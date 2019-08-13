Подключение полотенцесушителя: схемы, подводные камни, ошибки

Невозможно найти человека, равнодушного к комфорту собственного дома. Особенно это касается кухонь, ванных комнат, совмещенных санузлов, которыми приходится пользоваться постоянно. Если говорить о последних, то для этих помещений очень важен подходящий температурный режим, а также отсутствие чрезмерной влажности. Чтобы обеспечить комфорт и решить обе задачи, необходима установка и подключение полотенцесушителя. Операция не так сложна, чтобы требовать помощи профессионала, однако перед монтажом дополнительного источника тепла не помешает вооружиться некоторыми знаниями. Они позволят сделать работу грамотно, помогут избежать потенциальных переделок в дальнейшем.

Виды конструкций, материалы

Полотенцесушитель, чья прямая обязанность — обеспечение быстрого высыхания белья, исполняет и другую роль — служит обогревателем.

Принцип работы

Все устройства классифицируются по типу теплоносителя.

Водяные. Это классика — змеевики, через которые проходит горячая вода. Чаще их подключают к водопроводному стояку, реже (как правило, в частных домах) — к отопительной системе. Электрические. Эти полотенцесушители нагреваются благодаря электричеству. Достоинства — отсутствие необходимости их монтажа в определенном месте (по соседству с трубами), возможность регулировки и выключения для экономии электроэнергии. Комбинированные — водяные и электрические одновременно: два змеевика, один из которых может быть поворотным, имеют разные источники тепла. От предыдущих изделий их отличает повышенная цена.

Самостоятельный монтаж возможен, если куплена водяная модель. В этом случае посторонняя помощь не понадобится. Электрические либо комбинированные полотенцесушители требуют навыков. Чем проще сама конструкция, тем легче самостоятельно справиться с ее подключением.

Материалы

Стоимость и надежность полотенцесушителей зависит от материалов, идущих на их изготовление. К ним относится:

Обычная сталь. Это самый бюджетный вариант. Недостатки его относительны: это массивность и не слишком привлекательный вид. Однако первый минус превращается в достоинство, так как эти тяжелые конструкции долговечны, второй устраняется покраской. Нержавеющая сталь. Это несомненный лидер, если иметь в виду соотношение цены и качества. Эти полотенцесушители долговечны, надежны, выглядят эффектно без всякой отделки. Коррозия, перепады температур, давления им тоже нипочем. Латунь. Медь. Такие модели чаще имеют сложные формы, они стойки к коррозии, но не способны так же непоколебимо переносить перепады давления, как и сталь. Медь отличает высокая скорость сушки полотенец, однако большая цена — обратная сторона этой медали.

При выборе полотенцесушителя принцип работы, привлекательный вид не главные критерии. Необходимо учитывать максимально допустимое давление в отопительных либо водопроводных трубах, потому что материал должен с честью выдерживать потенциальные неприятности — гидроудары.

Выбор схемы подключения

Это первый этап подобных сантехнических работ. Если заранее не изучить основные способы установки, то вероятность совершения ошибки при работе повысится.

Самый простой вариант — подключение непосредственно к стояку. В этом случае полотенцесушитель (разных форм) становится его неотъемлемой частью. Такой монтаж можно увидеть в домах, имеющих старую систему водоснабжения. Данная схема не предусматривает установку шаровых кранов либо иных запорных элементов, так как при их запирании перекрывается стояк, а значит, соседи остаются без горячего водоснабжения. Поэтому, для того чтобы получить возможность отключения или самостоятельной регулировки температуры в полотенцесушителе, подключают байпас.

Боковой, диагональный подвод

Подключение полотенцесушителя с запорными элементами и байпасом возможно этими двумя способами. Разница между ними мала, но каждый мастер делает выбор, исходя из своих соображений. Эффективной работы данной схемы можно добиться, если следовать нескольким правилам:

Полотенцесушитель, располагающийся в 2000 мм (или более) от стояка, должен иметь врезку верхнего отвода выше, чем сама точка подключения у конструкции, нижняя — ниже. Если расстояние меньше этой цифры, то допускают монтаж прямых подводов, так как уклон в этом случае не нужен. Трубы, которые соединяют отводы с полотенцесушителем, обязаны быть прямыми: не иметь «горбов», провоцирующих постепенное скапливание воздуха — пробку, перекроющую со временем циркуляцию воды. Если есть возможность, то пластиковые подводы, которые запланировано спрятать в стены, лучше укрыть теплоизоляционным материалом.

Нижний подвод

Некоторые большие модели Н-образной формы (лесенки) допускают схему подключения с нижними подводами. Данное боковое либо диагональное присоединение тоже требует соблюдения нескольких правил, обеспечивающих эффективную работу.

Если диаметры стояка и байпаса не совпадают (последний меньше), то верхнюю врезку располагают ниже полотенцесушителя. Точно так же поступают, когда байпас имеет смещение. Нижняя врезка всегда обязана находиться ниже конструкции. В этом случае тоже рекомендуется теплоизоляция подводов, запрещены «горбы». Использование воздухоотводчика — крана Маевского — первая необходимость.

Если байпас не смещен, имеет аналогичный диаметр, то верхняя врезка может располагаться выше низа полотенцесушителя. Для проведения качественной установки, необходимо знать, что:

подводящий и отводящий трубопроводы должны иметь уклон — как минимум 3 мм на каждый метр, больше — лучше;

хорошую циркуляцию воды в полотенцесушителе, находящемся далеко от стояка, обеспечит диаметр труб, составляющий более 32 мм, меньшее сечение допускают для полотенечных сушек, расположенных близко;

любые неровности труб (выступы, углубления) негативно скажутся на циркуляции теплоносителя;

утепление подводящих ПВХ труб рекомендовано при любой схеме подключения.

Технология подключения

Последовательность, особенность работ зависит от вида полотенцесушителя. Большую трудность создают самые простые — водяные сушки, минимальные трудозатраты — электрические устройства.

Материалы, инструменты

После покупки сушки для полотенец, ознакомления с инструкцией и выбором способа подключения готовят материалы, инструменты. В необходимый набор входит:

карандаш, рулетка;

кран Маевского, муфта, 2 тройника;

крепежи, кронштейны;

нож, паяльник для ПВХ труб;

отвертка, молоток;

пакля либо ФУМ-лента;

разводной ключ;

ПВХ трубы;

уровень;

фитинги — прямые, угловые;

шаровые краны.

Монтаж водяного полотенцесушителя

Это наиболее частый вид конструкции, подсоединяемой к системе горячего водоснабжения. Подключение полотенцесушителя в этом случае не создаст трудностей для тех, кто умеет обращаться с инструментами. Возможный первый этап — демонтаж старого изделия. В этом случае сначала перекрывают горячую воду и снимают старую конструкцию. Если ее нет, то работы проводят по такой схеме:

Используя строительный уровень и карандаш, на стене обозначают участки, предназначенные для крепления сушителя. Не забывают о требуемом уклоне подводки (от 3 до 10 мм). Перекрывают подачу горячей воды. Устанавливают, фиксируют полотенцесушитель. Монтируют перемычку-байпас, на концах трубы устанавливают тройники, шаровые краны. С помощью фитингов подключают отводы, регулируют их направление. Устанавливают на сушку для полотенец кран Маевского.

Все соединения уплотняют лентой (паклей). После проверки герметичности включают подачу воды, затем снова тестируют качество стыков.

Подключение электрического оборудования

Такая сушка может быть установлена в любом помещении, где есть розетка. В этом случае конструкцию закрепляют на стене, потом подключают к электросети. Так как в ванной всегда повышенный уровень влажности, нормам безопасности уделяют особое внимание:

заземление в квартире — условие обязательное;

устанавливают только скрытую изолированную проводку, безопасные розетки;

использование УЗО — мера необходимая.

К установке электрических полотенцесушителей тоже предъявляют свои требования:

нижняя часть конструкции должна отстоять от пола как минимум на 200 мм;

расстояние от сушки до умывальника либо ванной должно быть не менее 600 мм, до мебели — 700 мм;

между полотенцесушителем и стеной нужно оставить 300 мм.

Розетка для электроприбора не должна находиться в близком контакте с горячими контурами сушки для полотенец. Такой вариант обычно выбирают для частных домов.

Распространенные ошибки

Так как подключение полотенцесушителя не подразумевает особых трудностей, часто работу делают самостоятельно. Однако после монтажа все равно возникают проблемы. Возможные причины — ошибки при подсоединении.

Обратка (нижний подвод), установленная на уровне либо выше нижней точки сушки. Следствие — застой теплоносителя. Монтаж сушителя выше подвода, в этом случае движение воды затрудняется. Использование труб-подводов, имеющих изгибы. Результат — воздушная пробка, препятствующая свободной циркуляции теплоносителя. Недопустимая схема, когда отводящая и подводящая трубы меняются местами. Несовпадение диаметров стояка, подводки, змеевика.

Нередкая неприятность — наличие воздуха в системе. Чтобы избежать подобных эксцессов, для его стравливания устанавливают кран Маевского. Это приспособление позволит не знать подобных проблем на протяжении всего срока службы простой, но эффективной конструкции для сушки.

Подключение полотенцесушителя, а также выбор оптимальной схемы нельзя назвать очень сложными, миссия эта выполнима домашними мастерами. Важное условие — следование правилам. В этом случае шанс встретиться с ошибкой сводится к минимуму.

Для лучшего понимания операции «Подключение полотенцесушителя» не помешает заранее увидеть и услышать, что думают и как делают ее другие мастера. Один из полезных роликов можно посмотреть здесь: