Капитальный ремонт ванны и кухни нередко включает замену крупной сантехники и аксессуаров для нее — смесителей, которые должны быть не только привлекательными, эффектными, но и комфортными, максимально надежными. И в этом случае проблемой становится «неприлично» широкий ассортимент, поскольку моделей устройств на рынке представлено очень много. Понять, какие смесители самые качественные, будущим владельцам крайне сложно. Поэтому один из возможных вариантов — знакомство с имеющимися видами, с необходимыми характеристиками устройств, и с теми смесителями, которые уже получили хорошие отзывы своих владельцев.

Смеситель: каким он должен быть?

Соответствие дизайну помещения далеко не единственное требование к устройству. Прежде чем переходить к вопросу, какие смесители самые качественные, необходимо разобраться с другим — какими характеристиками обязаны обладать небольшие, но важные сантехнические приборы.

Тип механизма

Есть несколько смесителей: это обычные вентильные, джойстиковые, однорычажные, термостатические и бесконтактные модели.

Вентильные механизмы считаются устаревшими. Их недостатки — относительно быстрый выход из строя, не очень быстрая настройка температуры потока. Однорычажные не имеют недостатков предыдущих смесителей, так как они упрощают управление, выглядят элегантно, очень редко входят из строя. Джойстиковые устройства включаются кнопками, однако такое сложное оборудование довольно быстро выходит из строя, поэтому требует замены или ремонта. Бесконтактные, или сенсорные смесители реагируют на движение, они оборудуются датчиком, поэтому максимально удобны. Их единственный недостаток — высокая цена. Термостатические модели (или смесители-термостаты) оснащаются термостатами, которые гарантирует, что вода на выходе из крана будет комфортной (заданной) температуры. Погрешность «приборов в приборе» минимальна — от 1 до 5°.

Еще одним критерием является тип установки. Открытые модели максимально просты, имеют приемлемую стоимость. Встраиваемые смесители — те приборы, у которых сам механизм смешивания (картридж) скрыт от глаз. Эти модели минималистичны, эффектны, но цена их довольно высока.

Материал изготовления

От него напрямую зависит «долгожительство» и надежность смесителя. Современные устройства изготавливают из латуни, легированной стали и силумина. Модели, созданные из первого материала, являются фаворитами, так как они максимально устойчивы к коррозии. Ассортимент смесителей из стали несколько ограничен, так как данный сплав относительно сложен в обработке. Самыми популярными считаются сантехнические проборы из силумина. Их преимущество — приемлемая цена и довольно хорошее качество.

Однако список этими кандидатами не ограничивается. Можно обратить внимание и на другие сантехнические приборы. Бронзовые модели стоят особняком: это изделия премиум-сегмента. Их изготавливают в классическом стиле, поэтому данные смесители выполняют и вторую функцию — украшают помещение.

Такими же необычными являются керамические и гранитные модели. Их покупают как дополнение к аналогичной раковине (столешнице). Минус керамических моделей — их хрупкость. Гранитные приборы практически лишены слабых мест, если не считать недостатком их цену.

Длина и высота излива

На выбор этих параметров в большей степени влияет место установки смесителя. Модели со сравнительно коротким изливом-трубой выбирают для кухонных моек, для небольших ванных, для помещений, где не установлена раковина. Устройства с длинным элементом-гусаком идеально подходят для многоквартирных домов, где ванна всегда соседствует с умывальником.

По высоте изливы смесителя бывают:

высокими — 280 мм;

средними — 200-235 мм;

и низкими — 155-185 мм.

Для глубоких моек подойдут как низкие, так и высокие приборы. Смесители со средним показателем можно отнести к универсальным устройствам. В этом случае хозяева выбирают те характеристики (форму и размер), которые им кажутся максимально удобными. Если рассматривать идеальный вариант, то это смеситель, подача воды из которого приходится точно в центр раковины.

Аэратор

Аэратор, или рассекатель — насадка, разделяющая поток воды на множество мелких струй, и препятствующая образованию брызг. Его можно назвать ограничителем потока, поскольку расход воды несколько уменьшается. Аэратор — оптимальный вариант для моделей, предназначенных для любого помещения.

