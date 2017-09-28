Протекающий сифон под раковиной: замена или ремонт?

Сантехническая система предполагает наличие сифона, который устанавливается под раковиной или ванной. Элемент выполняет одну из важных функций – предотвращает проникновение канализационных газов в помещение.

Если течет под раковиной, то часто причина неисправности именно в сифоне. Есть вероятность повреждения этого элемента, а также сильного засорения, что связано с особенностями строения устройства. В нем предполагается изгиб, накапливающий отработанную воду, которая выполняет функции своеобразного затвора.

Если обнаружено подтекание, то существует два варианта решения проблемы – попробовать самостоятельно разрешить ситуацию или срочно вызывать специалиста по сантехническим работам. До устранения поломки раковиной лучше не пользоваться или организовать сбор жидкости в дополнительную емкость.

Возможные действия при протечке сифона

Современные сантехнические узлы преимущественно пластиковые, поэтому легко разбираются, снимаются и поддаются замене. Изначально нужно прекратить подачу воды, выяснить причину протекания, а потом уже определиться с дальнейшими действиями.

При обнаружении, что течет под раковиной именно из-за сифона, можно принять следующие действия:

Очистить раковину, подготовить емкость для сбора воды (ее нужно будет поставить под сам сифон перед его снятием), тряпки. Дополнительно можно залить слив моющим средством для сантехники . Это позволит убрать часть характерных для раковин загрязняй, растворить жир. Диагностика места протекания. Если визуально уже заметен участок скопления воды, то можно сразу приступать к замене или ремонту устройства. В случае незнания места прохождения стоков можно вставить пробку в горловину слива, предварительно откачав вантузом жидкость, набрать воды в раковину, а потом убрать пробку. В это время важно наблюдать, с какого места пропускается вода; Демонтаж сифона. Нужно приготовиться, что элемент может быть заполнен разнообразной грязью, часть которой сразу отпадет после отсоединения, поэтому про заранее приготовленную емкость и тряпки не нужно забывать. Сантехническое изделие нужно промыть, осмотреть и решать вопрос о замене или ремонте.

Выбрасывать или ремонтировать протекающий сифон

Существует три основные причины протекания этого сантехнического элемента, помогающего не получить отравления от канализационных запахов.

К ним относятся:

трещины в корпусе,

деформация прокладок и потеря герметичности,

недостаточно плотное соединение деталей.

В каждом случае есть возможность восстановить работоспособность сифона, ставшего причиной того, что течет под раковиной вода. Как вариант, можно рассмотреть следующие способы реанимации сифона:

Механические повреждения в виде небольших трещин можно устранить с помощью эпоксидного клея (с условием правильного его использования, нанесения в несколько слоев).

Герметичность обеспечивают прокладки, а их деформация, изнашивание часто приводят к пропусканию воды. Спасти ситуацию смогут новые изделия, или можно на время оставить прежние, но обработать их силиконом, специальными герметическими средствами. Последний вариант поможет избежать затопления, но только на время. При уже изношенной прокладке лучше поменять ее на новую, предварительно обработав вазелином.

Уплотнение сантехнических изделий является обязательным еще в процессе монтажа, но со временем резьбовые части деталей и места стыков ослабевают. Вернуть плотное соединение поможет классическая методика – пакля или применение специальной силиконовой ленты.

Для проведения таких хоть и мелких, но сантехнических работ нужны небольшой набор инструментов и некоторый опыт. Если желание самостоятельно приступать к ремонту отсутствует, вызывается мастер, имеющий с собой набор инструментов, прокладок, уплотнителей и других сопутствующих атрибутов.

В любом случае затягивать с такими протечками нельзя, так как это не только скопление неприятного канализационного запаха в помещении, но и риск затопления соседей, порчи своего имущества.

После ремонта или замены сифона не нужно забывать о профилактике подобных поломок. Они предупреждаются изначально грамотным монтажом и последующей аккуратной эксплуатацией сантехнической системы. Периодически нужно чистить сифон от загрязнений, пользоваться защитной сеточкой, применять специальные средства для чистки сливов, предупреждения засоров.