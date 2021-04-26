Капитальный ремонт — дело хлопотное, причем независимо от размеров помещения. Особенно много вопросов возникает на том этапе, когда «руки доходят» до ванных или санузлов, где приходит время менять самую массивную конструкцию — удобную и относительно просторную ванну. Несмотря на то, что у этих сантехнических приборов появились конкурентки в виде душевых кабинок, большинство людей не в силах отказаться от емкости, в которой можно расслабиться, снять стресс, восстановить тонус кожи и просто поблаженствовать. Но многие из хозяев оказываются в трудной ситуации, поскольку не могут решить один вопрос: какую ванну лучше выбрать.

Материал изготовления ванны

Основной «вопрос в вопросе», какую ванну лучше выбрать, относится именно к материалу изготовления купели. Но этот критерий не единственный: придется выбирать размер, объем, форму, а также рассматривать функционал моделей. Поэтому сначала будущим владельцам предстоит познакомиться с претендентами-материалами, имеющимися на рынке, с их сильными и слабыми сторонами.

Основные виды ванн по материалам изготовления — чугунные, стальные и акриловые. Однако на самом деле список значительно шире. Другие потенциальные кандидаты: фаянс, кварил, медь, композит, искусственный камень и т. д. Но самой востребованной остается первая тройка.

Чугунные приборы

Они давно знакомы практически всем, поскольку массивные чугунные ванны устанавливались в квартирах. Поэтому такие конструкции давно проверены временем и людьми: они практичны, максимально надежны и устойчивы, если сравнивать их с конструкциями, изготовленными из других материалов.

Прочность ванн обеспечивается не только главным материалом: «непогрешимость» придает и его покрытие. Эмаль на чугун наносят дважды или трижды. Задача первого слоя — гарантировать качественную адгезию материалов, а следующие за ним придают поверхности максимальную гладкость.

Плюсы и минусы

Единственный серьезный недостаток чугунной сантехники перекрывается большим количеством достоинств. К ним относится:

Довольно длительное сохранение тепла набранной воды. Эти устройства превосходят стальные ванны, но могут немного уступить акриловым моделям. Долговечность материала. Такие основательные сантехнические приборы служат десятилетиями. Причем без проблем, если за ними регулярно ухаживать. Стойкость к коррозии: даже трещина на поверхности не приведет к образованию ржавчины. Не самая низкая, но вполне доступная цена изделий. Практически бесшумное наполнение водой. Неприхотливость сантехники.

Недостатки у таких мини-бассейнов тоже есть, поэтому надо познакомиться и с ними. В список входит:

Большой вес (80-180 кг), который значительно затрудняет транспортировку, поднятие прибора на последние этажи зданий и монтаж ванны. Кроме того, изделию из чугуна необходимо супернадежное основание и такие же прочные ножки. Внутреннее покрытие, которое не отличается «долголетием». Эмаль относительно легко повредить. А трещины или сколы сразу же испортят внешний вид изделия. Восстановление эмали хоть и не отчается легкостью, но оно реально.

Не слишком широкий ассортимент форм и стандартные габариты изделий из чугуна — еще одна возможная претензия покупателей. Размерный ряд этого вида сантехники сильно ограничен.

Покупать или нет?

Чугунные ванны долговечны, поэтому максимально подойдут тем, кто предпочитает надежность и практичность. Их устанавливают в квартирах и на первых этажах загородных домов. Каркасным конструкциям или строениям из бруса такие изделия противопоказаны, но только в том случае, если установка их планируется на втором этаже.

Стальные ванны

Эти сантехнические приборы — более дешевая альтернатива чугунной продукции. Стальные ванны изготавливают из конструкционной или нержавеющей стали.

Первые приборы внешне очень похожи на своих тяжелых «родственников». Толщина их стенок — 2,5-4,5 мм. Покрытием является акриловая эмаль, количества слоев — 2-3. Ассортимент их достаточно широк: помимо овальных конструкций выпускают купели причудливых форм, с сиденьем, подголовниками и т. д.

Ванны из нержавеющей стали, в отличие от изделий из простого металла, менее распространены и востребованы, однако это не значит, что их нельзя купить. Основная причина небольшого спроса — их более высокая цена. Разница ощутима: изделия из конструкционной стали стоят в 3 или в 4 раза дешевле.

Если сравнивать ванны из нержавейки с чугунными «тяжеловесами», то победу одержат первые — они в 2 раза дороже. Причина — использование пищевой нержавеющей стали, которая отличается от обычного технического материала высокой коррозионной устойчивостью. Цена ее не слишком привлекательна.

Достоинства и недостатки

Плюсы у стальных конструкций есть. К ним относится:

легкий вес изделий (до 30 кг);

широкий ассортимент размеров и форм;

вполне демократичная цена обычных ванн;

их покрытие, отличающееся износостойкостью.

Однако и недостатки многим потенциальным «оценщикам» могут показаться существенными. Это:

сильный шум при наборе воды: звук могут услышать даже соседи;

высокий риск деформации ванны, если члены семьи имеют лишний вес;

быстро остывающая вода, которая будет причиной дискомфорта для любителей «долгих погружений».

Не все так плохо с металлическими ваннами. С гулкостью стальных изделий некоторые производители сантехники стараются бороться. Они наклеивают на дно и стенки резиновые пластины, гасящие шум. Степень прогиба изделия зависит не только от веса людей, но и от толщины стенок. Поэтому при покупке необходимо учитывать комплекцию членов семьи.

Кому подойдут стальные ванны?

Если проблем с массой тела ни у кого нет, то изделия с толщиной стенок от 3 мм подойдут как для квартиры, так и для дома. Проблема избыточного шума тоже решаема. Первый способ — наклеивание снаружи пенофола (или аналогов), каучука либо листовой резины. Толщина этих материалов — около 10 мм. Альтернатива — звукоизоляция монтажной пеной.

Акриловая сантехника

Эти модели отличаются от конкурентов широчайшим ассортиментом, которых привлекает многих покупателей. Цена изделий может быть как дорогой, так и дешевой. Стоимость зависит от использующихся материалов и технологии производства. Для изготовления акриловых ванн используют следующие материалы:

полиметилметакрилат, или ППМА (100%);

полиметилметакрилат с акрилонетрилбутадиенстиролом (АБС/ПММА).

Какую ванну лучше выбрать? В этом случае оптимальный вариант — чистый ППМА. Изделия из него отличает максимальная прочность, идеальная глянцевая поверхность и минимальное водопоглощение. Срок эксплуатации таких изделий — 12 и более лет. Недостаток — цена, которая выше, чем на ванны из двухкомпонентного материала, в 2-4 раза.

В акриловых ванных, которые изготовлены из АБС/ПММА, есть «слабое звено». Оно — наружный глянцевый слой, толщина которого от 5 до 10% от общей толщины стенок изделия. Поэтому данная защита не отличается надежностью. Длительный срок эксплуатации им не «грозит»: слой истирается спустя 3-5 лет службы акрилового изделия. Последствием станет впитывание влаги наружным слоем из АБС, потому что этот полимер пористый и применяется только для тех элементов, которые не контактируют с жидкостью.

Преимущества и слабые стороны

Понятно, что максимальную надежность гарантируют акриловые ванны от известных производителей, которые дорожат своей репутацией. Такие изделия не прогибаются от веса воды и человека, а покрытие способно с легкостью выдержать температуру 70°.

Преимущества акриловых ванн:

дополнительные функции, которые имеет большинство моделей;

минимальный вес сантехнических приборов (15-20 кг);

довольно медленное остывание теплой воды;

широкий ассортимент размеров и форм;

простота реставрации покрытия;

возможность заказа модели;

широкий диапазон цен.

Очевидные недостатки у таких изделий тоже есть. Это:

специфический запах недорогих моделей;

«непереносимость» акрилом высоких температур;

прогибающиеся стенки не очень качественных изделий;

необходимость корректного выбора средства для чистки;

невозможность выиграть схватку с когтями домашних любимцев.

Последний минус — очень высокая цена некоторых акриловых моделей, однако она может (или не может) быть оправдана таким же качеством.

Какой акрил будет оптимальным?

Если хозяева остановили выбор на этом материале, то есть два варианта. Для дома или квартиры, где члены семьи регулярно совершают «заплывы», лучше купить почти безупречное изделие из «настоящего» акрила.

Если ванной редко пользуются, то имеет смысл подумать о покупке продукции из АБС/ПММА. Аналогичную конструкцию можно купить и для дачи. Чтобы не столкнуться с проблемами во время эксплуатации, необходимо обратить внимание на толщину стенок: минимальное значение для акрила составляет 4-5 мм.

Другие кандидатуры

Поскольку прогресс не стоит на месте, «мир потребителей» регулярно знакомится с материалами-новинками и такими же приборами. Поэтому нельзя обойти вниманием и других возможных претендентов.

Ванны из кварила

Кварил (куарил) — композит, он появился на рынке сантехники не так давно, по крайней мере, в России. Такие приборы выпускает немецкий производитель (Villeroy & Boch), который имеет патент на новый материал и технологию, а также компании Jacob Delafon (Франция) и PPA (Латвия).

Кварил состоит из двух основных компонентов: это акрил и мельчайший кварцевый песок. После затвердевания материала получается структура, при которой частицы, окруженные акрилом, прочно связываются с соседними элементами. По гладкости такие ванны ни в чем не уступают обычным изделиям, но благодаря песку отличаются максимальной надежностью и износостойкостью. Звук они тоже поглощают хорошо.

Толщина стенок квариловой сантехники — около 9-10 мм. В отличие от акриловых изделий, ей не нужно наружное армирование из стекловолокна, пропитанного полимером. Для установки некоторых моделей не требуется усиление — металлический каркас. Многие изделия визуально не отличаются от чугунных приборов: устанавливают их тоже на ножки. Минус кварила — боязнь высоких температур.

Плюсы и минусы квариловых новинок

К достоинствам нового материала относится:

способность легко выдерживать вес при полном наполнении купели;

максимальная стойкость поверхности к ударам и царапинам;

возможность монтажа без каркаса;

широкий ассортимент моделей;

длительный срок службы;

правильная геометрия.

Квариловые ванны имеют минимальный список недостатков. К ним можно отнести очень высокую цену и довольно большой вес изделий.

Керамические изделия

Их изготавливают из фаянса и металлокерамики. Первые изделия — самые дорогие. Для их производства используют шамотный фаянс (основа — белая глина), который отличается от обычного материала термостойкостью и способностью противостоять ударам. После отливки и радиационной сушки изделия покрывают акриловой эмалью. Монтаж фаянсовых изделий требует идеально ровного основания. Ванны устанавливают на ножки или дном.

Технология производства металлокерамических изделий сильно отличается. Их основа металлический каркас, который покрывают слоем глины и обжигают. Поэтому толщина их стенок меньше, как и вес. Готовые изделия защищают эмалью. Это производство более простое. Как правило, такие керамические ванны имеют овальную форму.

Достоинства и недостатки керамики

Преимущества и недостатки имеют оба вида керамической сантехники. К первым относится:

долговечность, надежность;

безукоризненная поверхность;

отсутствие шума при заполнении емкостей;

длительное сохранение оптимальной температуры воды;

большое разнообразие моделей, включая цветовую гамму.

Слабые стороны ванн из керамики:

необходимость аккуратного обращения с хрупким материалом;

возможность появления трещин, сколов;

очень высокая цена изделий;

большой вес (до 150 кг).

Самый серьезный минус — стоимость фаянсовых ванн, которую можно объяснить крайне сложной технологией изготовления. Поэтому с изделиями нужно обращаться очень осторожно. Упавший тяжелый предмет способен отколоть целый кусок ванны.

Искусственный камень, композит (стеклопластик)

Изделия из искусственного камня выглядят красиво, однако в этом случае нужно выбирать качественные изделия, цена которых сильно «кусается». Варианты попроще часто становятся причиной разочарования. Красивые внешне, изделия остаются холодными, качество покрытия зачастую далеко от идеала, нередко у хозяев возникают претензии даже к геометрии.

Композитные ванны из прочного, но легкого стеклопластика — относительные новинки, но те, кто уже купили такие сантехнические проборы, вполне довольны приобретением. Изделия не шумят, она красивы и приятны на ощупь. Композитные модели легко мыть, к тому же они не кажутся хлипкими. В отличие от других ванн, стоимость их вполне приемлема.

Какую ванну лучше выбрать?

Материал изготовления не единственный критерий, который учитывают при поиске оптимально-идеальной сантехники. Помимо него и цвета обращают внимание и на другие важные характеристики.

Оптимальный размер

При выборе этого параметра учитывают:

глубину чаши, ее длину и ширину;

высоту бортика от пола.

Какую ванну лучше выбрать? Ту, которая подойдет всем членам семьи. При поиске оптимального варианта не забывают про самых высоких и самых маленьких хозяев.

Ориентиры

Для взрослых людей оптимальной высотой читают 650-700 мм. Если в семье есть дети, то лучше выбрать более «низкорослый» прибор.

Глубина чаши — расстояние от верха бортика (либо от сифона перелива) ванны до ее дна. Для максимального комфорта при принятии водных процедур жидкость должна покрывать человека полностью. Средние значения — 500-600 мм.

Длина и ширина изделия — параметры, которые выбирают в зависимости от комплекции и роста членов семьи. Если ориентироваться на средние параметры, то они таковы: длина — от 1500 до 1800 мм, ширина — 700-800 мм. Однако это стандарт, предназначенный для человека, который не склонен к полноте, и имеет рост 170-180 см.

Ванны и их размеры

Теперь о том, какие размеры стандартны для изделий из конкретных материалов.

Чугунные. В этом случае ассортимент сильно ограничен. Это мини-приборы (700х1200-1300 мм) и европейский стандарт — 700х1400-1500 мм. Стальные. Они более «дружелюбны» — 700-850х1500-1800 мм. Если ванная имеет скромные размеры, то можно купить эконом-вариант, его длина — 1200 мм. Акриловые. Они гарантируют, что даже самые придирчивые хозяева найдут лучшее изделие для себя. Ассортимент размеров: ширина — от 700 до 1700 мм, длина — 1200-1900 мм. На них влияет форма и конфигурация моделей. Керамические сантехнические приборы. В этом случае размеры ограничены из-за сложности технологии. Такие ванны имеют классическую овальную форму. Ширина — 650-750 мм, длина чаш — 1300-1700 мм. Однако встречаются и более комфортные изделия, с большими параметрами. Например, 800х1800 мм. Квариловые. Стандартные варианты — 700-750х160-1900 мм. Однако ими ассортимент не ограничивается. Для просторных санузлов выпускают соответствующие изделия, ширина которых 900-950 мм, длина — 1800-1900 мм. Есть у немецкого производителя и шестиугольные ванны, их размеры — «рекордсмены»: 1000х2100 мм.

Какую ванну лучше выбрать? Если рассматривать только размеры, то в этом случае ответ дает помещение, а не его владельцы. Просторные ванные и санузлы позволяют купить даже очень габаритную конструкцию. Комнаты, в которых наблюдается дефицит места, «заставляют» ограничиваться стандартными вариантами.

Форма прибора и место установки

Этот критерий тоже зависит от метража и конфигурации помещения. Самыми популярными моделями остаются пристенные и угловые ванны.

Пристенные сантехнические приборы могут быть универсальными. Их можно устанавливать как у стен, так и в центре комнаты. Самая популярная форма самой чаши — овал, но есть и другие модели: прямоугольные, асимметричные, круглые и т. д. Угловые чаши покупают в том случае, если один из углов помещения свободен. Такие ванны чаще имеют форму четверти круга. Реже встречаются ванны «заведомо» неправильные.

Овальные и круглые конструкции (островные, центральные) устанавливают в просторных помещениях. Шестиугольные ванны позволяют вписать пробор даже в комнаты с нестандартной геометрией.

Какую ванну лучше выбрать? Этот вопрос больше волнует владельцев квартир. В них все решает свободная площадь. Поэтому сначала надо провести измерения, а затем соотнести их с параметрами приглянувшихся моделей (разного типа установки и форм).

Сантехника с дополнительными функциями

Все хозяева не прочь получить дополнительные удобства, а их ассортимент напрямую зависит от материала изготовления сантехнических приборов. Самыми «продвинутыми» являются изделия из акрила, которые дают возможность гидро- и аэромассажа (модели-джакузи), а также хромотерапии.

Гидромассаж. Для этой процедуры модели оснащают насосом, который нагнетает воду через форсунки, расположенные в стенках чаши. Аэромассаж. В таких акриловых купелях также работает дополнительный прибор, подающий в «жидкость не жидкость», а сжатый воздух. Хромотерапия — процедура, которая предназначается для улучшения работы кровеносной системы, для повышения тонуса. В ванных (и душевых кабинках) используют лампы голубого цвета. Они снимают напряжение, стресс, подходят даже для самых маленьких членов семьи.

К дополнительным функциям относится автоматическая дезинфекция и наличие датчика уровня воды. Первая опция не требует присутствия человека: ванна продезинфицирует стенки и дно, а потом смоет состав самостоятельно. Датчик уровня жидкости необходим для купелей с аэро- и гидромассажем. В противном случае насос и система может выйти из строя.

Ванны и их популярность

Какую ванну лучше выбрать? Чтобы понять это, можно узнать, какие изделия покупают другие люди. На первом месте остаются надежные чугунные приборы, которые кажутся «незыблемыми» и прочно «стоят на ногах». Акриловые ванны сумели обогнать других соперников, поэтому расположились на второй ступени пьедестала. Тройку лидеров замыкают стальные конструкции.

Однако при выборе больше ориентируются на свои потребности, поэтому универсального ответа-совета не существует. При поиске оптимального варианта учитывают срок эксплуатации модели, место установки (дом, квартира, дача). Обязательно принимают во внимание условия ее «жизни» (маленькие «пловцы», четвероногие «злодеи»), а также сложность/простоту ухода.

В завершение темы «Лучшая ванна» — видео, относящееся к ней: