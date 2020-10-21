Ни для кого не секрет, что владельцам стандартных квартир приходится прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы расположить в жилище все необходимые предметы мебели, вещи и бытовые приборы, которые давно стали не роскошью, а незаменимыми помощниками, значительно облегчающими жизнь человека. Особенно трудно бывает подыскать удобное место самым «крупным представителям» — холодильникам, морозильным камерам, плитам и стиральным машинам. Если говорить о последнем виде бытовых приборов, то ему просто катастрофически не везет. Как в ванных, так и в совмещенных санузлах свободного пространства не хватает почти у всех и всегда, поэтому разместить даже минимальный набор предметов бывает крайне сложно. Но выход найти все же можно, потому что сейчас производители выпускают компактные приборы. Тем, у кого свободную площадь найти не получается, можно узнать, как установить раковину над стиральной машиной.

Преимущества и недостатки решения

Все люди давно привыкли к максимальному удобству. Например, к бытовой технике, которую успешно встраивают в мебель. Однако вариант, относящийся к ансамблю «раковина со стиральной машиной», рассматривают еще не все. Причины различны. Например, неосведомленность или опасения, касающиеся возможных проблем при эксплуатации такого «дуэта».

Одни хозяева сразу «хватаются» за такую возможность. Другие, наоборот, сначала хотят узнать, есть ли у способа какие-то достоинства, серьезны ли минусы такого размещения. Иногда причина долгих колебаний — наличие свободных метров в других комнатах: часто стиральные машины отправляют в «ссылку» — на кухню. Некоторые хозяева последний вариант не приемлют вообще. Они считают, что этому прибору не место там, где готовится пища.

Главное преимущество

Владельцам жилья, где на счету каждый сантиметр, способ кажется идеальным решением, так как установить раковину над стиральной машиной — логичный вариант, позволяющий рационально использовать обычно пустующее место. Однако возможность значительной экономии пространства многие считают единственным плюсом данного «компромисса».

Список претензий к «тандему»

Минусов у совмещения находится значительно больше. Поэтому перед тем как принимать окончательное решение, со всеми недостатками остроумного выхода из положения в тесной комнате лучше познакомиться сразу. Насколько серьезны претензии? Это другой вопрос.

Сейчас налажено производство таких стиральных машин-малюток, предназначенных для установки под ванну. Их «ахиллесова пята» — маленькие размеры, позволяющие вместить всего до 3,5-4 кг белья. Это предел, так как более габаритные приборы под раковину попросту не войдут. Или поместятся, но потребуют долгих раздумий насчет целесообразности варианта, удобства эксплуатации раковины. Такие специальные умывальники также сильно отличаются от традиционных раковин: они имеют плоское дно и такой же сифон, который трудно найти в продаже, если компонент или его детали вдруг выйдут из строя. Раковины-«кувшинки», предназначенные для установки над бытовой техникой, имеют горизонтальный слив, поэтому риск засоров значительно увеличивается. Раковины крепятся к стене, которая обязана выдерживать повышенную нагрузку. Поэтому придется добавить и еще один этап работ — усиление основания. Необходимость отодвигать стиральную машину может возникнуть в том случае, если забьется сифон, а это — новое неудобство для хозяев. Еще одна претензия — невозможность подойти вплотную к умывальнику, поскольку этому будет мешать выступающий бытовой прибор.

К минусам при желании легко можно отнести не слишком удобную для загрузки высоту барабана, а также небогатый ассортимент компактных моделей. Еще одна потенциальная проблема — протечка раковины. В этом случае стиральной машине уже будет угрожать серьезная беда — выход агрегата из строя.

Что одержит победу: огромный плюс или «армия минусов»? Трудно сказать. Одним хозяевам большинство недостатков кажется несущественным, так как при дефиците пространства на них обращают внимание мало. Другим не по душе даже малейший дискомфорт. Поэтому сначала рассматривают все «против», а потом уже принимают окончательное решение.

Как подобрать идеальный дуэт?

Понятно, что в вопрос о том, как установить раковину над стиральной машиной, входят еще два. Первый из них касается подбора умывальника, второй — стиральной машины. Оба прибора обязаны идеально подходить друг другу.

Некоторые производители уже решили эту задачу: они выпускают слаженный дуэт — комплект, в который входят оба вида приборов. В этом случае голову ломать владельцам не придется: оба элемента подогнаны буквально до миллиметра, поэтому они совмещаются идеально.

Однако есть и другой, более сложный путь — выбор раковины и стиральной машины по отдельности. Надо сказать, что в этом случае поиски лучше вести одновременно. Самый сложный вариант — подбор подходящей раковины под уже купленную стиральную машину. Однако эта головоломка также решаема.

Как выбрать раковину?

Естественно, единственным приемлемым вариантом остаются специальные умывальники, которые монтируют над стиральными приборами либо тумбами. Такие конструкции называют «кувшинками». Не совсем понятно, почему к ним «прилипло» это название. Может быть, эта заслуга формы раковины, ее плоского дна или оригинальной системы слива. Он располагается не в центре устройства, а смещен к задней его стороне.

Внешний вид и материалы

Ассортимент таких конструкций довольно широк. Можно найти и купить сантехнический прибор, имеющий прямоугольную, круглую или овальную форму. Углы могут быть прямыми или скругленными. Монтажное отверстие для смесителя у этих моделей может располагаться по центру полки, на углах. Некоторые кувшинки его не имеют вовсе.

Изготавливают компактные раковины из фаянса, фарфора, натурального камня, а также из акрила, металла или стекла. В последнее время на рынок «выбросили» умывальники, изготовленные из полимерного материала, который называют искусственным камнем, или полимербетоном. Преимущества таких раковин — стойкость к механическим воздействиям, к агрессивным химическим средствам для чистки, широкий ассортимент расцветок. Покупателей привлекает их большое сходство с натуральным камнем, но более легкий вес и неприхотливость изделий.

Размеры умывальников-«кувшинок»

Эти характеристики гораздо важнее внешнего вида, ведь только размер определяет, сможет ли конструкция полностью закрыть стиральную машину. Одного стандартного размера не существует, их целых три:

600х600 мм — самый популярный;

550х600 мм;

500х600 мм.

Первое значение — изменяющаяся глубина, второй — ширина, она одинакова у всех моделей. Ее «постоянство» объяснимо, так как задача–минимум для любого компактного умывальника — прятать под собой прибор, а максимальная ширина стиральных машин составляет именно 600 мм. Однако специалисты рекомендуют выбирать такую модель, которая будет немного превосходить размерами свою «подопечную». Это становится не рекомендацией, а необходимостью, если панель управления стиральной машины находится не на ее фасаде, а сверху. В этом случае сантехнический прибор обязан надежно защищать самый важный узел от воды.

Теперь о размерах обеих конструкций, но сначала о глубине. Этот параметр раковины обязан быть больше, чем у стирающего прибора — как минимум на 100 мм. Немного больше — лучше. Это разница необходима для того, чтобы не столкнуться с проблемами подключения стиральной машины. Просвет гарантирует, что сливной, подающий шланги не перекрутятся, что места будет достаточно для их подключения к канализации.

Это еще не все. Свободного пространства должно хватать для сифонной сливной системы раковины и гибкой подводки, идущей к смесителю. Как правило, стандартом считают 70 мм, остальные миллиметры обеспечат больший простор для подключения техники и защиту бытового прибора с наружной стороны.

Высота стиральной машины — второй рассматриваемый параметр. В большинстве случаев подойдет любой стандартный размер, но с одной оговоркой. Если в доме есть дети и люди невысокого роста, то им нужно обеспечить максимально удобное пользование прибором. По этой причине сначала следуют произвести замеры, определить самую комфортную высоту для домочадцев-«полуросликов», а потом уже отправляться за покупками.

Коротко о сливе «кувшинки»

Оригинальная конструкция таких умывальников — причина, по которой сливы чаще имеют нестандартную форму. Однако одно условие обеспечивается всегда: это их максимальная близость к стене. Отверстие может быть любым, располагается оно на стыке задней (боковой) стенки и дна «кувшинки». Есть и другие, более оригинальные варианты.

Главный недостаток таких устройств уже был упомянут. Из-за узости слива он гораздо «охотнее» засоряется, поэтому хозяевам надо приготовиться к тому, что прочищать его придется регулярно. Некоторые модели дополнительно оснащаются системами перелива, которые крайне важны для сантехники, расположенной над стиральными машинами.

Как подобрать стиральную машину?

В этом случае выбор немного ограничен, так как установить раковину над стиральной машиной, имеющей обычные размеры, попросту не получится. Или получится, но о комфорте использования раковины придется забыть. Некоторые производители занимаются выпуском компактных моделей, предназначенных для установки в комплексе. К самым известным компаниям, производящим небольшие приборы, принадлежат Candy, Electrolux, Eurosoba и Zanussi.

Вес небольших моделей составляет около 40-50 кг, загрузка белья довольно скромна: максимум — 4 кг. Размеры по понятным причинам отличаются от стандартов. Правилами для моделей, встраиваемых под раковину, является следующие величины:

до 700 мм — высота;

450-500 мм — глубина;

500-600 мм — ширина.

Самый большой недостаток — маленькая вместимость приборов. Такая небольшая производительность устраивает далеко не всех владельцев, поэтому многие хозяева предпочитают приобретать более габаритные машины. Такое решение понятно и логично, особенно для больших семей. Однако в этом случае нужно ориентироваться на рост жильцов. Например, прибор высотой 700 мм «заставит» поднимать раковину на уровень 800-900 мм от поверхности пола. Более «рослая» стиральная машина (850 мм) удалит «кувшинку» от пола еще на 150-200 мм. Комфортное использование умывальника в этом случае уже не гарантировано.

Поэтому самым оптимальным вариантом остается покупка комплекта, который дает возможность оборудование приобрести, а потом быстро установить без лишней головной боли, не занимаясь долгим подбором приборов и расчетами их размеров. К тому же такие дуэты выглядят безукоризненно, как единое целое, что и является еще одним плюсом комбинации. Вместе с «цветком» владельцы получают надежные кронштейны, которые в состояние выдержать серьезную нагрузку.

Как установить раковину над стиральной машиной?

Монтаж «оборудования над оборудованием» — довольно простая работа. Она состоит из нескольких этапов, с которыми мастеру сначала нужно познакомиться. Самый важный из них — подготовительный. Это операция под названием «Идеальный пол».

Без подготовки безукоризненной поверхности комплект, состоящий из раковины и стиральной машины, устанавливать нельзя. Поэтому сначала проверяют основание. Все дефекты, перепады высот и небольшие неровности устраняют. Еще один необходимый элемент — резиновый коврик для электрического прибора. Такая «подстилка» не даст машине «ерзать» даже на высоких оборотах. После такой основательной подготовки можно приступать к основной работе.

Установка умывальника

Это первый этап, с которого всегда начинается монтаж комплекта, состоящего из раковины и стиральной машины. Сначала устанавливается умывальник. После завершения его присоединения к водопроводной и канализационной системам приходит очередь электрического прибора.

Для закрепления раковины на основании в комплекте предусматриваются кронштейны. Их и надо зафиксировать на стене. Чтобы гарантировать точность, используют стиральную машину. Ее убирают с «места событий» в тот момент, когда разметку заканчивают. Работу выполняют в таком порядке:

Сначала делают разметку основания. Для этого сначала устанавливают стиральную машину, потом тщательно проверяют ее положение с помощью уровня. Ориентируясь по ней, на основании-стене проводят линию, которая соответствует уровню стоящего прибора. Затем примеривают раковину, не забывая о том, что необходимо оставить зазор между приборами. На его величину влияет тип сифона умывальника. В том случае, если будет использоваться смеситель, общий с ванной, то проверяют, достаточна ли его длина. Добившись идеального положения, на стене отмечают места для крепежных элементов. В этих точках просверливают отверстия для анкеров или дюбелей. После этого прикручивают кронштейны, но крепления до упора не затягивают. Оставляют зазоры около 5 мм. Следующий этап — нанесение герметика (силиконового) на заднюю поверхность «кувшинки». Полосу выдавливают на расстоянии 5-10 мм от края прибора. Этот же состав наносят на выступы кронштейнов в тех частях, которые будут соприкасаться с раковиной. Альтернатива силикону — монтажная пена.

Чашу «кувшинки» устанавливают на кронштейны. Проушины умывальника надевают на металлические крюки. После проверки корректности положения прибора кронштейны фиксируют окончательно, затягивая крепеж до упора.

Монтаж сифона

Однако лучше последнюю операцию-фиксацию отложить. Сначала рекомендуют присоединить сифон, а уже потом затягивать крепления кронштейнов. Эти мини-системы устанавливают так:

В соответствии со схемой, которая должна быть в комплекте с прибором, узел собирают. Во время этого процесса резьбовые соединения и уплотнительные элементы обрабатывают силиконовым герметиком. Резьбу затягивают аккуратно. Затем на сифоне находят патрубок, предназначенный для присоединения стиральной машины. На него надевают сливной шланг, затем закрепляют соединение хомутом, имеющим винтовую затяжку.

Выпуск сифона подключают к канализации. Гофрированный элемент изгибают в форме колена, затем фиксируют его в этом положении параллельно стене — проволокой или изолентой.

Установка смесителя

Для плоских раковин такие элементы нередко не предусматриваются вовсе. В этом случае используется смеситель, зафиксированный в стене. Одним из популярных вариантов остается универсал, общий для раковины и ванны. Иногда для установки смесителя предусматривается отверстие в полке «кувшинки». В этом случае монтаж производят после фиксации умывальника, а руководствуются инструкцией к смесителю.

Резьбовые соединения тщательно уплотняют паклей или ФУМ-лентой. Для надежности соединения обрабатывают силиконовым герметиком. После окончания работы открывают воду и на протяжении достаточно длительного времени за соединениями наблюдают, чтобы исключить возможность протечки какого-либо участка.

«Возвращение стиральной машины»

После того как операция «Как установить раковину над стиральной машиной» завершена, раковина проверена, а тестовый пуск оборудования не выявил ни малейших проблем, в нишу снова задвигают электроприбор, причем сначала действуют очень аккуратно и осторожно. Если никаких препятствий на пути не встречают, то смело задвигают стиральную машину к стене, на предназначенное для нее место. На этом работа завершается.

Как установить раковину над стиральной машиной? Данная операция не очень сильно отличается от монтажа обычного умывальника, поэтому особых трудностей у мастера возникнуть не должно. В этом случае более важно приобрести идеально-оптимальный комплект. Он позволит сэкономить место, но разместить все необходимое оборудование в той комнате, что предназначена для него.

Следующий видеоролик покажет и расскажет, как установить раковину над стиральной машиной: