Полноценный комплект для душа не зря называют главным элементом любой ванной комнаты. Именно он делает процедуры максимально комфортными и расслабляющими, гарантирует совмещение крайне полезного времяпрепровождения с приятным отдыхом. Однако большое разнообразие товаров сильно затрудняет выбор, и широкий ассортимент нередко становится самой серьезной проблемой. Многие владельцы домов и квартир просто не имеют представления, какую душевую систему выбрать для ванной комнаты. Чтобы найти идеальный вариант, нужно узнать, какие критерии считаются самыми главными, без каких аксессуаров будет трудно обойтись. Кроме того, будущим покупателям не помешает знакомство с душевыми системами и с лучшими производителями сантехнического оборудования. Качественную продукцию можно найти как у зарубежных, так и у российских компаний.

Виды оборудования, особенности и комплектация душевых систем

Для комфортного мытья производители оборудования предлагают несколько вариантов — душевые стойки, гарнитуры, гидромассажные панели и системы. Душевой гарнитур — самый простой вариант. В его составе только штанга-держатель и ручная лейка. В комплект душевой стойки входит штанга, верхний душ и ручная лейка.

Отдельную нишу занимают стильные гидромассажные панели. Они состоят из корпуса, верхнего и ручного душа, держателя для лейки и форсунок (от 2 до 8). Самые функциональные и удобные модели дополняются изливом, смесителем (с термостатом), полочкой, зеркалом, подсветкой, пультом управления и т. п. Верхняя и ручная лейка может иметь несколько рабочих режимов. Они позволяют проводить массаж качественный разных частей тела.

Максимально удобна душевая система, предназначенная только для обычных водных процедур. В ее составе собственный смеситель, держатель, лейка и верхний душ (на штанге). Возможно присутствие дополнительных аксессуаров: например, излива, полочки для ванных принадлежностей, мыльницы, держателя для лейки и т. д.

Комплектация оборудования для душа

Теперь подробнее о составах таких систем. В них входит несколько элементов.

Штанга

Эта вертикальная конструкция — главная деталь душевой системы, штангу здесь можно назвать связующим звеном. На нее монтируют верхний душ, она же служит для фиксации ручной лейки. Иногда на штанге располагаются и другие элементы, их цель обеспечить хозяевам максимальный комфорт при принятии водных процедур. Например, в некоторых моделях над смесителем располагаются маленькие, но удобные полочки. При выборе душевой системы ориентируются на рост тех, кто будет принимать душ. Самыми удобными считаются телескопические штанги, способные «подстраиваться» под любого пользователя.

Лейка

Это насадка на шланг, с помощью которой поток воды превращается в подобие дождя. Надо отметить, что не в каждой системе лейка есть. У более функциональных душевых комплектов их даже две — большая верхняя (или тропическая) и нижняя, обычных размеров. Первый элемент может иметь различную форму: бывают изделия круглые, квадратные и овальные. Размеры второй как минимум вдвое меньше, чем у «коллеги» по душевой системе. Для фиксации ручного душа на штанге предусмотрен держатель-ползунок. Этот элемент позволяет располагать лейку на самом удобном расстоянии (ниже/выше), а также регулировать угол ее наклона.

Очень удобными считаются наборы, в которых предусмотрено сразу несколько съемных элементов, предназначенных для создания разного напора воды, необходимого для оздоровительных процедур. Еще одно возможное дополнение моделей — фильтр для очистки воды.

Шланг

Этот элемент душевой системы соединяет лейку и смеситель. Он состоит из внутренней трубки (резиновой, полимерной), гибкой оплетки (сталь, латунь, металлопластик), и накидных гаек (½ или ⅜), которые используют для присоединения изделия.

Самыми уязвимыми участками шлангов остаются пластиковые и резиновые детали (трубка, прокладки). Металлическая оплетка и гайки, наоборот, детали максимально надежные и долговечные. Не так давно появилась альтернатива традиционным изделиям: это душевые шланги с силиконовой оплеткой. Такие модели гибкие, упругие, не растрескиваются. Чтобы предотвратить перекручивание гибкой подводки, в мини-системы добавляют подшипники, которые позволяют лейкам свободно вращаться (360°).

Смеситель

Этот элемент гарантирует максимальное удобство системы, поскольку перенаправляет поток воды в излив, верхний душ или в лейку. Предусматривается он во всех изделиях. Смесители бывают нескольких видов:

сенсорные;

однорычажные;

двухвентильные;

термостатические.

Самыми простыми являются традиционные, недорогие двухвентильные (буксовые) смесители. «Дорогое исключение» — системы, выполненные в винтажном стиле. Модели с однорычажными изделиями позволяют управлять напором воды всего одной рукой, что во время принятия душа невероятно удобно.

Душевые модели, оборудованные термостатом и двумя рукоятками, позволяют автоматически регулировать и температуру, и напор воды. Поэтому они дают возможность избежать серьезных проблем с давлением в системах владельцам жилья в многоквартирных домах.

Управление термостатическим смесителем может быть сенсорным. Такие модели оснащаются не только термостатом, но и фотоэлементом. Для настройки температуры в них предусмотрена сенсорная панель. Воду открывают касанием, если в системе не установлен датчик движения.

Дополнительные элементы

Именно они обеспечивают максимальный комфорт при принятии водных процедур. К дополнительным элементам относится:

излив (гусак), без которого не обойтись тем, у кого по-прежнему «ванна в ванной»;

небольшие полки для различных моющих средств.

Что касается длины излива, то этот показатель зависит от того, находится ли рядом умывальник. Если раковина есть, но без «индивидуального» смесителя, то поворотный гусак потребуется либо длинный, либо средней длины. Некоторые модели могут включать даже держатели для полотенец. Понятно, за такие комплекты придется отдать большую сумму.

Варианты монтажа душевой системы

Это сантехническое оборудование бывает наружным и встраиваемым.

Для наружного монтажа

Это традиционный вариант, который и сейчас используется чаще. В этом случае установку моделей проводят после завершения отделочных работ. Все элементы системы находятся на стене. Плюс наружного монтажа — простота работы и замены поврежденного участка. Именно из-за этого данный способ выбирает большинство пользователей. К его минусам можно отправить не слишком эстетичный вид сантехнического оборудования, а также место, занимаемое им.

Для скрытой установки

Встраиваемые душевые системы монтируют до проведения работ по отделке. Их преимущество в том, что штанга располагается внутри стены, либо за декоративной (гипсокартонной) панелью. Слабая сторона скрытых систем — сложность монтажа, ремонта и замены элементов (оборудования). По этой причине моделей, предназначенных для открытой установки, на рынке значительно больше.

Критерии выбора душевой системы

Несмотря на простоту этого оборудования, покупатели все-таки могут ошибиться с выбором. Поэтому перед знакомством с ассортиментом им нужно познакомиться с несколькими важными критериями.

Предназначение

Это один из самых важных моментов, поскольку неправильно подобранная душевая система может преподнести крайне неприятные сюрпризы. Например, если у хозяев установлена ванна, то нужен комплект с изливом и довольно длинной штангой. В противном случае принимать душ с комфортом попросту не получится.

Тип управления

Будущим хозяевам предстоит сделать выбор из трех вариантов.

Вентильное

Такое управление обычно встречается либо у простых и недорогих моделей, либо у систем, выполненных в стиле ретро. Два вентиля дают возможность изменять напор воды и регулировать температуру.

Рычажное

Данное управление имеет несколько преимуществ. Среди них простота конструкций и их надежность. Однако с проблемой однорычажных смесителей можно столкнуться именно в ванных комнатах. Иногда бывает сложно отрегулировать температуру, уже стоя под душем.

Кнопочное

Это один из самых удобных вариантов. С помощью кнопок можно регулировать напор воды, ее температуру, а также менять сценарии. Но в этом случае нужно очень тщательно выбирать душевую систему: максимально долговечными считаются модели надежных производителей. В качественном оборудовании кнопки способны выдержать не менее 300 тысяч нажатий.

Размеры леек

Как уже было отмечено, верхние элементы душевых систем намного «солиднее» ручных. Эти лейки бывают круглыми и прямоугольными. Чаще их размер находится в пределах 20-30 см. Реже встречаются системы, в которых душ тропический или массажный. Размеры леек в них — 30-40 см.

Что касается ручных элементов, то они значительно меньше верхних: их диаметр/размер — 6-15 см. Однако и здесь есть исключения. Есть модели с лейками и более впечатляющих размеров (около 20-25 см).

Материалы изготовления корпуса, виды покрытия

Именно от качества материалов и их защиты зависит долговечность оборудования, вынужденного работать в не самых благоприятных, «вечно мокрых» условиях.

Основные материалы для изготовления элементов оборудования

Для производства корпусов душевых систем используют разные материалы:

Латунь. Этот сплав на основе меди считается одним из лучших материалов для изготовления сантехнического оборудования. Латунь красива, прочна, долговечна, способна противостоять любым условиям. Она выдерживает и высокое давление, и жесткую воду. Минус металла — очень высокая цена, ее причина — сложность изготовления высококачественных изделий. Сталь (нержавеющая). Этот сплав не имеет слабых мест. Он максимально прочен и не боится коррозии. Нержавейка абсолютно безопасна и экологична. Такому оборудованию не страшны сильные перепады температур и высокое давление в водопроводных системах. Кроме того, изделия из этого металла ремонтопригодны. Относительный недостаток у нержавеющей стали тот же, что и у латуни. Это довольно высокая цена таких душевых систем.

Не самые лучшие сплавы для производства сантехнического оборудования — силумин и ЦАМ (цинк, алюминий, медь). Первый дешев, токсичен (при высоких температурах) и очень недолговечен (2-3 года).

Почти его «двойник» ЦАМ отличает лучшее качество: такие изделия прослужит более 5 лет, однако из-за регулярного воздействия хлора пострадает внешний вид душевых систем. Для изготовления отдельных элементов моделей (например, леек) используют полимерные материалы.

Виды покрытий для душевых систем

Что касается защитного слоя, то здесь ассортимент тоже широк:

Порошковая краска. Ее наносят (напыляют) в несколько слоев. Этот вид покрытия уступает соперникам, так как не может похвастаться долговечностью. Никель-хром. Это серебристое покрытие — хорошая защита от коррозии. Изделия с хромоникелевой защитой легко очищаются, не тускнеют со временем. Soft-touch. Это симпатичное покрытие привлекает мягкостью и бархатистостью. Его преимущество и в том, что на элементах системы не остается никаких следов. Покрытие «под бронзу» делают из сплава, в котором содержится некоторое ее количество. Такое декор и одновременно барьер отличает красота, износостойкость и простейший уход.

Последняя кандидатура — PVD-покрытие, получаемое в результате «физического осаждения паров (молекул) металлов» (титан, хром, цинк, цирконий). Это тонкая глянцевая или матовая пленка, придающая изделиям износостойкость, способность сопротивляться «агрессорам», механическим воздействиям и коррозии.

Другие достоинства PVD защиты — благородный вид и простой уход. Пятна с покрытия легко удаляются даже сухой тканью. Его недостаток — сложность технологии вакуумного нанесения, а значит, более высокая цена душевых систем с «броней» ПВД.

Дополнительные элементы/функции

Чуть ли не главное в любой душевой системе то, какие возможности она имеет. Уже традиционными считаются модели с верхним тропическим душем (дождем). Однако сейчас у них появились конкуренты. Это оборудование с водопадом, а также комбинированные модели. В них предусмотрены сразу 2 функции — и тропический душ, и падающий плотный поток воды. Большой плюс мини-водопада — отличный массаж спины. В этом системы немного схожи с гидромассажными панелями.

Максимально удобной может считаться та душевая система, в которой предусмотрено почти все. В некоторые комплекты входят не только полочки, но и мыльницы, крючки, держатели и т. д. Эти небольшие элементы обещают комфорт, но чем больше удобств, тем выше цена оборудования. Большой популярностью пользуются модели с необычайно «умными» лейками. Эти элементы гарантируют быструю самоочистку: стенки их отверстий защищены мягким силиконом.

Дизайн

Сейчас у покупателей просто огромный выбор. Поэтому каждый сможет подобрать модель на свой вкус. Безусловно, на выбор дизайна душевой системы повлияют «личные симпатии», стиль, в котором оформлена ванная комната, особенности интерьера, сантехнических приборов, а также цена.

Производитель, цена

Изготовлением этого вида сантехнического оборудования занимается много известных компаний. К лучшим из них относятся следующие фирмы:

ARROW (Китай);

Cersanit (Польша);

Gappo (Китай);

Grohe (Германия);

Haiba (Китай);

Hansgrohe (Германия);

Jacob Delafon (Франция);

Kaiser (Германия);

Kolpa-San (Словения);

LEDEME (Китай);

Lemark (Чехия).

Их не менее достойные конкуренты — Milardo (Россия), Oras (Финляндия), Paffoni (Италия), Ravak (Чехия), Rossinka (Россия), Teska (Турция).

Цены на это сантехническое оборудование могут и обрадовать, и огорчить. Самые недорогие душевые системы обойдутся будущим владельцам всего в 6-7 тысяч рублей. Максимально комфортные модели потребуют расстаться даже не с десятками, а с сотнями тысяч.

Особенности выбора системы

При поисках почти идеальной модели обращают внимание на несколько факторов:

Верхние лейки больших размеров — «удел» тех домов и квартир, в которых всегда хороший напор воды. Чтобы найти безупречную душевую систему, ее подбирают, ориентируясь на рост самого высокого члена семьи. Незаконченный ремонт и небольшая комната для ванных процедур — повод рассмотреть модель, которую встраивают в стену. Открытая душевая система оптимальна для тех помещений, в которых уже закончены отделочные работы, если капитальный ремонт не планируется в ближайшем будущем.

Какую душевую систему выбрать для ванной комнаты? При поиске оптимального оборудования обращают внимание на качество материалов и сборки, на дизайн, тип монтажа, на функциональность и удобство эксплуатации. Немаловажным является и еще один критерий: это отличная репутация производителя систем, которые по умолчанию и качественные, и очень надежные.

В завершение «душевной» темы — популярное видео: