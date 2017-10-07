Протекающий кран в ванной: причины и способы устранения

Если случается такая ситуация, что капает кран в ванной, то можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого нужно иметь небольшое представление о конструкциях кранов, классический набор инструментов. В случае отсутствия желания и возможностей тратить время на сантехнические манипуляции, работы можно поручить квалифицированным мастерам. Последний вариант будет чуть подороже, но для некоторых удобней и надежней.

Что пригодится в ремонте крана в ванной

Устройства в ванной комнате могут быть рычажного типа или вентильного, что легко определяется визуально. Принцип подачи воды в них отличается.

Для рычажного типа характерно наличие специального устройства в виде картриджей, а для вентильного – кран-букса (вентильная голова) или червячная передача, что встречается все реже. Оба типа смесителей поддаются ремонту, нужно только аккуратно разобрать кран, грамотно провести диагностические действия, правильно собрать.

Если течет кран рычажного типа

Современные сантехнические узлы достаточно надежные, рычажного типа в особенности, но даже они способны выходить из строя. Причиной этому может быть вышедший из строя картридж или потерявшие плотность прокладки в местах соединения деталей. Ориентировочный план действия, когда капает кран в ванной, выглядит следующим образом:

Удалить заглушки для дальнейшего демонтажа сантехнического узла; Нужно открутить винт, фиксирующий рычаг, и аккуратно слегка расшатывающими движениями снять рукоятку; Снять винт, который находится под ручкой и скрепляет картридж; Просмотреть прокладку, иногда из-за изношенности причина протечек именно в ней. Достаточно визуально оценить целостность прокладки, если заметны повреждения, то можно попробовать заменить ее и протестировать кран; Замена картриджа. Ремонту эти детали не подлежат, поэтому нужно взять старый элемент и на основании модели приобрести новый идентичный прежнему; Сборка крана. Важно провести весь процесс аккуратно, исключая образование зазоров. Лучше сразу поменять все прокладки, чтобы исключить протекания из-за потери уплотнения.

При плохом качестве воды, например, высоких показателях жесткости, картридж может просто засориться. Тогда нужно следовать предыдущим пунктам для того, чтобы разобрать устройство, а потом просто тщательно промыть картридж.

Процедура разборки крана рычажного типа несложная, но требует наличия стандартных инструментов, некоторых навыков аналогичных работ. Если нет желания тратить время на подобные мероприятия, то есть специальные службы по быстрому устранению таких поломок.

Если течет кран вентильного типа

При обнаружении протечек у крана вентильного типа следует также подготовиться к последующим работам по разборке сантехники. Вероятней всего ослабло уплотнение в вентильной головке или требует замены специальная фум-лента, которой обматывают резьбу кран-буксы. Последовательность ремонта выглядит следующим образом:

Убирается заглушка, откручивается винт фиксации;

Следует снять рукоятку, а потом открутить бочонок. Так как он никелевый, то рекомендуется ключ обернуть материй, изолентой, чтобы не испортить покрытие;

Демонтируется кран-букса путем выкручивания. Сделать это несложно, если отсутствуют серьезные повреждения механизма;

Осматриваются прокладки, если на них видимые повреждения – заменяются. Если сама вентильная головка не имеет дефектов, то есть вероятность, что капает кран в ванной именно из-за уплотнительных прокладок;

Сломанный кран-букса подлежит замене. Новый элемент лучше покупать по точному образцу старого, то есть, взять его с собой в магазин;

Если вода капает из-под резьбы, то можно попробовать заменить фум-ленту, которая накручивается прямо на резьбу крана-буксы;

Все детали соединяются в прежний сантехнический узел. Аккуратно, без образования люфтов.

В некоторых случаях, даже после замены крана-буксы, смены уплотнителей небольшие протечки все же есть. Тогда можно попробовать немного поджать фиксирующие винты, но важно регулировать усилия, чтобы не повредить части крана.

Обязательным условием ремонта кранов – предварительное отключение воды, чтобы исключить подтопления и других неприятных ситуаций.

Если после самостоятельных манипуляций с сантехникой течь остается, проведена замена поврежденных элементов, то лучше проконсультироваться со специалистом или вызвать мастера на дом. Как вариант – просмотр обучающих видеороликов, но на это тоже надо потратить время, возможно понадобиться дополнительно приобретать запасные детали.

Для тех, кто экономит время и не испытывает желания разбираться с кранами, существуют службы по устранению поломок. Это не только службы ЖЭКа, но и частные фирмы, работающие по выходным и до позднего вечера. У специализированных компаний чаще имеются запасные атрибуты, например, не нужно отдельно идти в магазин для приобретения прокладки, уплотнителя.

Современная сантехника выпускается в большом ассортименте и подобрать качественный товар вполне реально. Важно провести и правильный монтаж со сборкой всех вспомогательных элементов.

Иногда именно ошибки в монтаже приводят к быстрому изнашиванию деталей, поломкам картриджей, вентильных головок и другим повреждениям.

Предупредить такие ситуации также можно с помощью мастеров, проводящих сборку и монтаж, предоставляющих гарантийное обслуживание.