Тип картриджа

Картридж для смесителя — его главный рабочий элемент. В этом устройстве смешиваются либо перекрываются потоки горячей и холодной воды. Лучшими из устройств являются картриджи с керамическими пластинами. Они надежны, имеют долгий срок службы.

Дополнительные функции

Какие смесители самые качественные? Для кого-то важно, чтобы сантехнический прибор был максимально удобным. Комфорт использования гарантируют устройства, оснащенные дополнительными элементами. К ним относится:

Система фильтрации. Такие приборы имеют дополнительный отсек, через который вода от смесителя поступает к потребителю. Выдвигающийся душ. Это элемент — удобное приспособление для качественного мытья фруктов и овощей, особенно корнеплодов.

Еще один вид устройств с удобствами — излив, который может поворачиваться. Такие модели покупают те хозяева, у которых установлены две мойки. Но поворачивающийся кран всегда бонус: его можно отвернуть в сторону, если он мешает подготавливать продукты: например, разделывать куриные тушки.

Лучшие производители сантехнических приборов

Какие смесители самые качественные? Те, которые производят компании, которые на рынке давно, и заслужили доверие покупателей. Если хозяева планируют покупать приборы, то им лучше познакомиться со списком, который поможет немного сузить круг претендентов.

Grohe

Эта немецкая компания, основанная в 1936 году, считается лидером по продажам сантехнического оборудования. Под брендом Grohe выпускают смесители для кухонь и ванных, душевые кабинки, унитазы и инсталляции.

Продукцию этого производителя называют сочетанием великолепного дизайна, функциональности и эргономичности. Достоинства товаров фирмы — невероятно широкий ассортимент моделей и оттенков, строжайший контроль каждого этапа производства, использование новейших технологий, долговечность и простота монтажа приборов. Минусы — высокая цена большинства моделей, риск приобрести подделку.

Hansgrohe

Данный производитель — один из старейших на рынке сантехнического оборудования, поэтому является одним из главных конкурентов предыдущей компании. Hansgrohe (Германия-США) начала свою работу с 1901 года, и за этот промежуток времени создала себе репутацию, выпуская качественное и долговечное оборудование. Бренды Hansgrohe Group:

Pharo — сантехника для ванной и душа;

Hansgrohe — сантехническое оборудование, Axor – для ванных;

Pontos — системы, предназначенные для очистки и экономии водных ресурсов.

Продукция компании — постоянный участник конкурсов и выставок. Она получает высшие оценки за качество, дизайн и функциональность. Минусы моделей — высокая цена и подделки, которые можно встретить на рынках и в магазинах.

Gustavsberg

Это шведская компания — настоящий долгожитель. Ее история началась в 1825 году, когда цех по производству кирпичей «переквалифицировался» в завод по изготовлению фарфоровых изделий. С 1920 года компания занялась выпуском смесителей, а также комплектующих и сантехнического оборудования.

Сейчас Gustavsberg производит раковины, унитазы, биде, душевые кабины, мебель для ванных, инсталляции, смесители для кухонь и ванных, а также комплектующие, наборы для ремонта. Преимущества продукции — широчайший ассортимент обычных и бесконтактных устройств, дизайн, отличающийся лаконичностью и функциональностью, удобство и высокое качество моделей. Минус тот же, что и других конкурентов — подделки, которые можно встретить в магазинах и на рынках.

Ideal Standard

Эта компания была основана в США в конце XIX века, но со временем (через 60 лет) стала производить продукцию для европейского рынка. Сейчас ее штаб-квартира находится в Бельгии, а заводы — в Англии, Болгарии, Греции, Италии, России и Чехии.

Компания занимается выпуском мебели, акриловых ванн, сантехнических аксессуаров для ванных, санузлов и туалетов. Ideal Standard производит раковины, унитазы, высокотехнологичное гидромассажное оборудование, душевые уголки, а также смесители, предназначенные для кухонь, ванн, биде и душа. Продукцию компании ценят за высокое качество и привлекательные цены.

Jacob Delafon

Эта французская компания также «увидела свет» в конце XIX века. Она производит полный спектр продукции для ванных комнат. Если рассматривать вопрос, касающийся того, какие смесители самые качественные, то товары Jacob Delafon можно поставить на первое место. Ее приборы постоянно совершенствуются, поэтому полностью соответствуют новым веяниям. Однако и цену этих товаров сложно назвать «дружелюбной».

Главная особенность продукции французского производителя — оригинальное оформление. Все технические детали остаются невидимыми, поэтому внешний вид моделей отличается безупречностью. Поворотные элементы имеют мягкий ход, поэтому не требуют даже незначительных усилий при включении и регулировке напора. В большинстве смесителей есть термостат. Минус — переходники, которые придется приобретать для старых домов.

Roca

Продукция этой испанской компании считается одной из самых надежных, простых и безопасных. Концерн Roca Group производит смесители, ванны, раковины, унитазы и инсталляционные системы, душевые кабинки и поддоны. Помимо них, производитель выпускает мебель для ванных, светильники, зеркала и другие аксессуары.

Преимущества продукции Roca — широчайший ассортимент традиционных и дизайнерских приборов, предназначенных для биде, раковин, моек, ванн и душа. Модели отличает простота монтажа, легкость ухода, возможность комплектации «чужими» элементами и приемлемые цены. Смесители из серий Middle и Premium имеют элементы, которые защищают приборы от перепадов давления, обратного хода и т. д. Недостатки продукции — сложная очистка поверхностей, бракованные изделия (встречаются редко).

Iddis (SKL Group)

Это ответ на вопрос, какие смесители самые качественные, если будущим покупателям интересна российская продукция. Данный производитель считается лучшим на отечественном рынке. Под брендами Berholm, Esperado, Iddis и Milardo компания выпускает:

смесители и душевые гарнитуры;

биде, унитазы и инсталляционные системы;

текстиль для ванных — коврики, шторки и т. д.;

ванны, раковины, душевые поддоны и кабинки;

аксессуары и комплектующие для сантехники ванных и кухонь.

Преимущество продукции SKL Group — ежегодно обновляемые коллекции, комплектация смесителей только латунными или керамическими картриджами, изделия, адаптированные к нашей (жесткой) водопроводной воде. К плюсам приборов SKL Group можно отнести простоту ухода и эксплуатации, адекватные цены и гарантийный срок службы изделий: смесителей — 10 лет, комплектующих — 3 года. Минусы — невозможность смены картриджей в некоторых моделях, сложность при монтаже, если место установки зафиксировано жестко.

Lemark

Это еще один производитель, продукция которого представлена на российском рынке в широком ассортименте: в продаже легко найти как бюджетные, так и дорогие модели. Чешская компания выпускает смесители для кухонь и ванных. Гарантийный срок всех изделий — 10 лет. Комплектующие для них поставляются из Германии и Испании.

Помимо традиционных сантехнических проборов Lemark выпускает дизайнерскую продукцию, причем высокое качество характерно для всех изделий. Недостатки товаров — неполная комплектация (отсутствие шлангов в некоторых моделях) и высокая цена.

К другим производителям, выпускающим качественные смесители, относится:

WasserKRAFT (Германия);

KLUDI (Германия);

KAISER (Германия);

Frap (Китай);

Elghansa (Германия);

Damixa (Дания);

CEZARES (Италия);

PM (Великобритания, Германия, Италия);

Rossinka (Россия);

РМС (Ростовская мануфактура сантехники);

Zenta (Россия).

Все фирмы, производящие сантехнические приборы, выпускают качественные изделия, благодаря чему и заслужили хороших отзывов покупателей. И в этом случае главным критерием чаще становится цена, а также вид сантехнического прибора, для которого предназначается смеситель.

Какие смесители самые качественные?

Идеалов нет, поэтому и однозначного ответа не этот вопрос не существует. Однако если рассматривать разные приборы, предназначенные для эксплуатации в разных условиях, то будущим покупателям можно порекомендовать приглядеться к нескольким моделям.

Лучшие смесители для кухни

Для таких приборов максимально важна безотказность, высокое качество, удобство и надежность.

Lemark Plus Harmony LM1405C

Этот латунный смеситель от чешского производителя прост. В комплектацию входят кран-буксы с керамическими пластинами, аэратор, металлические рукоятки и гибкая подводка (½ дюйма). Корпус смесителя имеет хромированное покрытие, поэтому уход за сантехническим прибором прост.

Покупатели отмечают красивый внешний вид, качественно литье, отличные резьбовые соединения, легко поворачивающийся излив и «послушные» краны, возможность подобрать детали от других смесителей, а также вполне доступную цену. Немного непривычно закрытие одного из вентилей против часовой стрелки, однако привыкнуть к этой европейской системе довольно легко. К недостаткам относят короткие шланги, идущие в комплекте.

Grohe Euroeco 32752000

Данный однорычажный смеситель с аэратором и хромированным покрытием способен вписаться в любой интерьер благодаря своему минималистичному дизайну. Прибор прост в установке, оснащен керамическим картриджем, дает возможность регулировать расход воды. Излив его может поворачиваться на 150 и 360°.

Покупатели хвалят смеситель за продуманность модели, за тихую работу (несмотря на мощный поток воды), за минимальное количество брызг и максимальное удобство. Претензий к изделию у хозяев мало. Одна из них — отсутствие переходников на 3/8 дюйма.

Grohe Eurosmart 33281

Это однорычажный смеситель с керамическим картриджем и быстросъемным аэратором. Его покрытие — нержавеющая сталь. Купившие этот прибор отмечают качество и удобство модели, простоту установки, долгий срок службы, гарантию, которая «реально работает», и функциональность прибора. Минусы — дорогая цена смесителя и запчастей.

Frap H04 F4304

Этот однорычажный латунный смеситель имеет встроенный выход для питьевого фильтра. Покупатели отмечают продуманный дизайн, функциональность, высокое качество модели и длительный срок службы. Однако некоторая часть владельцев не в восторге, поэтому можно допустить, что им попался брак.

Лучшие смесители для ванной

Эти модели позволяют принимать ванну и душ, поэтому такие приборы есть практически в любом доме. Длинные поворотные гусаки дают возможность обойтись без дополнительного устройства для раковины, а эта универсальность обещает экономию.

Oras Nova 7446X

Этот смеситель производитель отнес к универсальным. Продукт изготовлен из латуни с хромовым покрытием. Модель имеет поворотный излив (длина 300 мм), встроенный фильтр, обратный клапан, она оснащена термостатом. Этот прибор — одна из немногих моделей, которые имеют регулятор температуры и длинный тип излива.

Достоинства смесителя — высокое качество, простая установка, такая же регулировка температурного режима, стабильный и сильный напор. К недостаткам покупатели относят высокую цену, необходимость отдельно приобретать лейку и отсутствие держателя для нее на корпусе прибора.

IDDIS Bild BILSB00i10WA

Это единственный представитель от российских производителей. Данный смеситель изготовлен из латуни, корпус имеет хромовое покрытие. Запорный клапан его — керамический картридж. Лейка для данной модели приобретается отдельно. Покупатели хвалят модель за лаконичный, стильный дизайн, простоту монтажа, плавный ход и за удобство регулировки напора и температуры воды. Каких-то претензий к смесителю владельцы не предъявляют.

WasserKRAFT Wern 4201

Данный немецкий однорычажный смеситель с матовым хромированным покрытием и кнопочным переключателем на душ многие считают лучшим прибором по соотношению цена/качество. Покупатели отмечают интересный дизайн, функциональность, надежную работу и отличный напор, даже учитывая жесткость воды, а также лейку, имеющую защиту от известковых отложений.

Lemark Linara LM0451C

Эта чешская однорычажная модель выполнена из латуни, имеет хромовое покрытие, оснащена аэратором и качественным керамическим картриджем. Смеситель выгодно отличается длиной излива: она составляет 300 мм. Плюсы прибора — простейшее переключение режимов, надежный настенный держатель. Недостатком модели считают не самую удобную лейку.

Какие смесители самые качественные, как найти лучшую модель? Сначала будущим хозяевам имеет смысл выбрать несколько сантехнический приборов от известных и надежных производителей. После определения узкого круга претендентов гораздо проще выбрать ту, что будет идеальна по размерам и характеристикам.

О том, какие смесители самые качественные, и как выбрать прибор, расскажет автор следующего видео: