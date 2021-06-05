Смесители — незаменимые сантехнические приборы, которые относятся к самому часто используемому оборудованию в кухнях и ванных. Ежедневная работа почти без отдыха приводит к тому, что рано или поздно в них возникают неисправности. Худшим вариантом является поломка, которую уже не исправить. В этом случае одни хозяева вызывают сантехника, а те, кто не хочет ждать прихода специалиста и обходиться без удобств, поступают по-другому. Они интересуются, как заменить смеситель самостоятельно, чтобы к тому же избежать дополнительных расходов. Работу эту невозможно назвать невыполнимой, но познакомиться с тонкостями операции, а также со всеми ее этапами все же необходимо.

Когда необходима замена смесителя?

Внезапную поломку этого прибора можно приравнять к катастрофе домашнего масштаба, поскольку используется он ежедневно и постоянно. Как заменить смеситель? Специалисты не очень хорошо относятся к самодеятельности, так как хозяева отнимают у них работу, к тому же всегда остается риск затопления соседей. Однако данная операция не слишком сложна, и решение сэкономить на услугах профи тоже вполне логично. Это и вовсе единственный выход, если ЧП произошло в не самое подходящее время суток.

Что нужно сделать хозяевам? Купить новое изделие, демонтировать старый прибор, а потом не его место установить «последователя». Для работы не потребуются какие-то специальные инструменты: необходимый набор их есть практически в любом доме. Однако сначала нужно узнать, в каких ситуациях можно избежать полной замены смесителя.

Разновидности устройств

Все сантехнические приборы делятся на 3 большие группы:

Двухвентильные устройства. Это самые старые конструкции, в которых имеется два крана, предназначенных для смешивания горячей и холодной воды. Главными рабочими элементами их являются кран-буксы. Основной недостаток вентильных смесителей — необходимость задействовать две руки при регулировке потока. Однорычажные, или джойстиковые. Данные модели более удобны, так как изменять напор и температуру воды очень легко, поворачивая одну ручку. В этих смесителях установлен картридж. Он может быть дисковым, с керамическими пластинами, или шаровым, где за регулировку потока и температуры отвечает сфера с тремя отверстиями. Автоматические, или сенсорные (бесконтактные) — индукционные, инфракрасные, модели с пьезоэлементом. Такие чудо-приборы имеют регулятор температуры и позволяют запрограммировать напор воды. Источники питания в сенсорных устройствах — литиевые аккумуляторы, находящиеся в корпусе. Это самые сложные смесители, починить которые мастеру-любителю не под силу.

При неисправностях первых двух «ассистентов» необходимости замены смесителя может и не быть. В простых вентильных приборах меняют износившиеся прокладки либо кран-буксы. В однорычажных устройствах замены требуют картриджи, до которых относительно просто добраться.

Когда покупка нового смесителя необходимость?

Кода нужна замена? Первый случай — капитальный ремонт, после которого старый сантехнический прибор просто не в состоянии вписаться в интерьер преобразившейся комнаты. К этой же категории относится ситуация, когда вполне рабочее устройство хозяева решают заменить современным, более эффектным и удобным смесителем. Однако замена становится не «прихотью», а необходимостью в следующих случаях:

Если треснул корпус прибора. Чаще такие ЧП случаются, если куплена не самая надежная модель, изготовленная из цинкового сплава (ЦАМ), который по ошибке называют силумином. Когда безупречной работе смесителя мешает ржавчина или налет, которым покрылись детали внутри корпуса. Если «пожилой возраст» многострадального прибора уже бросается в глаза.

Есть и третий вариант, требующий замены смесителя: когда лопнула гайка, которой прибор присоединяется к водопроводу, он также не подлежит ремонту. Сорванная резьба тоже не даст возможности исправить положение. Причинами этих неприятностей может быть некорректный монтаж или небрежное обращение с сантехническим оборудованием.

Как заменить смеситель самостоятельно?

Перед тем как отправляться в магазин за новой моделью, нужно обратить внимание на способ подключения старого смесителя. Оптимальный вариант для покупки — то устройство, у которого аналогичный метод подсоединения, поскольку разводку труб в данном случае менять не придется. При установке крана в другое место после проведения ремонта можно выбрать модель любого типа.

Смесители: их материалы и виды

Перед покупкой прибора хозяева обычно долго выбирают модель. И в этом случае лучше переплатить. Качественными являются те приборы, которые изготовлены из латуни, бронзы или нержавеющей стали, так как эти материалы отличаются коррозионной стойкостью. Недостатком таких изделий можно назвать более высокую цену, однако если учитывать их «долгожительство», выгода очевидна.

Определить качественные изделия довольно легко. Смесители, сделанные из нержавеющей стали или прочных сплавов, имеют довольно ощутимый вес. Не так давно появились более оригинальные изделия, например, керамические. В этом случае главным материалом также остается металл. Керамика исполняет другую роль: это покрытие одновременно является и украшением, и защитой элементов смесителей.

Изделия из ЦАМ (который принимают за силумин) не лучший выбор, так как сплав алюминия, цинка и меди менее прочен. Как правило, такие «помощники» не служат долго, так как на них разрушительно действует вода (особенно горячая). На этих смесителях очень быстро появляются царапины, худшие последствия «недокачества» — трещины в корпусе. Заменить такие изделия проще, чем починить, поскольку при ремонте нередко повреждается резьба. Отличия «ЦАМовых» приборов — более легкий вес и недорогая цена.

Если рассматривать исполнение приборов, то есть три разновидности:

Настольные — высокие и низкие. Их устанавливают на бортики ванн и раковин, а также на столешницы. Чаще монтаж производят в посадочное отверстие прибора, реже его сверлят в столешнице. Для подключения водопроводных труб используют удобные гибкие шланги. Настенные. Ассортимент этих смесителей также широк. Они могут иметь как короткие изливы, так и длинные гусаки. Как правило, настенные приборы чаще покупают хозяева квартир, так как они дают возможность использовать один смеситель для раковины и ванны.

Самый необычный вид — напольные конструкции. Это новейшие приборы: такие смесители имеют высокую стойку, поэтому они — аксессуары ванных комнат. Чаще эффектные напольные устройства (с душем или без) рассматривают в качестве дополнительного декоративного элемента. Главное отличие стильных приборов от небольших «коллег» — очень высокая цена.

Инструменты и материалы

Помимо нового смесителя мастеру будет необходимо собрать инструменты и материалы, которые потребуются для работы.

Сантехнический «джентльменский» набор

В этот список входит:

набор отверток и плоскогубцы;

уплотнитель для герметизации соединений;

прокладки, изготовленные из резины или силикона;

ключи: гаечный, газовый, разводной, торцовый трубчатый;

уровень — для проверки корректности установки настенных моделей.

Для чистки выходных отверстий труб будет нужна металлическая щетка с не очень жесткой щетиной. Для демонтажа старого изделия может понадобиться керосин, тормозная жидкость или WD-40. Если замена будет производиться в кухне, то в список должен входить фонарик, так как в этом случае основная работа проходит в затемненных условиях. Исключение — раковины, которые можно снять.

Для демонтажа старого устройства потребуется емкость (таз, ведро) и тряпки для сбора жидкости. Чтобы не повредить хромированные элементы, нужно приготовить армированный сантехнический скотч, изоленту или подходящую (нескользкую) ткань. Опытные мастера-любители рекомендуют использовать кожу или плотную резину.

Потенциальные материалы для герметизации

На уплотнительных материалах имеет смысл остановиться, чтобы рассмотреть их более подробно. Среди возможных вариантов для герметизации резьбовых соединений:

пакля (сантехнический лен) и паста UNIPAK;

универсальная нить Tangit Uni-Lock;

ФУМ-лента.

Для использования первого «дуэта» мастеру необходим опыт, поскольку «перебдеть и недобдеть» одинаково опасно. Недостаток материала спровоцирует течь, его избыток может стать причиной другой серьезной неприятности — гайка через некоторое время лопнет.

ФУМ-лента тоже не лишена недостатков. Ее не рекомендуют использовать для герметизации труб горячего водоснабжения, так как материалу противопоказаны перепады температур. Кроме того, ФУМ-лента не спасет, если на резьбе имеются дефекты. В этом случае соединение рано или поздно даст течь.

Нить Tangit Uni-Lock — материал, который хвалят и специалисты, и любители. Она максимально удобна и проста в работе, не так требовательна: при намотке чуть большего ее количества «трагедий» не случается. Минус материала — высокая цена, которая может быть оправдана его качеством и универсальностью.

Демонтаж «пожилого» крана

Перед тем как заменить смеситель, хозяину придется избавиться от старого прибора. Его снимают таким образом:

Сначала перекрывают входные вентили на водопроводах горячей и холодной воды. Затем открывают краны, чтобы убедиться в том, что вода полностью перекрыта. Сливное отверстие закрывают «кляпом», ванну, мойку или раковину застилают тряпками, чтобы случайно упавшие элементы смесителя не повредили поверхность сантехнического прибора. Демонтируют гибкую подводку, которая находится под раковиной. Для откручивания накидных гаек используют разводной или газовый ключ. Для отсоединения штуцеров от корпуса смесителя берут гаечный инструмент (10х12 мм либо 13х14 мм). Переходят к демонтажу смесителя, который закреплен на раковине гайками-шестигранниками и прижимной шайбой. Их откручивают торцевым трубчатым ключом, затем шайбу снимают со шпилек. Старый смеситель удаляют и помещают в таз, чтобы защитить пол от воды, оставшейся в нем.

Настенные модели в кухнях встречаются реже, зато они практически норма в ванных комнатах. Ассортимент таких смесителей довольно широк, но снятие их особых проблем не вызывает. В этом случае демонтаж значительно упрощается: Чтобы снять прибор, мастеру достаточно открутить 2 гайки, находящиеся на корневых частях труб, вмурованных в стену.

В том случае если соединение прикипело из-за отложений извести, на него капают керосин либо тормозную жидкость. Сильное закисление потребует применения знаменитого аэрозоля WD-40.

Монтаж нового смесителя

Перед тем как заменить смеситель, новый прибор проверяют. Повышенное внимание уделяют механическим деталям, качеству резьбы и гибкой подводки. Новый смеситель обязан иметь плавный ход рукояток или рычага, резьба не должна иметь ни малейших дефектов, поскольку такие элементы не позволят создать герметичное соединение. Кроме того, в этом случае возрастет риск его повреждения.

Монтаж однорычажного настольного прибора

Перед началом установки прибора внутренние полости труб обязательно очищают от налета и ржавчины металлической щеткой, место монтажа на раковине или мойке протирают ветошью. Если возможно, то для удобства работы раковину на время снимают, предварительно отсоединив сифон.

Сначала к смесителю прикручивают гибкие шланги, предварительно надев на штуцеры резиновые прокладки, идущие в комплекте. Их закручивают руками, после чего соединения затягивают гаечным ключом — на один или два оборота. Подготовленный прибор с присоединенными шлангами устанавливают на раковину, протянув их в монтажное отверстие. Затем снизу на шпильки надевают уплотнительную шайбу, которую подтягивают гайками, но не до упора. Сначала прибор устанавливают точно по центру монтажного отверстия, только после этого крепежные элементы закручивают до конца.

После завершения монтажа смесителя на бортике сантехники гибкие шланги присоединяют к водопроводным трубам. Их накидные гайки закручивают по резьбе вручную, потом также делают несколько оборотов гаечным ключом. Провис шлангов — условие обязательное. Например, если расстояние между соединениями составляет 520-530 мм, то оптимальная длина подводки — 600 мм.

Установка двухвентильного смесителя

В таких устройствах, в отличие от однорычажных моделей, используется другой способ фиксации. Вместо шпилек для крепления предназначается шайба-опора и подтягивающая гайка, которую прикручивают к нижней части корпуса. Для замены двухвентильного смесителя используют или разводной, или газовый ключ.

Монтаж настенной модели

Настенные устройства, предназначенные для монтажа в кухнях и в ванных, установить значительно проще. В этом случае нередко используются переходники — эксцентрики, позволяющие без особых проблем подсоединить прибор, у которого входные отверстия не совсем совпадают с расстоянием между концами водопроводных труб.

Если эти элементы от старого прибора находятся в отличном состоянии, то их оставляют. Когда на них имеются какие-либо повреждения, то эксцентрики заменяют новыми, идущими в комплекте со смесителем. В обоих случаях рекомендуют заменить уплотнители, находящиеся в местах соединения труб с переходниками.

Перед монтажом прибор примеривают, затем проверяют горизонтальность уровнем. Если необходимо, то эксцентрики проворачивают, определяя их нужное положение. У старых изделий обязательно чистят резьбу. Затем на них надевают декоративные шайбы, наматывают уплотнитель так, чтобы во время закручивания гайки он равномерно распределился по резьбе. Гайки навинчивают аналогично — сначала руками, потом — ключом: на ½ или ¼ оборота.

Проверка смесителя

После завершения установки сначала откручивают аэратор, чтобы не забить фильтр накипью и ржавчиной. Затем открывают вводные краны, чтобы вымыть грязь и протестировать работоспособность прибора. Длительность проверки 10-15 минут.

После завершения этого этапа аэратор возвращают на законное место, затем прибор снова проверяют. Струя, выходящая из него, должна быть ровной, брызги в стороны недопустимы. Если обнаруживают протечки, то гайки подтягивают. Когда эта операция не принесла результата, проблемные участки отсоединяют и меняют (добавляют) уплотнительный материал.

Если опыт подобных работ уже есть, то сложности мастера вряд ли подстерегают. Исключением способны стать старые и ненадежные водопроводные трубы, которые при неосторожном обращении можно легко повредить. В этом случае владельцам лучше вызвать специалиста.

Когда подобная сантехническая работа будет проводиться впервые, перед тем как заменить смеситель собственными силами, лучше посмотреть, как с ним «сражаются» другие. Например, наглядным уроком может стать это видео: