Протечка гусака смесителя: разбираем и устраняем

Несмотря на современные модели сантехники, актуальными остаются классические проблемы, например, когда течет гусак смесителя. Такое название получил элемент излива, в котором соединяется горячая и холодная вода.

Протечки редко вызывают существенное подтопление комнаты, но испортить покрытия раковины или ванны, а также оставить следы ржавчины на смесителе вполне могут. Именно поэтому с ремонтом излива затягивать не нужно, так как впоследствии могут быть более значительные затраты. Рекомендуется вызвать специалиста или самостоятельно попробовать провести ремонт, все зависит от желания и имеющихся навыков.

С чего начинать, если гусак начал течь

Изначально следует определить тип повреждения, которое могло спровоцировать процесс протекания. Причин этому не много, в основном это:

Уменьшение герметичности за счет изношенности прокладки. Наиболее частая причина протечек, особенно для изливов, установленных в ванных комнатах. Некоторые модели сантехники предполагают одновременное использование гусака для раковины и ванной;

Нарушение целостности резьбы, что в основном связывают с производственным браком, а также продолжительной эксплуатацией;

Засорение фильтра или аэратора мелкими фракциями. Это происходит из-за состава воды, например, слишком жесткая дает специфический осадок в виде накипи;

Силовое или механическое воздействие, которое повлекло поломку. Такое встречается редко, в основном в процессе ремонта, когда предварительно не снималась сантехника, при навешивании на кран различных предметов.

Независимо от типа поломки для ее определения придется разобраться в конструкции сантехнического узла. В первую очередь можно проверить фильтр, он легко снимается и не требует демонтажа излива. Если сетка сильно забита, то может именно она и не дает нормально протекать воде под желаемым напором. Тогда и появляется проблема, что течет гусак смесителя, так как жидкости просто некуда деваться, уплотнители не справляются, быстро изнашиваются, появляется течь.

В случае отсутствия результата после чистки фильтра придётся разобрать гусак для дальнейшей диагностики и при необходимости замены.

Этапы ремонта гусака

Перед работами лучше перекрыть воду, подготовить инструменты, если есть, то и уплотняющие прокладки. Последовательность процесса может быть следующей:

Отворачиваем гайку фиксации. Для этого понадобится ключ соответствующего размера. Желательно предварительно его обмотать тканью или изолентой, чтобы не испортить покрытие; Осмотр верхних уплотнительных прокладок. Если они изношены, то их следует заменить на новые. Временно устранить такие проблемы поможет специальная фум-лента. Ее следует обмотать вокруг фиксирующего элемента. Возможно уже после этих манипуляций течь прекратится, поэтому перед дальнейшей разборкой конструкции можно снова вставить гусак и проверить его герметичность; При нормальном состоянии прокладок демонтаж продолжается. Вынимается золотник или кассета (удобно это сделать шестигранником), заменяется нижнее уплотнительное кольцо; Последовательная сборка всей конструкции. Важно не только правильно все собрать, нужно проверить плотность прокладок, целостность уплотнителей.

После таких манипуляций проблема, что течет гусак смесителя, обычно решается. Исключением являются глобальные поломки, когда испорчена резьба, присутствуют механические повреждения, тогда излив меняется полностью. Процесс демонтажа несложный, так как достаточно просто открутить фиксирующую гайку, очистить разъем от возможных загрязнений.

Новый гусак может уже приобретаться в комплекте с уплотнителями, если их нет, то обязательно нужно приобрести и правильно установить прокладки. Для лучшей эластичности их иногда смазывают специальной смазкой, классический вариант – вазелином.

Для тех, у кого нет возможности разбираться в тонкостях сантехнических узлов, есть специальные службы для выполнения подобных мероприятий. В этом случае не придется искать и приобретать уплотнительные прокладки, инструменты, тратить время на демонтаж и последующий монтаж смесителя. Обычно на ремонтные и монтажные работы распространяется гарантия, сроки выполнения достаточно короткие. Это касается преимущественно частных компаний, нацеленных на качество результата, оперативность выполнения.

Предупредить течь в смесителе или гусаке можно с помощью изначального приобретения качественных товаров, а также профессионального монтажа.

Что касается правил эксплуатаций, то они распространяются на бережное использование конструкции с исключением силовых и механических нагрузок, своевременный ремонт, смену уплотнителей при интенсивном или длительном применении.