольцо, потом присоединяют сливной шланг, фиксируют его хомутом.

Как монтировать встроенную модель?

Минимум работ ждет тех, у кого стены представляют собой конструкцию из профиля и гипсокартона, который дает возможность без проблем проделать отверстие нужных размеров. В противном случае потребуется участие серьезного инструмента. Чтобы провести монтаж сифона скрытой установки, проходят следующие этапы:

Выбирают оптимальное место для его монтажа. Выдалбливают нишу (например, перфоратором). Устанавливают сифон, соединяют его с канализационной трубой. Последнюю фиксируют скобами.

Нишу с сифоном закрывают декоративной накладкой. Потом сливной шланг присоединяют к патрубку. Для надежности используют хомут.

Правила установки сифона для стиральной машины

Проще всего тем, кто для себя уже решил, что монтажом лучше заниматься сантехникам. Если хозяева не прочь заняться установкой сифона самостоятельно, то им не помешает познакомиться с несколькими правилами:

Оптимальный вариант — сифон, располагающийся на минимальном расстоянии от техники. Особенно важна высота, поскольку большая дистанция станет причиной повышенной нагрузки на «движущую силу» стиральной машины. Последствием станет преждевременный износ двигателя/насоса. Как уже было отмечено, удлинение шланга не лучшее из решений. Причина та же: это стиральная машина, вынужденная работать с большей нагрузкой. Потенциальный выход — подвод трубы канализации максимально близко к технике. Если он невозможен, то шланг надежно фиксируют на стене так, чтобы отработанная жидкость уходила в канализацию самотеком.

При установке сифона используют только новые прокладки. После завершения монтажа проверяют герметичность системы и работу оборудования. Если был установлен сифон с двумя отводами, то проводят одновременный слив отработанной жидкости из обоих агрегатов, и открывают кран. Такой «стресс-тест» хорош тем, что позволяет быстро обнаружить протечки.

Какой сифон для подключения стиральной машины лучше выбрать? Все зависит от предпочтений хозяев и их желания (или нежелания) пригласить сантехника (сделать все самостоятельно). Минимум усилий потребуют обычные модели с отводами для СМ (ПММ). К самым эстетичным элементам по праву относят встраиваемые сифоны. Золотой серединой могут считаться практичные наружные устройства, так как они не очень сложны в монтаже.