Любая вещь рано или поздно, увы, теряет былую красоту. Ванны, служащие хозяевам ежедневно десятки лет, не исключения. Ежедневный контакт с водой не проходит бесследно: на белоснежной поверхности появляется множество «признаков старости» — трещин, желтых пятен, отказывающихся отчищаться даже сильными химикатами, и уродливых сколов. Пропадает прежний блеск, появляется шероховатость. Непрезентабельный вид — причина, по которой многие идут на крайние меры — на замену изделия. Других хозяев такой выход не устраивает: неизбежны большие затраты, сложная работа, оставляющая после операции горы мусора. Однако есть решение, как восстановить эмаль ванной в домашних условиях.

Пути спасения, их плюсы, недостатки

Самостоятельное преображение ванны возможно тремя способами. Это:

покраска эпоксидной эмалью;

покупка и установка ванны-вкладыша из акрила;

заливка жидким акрилом.

Если красить эмалью

Главное достоинство данного метода — минимальные расходы. Обратная (неприглядная) сторона — его недолговечность, так как покрытие будет служить не слишком долго, всего 3-5 лет. Срок зависит лишь от степени корректности подготовки ванны, от качества эмали.

Сам процесс не может похвастаться простотой: хороший результат требует нанесения как минимум 3 слоев краски, после каждого из них следует удаление наплывов, неровностей, потеков. Хозяевам лучше иметь достаточно свободного времени, так как спешка здесь противопоказана.

Другой недостаток использования двухкомпонентной эмали — резкий запах, который будет держаться в ванной комнате довольно долго. Работу рекомендуют выполнять в респираторе. Во время высыхания держать ее открытой нельзя: быстрое высыхание состава затруднит удаление наплывов.

Эмаль состоит из двух ингредиентов — краски и отвердителя. Главное требование — соблюдение точных пропорций, тщательное размешивание. Даже малейшее несоблюдение соотношения не гарантирует качества. Одним из лидеров среди эмалей является финская краска Tikkurila REAFLEX 50. Цена в этом случае полностью соответствует достойному качеству.

Акриловая «ванна в ванну»

Большой плюс такого выбора — впечатляющая продолжительность «жизни». Изделия служат верой и правдой до 15 лет, хотя гарантию дают всего на 2 или 3 года. Однако и здесь есть недостатки. Первый — цена. Установка, кажущаяся элементарной, может создать сложности.

Такие вкладыши производят только для стандартных купелей, в легкие металлические и чугунные ванны их помещать нельзя, иначе в скором времени акрил лопнет, отделившись от ванны при очередном «гулянии» тонкостенной основы.

Акриловые изделия имеют идеальную форму, что редкость для чаш ванн. Именно в таких проблемных местах возникают трещины. Двухкомпонентная пена, на которую «сажают» вкладыш, способна приминаться, в образующихся пустотах появляется тот же непоправимый дефект.

Необходимо обеспечить надежную герметизацию. Если технологию не соблюсти, то возможно затопление соседей. Вода, попавшая в пустоты, зацветет, станет источником неприятного запаха. Качественное изделие тоже найти непросто: иногда вкладыши делают очень тонкими, используют дешевый материал или вовсе эрзац — стеклопластик с миллиметровым акриловым напылением.

Самые долговечные — толстые акриловые вкладыши. 1-2 мм — признак самых недолговечных моделей. Среднее качество у изделий в 2-3 мм. Идеальный слой — 4 мм, это максимум, большей толщины не существует. Если продавец гарантирует 5 или 6 мм, то он пытается «надуть» покупателя. Проверка им гигиенического сертификата обязательна. Вкладыши просто обязаны быть абсолютно белоснежными.

Тоже акрил, но наливной

Этот способ постепенно вытесняет своих конкурентов. Жидкий акрил состоит из двух ингредиентов, их смешивают непосредственно перед заливкой. Как и при нанесении двухкомпонентной эмали, долгожительство покрытия ванной зависит только от качества подготовки купели.

Наливка — точное описание процесса. Состав на самом деле просто выливают на бортики тонкой струйкой. Выравнивать его не надо, он делает это «своими руками». При корректно проведенной заливке это покрытие способно служить хозяевам пятилетку или на пару лет дольше. Производители с такой оценкой не согласны: они считают, что 10- или 15-летие — совсем не преувеличение.

К этим плюсам прибавляется почти полное отсутствие запаха. Тот, что есть, практически неощутим. Тройка производителей-лидеров — Пластол, Стакрил, Экованна (в алфавитном порядке). Существуют и другие марки, более дешевые, но достойное качество не гарантирует даже наличие гигиенического сертификата.

Подготовка к реставрации

Эта процедура необходима независимо от того, какой способ преображения ванны выбран. При установке вкладыша важно обеспечить максимальное сцепление (адгезию) поверхности с пеной. Если выбран вариант, предусматривающий нанесение акрила либо эмали, хозяевам придется потрудиться.

Ванну готовят к «косметической» операции двумя способами:

Профессиональный (фирменный). Сначала отсоединяют коммуникации, поверхность очищают наждачной бумагой (или чистящими абразивами). Затем тщательно моют, высушивают, обезжиривают растворителем. Это все манипуляции, потому работа занимает максимум 4 часа. Народные. Если говорить о самостоятельных работах, то здесь распространены 2 метода. Первый — удаление верхнего слоя эмали болгаркой с лепестковой насадкой и последующая очистка поверхности от пыли. Второй — использование кислоты, растворителя, щелочи.

Если хозяева решили предпочесть химический метод, то они подготовку делают так:

снимают сифон, отсоединяют перелив, ставят под отверстие какую-либо емкость (например, небольшой тазик);

очищают отверстия от тех загрязнений, которые можно удалить;

сметают пыль и мусор в подставленный таз (альтернатива — использование пылесоса);

обрабатывают поверхность кислотным составом, оставляют его работать, затем смывают;

наносят щелочное средство (вариант — сода), втирают, промывают, сушат;

места с ржавчиной зачищают до металла, обрабатывают преобразователем ржавчины, затем этот и другие дефекты удаляют с помощью шпаклевки (Novol);

через 15-20 минут поверхность зачищают наждачкой, снова удаляют мусор и пыль, моют, высушивают.

С процессом сушки лучше «перебдеть»: трещины в эмали сохнут не так охотно. Если не учесть этот нюанс, после покраски появится целая «армия» пузырьков. Они лопнут и оставят после себя поверхность, похожую на лунную. После полного высыхания можно приступать к основному процессу.

Эмалирование

Грунтование часто рекомендуют фирмы, производящие такие работы. Состав наносят, дают ему высохнуть. Красят поверхность кистью или маленьким валиком, не оставляющим щетины. Наносят эмаль в 2 слоя, каждый из них должен полностью просохнуть. Для последнего слоя используют краскопульт, гарантирующий идеальное финишное покрытие.

Эмаль, нанесенная послойно, сохнет примерно 6 часов, однако пользоваться ванной можно только через двое суток после нанесения последнего, финишного слоя. Этот долгий срок необходим для приобретения требуемой прочности. Отзывы о таком способе получения «нового» изделия большей частью положительны, привлекает к нему и небольшая стоимость реставрации.

Акриловая наливка

Компоненты — жидкий отвердитель и твердую основу смешивают в одинаковых пропорциях. На это уходит 10 минут. Затем прогревают поверхность, для чего в ванну наливают горячую воду, оставляют ее на 10 минут. После процедуры прогревания поверхность высушивают, сифон и слив удаляют, ставят под отверстие емкость для излишков акрила. Пол в ванной застилают пленкой.

Начинают работу с дальнего угла бортика: жидкость льют аккуратно, тонкой равномерной струйкой. Так действуют до тех пор, пока акрил не закрасит верхнюю половину ванны. Потом операцию повторяют, только уже с середины бортов: действия начинают с того же угла. На дне состав выравнивают резиновым шпателем, им же убирают акрил, стекающий на пол с бортов.

Ванну оставляют в покое на 2-6 суток, продолжительность застывания зависит от марки и вида. Самое главное в этой процедуре — отсутствие спешки при нанесении. «Помогать» смеси тоже нельзя. Движение должно идти в одном направлении.

Установка ванны-вкладыша

В этом случае первый этап — примерка, позволяющая убедиться, что отверстия ванной и ее акриловой «коллеги» совпадают. Если мешает кафель, то его удаляют. Однако многие обрезают само акриловое изделие, хотя специалисты такие действия не одобряют. Действуют в этом случае либо лобзиком, либо болгаркой.

Клеящий состав наносят не только на поверхность ванны, но и на внешнюю сторону вкладыша. Последний вставляют, аккуратно состыковывают отверстия, стыки заделывают сантехническим силиконом. После установки в емкость набирают холодную воду, чтобы клеящий состав, застывая, не выдавил «ванну из ванны». Оставляют на сутки, после удаления воды ей уже можно пользоваться.

Так как восстановить эмаль ванной в домашних условиях, или защитить ее от дальнейшей порчи вкладышем, не слишком затратно, все способы очень популярны. Небольшой минус — недолговечность радости, но это понятие все же относительно: например, десять лет нельзя назвать маленьким сроком.

Как происходит процесс, лучше увидеть собственными глазами. А это можно сделать, если посмотреть этот любопытный видеоролик: