Невероятно широкий ассортимент разных товаров можно считать как большим плюсом, так и огромным минусом. Такое количество продукции ставит покупателей в тупик, потому что выбрать оптимальный вариант бывает очень трудно. Чтобы не попасть впросак, будущим владельцам приходится узнавать о «вожделенном» предмете максимум информации. Такая же «участь» ждет и тех, кто пока не знает, как выбрать полотенцесушитель. Эти атрибуты ванной комнаты делятся на несколько видов, устройства имеют различную форму и размер. Чтобы найти прибор, который станет для хозяев «почти идеалом», надо познакомиться с аксессуарами для ванных поближе.

Разновидности полотенцесушителей

Полотенцесушитель — устройство, функции которого не ограничиваются сушкой белья. В ванных комнатах многоквартирных домов такое оборудование устанавливается «по умолчанию». Данный прибор — часть системы горячего водоснабжения, но его главная задача — обеспечить обогрев небольшого, но влажного помещен

Вид и принцип работы любого стандартного устройства-радиатора одинаков: это изогнутый отрезок трубы (или конструкция из них), который предназначен для прогрева комнаты и для сушки полотенец, а также других вещей небольших размеров. Работают такие обогреватели элементарно: они передают энергию теплоносителя помещению.

Стандартные атрибуты не отличаются привлекательностью, поэтому нередко хозяева квартир принимают решение поменять их на более изящные и максимально функциональные модели. Владельцы загородных домов имеют больший простор для выбора, однако и те и другие непременно сталкиваются с вопросом, как выбрать полотенцесушитель.

В настоящее время ассортимент невероятно расширился: производители предлагают модели разных типов, размеров и форм. Сейчас наиболее популярны устройства, в которых сочетается высокое качество и эффектный дизайн. Такие модели нередко называют дизайн-радиаторами для ванной. На них возложено сразу несколько задач — просушка полотенец и других небольших вещей, обогрев комнаты, ее декорирование и хранение текстиля.

Однако первым делом надо разобраться в ассортименте — познакомиться с моделями в зависимости от вида энергоносителя. Полотенцесушители бывают водяными, электрическими и комбинированными.

Водяные устройства

Это самые простые конструкции. Их включают в систему водоснабжения (ГВС). Приборы состоят из одной либо нескольких труб. Они способны выдерживать разное давление, поэтому данный параметр очень важен при выборе устройства. Водяные полотенцесушители имеют достаточно много преимуществ перед своими главными, электрическими соперниками.

У водяных радиаторов относительно низкая цена. Для ванных комнат они абсолютно безопасны, так как для работы не требуют подключения к электросети. Максимальная простота конструкции — гарантия длительной эксплуатации, поскольку приборы не нуждаются в особом уходе. Необходимости в отдельной оплате за энергоноситель также нет. Относительно серьезный недостаток у простейших водяных устройств есть: это невозможность работы, когда отключают систему отопления.

Электрические приборы

Такие устройства имеют серьезное преимущество перед «простоватыми» конкурентами: это возможность работать круглый год, независимо от инженерных систем. Кроме того, для этого вида оборудования никаких запретов нет: его можно устанавливать в любых помещениях дома или квартиры — в ванных, кухнях, комнатах и т. д.

Источник тепла в таких моделях — ТЭН или электрический кабель. Плюс этого варианта — простой монтаж и широкий ассортимент. Электрические полотенцесушители позволяют регулировать температурный режим вручную. Многие модели способны включаться при достижении критического уровня влажности и температуры автоматически.

Местоположение такого оборудования можно менять, однако нужно помнить, что корпус прибора не должен контактировать с водой. Да, любая модель абсолютно безопасна для хозяев, но лучше устанавливать их на расстоянии от сантехнических приборов. В отличие от водяных устройств, электрические полотенцесушители не работают постоянно. Их включают, когда в этом возникает необходимость.

Температура нагрева электрических моделей вполне комфортна — около 60°, поэтому обжечься владельцам невозможно. Главный минус таких приборов — высокое энергопотребление, поэтому счета за электроэнергию неминуемо возрастут.

Типы электрических моделей

Перед тем как переходить к вопросу, как выбрать полотенцесушитель, нужно узнать разновидности электрического оборудования, оценить их достоинства и недостатки. Сейчас можно приобрести устройства «мокрого» или «сухого» типа.

«Мокрое» оборудование работает за счет ТЭНа, который нагревает масло или антифриз, циркулирующий внутри прибора. Такие устройства расходуют больше электроэнергии, но зато они долго нагреваются и «неохотно» отдают тепло, гарантируя качественный прогрев помещений. Установка «мокрых» радиаторов сравнительно сложна. В «сухих» полотенцесушителях используется тот же принцип, что и в системах теплых полов. В них «работают» нагревательные кабели, которые аккумулируют тепловую энергию. Модели этого типа стоят дешевле. Они быстрее прогреваются и так же быстро остывают. Монтаж кабельных полотенцесушителей отнимает несколько минут.

Существенное отличие между моделями есть. «Мокрые» приборы необходимо монтировать только вертикально, потому что нагревательные элементы в них расположены в нижней части конструкций. Такая особенность вносит ограничение, касающееся дизайна приборов.

Что предпочесть, если выбор пал на электрические устройства? Если полотенцесушитель необходим только для сушки белья и полотенец, то оптимальный вариант — кабельный прибор. Когда в ванной очень высокая влажность, то логичным решением будет более мощный радиатор с ТЭНом.

Комбинированные полотенцесушители

Как выбрать полотенцесушитель, если водяные или электрические приборы не кажутся идеальными вариантами? В этом случае лучше обратить внимание на гибридные модели, которым присущи все преимущества обоих видов оборудования, поэтому их недостатки становятся несущественными.

Устройства-универсалы работают на горячей воде, а когда ее отключают, переходят на электропитание. Таким образом, комбинация «два в одном» дает возможность значительно снизить затраты на электричество. Любой из приборов имеет два контура: водяной расположен по периметру, а электрический, зигзагообразный — внутри.

Единственный минус комбинированных приборов — их высокая цена. Однако если учесть шанс сэкономить значительную сумму на электричестве, разница в цене вполне оправдана максимальным удобством совмещенных радиаторов.

Формы устройств и их размеры

Все полотенцесушители можно разделить на 3 группы: на змеевики, лесенки и комбинированные модели. И здесь идеала нет, но выбрать оптимальную конструкцию вполне реально.

Змеевидные радиаторы максимально просты. Это изогнутые трубы U-образной или М-образной формы. Полотенцесушитель «фокстрот» сочетает в себе оба элемента. Плюс этих вариантов — простота монтажа, поскольку переделка стояка для них не требуется, они предназначаются для стандартных систем. Устройства в виде лесенки не менее удобны, так как сушащееся белье с них не соскальзывает, а конфигурация позволяет повесить большое количество аксессуаров. Еще одно достоинство — увеличение площади обогрева. К недостаткам относят сложность при монтаже и более высокую цену данных моделей. Комбинированные приборы могут сочетать змеевик и лесенку, поэтому гарантируют максимальное удобство. К минусам их относится сложность монтажа и стоимость совмещенных моделей.

Кроме этих вариантов есть более функциональные приборы. Конструкции могут иметь боковые раскладные перекладины, значительно увеличивающие полезную площадь. Есть модели, в которых предусмотрены полки, предназначенные для хранения полотенец или для сушки обуви. Если говорить о выборе устройства оптимальной формы без дополнительных удобств, то лидерами считают модели-лесенки, которые чаще имеют большую площадь обогрева.

Размеры приборов выбирают самостоятельно, в зависимости от метража (ванной и свободной площади стен (пола), предназначенных для установки конструкции.

Материалы для изготовления оборудования

С этим ассортиментом тоже лучше познакомиться заранее, так как выбрать полотенцесушитель лучше из того материала, который гарантирует максимальный срок службы. От вида металла зависит надежность конструкции и другие важные качества. К сожалению, материала-идеала нет. Все полотенцесушители имеют как преимущества, так и слабые стороны.

Черная сталь

Эти сплавы железа — самый дешевый из вариантов. Черная сталь хорошо проводит тепло. От ржавчины снаружи устройства защищены пентафталевой краской. Однако внутри защитное антикоррозионное покрытие не всегда предусматривается, поэтому покупателям перед приобретением необходимо удостовериться, что оно у радиатора есть.

Поскольку эти устройства плохо реагируют на перепады давления и температуры, их не рекомендуют покупать для монтажа в многоквартирных домах, где неблагоприятные условия чаще норма. Большое количество стыков на приборе — фактор, повышающий риск протечки. Цельные трубы более надежны, однако цена на такие модели неоправданно высока.

Нержавеющая сталь

Такие полотенцесушители не имеют слабых мест «черных» соперников. Нержавеющая сталь с легкостью противостоит коррозии, гидроударам (10-15 бар) и перепадам температур. Изделия не деформируются из-за тяжелой воды с примесями. Самыми долговечными являются полированные модели и те, что защищены снаружи слоем из хрома. Модели с покрытием из краски, наоборот, могут быстро потерять свой привлекательный вид.

Минимальная толщина стенок труб должна составлять 3 мм, это гарантия длительного срока эксплуатации. К недостаткам моделей из нержавеющей стали относят их проблематичное подключение из-за «капризной» резьбы. Ее необходимо притуплять при установке полотенцесушителя, так как острый металл способен разрезать уплотнительный материал.

Цветные металлы: медь, латунь

Модели из этих материалов практически не имеют недостатков, если не считать минусом их высокую цену. Благодаря пластичности цветных металлов изделиям придают разные формы. Полотенцесушителям из меди и латуни не страшна коррозия, они отличаются маленьким весом, к тому же обладают максимальной теплоотдачей. Но и у них есть слабые места.

Водяные радиаторы из меди будут служить долго только в одном случае: если была проведена внутренняя гальваническая обработка, которая защитит их стенки от окисления. Обязательный этап для латунных устройств — внутреннее хромирование для повышения их стойкости к перепадам давления. Однако изделия из латуни все-таки плохо переносят гидроудары, поэтому их не рекомендуют устанавливать в квартирах.

Выбор и «лидеры симпатий»

Как выбрать полотенцесушитель, из какого материала? Ответ зависит от требуемого функционала и предпочтений, касающихся внешнего вида изделий.

Черная сталь гарантирует тепло, но обыкновенный, ничем не примечательный вид изделий. Нержавейка, изготовленная из бесшовных труб, обещает эффектность, эффективность и приемлемую цену. Цветные металлы — залог долговечности и красоты полотенцесушителя в частном доме, но «расплата» за эти качества — дороговизна.

Если оценивать все модели по популярности, то фавориты определены: ими являются надежные и красивые полотенцесушители из нержавеющей стали.

Как выбрать полотенцесушитель: основные критерии

Покупка любого устройства — серьезный шаг. И в этом случае мелочей нет, совсем не важно, какой прибор нравится будущим хозяевам — водяной, электрический или комбинированный.

Главные характеристики

Любое упущение может стать причиной проблем уже в ближайшем будущем. Поэтому нужно рассмотреть вся и все.

Цена. Тут все просто. Самыми дешевыми полотенцесушителями остаются водяные устройства. Второе место занимают электрические радиаторы. Самые дорогие — универсальные комбинированные конструкции. Однако выбор самого дешевого прибора из имеющихся не лучшее решение. Качество и низкая цена — понятия несовместимые. Материал, из которого изготовлен полотенцесушитель. Как уже было отмечено, хитами продаж являются устройства из практически вечной нержавеющей стали. Самый бюджетный вариант — черный металл, защищенный покрытием из хрома. Самые «кусающиеся», но очень эффектные, «теплые» конструкции сделаны из цветного металла. Функциональность. Электрические модели позволяют использовать их круглый год, но счета за электричество возрастут. Водяные радиаторы будут полезными только в отопительный сезон. У комбинированных полотенцесушителей серьезных недостатков нет. Поэтому если хозяев не слишком волнует цена, но привлекает универсальность, то выбор очевиден. Совместимость с водопроводом. В этом случае возможно несколько проблем. Первая из них — разница в стандартах (в диаметре труб) отечественных и импортных моделей. Поэтому для возможности установки последних приборов владельцам необходимо купить специальный переходник. Второе ограничение для «иноземной» продукции — давление: максимально допустимое значение для них — 6 атм. В частных домах (2-3 атм.) оно не проблема, однако в квартирах на первых этажах «натиск» может быть значительно выше — доходить до 7,5 атм.

Чтобы выбрать подходящий прибор, будущим владельцам нужно узнать давление в системе, а затем прибавить к данному значению еще несколько атмосфер, чтобы избежать ЧП при возможных гидравлических ударах. Источники нужной информации — сотрудники организации, обслуживающей дом.

Габариты модели — еще один важный критерий. Оптимальный размер прибора зависит от помещения. Для маленькой комнаты большой полотенцесушитель не лучший вариант, потому что он может пересушить воздух. Компактное устройство для впечатляющей площади тоже не подходит: такой радиатор, наоборот, не спасет от повышенной влажности.

Простота монтажа позволяет установить полотенцесушитель быстро и без помощи специалистов. В этом случае идеалами остаются электрические устройства, особенно «сухого» типа.

Другие критерии

Способ подключения и монтажа — еще два критерия, которые также важны при выборе радиатора. Основных вариантов существует три:

боковое, универсальное, которое подходит для большинства моделей;

нижнее: его используют для компактных приборов и при сильном давлении в системе;

диагональное: оно обеспечивает наиболее эффективную циркуляцию теплоносителя, поэтому оптимально для габаритных устройств типа лесенок.

Напольные радиаторы для ванных требуют прокладки коммуникаций в полу. Данный вариант трудоемок, поэтому он подходит лишь для просторных санузлов. В частных домах это решение реализуют еще на этапе строительства здания.

Есть и другие характеристики, которые нужно принимать во внимание.

Нагревательный элемент. Тут выбор зависит от хозяев, так как им придется решить, что важнее: большее потребление электроэнергии или эффективность оборудования. Если они выбрали последнее, то лучший вариант — устройства с электронагревателем. Способ фиксации. Электрические радиаторы работают от розеток или подключаются напрямую к щиту. Резьба и сварка — варианты для водяных устройств. Второй метод более надежен, но требует помощи профессионала и его оборудования. Безопасность приборов для хозяев. Здесь в лидерах водяные конструкции, которым не нужно электричество. Однако мобильные электрические модели дают возможность установить их подальше от сантехнических приборов. Экономичность. Здесь также лидерами остаются водяные полотенцесушители. Второе место занимают комбинированные модели. Третье — электрические приборы. Самым «прожорливым» будет «мокрое» оборудование. Класс электрической защиты. Оптимальный вариант — IP44, для влажных помещений. Такой прибор защищен от брызг, которые могут попасть на него под любым углом.

Форма полотенцесушителя — еще один момент, на который нужно обратить внимание. Змеевики максимально просты для монтажа, к тому же стоят недорого. Зато лесенки более функциональны и практичны.

Лучшие производители радиаторов для ванн

Даже знание всех особенностей выбора не является гарантией, что будущий владелец не растеряется при поиске модели в реальном или виртуальном магазине. Как выбрать полотенцесушитель? Лучше обратить внимание на продукцию компаний, которые уже заслужили доверие покупателей.

Достойные электрические модели выпускают следующие производители:

Arbonia;

Energy;

Grota;

Kermi;

Margaroli;

Pax;

Sunerzha;

Tera;

Terminus;

ZorG;

Двин;

Лидер-Сталь;

Ника.

Качественные водяные полотенцесушители выпускают компании:

AQUANERZH;

Arbonia;

Cordivari;

Lemark;

Margaroli;

Sunerzha;

Tera;

Terminus;

Zehnder;

АРГО;

Двин;

Ника;

Тругор.

Полотенцесушитель — один из важнейших атрибутов ванных комнат. Он помогает снизить влажность, прогреть помещение и сушить белье. Современные радиаторы способны стать и украшением интерьера, однако нельзя подбирать кандидата, ориентируясь только на его «внешность».

О том, как выбрать полотенцесушитель, лучше расскажет специалист: