Любое современное жилье невозможно представить без коммуникаций и сантехнических приборов, которые делают жизнь счастливой и почти безоблачной, но только если они правильно, и бесперебойно работают. В тот момент, когда одна из конструкций в ванной, туалете или санузле вдруг отказывается выполнять свои обязанности, ей приходится срочно искать замену. Если без ванны или раковины можно прожить какое-то время, то без «верного друга»-унитаза нормального существования даже нельзя представить. Выбор новой модели — вроде бы простая задача, но так кажется только на первый взгляд. Сейчас «унитазное изобилие» просто поражает, поэтому оптимальный вариант найти непросто: вопросов возникает множество. Например, будущим владельцам приходится узнавать, какой подвод воды к унитазу лучше. Существуют и другие важные критерии, о которых нужно рассказать.

Особенности и виды подводок

Перед тем как рассуждать о том, какой подвод воды к унитазу лучше, надо рассмотреть сами элементы, которые называются подводками. Это трубки, которые используют для подключения воды к бачку. Чаще применяют максимально удобные гибкие изделия, позволяющие соединять сантехнику с водопроводом под любым углом, при любом расстоянии.

Виды подводок

Выбирают подводку в зависимости от конструкции сантехнического прибора, ассортимент которых дает возможность найти модель, устраивающую всем. Разновидностей подводок есть несколько.

Жесткие конструкции. Это тонкие трубки из латуни, меди или нержавеющей стали. Средний срок их эксплуатации – 20 лет. При выборе этих изделий надо учитывать вид резьбы и диаметр. Гибкие подводки. Это армированные шланги, подобные тем, что используются газовыми службами для подключения плит. Но эти изделия маркируют синим цветом. Срок службы таких моделей значительно меньше, чем жестких.

Как правило, сейчас наиболее распространены практичные гибкие изделия, которые не создают проблем ни при монтаже, ни при эксплуатации. Небольшой срок службы их покупателей не пугает, потому что их очень быстро и просто монтировать или заменять. В этом случае неудобное расположение сантехники роли не играет. Жесткие подводки используют не так часто: например, их нередко приобретают для старого жилого фонда.

Материалы гибкой подводки

Эти элементы еще называют водопроводными переходными шлангами. Материалов, из которых изготавливают оплетки для подводки, довольно много. Лучшими моделями считаются максимально надежные сильфонные гибкие трубки из нержавеющей стали, а также каучуковые изделия. Но ассортимент ими не ограничивается, поэтому лучше привести список всех претендентов из различных материалов:

оплетки из каучука: они достаточно устойчивы к износу, а срок службы составляет 5 лет;

изделия из резины: их отличает относительная ненадежность материала, невысокая цена и минимальный срок эксплуатации — 1 год;

конструкции из нейлона: эти шланги отличаются высокой ценой, которая объясняется длительным сроком эксплуатации (15 лет), максимально возможным давлением — до 20 атмосфер;

подводки из алюминия: эти модели способны выдерживать давление до 5 атмосфер, но повышенная влажность для них не самое лучшее условие, поэтому срок службы невелик — всего 3 года;

модели из нержавеющей стали: их можно назвать безупречными из-за срока эксплуатации (10 лет), выдерживаемого давления (до 10 атмосфер) и отсутствия главной угрозы для обычного металла — коррозии.

Однако самыми лучшими изделиями остаются сильфонные трубки из нержавеющей стали. Они способны работать в широком диапазоне давления — 15-35 атм. Срок их службы составляет 25 лет. Изделия также не боятся влаги, гасят все вибрации трубопровода. Модели, изготовленные обжимным методом, могут растягиваться. Минусы таких «почти идеалов» — высокая цена и недостаточная гибкость при малом радиусе изгиба.

Как выбрать оптимальную подводку?

Первым делом измеряют расстояние от водопровода до бачка, который сам «диктует» место подвода воды. Гибкая подводка должна монтироваться с небольшим провисом. По этой причине к результату прибавляют не менее 100 мм.

Диаметр шлангов должен подбираться в зависимости от подключаемой техники: рекомендуемое значение для соединения с бачком составляет 8 мм, возможное — 10 мм. Обязательно учитывают тип резьбы — внутренний либо наружный, а также соответствие подводки штуцеру бачка.

Какой подвод воды к унитазу лучше?

Это первый вопрос, который возникает постоянно с тех пор, как в продаже появились новые изделия «нетрадиционной ориентации». Поскольку любому хозяину или хозяйке хочется купить изделии почти идеальное, то им приходится разбираться в конструкции, чтобы понять, какая из них считается более удобной, не принесет ли она проблем в будущем.

Чтобы разобраться, какой подвод воды к унитазу лучше, нужно рассмотреть существующие варианты, оценить их преимущества и недостатки, а потом сделать осознанный выбор. Запорная арматура имеет две разновидности. Существует два типа бачков, которые пользуются спросом:

с верхним подключением;

с нижним подключением.

Именно первый вид называют боковым. В этом случае запорная арматура находится на некотором расстоянии от унитаза. Соединение может быть сделано как с левой, так и с правой стороны. С такими бачками знакомы многие, причем уже довольно давно. Они были стандартными элементами в квартирах. Нижнее подключение — относительная новинка, поэтому еще не все точно знают его особенности. Однако рассмотреть нужно каждый из стандартных вариантов.

Не совсем привычные конструкции тоже существуют. Эти модели также относятся к приборам с верхним подключением, они чаще используются в компактных унитазах. Это бачки, имеющие отверстие для заднего подвода воды. В данном случае у хозяев не будет возможности установить бачок вплотную стене, поэтому такие модели подходят далеко не всем санузлам. Кроме того, подвод воды осуществить бывает очень трудно.

Однако если расстояние до стены позволяет без проблем провести подобную установку, то этот вариант становится оптимальным. Шланги или трубы не испортят вид туалетной комнаты, а доступность для монтажа/ремонта нового или старого механизма в бачке превратится в большой плюс.

Конструкции с боковым подключением

Такой механизм состоит из нескольких элементов.

Состав

В набор входит:

Запорный клапан. Он может быть или штоковым, или мембранным. Как правило, отечественные модели оснащаются первым типом клапана. Поплавок. Данный элемент производят из вспененного, «непотопляемого» материала. Традиционные варианты — пластиковые полые емкости. Штанга, или рычаг управления. Эти детали сейчас изготавливают из пластика или из латуни. Наливная трубка. Ее предназначение — снижение шума от набирающейся воды.

Принцип работы такой конструкции элементарен. Когда вода покидает бачок, поплавок опускается. Благодаря этому движению в действие приходит штанга, открывающая запорный клапан. Поступающая вода снова поднимает поплавок. Когда он достигает максимальной отметки, поток жидкости перекрывается. Если механизм имеет мембрану, то она останавливается сразу. Обычный, штоковый клапан поток воды уменьшает постепенно.

Настройка уровня воды

В тех конструкциях, где штанга сделана из металла, ее просто изгибают в нужную сторону. В более современных моделях поплавок перемещают вдоль штанги. Максимального уровня добиваются, увеличивая размер рычага, минимального — уменьшая. В том и в другом случае откручивают винт-барашек, передвигают его (или поплавок), затем снова фиксируют крепежный элемент.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства широко известного и самого распространенного механизма — простота установка, такое же обслуживание и, в большинстве случаев, простой ремонт. Регулировка чаще не требует присутствия сантехника, так как в век интернета и «трубы» справиться с задачей сможет почти каждый, кто посмотрит на манипуляции других.

Минусы у бокового подключения тоже есть, и с ними надо познакомиться. Претензий несколько:

Шум бачка во время его наполнения водой. Наливная трубка, изготовленная из полимерного материала, в какой-то степени помогает бороться с этим недостатком. Однако в некоторых моделях она в определенный момент спадает с механизма. В таких ситуациях шумность становится уже большой проблемой. Утечка воды, спровоцированная наливной трубкой, которая отправилась в «свободное плавание». Этот потерявшийся элемент может помешать закрыть слив, если попадет между ним и грушей. В таком случае вода будет подтекать из резервуара постоянно, а поток и вовсе перекрываться не будет. Довольно длительный набор воды. Для заполнения опустошенного бачка требуется несколько минут. Иногда такая медлительность может стать большим недостатком. Однако это относится не к квартирам и частным домам, а к туалетам, предназначенным для общественного пользования.

Случайное смещение, открепление штанги — ситуации не слишком частые, но и такое иногда случается. Любая из этих проблем потребует быстрейшего исправления. Если рассматривать сильные и слабые места, то преимущества все-таки способны выиграть соревнование. Простота конструкции дает возможность устранить любую проблему, у которой не будет серьезных последствий. Особенно для соседей снизу.

Устройства с нижним подключением

Относительная новизна — та причина, по которой еще не все знают, что это за механизм.

Что в его составе?

В конструкции с нижним механизмом рабочих элементов чуть больше.

Поплавок и вертикальная направляющая. Стакан. В него опускается поплавок, когда воду сливают из бачка. Тяга. С одной стороны она крепится к запорному устройству, с другой — к поплавку. Мембранный клапан.

Принцип работы более совершенной конструкции тоже немного сложнее. После того как резервуар опорожняется, поплавок начинает двигаться вниз по направляющей. Благодаря тяге усилие передается на мембранный клапан, который тут же открывается. Вода начинает наполнять бачок. Когда поплавковая камера достигает предела, определяемого длиной тяги, клапан перекрывает поток жидкости.

Самостоятельная регулировка

Этот этап для механизма с нижним подводом тоже необходим, но он не так сложен, поэтому данную работу можно выполнить без помощи извне. Регулировку делают винтом, который определяет место, где поплавок располагается на тяге. Для максимального уровня воды этот элемент вращают против часовой стрелки, для уменьшения количества жидкости в резервуаре — по часовой.

Плюсы или минусы?

Среди преимуществ механизма с нижним подключением надо отметить одно весомое: это бесшумная работа конструкции. В этом случае победа его полная и безоговорочная. Еще один плюс — более эстетичный вид комплекта, не «облагороженного» трубами на самом видном месте. Однако не все так радужно, потому что недостатки у нового изобретения есть.

Неудобство: как ремонта, так и монтажа. Нижнее подключение не «мозолит» глаза, однако и добраться до него затруднительно. Это создает не самые удобные условия: если при установке с недостатком приходится мириться, то любой ремонт или замена соединительных элементов явно хозяев не обрадует. Капризность мембранных клапанов. Эти устройства придирчивы: они гарантируют безукоризненную работу только в том случае, если вода в системе хорошего качества. По этой причине монтаж водяного фильтра перед прибором станет обязательным этапом. Иначе засоры клапана неминуемы.

Возможная утечка в месте подключения арматуры — самый серьезный довод против этих механизмов. Ненадежно закрепленная (разболтавшаяся) гайка, износ резиновой прокладки — те дефекты, что сразу приведут к аварии, заметить которую не все «унитазовладельцы» смогут мгновенно. Худшее последствие — потоп, затрагивающий не только хозяев квартиры, но и их нижних соседей.

Общим минусом обеих разновидностей механизмов является самое слабое место комплекта. Это пластиковый поплавок, который изначально герметичен. Со временем элемент может получить «пробоину». В таком случае вода, постоянно текущая через трубку перелива, станет нормой. По этой причине лучше сразу отдавать предпочтение моделям, имеющим поплавок из пенопласта.

Что же выбрать: боковое или нижнее подключение?

Ответ на вопрос о том, какой подвод воды к унитазу лучше, зависит от того, что именно подразумевают под последним словом. Если речь идет о «благополучии» квартиры соседей, то здесь победу одерживают максимально безопасные боковые конструкции. К их плюсам относится и менее высокая цена.

Когда говорят об удобстве использования, бесшумности и надежности, то нижний тип подвода выигрывает. Но только если монтаж был сделан корректно, а перед входом в «унитазно-бачковую» систему установлен водяной фильтр. Если подразумевается простота ухода и ремонта, то верхняя боковая конструкция снова обгоняет конкурентку.

Теперь будущим владельцам надо посчитать количество побед в тех «номинациях», которые для них чрезвычайно важны, а затем отдать «приз» выигравшей конструкции. Надо сказать, что чаще лидером становится заслуженный, давно известный, простой бачок с боковым подводом.

Что еще учитывают при покупке?

Поскольку большинство хозяев подходит к выбору всех приборов очень основательно, на изучении вопроса, какой подвод воды к унитазу лучше, тема определения прибора-идеала не заканчивается. Поэтому многим могут быть интересны и другие характеристики этого «друга семьи».

Разновидности приборов

Так как ассортимент постоянно расширяется, моделей становится все больше. Сейчас унитазы делятся на напольные и подвесные конструкции.

Напольная сантехника

Это традиционные изделия, которые максимально надежны, привычны. Они отличаются расположением бачка.

Компакт. Это самые удобные модели для небольших туалетов или санузлов. Бачок, находящийся на полке, совмещен с чашей. Такие приборы бывают прямыми или угловыми. Моноблоки. В этих оригинальных устройствах унитаз и бачок неразделимы. Если какой-то из элементов сломается, придется покупать новую модель. Плюс — протечка, которая хозяевам не грозит. Ретро. Это унитазы, в которых бачок находится на большом расстоянии от чаши: он, как и в самых старых приборах, соединен с ней длинной трубой. Это модели для «любителей древностей». Плюс их — всегда хороший напор воды.

Последний вид напольных устройств — комбинированные унитазы. Эти конструкции помимо основной работы выполняют функции биде. Понятно, что такие приборы подойдут не для каждого санузла.

Подвесные унитазы

Это последние «творения», которые не так давно появились на рынке, но уже нашли своих почитателей. Бачок таких моделей скрывается в стене, а унитаз, лишенный опоры, крепится на специальную раму, которую называют инсталляцией. Эта конструкция также прячется за стеной.

Особенность данной рамы — способность выдержать огромный вес. Максимум — 400 кг, поэтому скептически относиться к таким конструкциям не приходится. Большой плюс изделий — простота уборки помещения с «невесомым» унитазом. Минусы моделей — более высокая цена, сложный монтаж, требующий грамотного специалиста. Несмотря на несомненное удобство, надежность этих приборов, наши люди к таким «подвескам» все еще относятся с недоверием.

Выпуск унитаза

В этом случае модели выбирают, учитывая, как именно располагаются трубы в санузле. Унитазы выпускаются 4 разновидностей:

С косым выпуском. Это традиционный вариант, который использовался в домах советской постройки. Конструкции с вертикальным выпуском. Они подойдут, если канализационная труба вмонтирована в пол. Горизонтальный выпуск — самый популярный и современный вариант, который можно встретить в новостройках.

Последняя разновидность — унитазы, имеющие универсальный выпуск. Он позволяет монтировать сантехнический прибор независимо от расположения трубы. Она может быть или вертикальной, или горизонтальной.

Тип слива воды, форма унитаза

Чем лучше качество смыва, тем реже хозяевам придется вооружаться ершиком и выполнять не самую приятную работу. На этот критерий влияет тип слива и форма чаши.

Тип слива

Он бывает трех видов.

Душевой. В таких моделях по периметру чаши унитаза расположен ряд отверстий, которые работают аналогично душу. Чаша очищается полностью — это плюс. Минус вскоре обнаружится, если вода в бачок поступает жесткая. В таком случае чистить унитаз все равно придется часто. Каскадный, или горизонтальный. Это самый старый, надежный вариант, который работает безотказно, но о хорошем качестве смывания здесь говорить все-таки не приходится. К недостаткам каскада относится не слишком эффективное расходование воды, зато такие приборы будут работать долго, и без нареканий. Круговой — более современный и действенный способ. Смыв идет по периметру унитаза, поэтому очищаются даже труднодоступные места. Слабое место у таких конструкций есть. Это возможное ухудшение работы слива, если вода в системе отличается жесткостью.

В этом случае совет насчет выбора давать нецелесообразно. Каждый решает самостоятельно, что для него лучше: либо чистота, либо долгая, «счастливая» работа сантехнического прибора.

Форма чаши

От этой характеристики тоже зависит, насколько часто приходится чистить унитаз, какими средствами придется пользоваться. Разновидностей существует три.

Воронкообразная чаша. Это оптимальный вариант, так как все, что попадает в ее «объятия», сразу следует в канализацию. Такие модели очень популярны в Европе, потому что при необходимости их довольно просто чистить ершиком. Недостаток есть: это брызги, летящие в том случае, если унитаз используют в другом качестве. Тарельчатообразная, или чаша с полкой. Это конструкция, повсеместно использовавшаяся еще с советских времен. Она имеет углубление, в котором собирается то, что в чашу попадает. Данный вариант трудно назвать оптимальным решением, так как свои отметки на «тарелке» может оставить даже вода. Козырьковая, или имеющая наклон задней стенки. Такое необычное устройство гарантирует быстрый смыв независимо от его вариантов (душевой, круговой или каскадный). Отсутствие всплесков — второй плюс конструкции. Иногда будет требоваться помощь ершика.

Самым распространенной формой чаши остается воронкообразная. Конструкции с «чашей в чаше» относятся к самым непрактичным изделиям, однако в магазинах такие модели можно встретить до сих пор. Козырьковые чаши выглядят, мягко говоря, непривычно, однако те хозяева, что уже приобрели такие приборы, полностью ими довольны.

Унитазную тему продолжит и завершит следующее интересное и нескучное видео, которое расскажет о еще одной модели: