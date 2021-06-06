Степень комфорта ванной комнаты зависит от ее размеров. И в этом случае на помощь хозяевам приходят душевые кабины. В помещениях скромной площади ими заменяют традиционные ванны. Там, где просторно, к удобной чаше-мини-бассейну добавляют и сложное сантехническое устройство для быстрого принятия душа. Сегодняшнее разнообразие продукции поражает. Но именно оно становится причиной невероятной сложности поиска оптимально-идеального варианта, каких бы товаров не касалось дело. Поэтому многие хозяева пока не в курсе, как выбрать душевую кабину, какие критерии являются важными, что нужно учитывать обязательно, а что является второстепенным, «баловством».

Душевые кабины: разновидности конструкций

Поскольку модельный ряд этих устройство широк, то первым делом нужно познакомиться с особенностями представленных конструкций, рассмотреть их устройство, важнейшие элементы и используемые материалы.

Из чего состоит душевая кабина?

Каждое устройство состоит из 2 важнейших элементов: это поддон, собирающий и отводящий воду, и ограждение — кабинка, имеющая дверь. Ее роль — предотвращение разбрызгивания воды по стенам и полу ванной.

Как выбрать душевую кабину? Сначала нужно познакомиться с видами устройств, а потом определить для себя оптимальный вариант. Есть открытые и закрытые конструкции.

Открытые системы

К этому виду относятся простейшие конструкции, имеющие поддон и две или три стенки. Первые модели предназначаются для монтажа в углу, поскольку недостающими ограждениями для них служат стены ванной. Крыш открытые кабины не имеют.

Этот вариант подразумевает, что поверхности будут надежно защищены водонепроницаемыми материалами: например, кафельной плиткой. На одной из стенок кабины находится дверь — либо распашная, складывающаяся либо раздвижная. Смеситель и душевые лейки монтируются на одной из стен помещения.

При установке открытой душевой кабины сначала устанавливают поддон. Затем пластиковые или стеклянные стенки фиксируют к направляющим — к металлопрофилю, закрепленному на стенах с помощью дюбелей и саморезов.

Плюсы изделий — приемлемая цена и простая комплектация, благодаря которой монтаж сильно упрощается. Минусы — ограниченный набор функций, пар, выходящий из кабины, оседающий на всех поверхностях ванной комнаты.

Закрытые кабины

Эти устройства — душевые боксы. Их можно назвать «мини-комнатой в комнате». В отличие от простых конкурентов, это полностью автономная, мобильная система. Она имеет 4 стенки, крышу, в которой располагается подсветка. Установить такую душевую кабину можно в любом месте, куда есть возможность протянуть коммуникации.

Внутри сантехнического устройства находится смеситель, душ, а также дополнительное оборудование — форсунки водяного тумана, гидромассажа, парогенератор и т. д. В закрытых кабинах часто имеются и другие необходимые аксессуары — полки, зеркала, крючки. Самые сложные устройства позволяют слушать радио, музыку, разговаривать по телефону. Такие модели имеют функцию голосового управления.

Минусов у закрытых моделей практически нет, если не относить к этой категории более сложный уход, необходимость тщательной просушки и сравнительную громоздкость конструкций. Еще одна претензия к ним — крыша, которая быстро создаст эффект бани, поэтому душ хозяевам придется принимать очень быстро.

Комбинированные устройства

Это системы, которые можно назвать разумным, но дорогим компромиссом, потому что они совмещают две функции — душа и ванны. Отсеки со стенками могут устанавливаться только на часть ванны, это простейшие варианты. Есть модели, полностью закрывающие сантехнический прибор.

Комбинированные кабины гарантируют максимальный комфорт, потому что в них предусмотрено все, что может потребоваться человеку для комфортного принятия водных процедур. Их минус — большая площадь, которая необходима для установки устройства.

Материалы изготовления

Они также являются частью вопроса «Как выбрать душевую кабину», поскольку от качества зависит и долговечность конструкции, и комфорт. Узлы конструкций изготавливают из различных материалов, поэтому сначала нужно познакомиться с каждым из них, а также узнать об их преимуществах и недостатках.

Поддоны

Элементы, предназначенные для сбора и отвода воды, играют важнейшую роль, так как именно они гарантируют максимальное удобство и безопасность людей. Как и ванны, их изготавливают из нескольких материалов.

Чугун

Такие поддоны отличает максимальная прочность и долговечность, хороший уровень звукоизоляции. Однако и здесь помехой может главный недостаток чугуна — его тяжесть, которая усложнит транспортировку и монтаж. С другой стороны, владельцы получат качественный и очень устойчивый поддон.

Сталь

Как и у металлических ванн, у этих конструкций недостаточная звукоизоляция. Они не способны долго удерживать тепло, а любой более-менее тяжелый упавший предмет сможет стать причиной деформации изделия, появления дефектов покрытия. К плюсам стальных поддонов относят их легкость и невысокую цену.

Акрил

Этот полимер постепенно вытесняет своих конкурентов, так как превосходит их по многим характеристикам. Данный материал легок, дает возможность создать изделия любых форм и размеров. Акрил отлично поглощает звуки падающей воды, прост в уходе, не боится химических средств. Царапины можно устранить, обработав их полировочной пастой.

АБС-пластик

Этот претендент имеет одно преимущество: это небольшая цена. Хрупкость материала — причина, по которой таким изделиям дают не самый впечатляющий гарантийный срок — максимум 4 года. Из-за постоянного контакта с влагой этот полимер быстро разрушается. Серый оттенок таких изделий — еще один минус поддонов из АБС-пластика.

Композит — акрил и АБС-пластик

Такие изделия состоят из двух слоев. Наружный — АБС-пластик, который служит защитой поддона от деформации. Внутренний слой — чистый акрил, гарантирующий привлекательный вид и хорошие эксплуатационные характеристики изделия. Недостаток двухслойных композитных поддонов — потенциальное истирание более тонкого акрилового покрытия.

Кварил

Это усовершенствованный композитный материал — акрил с разными добавками и мельчайшим кварцевым песком. Поддоны из этого материала прочнее, устойчивее из-за большей толщины. Благодаря составу покрытие изделий получается антискользящим. Оно отлично поглощает звуки. Минусы — высокая цена и такая же стоимость обслуживания поддонов.

Керамика

В эту категорию входит сантехнический фаянс и фарфор. Поддоны из этих материалов также находятся среди фаворитов. Они привлекательны и легки в уходе, отличаются «подъемной ценой», но имеют несколько серьезных недостатков. Это тяжесть изделий, необходимость предварительного нагрева холодной поверхности. Кроме того, керамические поддоны могут не выдержать падения относительно тяжелого предмета, поскольку не обладают достаточной устойчивостью к повреждениям.

Искусственный камень

Это достойная замена натуральному материалу, который используется только для изготовления изделий премиум-класса. Если сравнивать с элементами из природного камня, поддоны их искусственного материала имеют более «дружелюбную цену», но все же дороже конкурентов — изделий из акрила, чугуна или стали. Их преимущества — отличная звукоизоляция, способность аккумулировать тепло, прочность, простота устранения незначительных дефектов.

Для душевых поддонов, выполненных их легких материалов, нужен каркас (обвязка). Оптимальный вариант – стальные изделия, способные выдержать серьезную нагрузку — до 250 кг.

Стенки и двери

Эти элементы сантехнического оборудования изготавливают из оргстекла, полистирола, стекла и триплекса.

Оргстекло — полиметилметакрилат

Другое название материала — листовой акрил. Это один из лучших кандидатов, поскольку материал прозрачен (93%), достаточно прочен при ударных нагрузках, но обладает меньшим весом, чем традиционное стекло. Единственным серьезным недостатком листового акрила можно считать его быстрое повреждение: оргстекло очень легко поцарапать. Однако отполировать его можно: для возвращения материалу привлекательного вида используют наждачную бумагу (сначала №800, потом №2000) и/или пасту ГОИ (войлок, стелька, ватный диск).

Пластик — полистирол

Этот материал — еще один возможный кандидат, имеющий небольшой вес. Недостатками стенок и дверей из полистирола считают не очень долгий срок эксплуатации и относительно сложный уход. На внутренних поверхностях кабинок остаются потеки мыльной воды, грязь. Чтобы отчистить их, требуется корректно выбрать подходящее средство, а это сделать не очень просто.

Закаленное стекло

Минимальная толщина этого надежного материала — 4 мм. Такие стенки двери считаются лучшим вариантом, потому что стекло гигиенично: чистка его максимально проста. Однако главным минусом материала является большой вес изделий, поэтому такие конструкции подойдут не всем ванным комнатам. Пример-противопоказание — помещение на втором этаже деревянного дома с таким же перекрытием.

Триплекс

Это самая прочная конструкция, состоящая из двух закаленных стекол, между которыми находится прозрачная армирующая пленка. Плюсы таких изделий — максимальная прочность и безопасность. Минусы — высокая цена и тяжесть триплекса, который используют при производстве автомобилей.

Другие критерии выбора

Безусловно, материалы изготовления элементов конструкции важны, однако они не единственное, на что нужно обратить внимание будущим покупателям. Есть нюансы, которые учесть просто необходимо. Поэтому перед тщательным изучением ассортимента душевых кабин будущим владельцам надо задать себе несколько вопросов:

какую конструкцию сможет позволить себе помещение;

готовы ли они избавиться от максимально удобной ванны;

должна ли будущая кабина иногда «подрабатывать» баней;

насколько большую сумму они смогут заплатить за удобную модель;

какая высота (глубина) поддона будет комфортна каждому члены семьи.

Еще одна тема для раздумий — набор дополнительных функций. Некоторые из них владельцы считают «баловством», другие «удобства» на самом деле очень полезны. Возможность модели душевой кабинки без труда вписаться в интерьер также оценивают заранее.

Габариты и формы

Как выбрать душевую кабину для помещения? В этом случае размеры определяет площадь ванной или благоустроенной бани. Стандарты у разных изделий свои.

Открытые и закрытые кабины изготавливают следующих размеров: 800х800 мм, 900х900 мм и 1000х1000 мм. Первый вариант не самый лучший, потому что свободное пространство даже для человека нормальной комплекции сильно ограничено. Ассортимент комбинированных моделей-боксов, в которых роль поддона исполняет практически полноценная ванна, включает изделия размерами 800-900х1200 мм, 900х1600 мм, 1250х1250 мм и 1500х1500 мм.

Формы поддонов тоже сильно отличаются. Они могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми и т. д. Некоторые конструкции имеют другие формы: примеры — ½ или четверть круга, овала. Для небольших помещений спасением становятся угловые душевые кабины.

Глубина поддона — еще одна важная характеристика. Некоторые модели имеют бортики, минимально возвышающиеся над полом. У других они, наоборот, отличаются большой высотой — до 400 мм. В этом случае на выбор влияет возраст жильцов дома или квартиры. Для людей пожилых лучшим будет первый вариант.

С другой стороны, низкие поддоны могут стать помехой при организации слива. В данном случае решением может быть небольшой пьедестал для конструкции. Более сложный вариант «приспособленчества» — поднятие уровня пола помещения. К универсальным моделям относятся кабины со средними поддонами. Их высота — 250-300 мм.

Система открывания дверей

Это еще один важный момент, от которого зависит комфортность принятия процедур. И в этом случае «решение принимает» комната, а не хозяева.

Раздвижные конструкции

Как правило, такими дверями оборудуются относительно длинные сантехнические устройства. В этом случае дверями являются как минимум две панели, которые экономят место, перемещаясь по направляющим, наезжая друг на друга, как в шкафах-купе.

Складывающиеся двери

Для небольших душевых кабин идеальна дверь, состоящая из двух половинок. Однако этот вариант подходит как для компактных, так и для длинных конструкций. Когда такая дверь-гармошка открывается, обе створки складываются, отодвигаясь в сторону, поэтому никаких препятствий для движения не возникает.

Распашные двери

Данные, традиционные конструкции выбирают для ванных, в которых нет дефицита места, потому что небольшим помещениям «размашистая» дверь просто противопоказана. Этот вариант максимально упростит вход и выход из кабинки, он надежен и безопасен. Такие двери бывают одно- и двухстворчатыми. Первые открываются только наружу, вторые — как наружу, так и внутрь.

Органы управления и дополнительные функции

Модели открытого типа максимально просты, поэтому в них сложное управление не предусматривается. Например, в комплект может входить смеситель, подсветка и простой FM-радиоприемник, а также зеркало, сиденье (в том числе и складные, для компактных кабинок), полки, мыльницы.

Большее число закрытых и комбинированных систем включает электронное управление, интерфейсом является дисплей и консоль. Возможные дополнительные функции моделей:

тропический и каскадный душ;

душ Шарко, или гидромассаж;

принудительная вентиляция;

генератор пара;

проигрыватель:

радиотелефон;

ароматерапия;

озонотерапия;

хромотерапия.

Чтобы понять, что это за функции, и нужны ли они, нужно познакомиться с дополнительными удобствами.

Каскадный и тропический душ. В первом случае на человека с высоты направляется мощная, плоская струя, создающая эффект водопада. Температура воды — 35-36°. Тропическая процедура — множество вертикальных тонких струек. Душ Шарко — известная оздоровительная процедура. В этом случае тело «обрабатывает» несколько струй, направленных с разных сторон. Температуру воды «пациенты» регулируют самостоятельно. Хромотерапия, озонотерапия (джакузи), ароматерапия — воздействие того или иного цвета, пузырьков воздуха и аромата.

Генератор пара дает шанс превратить закрытую душевую кабину в мини-парную сауны или турецкой бани.

Рекомендации будущим владельцам

Как выбрать душевую кабину, если глаза «разбегаются», и выделить какую-то одну модель не получается?

Тем хозяевам, для которых душевая кабина хорошая возможность получить больше свободного места и ускорить водную процедуру, имеет смысл отдать предпочтение классике, без большого набора дополнительных функций. Если площадь ванной комнаты равняется или даже превышает 8 м2, то владельцы, привыкшие к максимальному комфорту во всем, смогут выбрать практически любую модель как закрытого, так и комбинированного типа. Когда ванная не имеет впечатляющих размеров, оптимальным вариантом является угловая конструкция (от 800х800 до 1000х1000 мм): например, с формой поддона — ¼ круга, оборудованная раздвижными дверцами. Для адептов здорового образа жизни и для «закоренелых» любителей водных процедур идеалом станет комбинированная душевая кабина с ванной и максимальным набором полезных функций. Дети-дошкольники и желание избавиться от громоздкого сантехнического прибора — веская причина для приобретения модели с глубоким поддоном. Он станет заменителем детской ванночки.

Квартиры, расположенные на верхних этажах (на 8, 9 или выше), более требовательны к душевым кабинам. В этом случае перед окончательным выбором сантехнического устройства его будущим владельцам необходимо узнать минимальное рабочее давление, при котором будет возможно использовать абсолютно все функции модели.

Производители и цены сантехнического оборудования

Перед тем как выбрать душевую кабину, нужно познакомиться с компаниями, продукция которых давно заслужила лестных отзывов покупателей. Отдав предпочтение проверенным брендам, хозяева смогут быть уверены в долгом сроке эксплуатации продукции, в ее безупречности.

Наиболее дорогими, качественными и надежными считаются душевые кабины европейских производителей. К ним относится Am.Pm, Grossman, Huppe, Villeroy & Boch (Германия), Albatros, Artex, Jacuzzi (Италия) и Laufen (Австрия). Модели этих компаний отличает высокое качество материалов, широкий функционал и длительный срок службы. Цена — от 100 тысяч и выше. Средний ценовой сегмент — сантехника от немецких (Wasserfalle), польских (Cersanit и Ravak), финских (IDO, Timo), шведских (Byon) и чешских компаний (LUXUS, Riho и Vagnerplast). Она также отличается высоким качеством, однако цены ее более привлекательны: они стартуют с 60 тысяч рублей. Продукция отечественных производителей нередко ничем не уступает моделям европейских фирм, зато удивляют приемлемой ценой (от 25 тысяч). Это компании Aquanet, Aqua Joy, BandHours, BAS и Triton.

Отдельного внимания заслуживают самые недорогие модели, которые выпускают китайские производители — Appollo, AquaStream, Atlantis, Erlit. Если раньше товары из Китая жестко критиковали, то в последнее время их качество улучшилось.

Любая серьезная покупка требует долгих раздумий, а сантехническое устройство — особенно. Поэтому будущим владельцам нужно оценивать все и вся. О том, как выбрать душевую кабину, и на какие моменты нужно обратить пристальное внимание, расскажет специалист из следующего видео: