Влага, скапливающаяся на поверхности трубопроводов в ванных, — проблема, которая не понаслышке знакома многим. Это явление обычное, особенно часто его наблюдают летом, когда воздух прогревается до высоких температур. Кажется, что ничего страшного не происходит, однако капельки могут превратиться в ручейки, а такие мини-реки станут небольшими лужицами на полу. Что делать, если появляется конденсат на трубах холодной воды? Причин образования влаги есть несколько, а значит, существуют и различные эффективные решения данной проблемы.

Конденсат на трубах холодной воды: причины образования

Борьба будет успешной лишь в том случае, если хозяева точно установят источник возникновение влаги в ванной, туалете или санузле.

Основные причины

Появление конденсата провоцируют:

Дефекты здания, некачественно, некорректно организованная гидро- и теплоизоляция. Отсутствие в помещении эффективной вентиляционной системы. Причина часто кроется в герметичных пластиковых окнах, из-за которых воздухообмен затруднен. Разность температур в трубопроводе и помещении. Особенно остро проблема встает жарким летом, когда значительно повышается температура во всех помещениях дома или квартиры. Некорректный монтаж трубопроводов. Самая грубая ошибка, проводящая к возникновению конденсата, — слишком близкое расположение труб холодного и горячего водоснабжение. Минимальное расстояние становится причиной появления капель. Повышенная влажность — еще одно благоприятное условие для образования конденсата. В этом случае виноватых может быть несколько. Среди них — климатические условия в регионе (большой водоем поблизости, влажный климат и т. д.), продолжительные осадки. Неправильно настроенная, неисправная арматура бачка унитаза. В туалете конденсатом может покрываться он и трубы холодной воды. Возможная причина — небольшая, но постоянная течь, при которой вода в бачок поступает непрерывно, а вытекает незаметно. Решение простое: это настройка арматуры либо ее замена. Необнаруженные протечки трубопроводов — ХВС и ГВС. Если говорить только об образовании конденсата, то в этом случае более опасна протечка именно на трубе с горячей водой. Она гораздо активнее испаряется, поэтому становится причиной повышенной влажности. Трубы с холодной очень «охотно» притягивают конденсат.

Если эти факторы можно довольно точно исключить из списка подозреваемых, то есть и другие, неявные. Источником высокой влажности способна стать частая стирка и сушка белья в помещении. «Помогают» в этом ежедневные «омовения», которые принимают все члены семьи. Часто виновато недостаточное проветривание комнаты (дама, квартиры) после «мокрых» процедур.

Слабое звено

Конденсат на трубах холодной воды появляется независимо от материала, из которого сделана инженерная коммуникация, однако металлические трубы (латунные, стальные, чугунные) мокнут сильнее. Для этих изделий постоянный контакт с разрушительной влагой особенно опасен. Он приводит к коррозии, преждевременному износу и поломкам сантехники. Пластиковые трубы тоже намокнут, но только если в помещении высокая влажность и такая же температура.

Чем опасны капли на поверхности труб?

Конденсат на трубах холодной воды нельзя отнести к мелким неприятностям. Если не предпринимать никаких мер, то с течением времени ситуация только ухудшится. Металлические трубы начнут разрушаться. Повышенный уровень влаги создаст идеальные условия для развития плесневого грибка, а от этой серьезной проблемы в запущенных случаях избавиться крайне трудно.

Последствия для семьи, живущей в близком соседстве с такой угрозой, предсказать сложно. Самые распространенные проблемы — аллергические реакции, худший вариант — серьезные, порой неизлечимые, болезни. Поэтому лучше вовремя предотвратить «заселение» колоний грибка. При первых признаках регулярного образования конденсата владельцам надо найти причину и постараться быстро исправить ситуацию.

Влага, появившаяся на металлических трубах, провоцирует коррозию материала, из-за которой срок выхода элементов системы из строя приближается. Не лучшим образом постоянный контакт со стекающей влагой сказывается на настенных и напольных покрытиях. Они начинают трескаться, отставать, в швах может появиться плесень, поэтому в скором времени хозяевам придется снова заниматься капитальным ремонтом.

Конденсат: убирать или нет?

Конденсат на трубах холодной воды, на поверхностях — явление нормальное, но только в том случае, если влага вскоре покидает помещение, в котором организована качественная вентиляционная система. Если капли остаются на материалах, то впитывание воды неминуемо приведет к их разрушению. Постоянная повышенная влажность станет причиной появления не только плесени, но и различных малоприятных насекомых — чешуйниц, мокриц, мушек-бабочниц и т. д.

Как можно определить причину появления конденсата?

Первый этап «кампании» против капель воды — внимательный осмотр помещения. Обычно конденсат обнаруживают на трубах ХВС, на холодных поверхностях сантехники.

Когда запотевают зеркала или стены, то вывод очевиден: в воздухе находится очень много пара, которые оседает на любых материалах с относительно низкой температурой.

Мокрая труба ХВС при закрытых кранах и «отдыхающей» моющей/стирающей технике — причина, дающая право заподозрить утечку. В этом случае тщательно проверяют всю линию, включая все элементы (смесители, фитинги), подключенную бытовую технику и т. д.

Если в то время, когда был обнаружен конденсат, кто-то принимал водные процедуры, или работала стиральная машина, то надо подождать. В том случае если капли исчезают вскоре после стирки или принятия душа, серьезных причин для беспокойства нет.

Как бороться с конденсатом?

Прежде чем рассматривать «карательные» меры, нужно проверить работу инженерных коммуникаций. В большей степени это касается вентиляции, которая зачастую становится главной причиной повышенной влажности и в без того «мокрых» помещениях. Если не устранить эти «благоприятные условия», то конденсат на трубах холодной воды победить не получится. Капли воды по-прежнему будут скапливаться, и рано или поздно у хозяев появятся те или иные проблемы.

Проверка, ремонт вентиляции

Осмотр и проверка этой инженерной системы — первый этап. Оценить ее эффективность довольно легко. Для этого к вентиляционному каналу «приклеивают» лист бумаги. Если он держится, то все в порядке, система функционирует нормально.

Второй способ традиционен: это тест свечой, спичкой или зажигалкой. Их пламя должно отклоняться в сторону решетки. Если этого не произошло, то, скорее всего, в шахту попал крупный мусор. В этом случае решетку снимают и чистят. Вентиляционный канал избавляют от паутины, пыли и мусора. Потенциальные инструменты — пылесос, металлический ерш, привязанный в синтетической веревке, или проволока (толстый трос) с тряпичной «куклой».

Оптимальный способ повысить эффективность системы — организация принудительной вентиляции, поскольку далеко не всегда ее естественная разновидность хорошо справляется со своей задачей. Значительно улучшить тягу позволят компактные, но эффективные вытяжные вентиляторы, которые монтируют на место вентиляционной решетки.

Такая операция — рекомендация для квартир, если в них установлены пластиковые окна и дополнительные обогревательные приборы. Разница между температурой воды в трубопроводе ХВС и температурой в помещении более 17° — причина, по которой конденсат на трубах холодной воды будет появляться постоянно.

Чтобы улучшить ситуацию во влажных помещениях, их проветривают после каждой стирки или принятия водных процедур. Второй способ (или дополнение) — создание (увеличение) зазора меду низом двери и полом. Еще один возможный вариант — покупка вентиляционной решетки: одной большой, прямоугольной, либо нескольких маленьких, круглых. Такие изделия идеальны для монтажа в дверь. Как правило, эти элементы устанавливают в нижней части полотна.

Если источник проблемы трубопровод

Когда вентиляция функционирует нормально, следующим шагом становится проверка второй инженерной системы.

Как нужно действовать?

В этом случае осматривают весь трубопровод: начинают с кухни, а заканчивают ванной, санузлом или туалетом. Как правило, протечки обнаруживаются быстро, исключение — коммуникации, прячущиеся в стенах.

В помещениях со скрытым трубопроводом сначала частично демонтируют коробы. Если такая работа не очень воодушевляет, то вызывают специалиста с оборудованием, которое сможет выявить неисправность без «вскрытия» стен. Замена небольших подтекающих деталей — самое простое решение, однако иногда проблема серьезнее.

Нередко приходится демонтировать и менять прохудившиеся участки трубопровода. Пластиковые изделия могут поменять сами хозяева, для работы с металлическими коммуникациями нужна помощь квалифицированного специалиста. Однако самостоятельные действия категорически не рекомендуются, если навыков подобной работы у мастера нет. Самое логичное решение для них — вызов сантехника.

Нередко источником появления конденсата становятся смесители, которые начинают подтекать. В этом случае или покупают новый элемент системы, либо заменяют старую прокладку.

Если «плачет» бачок

Такую же проблему вызывает подтекающий бачок унитаза из-за постоянного пополнения емкости порцией холодной воды. Если поток не прекращается, то старую арматуру тоже заменяют новой.

Пластиковые емкости, устанавливаемые внутрь бачка — еще один возможный вариант избавления от конденсата на трубах холодной воды. Минус — необходимость покупать новый сантехнический прибор, потому что оптимальный размер полистирольных вставок подобрать трудно. К тому же отдельно они продаются не везде. Такие усовершенствованные конструкции унитазов имеют довольно высокую цену.

Есть и другие, довольно оригинальные варианты решения проблемы бачка, который «потеет».

Теплоизоляция монтажной пеной снаружи (слой — как минимум 30 мм). Установка промежуточной емкости в теплом месте, где вода будет предварительно нагреваться. Самостоятельное изготовление вставки для бачка. В этом случае используют пенофол (для стенок, дна) и силиконовый герметик (обработка ввода воды, слива и стыков, болтов). Помощь холодной и горячей воды для бачка с боковым подводом. Если отверстия есть с обеих сторон, то можно купить два поплавковых клапана, соединить их с ХВС и ГВС, а подачу воды в них отрегулировать по-разному. Жидкость в емкости должна быть прохладной, но не ледяной.

Еще один возможный источник проблем — неисправность оборудования у соседей сверху. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно попросить их проверить трубопроводы и приборы, подключенные к системе.

Теплоизоляция проблемных участков

Иногда проверка оканчивается ничем, поскольку вентиляция, трубопровод и сантехнические приборы функционируют нормально, без нареканий. Но конденсат на трубах холодной воды все равно образуется постоянно и с «завидной» регулярностью. В этом случае причиной является разница температур. Чтобы защитить элементы от оседания влаги, проводят теплоизоляцию проблемного участка. Для этого этапа работ используют различные изделия и составы.

Скорлупа и обычные материалы

Самый простой вариант — помощь специальной скорлупы — полых разъемных цилиндров, внутри которых находится обычный или вспененный утеплитель. Части ее надевают на трубу, затем склеивают, или фиксируют сантехническим скотчем.

Если выбраны такие практичные материалы, то сначала измеряют диаметр труб, так как размеры их и теплоизоляции должны точно совпадать. Большая скорлупа не будет эффективна, а маленькая не даст мастеру склеить ее части. Лучшие варианты — изделия из вспененного полиэтилена (фольгированного), базальтовой ваты и пенополистирола.

Для этой же цели используют и традиционные утеплители. Наиболее популярные теплоизоляционные материалы для защиты водопроводных труб — минеральная вата и пенополиуретан.

Жидкая теплоизоляция

Что такое жидкая теплоизоляция? Ее называют по-разному: краской, напыляемым утеплителем, изоляцией, но суть не меняется. Такие теплоизоляционные, антиконденсатные составы предназначаются для защиты от влаги водопроводных труб, стен, воздуховодов систем кондиционирования и т. д. Это, скорее, не краски, а мастики, консистенция которых похожа на сметанную. Даже тонкого слоя жидкой изоляции достаточно для того, чтобы конденсат перестал оседать на поверхностях.

Составы могут наноситься на любой тип труб: как правило, их применяют для металлических и пластиковых изделий. Они имеют отличное сцепление практически с любой поверхностью, распределяют такие мастики кистью. Цвет материала — белый. Несомненный плюс жидкой изоляции — эстетичный вид труб. Популярны следующие составы: Актерм Антиконденсат, АСТРАТЕК (Металл, Универсал), Барьер-Антиконденсат, Корунд Классик, Теплометт, VGT Теплобарьер.

Недостаток у таких смесей один: это необходимость их правильного хранения. В противном случае не исключено, что жидкая теплоизоляция лишится своих уникальных качеств. Кроме того, средство нужно корректно нанести.

Сначала поверхности очищают от пыли (ржавчины, грязи), обезжиривают, затем обрабатывают противокоррозионной грунтовкой. После высыхания обеспыливающего состава наносят жидкую теплоизоляцию. Для этого используют кисть, валик или пульверизатор.

Каждый слой защиты должен хорошо высохнуть. После завершения основной работы можно переходить к последнему этапу — к нанесению декоративного покрытия.

Количество слоев жидкой теплоизоляции — минимум 3, максимум — 5. Чтобы сохранить цвет труб, перед использованием антиконденсатных составов в некоторые смеси можно добавить пигмент. Второй вариант традиционен: это нанесение слоя (слоев) краски.

Теплоизоляция стояка своими руками

Конденсат на трубах холодной воды дает возможность быстро устранить его с помощью обычных или жидких теплоизоляционных материалов. Однако «броню» для «плачущего» стояка можно сделать самостоятельно, используя «старинный» метод. Чтобы провести операцию, мастеру необходимо подготовить комплект, в который входит:

преобразователь ржавчины (пример — ортофосфорная кислота);

растворитель (ацетон, Уайт-спирит);

хлопчатобумажная ткань;

эпоксидная шпаклевка;

наждачная бумага;

крепкая нить;

шпатель.

На роль утеплителя подойдет старая простыня, пододеяльник, бинты или другие хлопчатобумажные изделия. Широкие полотна предварительно режут (рвут) на полосы шириной максимум 100 мм, потом их скатывают в рулоны.

Если труба уже покрылась ржавчиной, то сначала ее зачищают, затем обезжиривают растворителем.

Подготовленный стояк обрабатывают преобразователем ржавчины. После завершения этапа трубу начинают утеплять. Сначала наносят слой эпоксидной шпаклевки и сразу же начинают наматывать полосы хлопчатобумажной ткани — снизу вверх. Намотку делают максимально плотной. Каждый виток заводят на предыдущий. Полосы ткани обязательно пропитывают шпаклевкой. После завершения этого этапа закутанный стояк обматывают ниткой.

Первый слой теплоизоляции оставляют в покое до его полного высыхания, затем делают еще 1-2 слоя. После высыхания защитного кожуха на него наносят шпаклевку. Готовую (застывшую) «броню» тщательно шлифуют и красят в тон стен. Менее трудоемкий способ — использование современных изделий. Один из вариантов — фольгированная теплоизоляция.

Конденсат на трубах холодной воды можно победить, причем сделать это можно разными способами. Однако самым важным этапом является точное определение причины образования влаги. В некоторых случаях проблема сравнительно легко решаема. В других она потребует более основательного подхода.

О том, как избавиться от конденсата на трубах холодной воды, расскажет мастер из следующего видео: